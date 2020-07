Avenir Telecom : Document d'Enregistrement Universel 2020

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 Exercice clos le 31 mars 2020 Le document d'enregistrement universel a été approuvé par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129. L'AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations qu'il contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles. Le document d'enregistrement universel porte le numéro d'approbation suivant : R.20-017. Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'émetteur faisant l'objet du document d'enregistrement universel. Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'un offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et, le cas échéant, un résumé et son (ses) supplément(s). L'ensemble alors formé approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. Il est valide jusqu'à 12 mois après son approbation et, pendant cette période et au plus tard en même temps que la note d'opération et dans les conditions des articles 10 et 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être complété par un supplément (ou amendement) au document d'enregistrement universel en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles. . Des exemplaires du présent document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais, auprès de Avenir Telecom S.A., 208, boulevard de Plombières, Les Rizeries, 13581 Marseille Cedex 20, ainsi que sur le site Internet de la Société : http://corporate.avenir-telecom.comet sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers : www.amf-france.org.

Sommaire Dans le présent document d'enregistrement universel, les expressions « Avenir Telecom », « Avenir Telecom S.A. » ou « la Société » désignent la société Avenir Telecom. L'expression le « Groupe » ou le « Groupe Avenir Telecom » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l'ensemble de ses filiales. En application de l'article 19 du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent document d'enregistrement universel : les comptes consolidés établis en normes IFRS pour l'exercice clos le 31 mars 2019, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes afférent présentés aux pages 104 à 143 et 166 à 170 du Document de référence 2018/2019 déposé auprès de l'AMF le 15 juillet 2019 sous le numéro R.19-026;

R.19-026; les comptes annuels établis en normes françaises pour l'exercice clos le 31 mars 2018, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes afférent présentés aux pages 144 à 166 et 170 à 174 du Document de référence 2018/2019 déposé auprès de l'AMF le 15 juillet 2019 sous le numéro R.19-026.

R.19-026. les comptes consolidés et le rapport des Commissaires aux comptes y afférent pour l'exercice clos le 31 mars 2018, figurant respectivement aux chapitires III et V du rapport financier 2017-2018 d'Avenir Telecom déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ;

2017-2018 d'Avenir Telecom déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ; le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 mars 2018 figurant au chapitre II du rapport financier 2017-2018 d'Avenir Telecom déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. 4 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

1 Personne responsable du document d'enregistrement universel 1 Personne responsable du document d'enregistrement universel 1.1 Responsable du document d'enregistrement universel La responsabilité du présent document est assumée par M. Jean-Daniel Beurnier, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général. 1.2 Attestation du responsable du document d'enregistrement universel J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que les informations relevant du rapport de gestion, dont la table de concordance figure en page 227, présentent un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.» À Marseille, le 31 juillet 2020 Jean-Daniel Beurnier - Président du Conseil d'Administration et Directeur Général 5 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

2 Contrôleurs légaux des comptes 2 Contrôleurs légaux des comptes 2.1 Commissaires aux comptes Titulaires PricewaterhouseCoopers Audit Antoine Olanda Représenté par M. Didier Cavanié 10 place de la joliette - BP 81 525 - 13 567 Marseille Mas de l'Amandier, 956 Chemin de la Serignane Cedex 13530 TRETS Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie régionale des commissaires Membre de la Compagnie des commissaires aux aux comptes de Versailles comptes de Aix-en-Provence - Bastia Date du début du premier mandat : 2 septembre 1994 Date du début du premier mandat : 5 août 2019 Durée du présent mandat : 6 ans Durée du présent mandat : 2 ans Date d'expiration du présent mandat : Assemblée Date d'expiration du présent mandat : Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 de l'exercice clos le 31 mars 2021 Suppléants Anik Chaumartin AP Consultants, SARL Crystal Park - 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur- Représentée par Michel Amacker Seine Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie des commissaires aux Membre de la Compagnie régionale des commissaires comptes d'Aix-en-Provence - Bastia aux comptes de Versailles Date du début du premier mandat : 5 août 2019 Date du début du premier mandat : 3 août 2012 Durée du présent mandat : 2 ans Durée du présent mandat : 6 ans Date d'expiration du présent mandat : Assemblée Date d'expiration du présent mandat : Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 de l'exercice clos le 31 mars 2024 2.2 Commissaires aux comptes ayant démissionné, ayant été écartés ou n'ayant pas été renouvelés sur les 3 derniers exercices Le commissaire aux comptes titulaire Deloitte & Associés, représenté par madame Anne-Marie Martini, a démissionné de ses fonctions le 17 juillet 2019. Le commissaire aux comptes suppléant Société d'Expertise Comptable de Commissariat aux comptes Casasola, représentée par madame Corinne Casasola, a démissionné de ses fonctions le 16 juillet 2019. 6 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque 3 Facteurs de risque Le Groupe Avenir Telecom a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats, et considère qu'il n'y a pas de risques significatifs hormis ceux présentés ci-après. 3.1 Risques relatifs à l'activité de la Société et à sa stratégie Les investisseurs sont invités à prendre en considération l'ensemble des informations figurant dans le présent document d'enregistrement universel, y compris les facteurs de risques propres au Groupe et décrits dans la présente section, avant de décider d'acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du présent document d'enregistrement universel, le Groupe a procédé à une revue des risques importants qui lui sont propres et qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats. Conformément aux dispositions du règlement (UE) n°2017/1129 (règlement dit « Prospectus 3 ») et du règlement délégué (UE) 2019/980, sont présentés dans cette section les risques spécifiques au Groupe, et qui sont importants pour la prise d'une décision d'investissement en connaissance de cause. La Société a synthétisé ces risques en 4 catégories ci-dessous sans hiérarchisation entre elles. Toutefois, au sein de chaque catégorie, les risques les plus importants d'après l'évaluation effectuée par la société sont présentés en premier lieu compte tenu de leur incidence négative sur le Groupe et de la probabilité de leur survenance à la date de dépôt du document d'enregistrement universel. Pour chacun des risques exposés ci-dessous, la Société a procédé comme suit : présentation du risque brut, tel qu'il existe dans le cadre de l'activité de la Société ;

présentation des mesures mises en œuvre par la Société aux fins de gestion dudit risque L'application de ces mesures au risque brut permet à la Société d'analyser un risque net. La Société a évalué le degré de criticité du risque net, lequel repose sur l'analyse conjointe de deux critères : (i) la probabilité de voir se réaliser le risque et (ii) l'ampleur estimée de son impact négatif. Le degré de criticité de chaque risque est exposé ci-après, selon l'échelle qualitative suivante : faible ;

moyen ;

élevé. Degré de Nature du risque criticité du risque net Risques stratégiques - Risque lié à la licence de marque Energizer®* Elevé - Risque de dépendance à l'égard de sous-traitants pour la fabrication d'accessoires et mobiles développés par le Groupe* Elevé - Risque de dépendance à la Chine Moyen - Risque économique lié au Covid-20 Moyen - Risque de concurrence Faible Risques opérationnels - Risque d'obsolescence des stocks* Elevé - Risque de concentration clients* Elevé - Risque de crédit Faible - Risque lié à un business model basé sur la relation avec l'opérateur en Roumanie Faible Risques financiers - Risque de dilution* Elevé - Risque de liquidité Moyen - Risque de change Faible - Risque sur le capital Faible Risques juridiques et sociaux - Risques liés à des litiges juridiques* Elevé - Risques de procédures judiciaires ou d'arbitrage Faible - Risques liés à des litiges sociaux Faible 7 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque Les facteurs de risque que la Société considère, à la date du document d'enregistrement universel, comme les plus importants sont identifiés par une astérisque (*) en raison de leur probabilité d'occurrence et/ou de l'ampleur de leurs impacts potentiels. 3.1.1 Risques stratégiques Risque lié à la licence de marque Energizer®* Avenir Telecom entretient une relation durable et de confiance avec Energizer Holdings. Il détient la licence Energizer® depuis 2010 sur la gamme d'accessoires mobiles et depuis 2015 sur les téléphones. Ce partenariat permet à Avenir Telecom de bénéficier de la notoriété d'une marque distribuée et reconnue dans plus de 160 pays. Il existe cependant un risque lié au développement d'une offre produit sous l'unique marque Energizer® dans l'éventualité où ce contrat de licence venait à prendre fin (cf section 5.1). L'activité de ventes de mobiles et accessoires sous licence Energizer représente, au 31 mars 2020, 71% du chiffre d'affaires de la ligne « ventes d'accessoires et de mobiles » du tableau de la note 30 des comptes consolidés. Cette activité est le cœur du recentrage d'activité opéré par le Groupe depuis 2017. Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: maintien d'une relation de très bon niveau avec Energizer en produisant des prestations de qualité et en respectant les obligations contractuelles réciproques. Cela a permis au Groupe de renouveler le contrat encore en cours pour une durée additionnelle de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2026.

