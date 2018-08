Avaya : La migration des centres de la Relation Client Avaya améliore l’efficacité et la performance du Département australien de la Défense

Un contrat de cinq ans verra le transfert des 14 centres de contact du Département de la Défense vers Avaya afin d’offrir une expérience client personnalisée via des capacités renforcées en renseignements, automatisation et analyse

La protection des intérêts nationaux va tirer parti de communications omnicanales, Avaya Holdings Corp. (NYSE : AVYA) ayant annoncé aujourd’hui que le Département australien de la Défense l’a sélectionnée comme prestataire de services et de technologies de centre de contact.

Ce contrat de cinq ans verra le Département de la Défense migrer et consolider ses 14 centres de contact – composés de plus de 650 employés et desservant plus de 40 secteurs d’activité – en exclusivité vers la plateforme omnicanale Avaya.

La nouvelle solution permettra aux centres de la Relation Client du Département de la Défense d’être pleinement unifiés avec tous les canaux de communication et les applications associées. Cet environnement omnicanal permettra au Département de la Défense de développer ses capacités d’automatisation et d’analyse, et d’offrir par la suite une expérience plus efficace et plus personnalisée aux personnes qui interagissent avec l’un des centres de la Relation Client.

Lorsque le projet sera achevé, les agents de centre de contact de chaque division opérationnelle du Département de la Défense bénéficieront d’une visibilité sur les ensembles de données combinés, ce qui leur permettra de délivrer des interactions personnalisées allant du simple ticket d’assistance administrative, à des problématiques plus sophistiquées relatives aux secteurs d’activité du Département de la Défense.

En outre, les opérateurs seront en mesure de solutionner des problèmes au premier point de contact, ce qui constitue une amélioration significative par rapport aux capacités actuelles du Département de la Défense. En créant des centres de contact intégrés au sein de l’environnement Avaya, Avaya établira les bases d’interactions omnicanales permettant aux opérateurs de personnaliser leurs réponses pour satisfaire les besoins individuels.

Avaya augmente également l’accessibilité pour tous les employés qui font appel aux centres de contact. Par exemple, la nouvelle performance permettra de prendre en charge les appelants souffrant de déficiences auditives, en leur proposant un service spécialisé optimisant leurs expériences.

Commentant l’annonce, un porte-parole d’Avaya a déclaré : « La migration vers un environnement centralisé pour chacun de ses centres de contact crée l’opportunité pour le Département de la Défense de se rapprocher plus que jamais de ses ‘clients’ – qu’il s’agisse d’employés répartis dans ses différents départements ou d’intervenants externes. Lorsque la transition sera achevée, le Département de la Défense sera en mesure de combiner automatisation et analyse pour fournir des expériences personnalisées à l’ensemble de ses partenaires. »

