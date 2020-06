USA-Une "clause coronavirus" pour les participants à un meeting de Trump 0 12/06/2020 | 05:55 Envoyer par e-mail :

WASHINGTON, 12 juin (Reuters) - L'équipe de campagne de Donald Trump a indiqué jeudi exiger des personnes désireuses d'assister au meeting électoral prévu le 19 juin à Tulsa, dans l'Oklahoma, de signer un document attestant qu'elles n'engageront pas de poursuites judiciaires si elles venaient à contracter le coronavirus lors du rassemblement. Le président républicain des Etats-Unis, qui ambitionne d'être réélu en novembre prochain, a annoncé mercredi la reprise de ses meetings de campagne, après trois mois d'interruption forcée à cause de la crise sanitaire. Donald Trump prononcera le 27 août à Jacksonville, en Floride, un discours à l'occasion de son investiture formelle comme candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle, a fait savoir jeudi une représentante. Le rival démocrate de Trump, Joe Biden, a fustigé la gestion de l'épidémie de coronavirus par l'actuel locataire de la Maison blanche, alors que plus de 2 millions de cas et 116.000 décès ont été recensés aux Etats-Unis. Dans un communiqué publié jeudi, l'ancien vice-président de Barack Obama a reproché à Donald Trump de ne toujours pas "prendre le virus au sérieux" et de "tenter d'ignorer la réalité". Joe Biden et Donald Trump ont tous deux pris part jeudi à une table-ronde, respectivement à Philadelphie et à Dallas, avant de tenir dans la soirée une collecte de fonds. (James Oliphant, Jarrett Renshaw; version française Jean Terzian)