discussions avancées avec d'autres marques afin de réduire sa dépendance à la licence Energizer®. La société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé compte tenu du pourcentage élevé des ventes et des marges du Groupe issues de ce partenariat. Risque de dépendance à l'égard de sous-traitants pour la fabrication d'accessoires et mobiles développés par le Groupe* Le Groupe a adopté un modèle économique « sans usine » pour le développement d'accessoires et de téléphones sous licence Energizer®. Adaptés en collaboration entre les sous-traitants et des équipes de la Société situées en France et en Asie, les produits sont, ensuite, fabriqués par les fournisseurs sélectionnés en Asie sous contrat. La fabrication et l'assemblage des produits du Groupe sont réalisés par un nombre limité de sous-traitants. Le développement du Groupe repose notamment sur sa capacité à établir et maintenir des relations de qualité avec ces sous-traitants car la difficulté de ces derniers à respecter leurs engagements de livraison, de qualité ou de respect des délais, ou à s'adapter à la progression technologique des produits serait préjudiciable à la qualité des relations de la Société avec ses propres clients et donc à la progression de ses ventes. Le Groupe a été confronté à de la défaillance qualitative de la part d'un sous-traitant il y a 24 mois concernant la production de 3,7 millions d'euros de mobiles, ce qui a eu pour impact un retard de plusieurs mois dans la livraison de produits pour qu'ils soient enfin conformes au cahier des charges. Un tel retard, sur un marché où le renouvellement des gammes de téléphones est rapide, a induit la comptabilisation par le Groupe d''une perte de valeur immédiate des produits, malgré l'obtention d'une remise commerciale auprès du sous- traitant, car leur prix sur le marché avait déjà diminué lors de leur livraison (cf le « risque d'obsolescence des stocks »). En cas de défaillance d'un sous-traitant, Avenir Telecom ne peut garantir qu'elle sera toujours en mesure de nouer de nouveaux partenariats dans un délai suffisamment court pour éviter des retards de production ou de lancement de produits, ce qui pourrait affecter négativement ses ventes, ses résultats et sa réputation. Par ailleurs, il arrive que certains acteurs majeurs du secteur exercent une forte tension sur l'approvisionnement de certains composants ce qui rend parfois difficile les approvisionnements en composants (écrans, connecteurs…) pour les sous-traitants de la Société. La Société ne dispose pas de moyens raisonnables de limitation de ce risque d'approvisionnement. La raréfaction de certains composants pourrait avoir comme conséquence une augmentation du coût de fabrication des produits, ce qui pourrait réduire la marge brute unitaire par produit si la Société n'arrivait pas à répercuter cette hausse sur le prix de vente à ses clients ou à diminuer les volumes de produits vendus si elle répercutait cette hausse sur les prix de vente. La Société ne dispose pas, là non plus, de moyens raisonnables de limitation de ce risque si celui-ci venait à se réaliser. La Société pourrait également être confrontée aux conséquences résultant de violations par ces fournisseurs des réglementations applicables et/ou des droits de propriété intellectuelle de tiers afférents aux produits qu'ils fabriquent et fournissent à la Société. A titre d'exemple, le choix stratégique de se tourner vers un fournisseur de câbles qui perdrait sa certification Apple exposerait la Société à des retards de production donc à des ruptures de stock, ce qui pourrait affecter négativement et de manière significative ses ventes. La Société dispose désormais d'une équipe Qualité dédiée, à Shenzhen (Chine) depuis près de 2 ans. 8 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes : La Société suit une procédure stricte pour la sélection et la validation de ses sous-traitants (ce processus, même s'il est sécurisant, est long (entre 3 et 6 mois)) de façon à s'assurer au mieux d'établir des liens avec des prestataires de qualité, en limitant le risque de défaillance : Enquête auprès de la Coface pour connaître la structure financière du sous-traitant,

sous-traitant, Audit technique et social réalisé par une équipe basée en Chine travaillant exclusivement pour le Groupe,

Tests (techniques et d'usage) sur des produits actuellement fabriqués par le sous-traitant pour vérifier la qualité de son travail,

sous-traitant pour vérifier la qualité de son travail, Audit technique et social réalisé par une société indépendante,

Soumission à Energizer Holdings du dossier du sous-traitant pour validation et accord. La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé, étant considéré que : la Société ne peut pas fournir de garantie sur le fait que ses sous-traitants poursuivront leurs relations commerciales avec elle dans la durée ou maintiendront un niveau opérationnel en phase avec ses besoins et en cas de défaillance la Société pourrait ne pas être en mesure de les remplacer rapidement

sous-traitants poursuivront leurs relations commerciales avec elle dans la durée ou maintiendront un niveau opérationnel en phase avec ses besoins et en cas de défaillance la Société pourrait ne pas être en mesure de les remplacer rapidement la Société n'est pas à l'abri de difficultés techniques de ses sous-traitants ou de pénurie de composants pouvant retarder ou empêcher la livraison d'une partie de ses clients Risque de dépendance à la Chine Le Groupe fait exclusivement fabriquer ses produits sous licence Energizer® en Chine. Une évolution défavorable du contexte politique, socio-économique et réglementaire en Chine ou entre la Chine et d'autres nations peut affecter la situation financière et la rentabilité du Groupe. Il en est de même si la Chine était confrontée à une nouvelle crise sanitaire engendrant des blocages des moyens de logistique ou de transport. Les tensions entre les États-Unis et la Chine impactent le commerce mondial, générant notamment un ralentissement de la croissance. Ainsi si plusieurs pays venaient à mettre en pratique ce que les Etats-Unis menacent de faire depuis plusieurs mois, à savoir d'appliquer des fiscalités spécifiques aux importations de produits chinois du fait d'une volonté de baisser leur niveau de dépendance à la Chine, la rentabilité et la perennité du Groupe pourraient également être impactées. Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: La Société vend dans 55 pays dans le monde : si des tensions entre la Chine et certains pays déstabiliseraient la rentabilité de la Société il y a peu de chance que cela se produise dans les 55 pays dans lesquelles la Société vend ses produits ;

Prospection au Vietnam, en Malaisie et au Bangladesh de sous-traitants. La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen car les tensions actuelles entre les Etats- Unis et la Chine ainsi que les impacts de la crise sanitaire Covid-19 montrent que la probabilité du risque n'est pas négligeable et que les états ou les consommateurs pourraient se détourner de produits fabriqués en Chine. Ce risque est toutefois atténué par le fait que le facteur prix est un élément important pour les marchés visés par les produits du Groupe. Risque économique lié au Covid-19 Quand la crise sanitaire ne touchait que la Chine : En décembre 2019, un nouveau coronavirus, le COVID-19, a fait son apparition en Chine. Malgré d'importants efforts de confinement, il s'est répandu dans le monde entier au-delà des frontières chinoises et continue de toucher de nombreuses zones géographiques. Cette pandémie a impacté pendant 3 semaines, après le nouvel chinois, les capacités de production en Chine, mais sans que le Groupe n'ait été touché de façon significative. Quand les pays se sont confinés : En revanche, les mesures de confinement, imposées par les autorités sanitaires et gouvernementales, ainsi que les restrictions de voyage ont limité la capacité de prospection des équipes commerciales du Groupe pendant les périodes de confinement. Le Groupe a été en mesure d'apporter les solutions techniques nécessaires pour garantir, dans la mesure du possible, des conditions de travail à distance, pendant les périodes de confinement respectives, pour ses salariés travaillant aux sièges de Marseille, Sofia et Bucarest. La Roumanie a été en confinement du 16 mars au 15 mai, tous les centres commerciaux ont été fermés. Les 18 magasins de Avenir Telecom Roumanie situés dans les centres commerciaux ont de facto fermés aussi mais la société a aussi décidé 9 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque les 17 magasins de rue compte tenue de l'interdiction de circuler de la population. Au 1er avril, 60 employés de magasins ont été mis au chômage technique ; ils ont perçu pendant la fermeture administrative des magasins un salaire de 75% pris en charge par l'Etat. Avenir Telecom Roumanie a bénéficié de réduction des loyers des magasins de l'ordre de 50% et est en négociation avec Telekom pour obtenir un soutien financier. Les chaînes logistiques mondiales ont été perturbées par les fermetures de pays ce qui a engendré des retards de livraison auprès de certains clients du Groupe sans que cela n'ait eu d'impact financier sauf à décaler le chiffre d'affaires de 2 mois. Depuis lors, l'offre de transport est revenue presque à la normale. Depuis le déconfinement : Le chiffre d'affaires du Groupe est réalisé par un nombre limité de clients (cf Facteurs de risques : Concentration clients). Le Groupe n'a aujourd'hui aucune assurance que ses clients vont continuer de commander des quantités similaires à celles du passé ou même celles prévues dans les contrats de distribution. De même, en Roumanie dans le réseau de magasin le Groupe n'a pas l'assurance que la reprise de la consommation dans le pays se fera à hauteur de celle observée avant la crise sanitaire. Depuis le début du mois de mai, les assureurs crédit réduisent fortement les encours des clients sans expliquer s'il s'agit de décisions liées intrinsèquement à la santé financières des entreprises ou à une instabilité du pays de leur localisation. Cette baisse d'encours va réduire la possibilité d'accorder du crédit aux clients du Groupe ce qui pourrait avoir un impact à la baisse sur le chiffre d'affaires. Même si à ce jour, le Groupe n'a pas eu d'annulation de commandes de la part de ses clients, force est de constater que la visibilité du carnet de commandes est réduite passant de 4 mois à 2 mois de prévisions. Si les effets économiques néfastes de la propagation du coronavirus Covid-19 persistent et provoquent un ralentissement durable de la consommation, le Groupe ne peut pas assurer que les marchés, sur lesquels il est présent, auront tous la capacité d'absorber ses produits. Ainsi en raison de la nature sans précédent de la crise du Covid-19 et de l'incertitude de ses conséquences, il n'est pas possible pour le Groupe d'évaluer l'impact financier. Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: Interrogation systématique de l'assureur-crédit à chaque réduction d'encours pour comprendre s'il s'agit d'un risque « pays » ou d'une vraie dégradation de la situation financière des clients

l'assureur-crédit à chaque réduction d'encours pour comprendre s'il s'agit d'un risque « pays » ou d'une vraie dégradation de la situation financière des clients Prospection commerciale téléphonique plus importante qu'auparavant

