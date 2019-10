Avaya : élargit le nombre de plateformes disponibles pour ses solutions de Relation Client, avec le Cloud de Microsoft

À l’occasion de la semaine de la Technologie GITEX 2019, Avaya et Microsoft annoncent la nouvelle offre Avaya IX de centre de la Relation Client en tant que service (Avaya IX Contact Center as a Service, Avaya IX CCaaS), hébergée par les centres de données Azure des Émirats arabes unis ; le service, dont le lancement est prévu pour le premier semestre 2020, couvrira l’intégralité des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

À l’occasion de la semaine de la Technologie GITEX 2019, Avaya, chef de file mondial des solutions pour l’amélioration et la simplification des communications et de la collaboration, et Microsoft ont annoncé aujourd’hui leur partenariat pour offrir les services de centre de contact dans le Cloud.

Avaya IX Contact Center as a Service (Avaya IX CCaaS) sera disponible sur Azure, hébergé par les centres de données de Microsoft dans le Cloud à Abu Dhabi et Dubaï. Dans un premier temps, ce service sera proposé dans le Golfe arabe, puis étendu aux autres régions du globe.

« La réputation d’Avaya dans le domaine des solutions de centre de contact n’est plus à faire », a déclaré Ahmed Helmy, directeur des technologies d’Avaya. « Notre partenariat avec Microsoft nous permet d’étendre nos applications riches en fonctionnalités, sur une plateforme et une architecture de micro services basées sur le Cloud. Nos clients bénéficieront ainsi de la flexibilité de déploiement qu’ils attendent de notre marque. Ils pourront également tirer parti d’une souplesse d’exécution de leurs charges de travail sur plusieurs clouds en toute confiance. »

Les deux entreprises collaborent pour intégrer la plateforme de centre de contact Avaya IX, leader du marché, à Azure. Il est prévu que la nouvelle solution Avaya IX CCaaS soit dotée de capacités vocales au premier semestre 2020, suivies de fonctions multicanales (vidéo, réseaux sociaux, discussions instantanées, etc.) au deuxième semestre.

« Notre collaboration avec Avaya permet à Microsoft de proposer sur son marché, des solutions CCaaS de qualité entreprise à des sociétés de toutes tailles, via Avaya et hébergées sur notre cloud Azure », a indiqué Sherif Tawfik, directeur exécutif des canaux, alliances, startups et PME. « Chez Microsoft, nous avons pour mission de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Chaque application qui vient s’ajouter à notre cloud intelligent nous rapproche un peu plus de notre but. »

Zeus Kerravala, analyste principal chez ZK Research, a déclaré : « Le marché des centres de contact évolue à toute vitesse, et les entreprises de toutes tailles tentent tant bien que mal de suivre le mouvement. Le Cloud offre aux sociétés une voie rapide vers une solution multicanale moderne. Toutefois, il n’existe pas de solution unique relative aux centres de contact dans le Cloud.

Le partenariat entre Microsoft et Avaya est idéal pour répondre aux besoins des moyennes et grandes entreprises à la recherche d’un Cloud hybride qui offre les caractéristiques CCaaS combinées à la maîtrise et à la sécurité d’un Cloud privé. »

Cette annonce a eu lieu aujourd’hui au cours d’un événement spécial lors de la 39e semaine de la Technologie GITEX. Ahmed Helmy, directeur des technologies d’Avaya International, et Sherif Tawfik, directeur exécutif des canaux, alliances, startups et PME, chez Microsoft Émirats arabes unis, ont expliqué comment CCaaS permettra aux clients de la région, et prochainement, du monde entier, d’accélérer leur transformation numérique, d’engager leurs clients, d’habiliter leurs employés, d’optimiser leurs opérations et de réinventer leurs modèles commerciaux.

