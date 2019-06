AVENIR TELECOM : affiche un résultat net de -4,7 millions sur l'exercice 2018-2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avenir Telecom a affiché, sur l’ensemble de l’exercice 2018-2019, un résultat net de -4,7 millions d’euros contre 30,7 millions un an plus tôt. Par ailleurs, le concepteur et distributeur d’accessoires et de mobiles a fait état d’une perte opérationnelle de 5 millions contre –2,8 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 39 millions d’euros. Il était de 43,4 millions pour l’exercice 2017-2018."Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires, le groupe a enregistré un total de 3,5 millions d'euros de commandes non livrées avant le 31 mars 2019 et qui ne figurent donc pas dans le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé", a précisé Avenir Telecom, dans un communiqué.Au 31 mars 2019, la trésorerie du groupe s'élevait à 3,4 millions d'euros contre 7 millions au 31 mars 2018, notamment en raison de l'augmentation des stocks (+1,8 million d'euros) liée aux commandes non livrées à la fin de l'exercice.Afin d'améliorer la flexibilité financière et de soutenir son plan de développement, Avenir Telecom a mis en place, après la clôture de l'exercice, un financement obligataire d'un montant maximum de 7 millions d'euros sur 24 mois . Une première tranche d'obligations convertibles en actions a été émise le 5 avril, permettant de renforcer la trésorerie de 2,35 millions d'euros.Ce financement a notamment permis d'engager les prises de commandes pour faire face à l'accueil favorable des professionnels du secteur et des nombreux contacts commerciaux engagés.