Maîtrise des charges d'exploitation et leur renégociation constante. Compte tenu des éléments qui précèdent et qui mettent en exergue l'incertitude qui demeure sur les effets dans le temps de la pandémie, sur une éventuelle nouvelle vague de contamination, la Société estime ainsi que le degré de criticité de ce risque est moyen, étant considérée la criticité moyenne du risque de dépendance à la Chine. 10 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque Risque de concurrence Sur le marché des mobiles Le groupe développe une offre de feature phones et de smartphones d'entrée et de milieu de gamme. Sur le segment des smartphones, ses principaux concurrents sont les fabricants chinois, dont la stratégie de conquête des pays en développement vise à proposer des smartphones à prix cassés. Ils ciblent ainsi les utilisateurs de feature phones actuels et les accompagnent dans leur transition vers les smartphones. D'après une étude de Canalys (2019), les téléphones des fabricants chinois à moins de 100 euros étaient très demandés dans les pays en développement au quatrième trimestre de 2019, avec des modèles comme le Vivo Y91C. La concurrence provient également de marques A leaders telles que Samsung ou Huawei qui réalisent des économies d'échelles travers la production de dizaines de modèles et proposent des smartphones aux fonctionnalités avancées pour moins 300 euros. La marque jouant un rôle important dans la décision d'achat, ces fabricants de produits haut de gamme sont aussi bien installés sur le segment du milieu de gamme. Sur le segment des feature phone, notamment dans les pays où l'achat de téléphones et de forfaits se fait historiquement chez les opérateurs, ces derniers commercialisent leurs feature phones en marque blanche à très bas prix et gagnent ainsi des parts de marché. En Inde, les téléphones de l'opérateur Jio, qui détient 33% des parts de marchés, rencontrent un franc succès. Enfin sur le segment des téléphones durcis, catégorie dans laquelle Avenir Telecom propose 5 modèles, la concurrence directe provient d'acteurs spécialisés dans le domaine. Ces derniers concentrent leurs efforts sur le développement de téléphones durcis, ce qui leur donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres acteurs dont l'offre est plus diversifiée. Sur le marché des accessoires de téléphonie L'utilisation des smartphones, qui occupent une place prépondérante dans le quotidien de milliards d'utilisateurs, est le principal moteur du marché des accessoires de téléphonie mobile. Ces accessoires sont devenus tout aussi indispensables que les téléphones eux-mêmes puisqu'ils permettent de les protéger, de les charger ou de profiter pleinement des fonctionnalités toujours plus innovantes qu'ils offrent. Ainsi, les fabricants de smartphones développent aussi leurs propres gammes d'accessoires. Samsung, Apple ou Xiaomi proposent en effet des gammes complètes d'accessoires sous leurs propres marques, auquel le taux d'attachement de ventes est relativement faible, à l'exception d'Apple. Le consommateur cherche des accessoires à un prix plus accessible mais pas au détriment de la qualité afin de préserver leur mobile. Le marché des accessoires donne une large place aux marques dédiées aux accessoires. Depuis 2010, les accessoires Energizer® sont distribués à travers le monde avec un taux de pénétration élevé en Australie (30%) et encore faible au Moyen-Orient mais en forte progression. Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque de concurrence sont les suivantes: La notoriété de la marque Energizer ® est un atout majeur dans la décision d'achat des consommateurs et lui est bénéfique

est un atout majeur dans la décision d'achat des consommateurs et lui est bénéfique Le marché des feature phones est en croissance et son partenariat avec KaiOS Technologies sur les systèmes d'exploitation ainsi que l'extension de garantie proposée sur certains de ses mobiles sont des atouts majeurs de différenciation sur ce segment

La création d'une gamme d'accessoires audio sous la marque Energizer® dans un marché d'accessoires en légère croissance lui permet de se développer davantage et de résister face à la concurrence avec une offre globale au juste prix. La Société estime que le degré de criticité du risque de concurrence et de tendance de marché est moyen, étant considéré que : Le marché des featurephones est en croissance et interesse ainsi de plus en plus d'acteurs du marché historiquement tournés vers les smartphones,

Le Groupe n'a pas encore de parts de marché dans les pays où il est implanté, à l'exception de l'Australie. 11 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque 3.1.2 Risques opérationnels Risque d'obsolescence des stocks* Compte tenu de l'activité du Groupe, le risque de pertes à constater au titre de l'obsolescence des produits en stock, est significatif. La valeur marchande des téléphones mobiles en stock peut diminuer rapidement du fait : du renouvellement rapide des gammes de téléphones compte tenu des évolutions technologiques rapides de ce type de produit ;

du manque de succès commercial d'un produit ;

de la baisse de la demande du marché. Le Groupe Avenir Telecom a mis en place des méthodes de provisionnement dynamique des stocks basées sur les derniers prix connus des produits et sur l'adéquation des quantités stockées par rapport aux flux observés de ventes. Au 31 mars 2020, le montant total des stocks bruts (cf. note 9 de l'annexe des comptes consolidés annuels) s'élevait à 9,6 millions d'euros (12,2 millions d'euros au 31 mars 2019), provisionnés à hauteur de 44% (30,6 % au 31 mars 2019). La provision qui s'élève à 4,2 millions d'euros au 31 mars 2020 inclut 3,7 millions d'euros de produits commandés aux sous-traitants il y a plus de 24 mois et n'est donc pas totalement le reflet de la politique actuelle de gestion des commandes. La hausse du taux de dépréciation est en effet mécanique, lié au fait que les produits antérieurement provisionnés sont toujours présents en stock et que le stock brut (dénominateur) a diminué. Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: Les commandes d'achats sont déterminées sur la base des ventes observées et commandes reçues des clients mais surtout du taux de couverture qui est déterminé en fonction du délai de fabrication et d'acheminement

La Société effectue de la veille commerciale et lance certains produits plus à risque d'obsolescence uniquement sur commandes signées des clients

La Société a pour objectif d'accélérer le taux de rotation de son stock pour atténuer les impacts en matière de trésorerie. Ainsi, pour les produits stockés depuis plus d'un an, la Société procède à des actions commerciales pour diminuer le montant du stock (5 millions d'euros de stocks existant au 31 mars 2019 ont été écoulés sur l'exercice alors que la variation du stock est facialement de 2,6 millions d'euros). La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé, car l'éventuelle rotation lente des stocks qui en découlerait pèserait sur la trésorerie de la Société et potentiellement sur sa continuité d'exploitation en cas d'incapacité à écouler ses stocks. Par ailleurs si l'accélération de l'écoulement des stocks doit passer par des actions sur les prix de ventes, cela serait susceptible d'avoir un impact significatif sur son résultat. Risque clients : Concentration client* Le poids des 10 premiers clients du Groupe (hors activité opérateur en Roumanie qui fait l'objet d'un risque spécifique) est de 60% du chiffre d'affaires de l'activité mobiles et accessoires (note 30 des comptes consolidés). Hormis le premier client qui reste le même sur les deux derniers exercices et dont le poids augmente du fait de la signature d'un nouveau contrat clé localement, le poids des neuf autres clients reste stable alors même qu'il ne s'agit pas des mêmes clients sur les deux exercices. La Société ne signant plus désormais qu'avec un ou deux clients par pays voire par zone géographique plus étendue, la concentration client restera toujours significative. 12 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque % du chiffre Clients Zone d'affaires total en milliers d'euros au 31 mars 2020 Client N°1 Asie Océanie 26% Client N°2 Europe Moyen Orient Afrique 8% Client N°3 Europe Moyen Orient Afrique 2% Client N°4 Europe Moyen Orient Afrique 2% Client N°5 Asie Océanie 1% Client N°6 Amériques 1% Client N°7 Europe Moyen Orient Afrique 1% Client N°8 Europe Moyen Orient Afrique 1% Client N°9 Asie Océanie 1% Client N°10 Europe Moyen Orient Afrique 1% Poids des 10 clients les plus importants de l'activité mobiles et accessoires dans le chiffres d'affaires total Poids des 10 clients les plus importants de l'activité mobiles et accessoires dans le chiffres d'affaires de l'activité mobiles et accessoires 43% 60% Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: La Société déploie des ressources commerciales dans plusieurs zones afin de signer de nouveaux contrats de distribution dans de nouveaux pays ;

