Avaya : présente des solutions de communication basées sur l’IA et la biométrie pour améliorer l’expérience des clients et des employés

Avaya Holding Corp. (NYSE : AVYA) présente ses plateformes de communication améliorées par l’IA, intégrant notamment la biométrie et l’analyse des sentiments en temps réel. Elles permettent aux entreprises de se positionner comme des interfaces utilisateurs, offrant aux clients comme aux employés des expériences plus riches et plus transparentes.

Aujourd’hui, les entreprises sont encouragées à repenser leur approche en matière d’engagement des clients et des employés. Une étude récente réalisée par Avaya auprès de plus de 8 000 consommateurs a révélé que plus de 70 % d’entre eux préféraient contacter les services clientèle par téléphone, estimant que c’était le moyen le plus efficace d’obtenir la meilleure réponse.

Dans le même temps, on constante que les clients acceptent de plus en plus facilement les technologies numériques, comme les chatbots et la biométrie. Il y a une même une demande accrue pour ces dernières. Les recherches montrent que bientôt 25 % des interactions avec ces technologies seront de type conversationnel.

« La voix reste la pierre angulaire du service à la clientèle. Il existe une opportunité évidente d’élargir son application afin d’enrichir les parcours des clients », a déclaré Chris McGugan, vice-président principal du département Solutions et Technologie, chez Avaya.

« Étant donné notre position de premier fournisseur de solutions de communication d’entreprise, nous avons intégré avec enthousiasme ces nouvelles technologies qui nous permettent de répondre efficacement aux préférences changeantes de nos clients, et d’offrir un service voix qui constitue une interface utilisateur performant, tant pour les clients que pour les employés. »

Favorable à une économie des API, Avaya a augmenté l’étendue et les capacités de son Kit de développement de logiciels (Software Development Kit). Cette initiative mobilise des partenaires et des développeurs internes intégrant IA conversationnelle, langage naturel ainsi qu’une analyse et un apprentissage machine cognitif dans le but d’optimiser les capacités des solutions Avaya, ainsi que la fusion des CU et CC pour une expérience d’entreprise plus connectée.

Les démonstrations d’Avaya au Gitex 2018 incluront également la technologie SVI conversationnel pour l’intégration de la biométrie et le routage d’appels basé sur les sentiments, permettant aux clients de poser des questions et de recevoir des réponses immédiates et réfléchies, aussi bien sur les canaux numériques, de la part de l’agent de service le plus compétent, que d’un expert travaillant dans le back-office, et ce, dans le cadre d’une expérience personnalisée et contextuellement riche.

Avaya enrichit également sa Plateforme de communications unifiées Equinox (Equinox Unified Communications) en incorporant des services cognitifs d’organisations telles que Microsoft et Google afin de proposer des assistants virtuels vocalement activés pour l’entreprise. Offrant une authentification à deux facteurs de type BioID via la biométrie faciale et vocale, la transcription contextuelle et la traduction en temps réel avec une reconnaissance de l’intention, la plateforme sert d’assistant personnalisé à chaque employé, améliorant la productivité et augmentant la satisfaction professionnelle.

