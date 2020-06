La BCE n'en a pas fini avec les mesures de soutien

Données financières JPY USD EUR CA 2020 15 600 M 145 M 128 M Résultat net 2020 1 370 M 12,8 M 11,3 M Dette nette 2020 - - - PER 2020 30,9x Rendement 2020 0,80% Capitalisation 42 395 M 398 M 349 M VE / CA 2019 Capi. / CA 2020 2,72x Nbr Employés 963 Flottant 50,0% Graphique AVANT CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AVANT CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 1 128,00 Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tetsuji Morikawa President, Group CEO & Representative Director Naoyoshi Kasuga Group Chief Financial Officer & Director Masaoki Kobayashi Chief Technology Officer & Executive Officer Georges Ugeux Independent Outside Director Naohisa Fukutani Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AVANT CORPORATION 8.05% 398 ACCENTURE -6.94% 124 826 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -3.11% 104 780 TATA CONSULTANCY SERVICES -4.35% 101 979 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -8.48% 61 453 VMWARE, INC. -10.21% 57 112