La Société a mis en place un co-investissement financier de chaque client dans le lancement de la marque sur sa zone (partage des frais de communication sur présentation de justificatifs) afin de l'inciter à construire une relation commerciale à long terme. La société estime que le degré de criticité de ce risque net est élevé, étant considéré qu'un client qui perdrait lui- même un important contrat de distribution pourrait être ainsi amené à moins acheter de produits Energizer® à la Société. Risque de crédit Le risque de crédit provient : de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts auprès des banques et des institutions financières si elles faisaient faillite,

des expositions de crédit clients (opérateur, distributeurs), notamment les créances non réglées et les transactions engagées, si les clients se trouvaient dans l'incapacité de payer à l'issue du délai de paiement accordé. Pour la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les transactions se dénouant en trésorerie comme les comptes de dépôts, le Groupe contracte uniquement avec des institutions financières de grande qualité. Par son activité, le Groupe est exposé au risque de crédit clients. Pour le client opérateur avec lequel le chiffre d'affaires a représenté 22,2% du chiffre d'affaire consolidé de l'exercice 2019-2020 (56,7 % du chiffre d'affaire consolidé de l'exercice 2018-2019), le Groupe considère que le risque de crédit est limité. Pour les clients distributeurs, il convient de signaler qu'Avenir Telecom fait appel aux services de l'assurance COFACE pour couvrir les risques portés par les créances clients de la Société. Ainsi, pour tout nouveau client, une demande d'encours est effectuée et une enquête peut être demandée en cas d'exclusivité accordée à un client sur un territoire donné. Pour les clients en dehors de cette garantie, les marchandises sont payées avant expédition ; pour les clients disposant de cette garantie, les marchandises sont livrées à hauteur de l'encours accordé. En cas de dépassement d'encours les marchandises ne sont livrées que contre un paiement d'avance ou la mise en place d'un credit documentaire confirmé ou encore avec une garantie bancaire à première demande. En outre, l'antériorité des créances fait l'objet d'un suivi régulier. Les créances clients brutes (cf. note 10 de l'annexe des comptes consolidés annuels) concernent les créances sur les opérateurs au titre de l'activité de prise d'abonnements et celles sur les distributeurs, relatives aux ventes de produits (téléphones mobiles et accessoires). Au 31 mars 2020, les provisions pour dépréciation de créances clients du Groupe représentent 40,9% contre 48,5 du total des créances brutes à l'actif au 31 mars 2019. Le montant de la provision était de 3,8 millions d'euros au 31 mars 2020 contre 5,9 millions d'euros au 31 mars 2019. Ces provisions, constituées majoritairement il y a plus de 5 ans, sont essentiellement liées aux activités historiques du Groupe maintenant arrêtées (plus de 93% du montant de la provision). Le passage en perte sur créances irrécouvrables, des créances faisant l'objet de ces dépréciations, se fait, conformément aux règlementations locales, dès lors qu'un certificat d'irrecouvrabilité ou justificatif assimilé est obtenu par le Groupe. 13 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque Brut Dépréciations Net A plus de cinq Sur créances à Milliers d'euros Entre un et ans (liées à Sur créances Sur créances plus de cinq ans Total A moins d'un an des activités Total à moins d'un entre un et (liées à des cinq ans non an cinq ans activités non poursuivies) poursuivies) Rémunérations à recevoir des 2 436 1 148 - 1 288 (1 005) - - (1 005) 1 431 opérateurs Clients Téléphonie - factures à 247 247 - - - - - - 247 établir Créances clients Téléphonie 6 707 2 304 155 4 248 (2 839) (155) (2 684) 3 868 Céances clients 9 390 3 699 155 5 536 (3 844) - (155) (3 689) 5 546 Il y a 0,3 million d'euros d'avoir à établir au passif liés aux activités arrêtées par le Groupe et qui viennent ainsi diminuer le montant net après dépréciation des créances à plus de 5 ans. Le solde des créances supérieures à 5 ans non provisionnées sont attachées à des filiales en cours de liquidation pour lesquelle il existe des passifs nets sur lesquels le Groupe n'est pas légalement engage. Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: La Société fait appel aux services de la COFACE pour couvrir les risques de défaillance et/ou l'insolvabilité de ses clients

Des paiements d'avance ou des garanties financières sont obtenues pour toute vente qui ne serait pas couverte par la COFACE. La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible compte tenu de l'efficacité des mesures strictes mises en œuvre pour gérer ce risque. En effet, aucune perte sur créance irrécouvrable significative n'a été enregistrée depuis 5 ans liée à des ventes de cette même période Risque lié à un business model basé sur la relation avec les opérateurs en Roumanie Avenir Telecom Roumanie, filiale à 100% de la Société, distribue entre autres les services de l'opérateur Telekom travers un réseau de 35 magasins. Ce modèle engendre une situation de dépendance vis-à-vis de l'opérateur (50% du chiffre d'affaires de la filiale) ainsi qu'un risque lié à la gestion des 35 magasins. Toutefois, Avenir Telecom Roumanie a renouvelé son contrat avec Telekom pour une année supplémentaire, jusqu'en février 2021. Face à la pression sur les prix de vente des forfaits et des cartes prépayées générée par la concurrence, les conditions commerciales octroyées par l'opérateur sont moins favorables que l'année précédente. Cette situation peut mettre en danger la pérennité des structures commerciales d'Avenir Telecom Roumanie et entrainer le non- renouvellement de ses accords de distribution par l'opérateur. Par ailleurs, l'épidémie de Covid-19 est susceptible d'affaiblir significativement la filiale Roumaine (voir description spécifique de ce risque). Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: Mesure régulière de la rentabilité des activités de distribution des services de l'opérateur afin d'en vérifier la rentabilité et d'ajuster, si besoin, la base de coûts

Retour d'expérience sur la gestion des fins de contrats opérateurs dans les autres pays où le Groupe a exercé cette activité. La société estime que le degré de criticité de ce risque est faible, étant considéré que : même si l'opérateur Telekom peut modifier ses conditions commerciales très rapidement et donc impacter la rentabilité des magasins

même si le contrat avec l'opérateur Telekom a été renouvelé pour une durée de 12 mois et pourrait ne pas être renouvelé en février 2021

la contribution d'Avenir Telecom Roumanie au résultat net du Groupe reste marginale

la Société n'a plus d'engagement de soutien vis-à-vis de sa filiale. 3.1.3 Risques financiers Risque de dilution Le Conseil d'administration, réuni le 5 avril 2019, a conclu un contrat d'émission et de souscription de 700 bons d'émission d'OCABSA (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), pour l'émission réservée d'OCABSA sur le 14 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque fondement de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 3 avril 2019, aux termes de sa 2ème résolution. L'opération s'est traduite au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 par une levée de fonds propres 5 350 milliers d'euros (5 000 milliers d'euros nets de frais d'émission). Sur les 535 OCA émises, 507 OCA ont fait l'objet d'une demande de conversion au 31 mars 2020 a ce qui a engendré la création de 361 295 450 actions nouvelles et 28 OCA sont comptabilisées en dettes financières pour un montant de 280 milliers d'euros. Un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la mise en œuvre du contrat ne détenait plus que 0,237% du capital au 31 mars 2020. A la date d'approbation par l'AMF du présent Document d'Enregistrement Universel, les 165 OCA restantes ont été émises et converties pour un montant net de 1 650 milliers d'euros et 182 500 000 BSA ont été émis pour un montant net de 1 850 milliers d'euros. Un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la mise en œuvre du contrat ne détient plus que 0,132% du capital aujourd'hui. Il reste 25 892 857 BSA non encore exercés représentant un maximum de 25 892 857 actions, ainsi après exercice de ces BSA un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la mise en œuvre de ce contrat ne détiendra plus que 0,128% du capital. Dans la mesure où la société ne sera pas en mesure de dégager suffisamment de financement lié à son exploitation afin de financer son plan de développement à moyen terme, elle a signé un nouveau contrat de financement, en date du 2 juillet 2020, dont la mise en œuvre engendrera une dilution complémentaire pour les actionnaires. En effet, un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société sur une base non-diluée préalablement à l'émission de la totalité des OCA et des BSA (calculs effectués sur la base d'un nombre de 848 797 338 actions composant le capital social de la Société à la date d'approbation du present document d'enregistrement universel) détiendrait 0,12% du capital de la Société au résultat de l'émission des 6 120 000 000 Actions Nouvelles résultant de l'émission de la totalité des OCA et des BSA. Les calculs ci-dessous sont effectués en tenant compte de conversions et exercices à venir à la valeur nominale, à savoir 0,01 euros (ci- après, le « Cours de Référence ») étant précisé que : ce même actionnaire détenant 1% du capital social de la Société détiendrait 0,11% au résultat de l'émission des Actions Nouvelles résultant de l'émission de la totalité des OCA et des BSA si la valeur du Cours de Référence venait à baisser de 10% ;et

