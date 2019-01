Avast : gagne 1%, valeur préférée d'un analyste

23/01/2019 | 16:46

Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Londres profitant d'une analyse de Barclays Capital. Selon le bureau d'analyses, l'action de l'éditeur de logiciels antivirus et de cybersécurité, l'une des grandes IPO (introduction en Bourse) londoniennes de 2018, constitue 'une opportunité négligée'. 'Il s'agit de notre valeur préférée pour 2019', attaque une note de recherche. A l'achat ('surpondérer') sur le dossier, les analystes visent 350 pence, soit un potentiel de hausse de plus de 20%.



D'ici 2020, la croissance moyenne annuelle des ventes d'Avast devrait avoisiner les 8% et celle des bénéfices par action les 11%, pronostique BarCap. Des performances potentielles appréciables alors que le titre ne se traite que sur la base d'un PER (toujours 2020) de 11 fois et d'un ratio de valeur d'entreprise / EBITDA de neuf fois. 'Il s'agit de la société la moins valorisée de notre univers de couverture affichant une telle croissance', peut-on lire.



Certes, reconnaît BarCap, des interrogations entourent les dépenses de sécurité informatique des particuliers, des PME et des appareils mobiles : les utilisateurs sont-ils prêts à payer ? Mais selon BarCap, le sentiment des investisseurs à ce propos devrait s'améliorer au fil du temps. D'autant que 'le modèle économique (d'Avast) n'est pas sensible aux conditions macroéconomiques et que sa base de clients (plus de 400 millions d'utilisateurs installés) offre des perspectives de monétisation', indique note.



