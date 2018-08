Autodesk : résultats supérieurs aux attentes

24/08/2018 | 10:08

Publiés ce jeudi, les comptes du deuxième trimestre de l'exercice fiscal d'Autodesk ont notamment révélé une perte nette de 39,4 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre une précédente perte de 144 millions représentant 66 cents par action pour la même période un an plus tôt.



Sur une base ajustée, l'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur enregistre en revanche un bénéfice par action de 19 cents, contre une perte de 11 cents au deuxième trimestre 2018. Les analystes prévoyaient pour leur part un BPA inférieur, de près de 16 cents.



Les revenus ont quant à eux augmenté, positionnés à 612 millions de dollars, contre 502 millions un an plus tôt.



Autodesk table pour l'ensemble de son exercice sur un BPA compris entre 87 et 95 cents, ainsi que sur un chiffre d'affaires entre 2,49 et 2,51 milliards de dollars.