ce même actionnaire détenant 1% du capital social de la Société détiendrait 0,13% au résultat de l'émission des Actions Nouvelles résultant de l'émission de la totalité des OCA et des BSA si la valeur du Cours de Référence venait à augmenter de 10%. La société estime que le degré de criticité de ce risque est élevé dans la mesure où la dilution est significative et l'a amené à faire une seconde convocation pour l'Assemblée Générale Mixte suite au défaut de quorum constaté en date du 28 juillet 2020. Risque de liquidité Les prévisionnels de trésorerie sont réalisés par le service financier. Sur la base de ces prévisions régulièrement mises à jour, la direction du Groupe suit ses besoins de trésorerie afin de s'assurer que la trésorerie à disposition permet de couvrir les besoins opérationnels. Ces prévisionnels prennent en compte les effets du plan de redressement du Groupe ainsi que le contrat d'OCABSA signé en date du 5 avril 2019, qui a fait l'objet d'une note d'opération mais ne prennent pas en compte les effets du contrat d'OCABSA, signé en date du 2 juillet 2020, ni l'éventuel remboursement anticipé du passif judiciaire. Le montant probable à payer en octobre 2020, au titre de ce remboursement anticipé, est estimé à 1,5 million d'euros par la Société, le reste des paiements éventuels pouvant s'élever à 3,7 millions d'euros est soit non probable soit plus lointain. Même en prenant en compte ce 1,5 million d'euros de remboursement anticipé la continuité d'exploitation de la Société n'est pas remise en question sur les 12 prochains mois. Le contrat d'OCABSA, signé en date du 2 juillet 2020, a pour but de financer le plan de développement attendu à moyen terme du Groupe, tel que décrit à la section 5.4 ainsi que dans les mesures mises en œuvre aux fin de la gestion du risque de dépendance à la licence Energizer. Si ce contrat n'était pas mis en œuvre sur les 12 prochains mois, le Groupe utiliserait un montant de trésorerie estimé de 2 millions d'euros afin de financer son besoin en fonds de roulement lié à la croissance de ces activités existantes, et reverraità la baisse, les dépenses complémentaires à faire dans les 24 mois prévues dans son plan de développement, pour redéfinir de nouveaux axes de développement stratégiques qui pourraient être autofinançables si tant est que cela soit possible. A l'exception du passif judiciaire dont l'échéancier est présenté en note 17 de l'annexe aux comptes consolidés et de la part non-courante de la dette liée aux droits d'usage, les dettes financières du Groupe sont à moins d'un an. 15 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque Milliers d'euros Paiements dus par période Total < 1 an Entre 1 et 5 ans > 5ans Versements selon accord du 15 661 903 3 611 11 147 Tribunal de commerce de Marseille Dettes financières Dans le cadre de la négociation du passif avec les établissements de crédit, la Société a obtenu un abandon de 76,5% de leurs créances, soit 26 millions d'euros, un paiement de 8 millions d'euros pour solde de tout compte leur a été fait le 5 août 2017 (note 1 de l'annexe des comptes consolidés). En conséquence la Société n'a depuis plus accès aux lignes de crédit et emprunts octroyés par les banques pour financer son exploitation. La Société, n'étant pas non plus eligible au Prêt Garanti par l'Etat compte tenu de sa notation Banque de France (D6), le Commissaire à l'Exécution du Plan a déposé une demande de prorogation du plan de redressement de 12 mois en plus des 3 mois octroyés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par ordonnance publiée dans le Bodacc du 26 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille a décidé qu'il n'y aurait pas de répartition pour l'année 2021 et que le remboursement des créanciers reprendrait en octobre 2022 repoussant ainsi la dernière échéance du plan de juillet 2027 à octobre 2028. Les dettes locatives comptabilisées en application de IFRS 16 sont à moins d'un an au 31 mars 2020 Contrat d'affacturage La Société a mis en place deux contrats d'affacturage en date du 16 avril 2014 et 18 décembre 2014 afin de financer son besoin en fonds de roulement. Au 31 mars 2020, le montant net dû à l'un des factors est de 130 milliers d'euros (au 31 mars 2019 un montant de 601 milliers d'euros était dû aux factors et était incrit sur la ligne « Dettes financières part courante ») et est inscrit sur la ligne « Dettes financières part courante ». Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: L'étalement du passif judiciaire permet d'assurer la gestion opérationnelle de la société sur son nouveau périmètre d'activité

Contrat d'OCABSA signé en date du 5 avril 2019, qui a fait l'objet d'une note d'opération publiée en date du 15 juillet 2019. La société estime que le degré de criticité de ce risque est moyen. En effet, même si la Direction considère que le Groupe dispose de ressources financières suffisantes pour continuer ses activités opérationnelles et répondre à ses obligations financières au moins sur les douze prochains mois, le fait que le Groupe n'ait plus accès aux financements bancaires classiques relève le niveau de criticité de ce risque. Risque de change Ce risque est décrit en note 3 des comptes consolidés. La société estime que le degré de criticité de ce risque est faible. Risque sur le capital Dans le cadre de la gestion de son capital, la Société a pour objectif de préserver sa continuité d'exploitation afin de servir un rendement aux actionnaires, de procurer des avantages aux autres partenaires et de maintenir une structure optimale afin de réduire le coût du capital (cf note 1 des comptes consolidés). Compte tenu de ses résultats déficitaires depuis plusieurs années ainsi que le montant négatif de ses capitaux propres de 16 263 milliers d'euros, la Société n'est pas auto-suffisante pour procéder à des distributions de dividendes à ses actionnaires. La société estime que le degré de criticité de ce risque est faible. 16 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque 3.1.4 Risque juridiques et sociaux Les provisions pour litiges sont détaillées dans les notes 15 et 18 des comptes consolidés. Elles correspondent à la meilleure estimation par les dirigeants de la Société pour couvrir les divers litiges commerciaux et sociaux. La Direction estime que l'issue de ces litiges ne donnera lieu à aucune perte significativement supérieure aux montants provisionnés au 31 mars 2020. Risques liés à des litiges juridiques La société Avenir Telecom S.A. est en litige avec un de ses prestataires depuis 2001 concernant le paiement d'une prestation logistique. Un pourvoi en cassation ayant été déposé en juin 2017, conformément à l'article L622-22 du Code de Commerce qui ne considère pas comme des instances en cours les instances devant les juridictions du fonds, le montant de la condamnation prononcée par la Cours d'Appel a été inscrit au passif judiciaire de la Société. Une provision d'un montant de 2 773 milliers d'euros avait donc été enregistrée par la Société. La cours de cassation ayant finalement cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes le commissaire à l'exécution du plan a sorti cette dette du passif judiciaire. La Société estimant que ses chances de succès sont plus faibles que ses chances de condamnation la provision a été conservée et reclassée en autre passif non courants actualisés La société Avenir Telecom S.A. a fait l'objet d'un contrôle URSSAF portant sur les années civiles 2009, 2010 et 2011. Elle a également fait l'objet d'un contrôle URSSAF portant sur les années civiles 2012, 2013 et 2014. La Société avait enregistré une provision de 526 milliers d'euros dans ses comptes. Les motifs de redressement sont principalement attachés aux charges sociales sur des chèques cadeaux attribués en magains. Cette provision était déjà dans les comptes clos au 31 mars 2020. Ces litiges seront intégrés au passif judiciaire et bénéficieront du différé de règlement tel que défini par le Tribunal de Commerce de Marseille s'ils venaient à devenir définitifs dans le cadre des procédures judiciaires en cours. Dans le cadre d'un dossier en cours depuis plusieurs années, la société Avenir Telecom S.A. a obtenu une décision favorable face à l'Etat Belge le condamnant à 962 milliers d'euros au titre de vol de marchandises au sein d'un de ses entrepôts sécurisés. Devant le refus de mise en paiement de l'Etat Belge, la Société s'est vue forcée de procéder à la saisie mobilière au Cabinet d'un Ministre belge le 13 novembre 2017. Une vente publique du mobilier et des tableaux avait été fixée au 21 décembre 2017 mais l'Etat Belge a finalement payé le montant de la condamnation en janvier 2018 et a déposé en même temps un pourvoi en cassation. Dans l'attente de la décision au titre du recours, le paiement reçu a été enregistré en contrepartie d'un compte de passif classé sur la ligne « autres passifs ». Dans le cadre d'une opération d'offre de remboursement mise en place en octobre 2015 des avoirs à établir pour 3 690 milliers d'euros ont été comptabilisés dans les comptes clos au 31 mars 2016. Ce montant s'il venait à être confirmé à l'issue de la procédure d'appel en cours rentrera dans le montant du passif judiciaire. La société estime que le degré de criticité de ces risques est élevé et les a provisionnés dans ses comptes. Risque de procédure judiciaire et d'arbitrage Le 28 décembre 2015, la direction d'Avenir Telecom avait déposé une déclaration de cessation de paiement. Le Tribunal de Commerce de Marseille avait ouvert, le 4 janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire assortie d'une période d'observation de 6 mois qui a été prolongée jusqu'au 4 juillet 2017. Le jugement du 10 juillet 2017 du Tribunal de Commerce de Marseille avait mis fin à la période d'observation et avait arrêté le plan de redressement présenté par la Société. Selon ce plan, l'apurement du passif d'un montant de 60,7 millions d'euros au 10 juillet 2017, a été établi de la façon suivante : un abandon par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de 76,5% de leurs créances, soit 27,4 millions d'euros ;

un paiement de 8,6 millions d'euros le 5 août 2017 aux membres des comités ayant accepté un abandon partiel de leurs créances ;

un paiement de 0,5 million d'euros d'une créance superprivilégiée ; 17 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque un paiement selon les modalités arrêtées par le Tribunal de Commerce de Marseille comprenant un étalement sur 10 ans des créances hors superprivilège avec des annuités progressives (1% les 2 premières années, 5% de la troisième à la neuvième année et 63% la dixième année). Suite aux règlements effectués au cours de l'exercice et à l'évolution des passifs retenus par le commissaire à l'exécution du plan, le passif judiciaire reconnu dans les comptes de la Société au 31 mars 2020 est de 17,1 millions d'euros avant actualisation, 15,7 millions d'euros après actualisation (note 17 des comptes consolidés). Les instances en cours ne sont pas prises en compte dans le passif judiciaire mais font éventuellement l'objet d'une provision comptable en fonction des règles habituelles décrites en note 2 des comptes consolidés. Avenir Telecom et les parties prenantes se sont présentées le 23 septembre 2019 devant le Tribunal de Commerce de Marseille siégeant en Chambre du Conseil pour la lecture par le commissaire à l'exécution du plan de son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auxquels il a procédé fin juillet 2019. Le Tribunal de Commerce a conclu à « l'absence de difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité d'exploitation ». Le 6 mars 2020, la Société a déposé une requête auprès du Tribunal de Commerce de Marseille tendant à obtenir la modification substantielle du plan de redressement judiciaire de la Société. Afin de bâtir un plan de croissance plausible et pérenne de son activité et sous réserve du niveau de trésorerie disponible, la Société a proposé un remboursement anticipé et immédiat, à l'ensemble des créanciers régulièrement inscrits, de 20% du montant de leurs créances brutes en contrepartie de l'abandon pur et simple du solde de leurs créances. Les créanciers ont un délai de 15 jours pour répondre à compter de la date de réception du courrier de notification envoyé par le Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille. Les courriers ayant été envoyés à compter du 12 mars 2020, soit au début de l'état d'urgence sanitaire, le délai de réponse des créanciers commencera donc à courir 1 mois après le 24 mai 2020 soit à compter du 23 juin 2020 selon les informations disponibles en date d'arrêté des comptes. Une audience a été fixée le 20 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de Marseille qui décidera alors d'acter ou non la modification substantielle du plan de redressement judiciaire pour les créanciers l'ayant accepté. Le jugement devrait être rendu après les vacances judiciaires. A l'exception des procédures décrites dans le présent document d'enregistrement universel, et pour une période couvrant au moins les douze derniers mois, l'émetteur n'a pas connaissance d'autre procédure administrative, judiciaire ou d'arbitrage (y compris les procédures en cours ou menaces de procédure dont il a connaissance) qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de l'émetteur et/ou du groupe Les mesures mises en œuvre par la Société aux fins de la gestion de ce risque sont les suivantes: Dépôt d'une requête auprès du Tribunal de Commerce de Marseille tendant à obtenir la modification substantielle du plan de redressement judiciaire de la Société et de réduire ainsi le montant de la dernière annuité

