Autoneum reprend la production mais anticipe une lourde perte semestrielle

Zurich (awp) - L'équipementier Autoneum a annoncé mercredi la reprise de la production, suite à celle de ses clients de l'industrie automobile. Touefois, malgré des mesures d'économies drastiques, le groupe winterthourois s'attend à une perte en dizaines de millions de francs suisses au premier semestre.

En Chine, plus important marché automobile de la planète, les usines ont repris leur activité dès le mois de mars, alors qu'en Europe et en Amérique du Nord, la production redémarre au fur et à mesure de la demande de la clientèle, précise Autoneum dans un communiqué.

L'entreprise s'attend à une production de véhicules en hausse pour la deuxième moitié de l'année, sans être toutefois en mesure de prédire à quel niveau celle-ci va se stabiliser. "Les mesures destinées à réduire encore les coûts sont basées rigoureusement sur les besoins des clients et continuellement ajustées."

Même s'il est toujours impossible d'évaluer les conséquences financières de la crise de Covid-19 sur l'ensemble de l'exercice, la direction d'Autoneum anticipe d'ores et déjà une perte comprise entre 50 et 100 millions de francs suisses pour le premier semestre.

