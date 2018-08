Avast : La valeur du jour en Europe - AVAST réussit son examen de passage

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les premiers résultats d’Avast depuis son introduction en Bourse en mai dernier sont bien accueillis. A Londres, l’action du spécialiste de la cybersécurité gagne 3,56% à 237,775 pence, celui-ci visant désormais une stabilité de son Ebitda ajusté 2018, qui était auparavant anticipé en léger repli. Sur les six premiers mois, l’Ebitda ajusté a progressé de 10,6% à 222,1 millions de dollars, soit une marge de 55,1%, en amélioration de 258 points de base.Le directeur général, Vincent Steckler, explique que la rentabilité est tirée par la taille du groupe, son levier opérationnel, mais aussi par les synergies liées à l'acquisition d'AVG acquisition.Avast a aussi dévoilé un bénéfice net de 160,2 millions de dollars contre une perte de 51,6 millions de dollars, un an plus tôt.Les revenus ont pour leur part progressé de 9,8% (+8,5% à taux de change constants) à 394,3 millions de dollars, grâce au dynamisme de ses produits pour les ordinateurs de bureau : +12,6% à taux de change constants.En revanche, l'activité a été pénalisée par le segment PME, dont les revenus ont reculé de 7,6%, hors impact des changes. Avast a d'ailleurs révisé son objectif 2018 pour ce segment, désormais anticipé en repli de 5% à 10% contre environ 5% auparavant.Pour autant, les revenus du groupe sont toujours attendus en progression de 5% à 10% sur l'année, hors impact des chantes et activités abandonnées.Les facturations en données ajustées ont de leur côté augmenté de 12% à 421,2 millions de dollars. Leur progression est ramenée à 8,2%, une fois corrigée de l'impact des changes.Avast a continué à se désendetter après son introduction en Bourse et affichait une dette nette de 1,3 milliard à fin juin, en repli de 20,3% depuis le 1er janvier.Réagissant à cette publication, UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 295 pence.