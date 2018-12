Autoneum émet un avertissement sur résultats et remanie sa direction

Zurich (awp) - L'équipementier automobile Autoneum s'attend à voir ses résultats annuels pénalisés par les difficultés opérationnelles que connaît le groupe aux Etats-Unis. Le directeur de l'unité étasunienne John Lenga quitte le groupe avec effet immédiat et est remplacé à titre intérimaire par Fausto Bigi, son homologue pour l'Amérique du sud, le Moyen-Orient et l'Afrique (Samea).

"Les difficultés opérationnelles persistantes dans différentes usines US et les coûts de restructuration correspondants ont mené l'unité Amérique du nord en territoire négatif", explique le groupe winterthourois coté sur SIX jeudi soir dans un communiqué.

L'entreprise s'attend à voir sa profitabilité affaiblie et ne devrait pas être en mesure d'atteindre comme précédemment annoncé une marge opérationnelle (Ebit) de "près de 6%" pour l'exercice en cours.

Avant de reprendre les rênes de la filiale étasunienne d'Autoneum en 2015, M. Lenga en avait été le directeur financier (CFO) depuis 2017. Il quitte l'entreprise "pour relever de nouveaux défis professionnels", selon les termes du communiqué.

Le conseil d'administration de la holding zurichoise ainsi que le directeur général (CEO) du groupe, Martin Hirzel, le remercient pour le travail accompli et pour son engagement et lui souhaitent "tout de bon pour l'avenir".

buc/rp