Contrat d'OCABSA signé le 2 juillet 2020, qui reste soumis notamment à l'approbation de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 10 août 2020, à une opération de regroupement d'actions et à l'obtention d'un visa de l'AMF sur le prospectus. Ce contrat ayant pour but de permettre le développement du Groupe et de consolider ainsi sa capacité d'honorer la dernière échéance du plan de redressement. La société estime que le degré de criticité de ce risque est faible à 12 mois, étant considéré que la Direction considère que le Groupe dispose de ressources financières suffisantes pour continuer ses activités opérationnelles et répondre à ses obligations financières au moins sur les douze prochains mois. Risques liés à des litiges sociaux Deux requêtes ont été présentées le 27 avril 2016 devant le Tribunal Administratif de Marseille, par des organisations syndicales et d'anciens salariés, aux fins d'annulation de la décision de la DIRECCTE du 1er mars 2016 homologuant le document unilatéral présenté par la Société. Bien que le rapporteur public ait conclu au rejet des demandes des requérants, le Tribunal Administratif de Marseille avait, par un jugement du 12 juillet 2016, annulé la décision de la DIRECCTE du 1er mars 2016 homologuant le plan de sauvegarde à l'emploi, au motif que la Société aurait méconnu les règles relatives à la définition des catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi. La Société avait ainsi déposé le 14 septembre 2016, devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille, un mémoire en appel. La Cour Administrative d'Appel de Marseille a rendu deux arrêts le 1er décembre 2016 qui annulaient les jugements du tribunal administratif de Marseille. Deux pourvois en 18 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

3 Facteurs de risque cassation par devant le Conseil d'Etat ont été formés par les adversaires de la Société. Le 22 mai 2019 le Conseil d'Etat a rendu un arrêt aux termes duquel il a rejeté les demandes des adversaires de la Société et reconnu la validité du plan de sauvegarde de l'emploi. 75 anciens salariés de la Société ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille de manière individuelle afin d'échapper aux règles de prescription applicables à la rupture du contrat de travail pour motif économique. Ces anciens salariés remettent en cause la licéité de la rupture de leur contrat de travail. L'issue de ce litige dépendant essentiellement de l'issue du litige relatif à la validité du PSE, celle-ci ayant été favorable à la Société aucune provision n'a donc été enregistrée même si le montant de ces demandes déraisonnables est très significatif. La société estime que le degré de criticité de ces risques est faible notamment compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 22 mai 2019. 3.2 Assurances et couverture des risques Le Groupe Avenir Telecom a mis en place des procédures d'évaluation régulière de ses risques et de couverture auprès de différents assureurs selon les pays où le Groupe est implanté avec pour objectif : de protéger le patrimoine du Groupe ;

de prévenir des conséquences des responsabilités encourues vis-à-vis des tiers et du personnel ;

vis-à-vis des tiers et du personnel ; et de minimiser l'impact des sinistres sur les comptes du Groupe (perte d'exploitation). Le contrôle et l'harmonisation de ces procédures sont centralisés pour la France et gérés par le Directeur Administratif et Financier et le Directeur des Opérations de la structure opérationnelle de la France. Le montant total des charges d'assurances comptabilisées par le Groupe au titre de l'exercice 2019-2020 s'est élevé à 0,3 million d'euros contre 0,3 million d'euros au titre de l'exercice 2018-2019. L'ensemble des programmes mis en place couvre donc à la fois les engagements envers le personnel et les dirigeants, les tiers (clients, fournisseurs), les biens propres (magasins, entrepôts), et la continuité de l'activité par des garanties spécifiques. Concernant les montants et le type de couvertures, le Groupe est assuré par contrat regroupant différents types d'activité. Chacune des polices fixe un niveau de garantie différent selon les types d'activités concernés (siège social, entrepôts, informatique, magasins). Le Groupe travaille encore actuellement sur la mise en place d'un contrat d'assurance remplissant les obligations du RGPD. Couverture des risques dommages Multirisque Siège : les garanties accordées permettent de couvrir l'ensemble des activités exercées au siège social d'Avenir Telecom. Multirisque Entrepôts : les garanties accordées couvrent l'entrepôt de Goussainville, plate-forme logistique en France ; des garanties spécifiques s'appliquent à l'ensemble du stock et prennent également en compte une assurance perte d'exploitation. Multirisques Informatique : les garanties accordées couvrent les risques informatiques ; des garanties spécifiques s'appliquent pour les dommages consécutifs à la perte du système d'information d'Avenir Telecom France. Couverture des risques de responsabilité Les différentes polices mises en place visent à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile susceptible d'être encourue : par les entités opérationnelles du fait de leur activité, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ;

par les mandataires sociaux et dirigeants du Groupe. Autres programmes d'assurance Transport de marchandises : le transport de matériels de téléphonie ou informatique peut présenter des risques importants de vol. Compte tenu de la qualité de la prestation de la logistique d'Avenir Telecom, et de la sélection rigoureuse des prestataires de transport depuis plusieurs années, ayant pour conséquence une baisse 19 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

4 Informations concernant l'émetteur considérable du nombre de litiges, Avenir Telecom dispose d'une assurance couvrant la totalité de ses expéditions de marchandises à un coût compétitif. Voyages professionnels des collaborateurs: lors de leurs déplacements professionnels les collaborateurs de la Société bénéficie d'une assurance couvrant les risques inhérents au voyage. 4 Informations concernant l'émetteur 4.1 Dénomination sociale Avenir Telecom. 4.2 Registre du commerce et des sociétés La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro : 351 980 925 (89 B 1594). Le code APE de la Société est le 4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication. Le numéro d'identifiant d'entité juridique (LEI) de la Société est le 969500IKELAA58Q3C212. 4.3 Date de constitution et durée de la Société La durée de la Société est de cinquante années à compter du 18 septembre 1989, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. 4.4 Siège social et forme juridique Avenir Telecom est une société anonyme de droit français à Conseil d'Administration régie par le Code de commerce. Son siège social est situé : 208, boulevard de Plombières - Les Rizeries - 13581 Marseille Cedex 20 - France Tél. : + 33 4 88 00 60 00 20 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités 5 Aperçu des activités 5.1 Principales activités et stratégie de développement Comme annoncé depuis le début de l'exercice ouvert le 1er avril 2017, le Groupe Avenir Telecom a mis en œuvre un plan stratégique de recentrage de son activité sur la commercialisation de produits fabriqués sous licence exclusive Energizer, à savoir : mobiles Energizer;

accessoires Energizer (chargeurs, câbles, cartes mémoires et protections d'écran), sur la base d'un modèle de distribution multi-canal : distributeurs spécialisés, opérateurs de téléphonie, marketplace… avec qui il signe des contrats de distribution, soit sélectifs, soit exclusifs. Ventes d'accessoires et de mobiles Depuis la signature en 2010 d'un contrat de licence de marque avec Energizer, Avenir Telecom commercialise des accessoires de téléphonie fabriqués sous licence Energizer. Fin 2016, l'analyse du marché du mobile amène Avenir Telecom à croire en la réussite de la commercialisation d'une gamme de mobiles fabriqués sous licence Energizer, compte tenu de la notoriété de la marque. Avenir Telecom décide alors (i) d'arrêter la distribution des mobiles d'autres constructeurs, tout comme celle d'accessoires sous sa marque propre et (ii) d'ouvrir une discussion plus large avec Energizer sur l'étendue de la gamme de produits pouvant être fabriqués sous licence. Avenir Telecom signe ainsi avec Energizer Brands LLC, le 8 février 2017, un nouveau contrat d'une durée de 5 ans couvrant différentes licences de marque: Energizer pour les mobiles, les accessoires de téléphonie et les cartes mémoires et clés USB ;

