AUTODESK : attendu en forte hausse à Wall Street grâce à ses résultats solides

Données financières ($) CA 2019 2 489 M EBIT 2019 293 M Résultat net 2019 -112 M Dette 2019 178 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 73,41 VE / CA 2019 12,1x VE / CA 2020 9,11x Capitalisation 29 872 M Graphique AUTODESK Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AUTODESK Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 155 $ Ecart / Objectif Moyen 13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Andrew Anagnost President, Chief Executive Officer & Director Stacy J. Smith Non-Executive Chairman Steven M. Blum Senior Vice President-World Wide Field Operations Richard Scott Herren Senior VP, Chief Financial & Accounting Officer Crawford William Beveridge Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AUTODESK 30.03% 29 872 ADOBE SYSTEMS 45.82% 125 843 ELECTRONIC ARTS 20.04% 38 441 WORKDAY 43.19% 31 467 SQUARE INC 122.44% 30 860 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 11.29% 18 356