Eveready pour les accessoires de téléphonie et les batteries autonomes. Ce contrat a été renouvelé le 25 mars 2020 pour une durée de 7 ans, jusqu'au 31 décembre 2026. Pour l'utilisation des marques Energizer et Eveready, Avenir Telecom paie des redevances de marque à Energizer Brands LLC tous les trimestres qui sont calculées sur les ventes de mobiles et d'accessoires de téléphonie réalisées sur cette période. Ces redevances sont incluses sur la ligne « coûts des services et produits vendus » du compte de résultat consolidé comme décrit en note 2 des états financiers consolidés. Ce contrat autorise Avenir Telecom à faire fabriquer et distribuer les mobiles sous licence Energizer dans le monde entier et les accessoires de téléphonie dans le monde entier à l'exception de l'Amérique du Nord (USA et Canada). Avenir Telecom fait fabriquer des produits par des usines, basées en Chine, qu'elle ne possède pas ou avec lesquelles elle n'a aucun lien capitalistique. Dans ce business model, Avenir Telecom conçoit et « fabrique » des mobiles et accessoires de téléphonie sans pour autant être propriétaire d'usine, dès lors qu'elle supporte tous les risques attachés aux produits fabriqués qu'elle commercialise, une fois qu'elle les a validés techniquement et qualitativement à la fin de la production de masse ; elle se présente donc en tant que fabricant de téléphones et accessoires de téléphonie. Les usines, préalablement auditées et validées par Energizer, s'engagent sur la qualité de leur production, la mise en place de processus de contrôle rigoureux, le respect des délais et la capacité à intégrer les technologies les plus avancées. Avenir Telecom a une équipe interne d'ingénieurs qualité pour répondre à ses exigences de mettre sur le marché des produits fiables à un prix qu'elle estime compétitif. Avenir Telecom, dans le cadre de ce contrat de licence de marques, a signé un engagement visant à respecter la charte graphique Energizer et Eveready ainsi qu'à la faire respecter par ses distributeurs. Avenir Telecom a déjà vendu ses produits dans plus de 60 pays dans le monde. Chiffre d'affaires réalisé avec l'opérateur en Roumanie Avenir Telecom Roumanie entretient un partenariat avec Telekom Romania Mobile Communication depuis 2006 malgré les rachats successifs. Le contrat a été renouvelé en février 2019 pour une durée de 12 mois devant expirer en février 2021. En tant que plus gros distributeur indépendant de Telekom Romania, Avenir Telecom Roumanie vend les services de l'opérateur dans 35 magasins sous enseigne T. Face à la pression sur les prix de 21 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités vente des forfaits et des cartes prépayées générée par la concurrence, les conditions commerciales octroyées par l'opérateur sont moins favorables que l'année précédente. Revenus d'assurance Les ventes de contrats d'assurance en France étaient liées à la vente de mobiles associés ou non à un abonnement opérateur dans le réseau de magasin Internity. Le revenu récurrent correspond au « partage des bénéfices » avec l'assureur, à savoir le partage de la prime d'assurance que perçoit l'opérateur du client final qui n'a pas résilié son contrat après sa première période d'engagement. Ce partage résulte du fait que la base clients appartient à Avenir Telecom. Ce revenu diminuait chaque année, aucun nouveau contrat ne venant plus compenser les résiliations. Au 31 mars 2020, la quasi totalité des contrats ont été résiliés. Ces ventes d'assurances ont représenté un chiffre d'affaires de 1 198 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 1 841 milliers d'euros au 31 mars 2019. La comptabilisation de ces opérations (Vente d'accessoires et de mobiles, Chiffres d'affaires réalisé avec les opérateurs, Revenus d'assurance) est décrite en note 2 des états financiers consolidés. Le chiffre d'affaires réalisé sur ces différentes activités est donné en note 30 des états financiers consolidés. 5.2 Principaux marchés et position concurrentielle Les secteurs opérationnels (ventes de mobiles et accessoires, chiffre d'affaires réalisé avec les opérateurs, revenu assurance) comportent une analyse géographique selon l'emplacement du client (cf note 30 des notes aux états financiers consolidés définissant les différents agrégats). Zone Europe Zone Asie Milliers d'euros Moyen Orient Zone Amériques Total groupe Océanie Afrique 31 mars 2020 Ventes d'accessoires et de mobiles 14 616 8 464 343 23 423 Chiffre d'affaires réalisé avec l'opérateur 7 022 - - 7 022 Revenu d'assurance 1 196 - - 1 196 Chiffres d'affaires 22 834 8 464 343 31 641 Résultat opérationnel avant coûts centraux 2 507 1 606 21 4 134 Résultat opérationnel (4 402) 31 mars 2019 Ventes d'accessoires et de mobiles 8 911 7 018 959 16 888 Chiffre d'affaires réalisé avec l'opérateur 11 323 - - 11 323 Revenu d'assurance 1 843 - - 1 843 Chiffres d'affaires 22 077 7 018 959 30 054 Résultat opérationnel avant coûts centraux 1 831 598 270 2 699 Résultat opérationnel (5 295) 5.2.1 Marché des téléphones Les tendances du marché En 2019, les ventes totales de téléphones mobiles neufs ont atteint 1,8 milliards d'unités, dont 1,4 milliard de smartphones et 400 millions de mobiles classiques dit feature phones (source: Counterpoint Research). Le marché des feature phones en croissance continue Contrairement au marché des smartphones qui s'est légèrement contracté depuis 2016, le marché des feature phones continue de croître chaque année. Ceci est dû en partie aux fonctionnalités toujours plus avancées des feature phones, à leurs prix bas et à une grande autonomie de batterie. Counterpoint Research estime que les expéditions de feature phones devraient atteindre un milliard d'unités d'ici 2021, générant 16 milliards de dollars US de recettes au cours des trois prochaines années. L'Inde reste le plus grand marché en termes de volumes, suivi du Bangladesh, du Nigeria, du Pakistan et de l'Afrique du Sud. Les marchés africains, en particulier le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie, présentent un énorme potentiel de croissance pour les fabricants de feature phones. 22 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités Sorti en 2016, le système d'exploitation KaiOS a révolutionné ce segment. Il permet d'offrir des fonctionnalités de smartphones sur des feature phones 3G ou 4G pour moins de 50 euros. En 2019, KaiOS équipait 110 millions d'unités à travers le monde. L'opérateur Jio a rencontré un grand succès avec ses feature phones KaiOS en Inde, en accompagnant des millions de clients de la 2G à la 4G. Les téléphones durcis : un segment niche avec du potentiel Si le segment des téléphones durcis reste une niche qui devrait représenter près de 3% du total des mobiles en 2021, il connait une croissance continue. Une étude publiée par CCS Insight anticipait un taux de croissance annuel composé des téléphones durcis de 19% entre 2016 et 2021, une tendance qui s'est confirmée sur les quatre dernières années (les chiffres présentés ci-après sont tirées d'une étude établie avant la crise du Covid19, les données de 2020 et 2021 sont prévisionnelles). L'attractivité croissante des téléphones durcis est due au fait qu'ils sont désormais conçus pour s'adresser à un public plus large, alors qu'ils s'adressaient principalement aux professionnels il y a quelques années. Leur design est davantage soigné et affiné. L'Amérique du Nord représente actuellement la région avec le taux de pénétration le plus élevé, suivi par l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Avenir Telecom a pris le parti de développer une gamme complète de smartphones et de feature phones durçis, au design élégant et aux batteries puissantes. La gamme Energizer® Hard Case comprend actuellement 6 téléphones dont 3 smartphones et 3 feature phones résistants aux chocs, à l'eau et à la poussière. Le modèle le plus récent est le Hard Case H280S, un feature phone intelligent 4G qui au-delà d'être waterproof et shockproof, intègre le système d'exploitation KaiOS pour des fonctionnalités similaires à celles d'un smartphone au prix d'un feature phone. Des utilisateurs de smartphones toujours plus nombreux Le nombre d'utilisateurs de smartphones dans le monde n'a cessé d'augmenter depuis leur commercialisation, dépassant pour la première fois la barre des 3,5 milliards en 2019. 23 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités Les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 1 % au quatrième trimestre 2019. Les régions principales de croissance étant localisées en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique ; une tendance qui devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie. Malgré la croissance du marché mondial au quatrième trimestre, le marché des smartphones a légèrement diminué de 2 % en 2019 pour atteindre 1,4 milliard d'unités. Cependant, ce déclin ne signifie pas une utilisation moindre des smartphones. Au contraire, la population y est plus dépendante que jamais, même si l'on ne peut pas présumer de l'impact de la crise du Covid19 à ce jour. On distingue trois principaux segments sur le marché des smartphones : Les smartphones haut de gamme à plus de 500 euros. On observe sur ce segment des fabricants leaders tels qu'Apple, Samsung ou Huawei qui sortent chaque année de nouveaux modèles phares à des prix avoisinant les

1 000 euros.

1 000 euros. Le segment du milieu de gamme englobe les smartphones entre 150 euros et 500 euros. Face à la réticence croissante des consommateurs à débourser des sommes trop importante pour un nouveau smartphone, ce segment est devenu incontournable pour les fabricants de téléphones. Il compte de nombreux acteurs asiatiques et européens chaque année plus nombreux. Certains fabricants leaders sur le haut de gamme, se positionnent aussi sur ce segment ; c'est le cas d'Apple avec son iPhone SE. Avenir Telecom va également sortir un nouveau smartphone en 2020, l'Energizer® U710S à 159 euros. Sur le segment de l'entrée de gamme, de nombreux acteurs, dont les opérateurs et les fabricants asiatiques, proposent des smartphones à moins de 150 euros. Ils ciblent ainsi les utilisateurs de feature phones actuels et les accompagnent dans leur transition vers les smartphones pour les fidéliser à leur marque. Une offre de smartphones à bas prix s'avère essentielle pour conquérir les pays en développement. Vivo a par exemple connu un succès important en Indonésie en 2019 grâce à son smartphone Y91C à 89 euros (Source : Canalys). Autonomie des batteries, un challenge plus que jamais d'actualité Du fait d'une utilisation accrue des téléphones, l'autonomie des batteries est un challenge d'actualité pour tous les constructeurs. La peur de ne plus avoir de batterie dans une situation critique est un réel phénomène de société. Selon une étude menée par YouGov, 41% des utilisateurs de smartphones souhaitent une plus grande autonomie des batteries comme 1er critère d'amélioration, suivi d'écrans renforcés et d'appareils waterproof. Avenir Telecom a toujours intégré des batteries longue durée à ses téléphones Energizer® et a d'ailleurs développé une gamme dédiée de téléphones aux batteries supérieures à 4 000 mAh, la gamme Power Max. Le nouvel Energizer® U710S intègre quant à lui une batterie de 6,000 mAh. 2020 : L'année de la 5G 2020 marque l'entrée dans la décennie du réseau 5G dans le monde, prochain standard de téléphonie mobile et promesse d'un internet ultra rapide. En Europe, cette nouvelle technologie est déjà une réalité en Suisse, à Monaco, ainsi que dans certaines villes du Royaume-Uni. En France, les opérateurs doivent la commercialiser dans deux villes de leur choix cette année. Les acteurs du marché Les principaux fabricants de smartphones En 2019, Samsung reste le leader mondial du smartphone avec 21.8% de parts de marché. Il maintient une croissance annuelle de 8.3 %, principalement boostée par les ventes de ses smartphones milieu de gamme Galaxy A. Le fabricant opère aussi sur le segment des feature phone où il détient environ 6% de parts de marché. Huawei conserve sa deuxième position en 2019 et enregistre une croissance de 28,2 % par rapport à l'année précédente, malgré le fait d'avoir été placé sur l'Entity List des Etats-Unis. Le fabricant a expédié des volumes plus importants que prévu en se concentrant sur son marché national. Apple arrive au 3ème rang mondial avec 14.5% de parts de marché. En avril 2020, Apple a sorti un nouvel iPhone SE au prix de 349 euros. Il entend ainsi se positionner sur le segment du milieu de gamme. Xiaomi se place en quatrième position avec 9.2 % de parts de marché. Le fabricant développe des smartphones allant du très haut de gamme (Mi10 Pro à 999 euros) à l'entrée de gamme avec la série Redmi (Redmi 7A à 119 euros). L'Asie/Pacifique reste la région où le fabricant réalise ses meilleures ventes ; la Chine, l'Inde et l'Indonésie représentant la majeure partie de son volume dans la région. Oppo, en 5ème position avec 8.8% de parts de marché, a obtenu de bons résultats en Chine et en Inde, et a enregistré une croissance de 4 % par rapport à l'année précédente. Oppo se positionne sur le segment haut de gamme mais aussi du milieu de gamme avec ses smartphones Oppo A, à partir de 200 euros. 24 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités Les 28% de parts de marchés restantes sont réparties essentiellement sur les segments des smartphones d'entrée et de milieu de gamme, sur lesquels on retrouve les acteurs LG, Motorola, Nokia, Honor et Energizer. Energizer Mobiles & Accessoires, dont la licence est détenue exclusivement par Avenir Telecom, propose une gamme de 10 smartphones sur les segments d'entrée et de milieu de gamme. Les smartphones, tous sous Android, sont équipés de batteries puissantes offrant une autonomie supérieure à la moyenne du marché et à des prix abordables. Avenir Telecom propose également une gamme dédiée de smartphones durcis, les Energizer Hard Case. Les principaux fabricants de feature phones Reliance JioPhone, l'opérateur fabricant indien, est devenu leader en 2018 avec 15% de parts de marché. Cette ascension est dûe à la commercialisation de feature phones KaiOS 4G qui a permis à des dizaines de millions d'utilisateurs en Inde de passer de mobiles 2G à 4G. Nokia, opéré sous licence par le groupe HMD, est désormais deuxième sur ce segment avec 14% de parts de marché en 2018. Il propose chaque année de nouveaux modèles en 3G et 4G, tels que l'iconique 3310, le 8110 ou le 800 Tough. Itel Mobile détenait 13% des parts de marché en 2018. C'est en Afrique que le fabricant réalise la majorité de ses ventes, continent sur lequel il détient 36 % de parts de marché, suivi du fabricant Tecno (21%). Energizer Mobiles & Accessoires propose une gamme de 10 feature phones, dont des feature phones durcis, pour répondre aux besoins des marchés développés et en développement. En 2019, Avenir Telecom a lancé une gamme de feature phones intelligents avec le système d'exploitation KaiOS. Le Groupe réalise la majorité de ses ventes de feature phones au Moyen-Orient en Asie du Sud-Est. 25 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités 5.2.2 Marché des accessoires pour téléphones Les tendances du marché Un marché en croissance continue Le marché mondial des accessoires de téléphonie mobile était évalué à 234 milliards US$ en 2019, et devrait atteindre 284 milliards US$ d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,1 % entre 2019 et 2026 (source : Allied Market Research, étaude réalisée avant la crise du Covid19). En 2019, l'Asie Pacifique représentait toujours le marché le plus demandeur d'accessoires avec 57% de parts de marché, suivi de l'Europe avec 19% de parts de marché. En Afrique et au Moyen-Orient, l'adoption croissante des téléphones et tablettes présente une opportunité pour les fabricants. Les revenus générés par la vente d'accessoires mobiles sur le continent Africain devraient atteindre 4 milliards USD d'ici 2026. (Source : SatPRNews, étude réalisée avant la crise du Covid19) La proportion d'achat d'accessoires en ligne vs en magasin devrait connaitre un taux de croissance annuel composé de 8% d'ici à 2026. L'adoption croissante des smartphones, qui occupent une place prépondérante dans le quotidien de milliards d'utilisateurs, est le principal moteur du marché des accessoires de téléphonie mobile. Ces accessoires sont devenus tout aussi indispensables que les téléphones eux-mêmes puisqu'ils permettent de les protéger, de les charger ou de profiter pleinement des fonctionnalités toujours plus innovantes qu'ils offrent. Une offre large et variée Le segment des accessoires se compose principalement des domaines types de produits suivants : l'audio (écouteurs, casques), l'alimentation (chargeurs, câbles), la protection (coques, écrans protecteurs), les batteries externes et autres objets connectés. La tendance est à la possession de plusieurs accessoires du même type pour s'assurer d'en avoir toujours un sous la main (ex : chargeurs, écouteurs). Une étude menée par Deloitte en Europe dévoile que les 18-24 ans possèdent en moyenne 8 accessoires de téléphone contre 6 pour les plus de 25 ans. Leur acquisition est généralement plus impulsive que celle des téléphones et l'offre est large et hétérogène : de l'accessoire low-cost que l'on change régulièrement à celui de qualité premium que l'on conserve. Les accessoires subviennent également aux besoins de personnalisation et de différentiation des individus. Source : Allied Market Research 26 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités Croissance et innovation sur le segment de l'audio L'augmentation de la demande d'accessoires sans fil stimule la croissance du marché des accessoires audio. Cette augmentation est due à l'évolution des habitudes des consommateurs qui, de plus en plus, écoutent de la musique et regardent des films sur leurs smartphones et tablettes. Les progrès technologiques rapides, notamment la mise en œuvre de la technologie de réduction du bruit, ou des enceintes connectées en Bluetooth / NFC, continuent d'offrir des possibilités de croissance lucratives sur ce segment. Les acteurs du marché Les acteurs du marché des accessoires En 2019, Belkin est toujours leader mondial sur le segment des accessoires de charge et de protection. Belkin est le principal partenaire d'Apple (Source : GulfNews). Anker se positionne comme le spécialiste de l'alimentation et se différencie par la qualité de ses produits et son service client. OtterBox est un fabricant américain spécialisé dans les accessoires de protection et particulièrement les coques protectrices anti choc. Il est le leader des coques de smartphones aux USA et au Canada depuis 2012.(Source : The Denver Post). Les fabricants de smartphones développent aussi leurs propres gammes d'accessoires. Samsung, Apple ou Xiaomi proposent en effet des gammes complètes d'accessoires sous leurs propres marques, auquel le taux d'attachement de ventes est relativement faible, à l'exception d'Apple. Depuis 2010, les accessoires Energizer® sont distribués à travers le monde avec un taux de pénétration élevé en Australie (30%) et encore faible au Moyen-Orient mais en forte progressions. En 2020, Avenir Telecom a fait son entrée sur le segment stratégique des accessoires audio dédiés à la téléphonie mobile sous la marque Energizer® et propose une gamme complète d'écouteurs avec et sans fil. 5.2.3 Responsabilité environnementale Des emballages en carton et métal pour moins de plastique Malgré les efforts de certains pays, le plastique se recycle encore peu et mal. Le temps de dégradation des emballages plastique est en moyenne de 450 ans contre 10 à 100 ans pour les emballages en métal et 1 an pour les emballages en carton. L'impact négatif de ce type d'emballages sur les populations humaines, animales et sur l'environnement constitue la motivation majeure à réduire leur production et leur utilisation. En 2016 (derniers chiffres en date), la France recyclait 26,2 % de ses déchets plastiques. Contre 50,1 % en Allemagne, 49,2 % au Pays-Bas et une moyenne européenne à 40,8 %, selon Plastics Europe. Avenir Telecom a pris le parti de favoriser les emballages en carton et en métal pour tous ses téléphones et accessoires. Cette démarche écologique vise à réduire l'utilisation du plastique et des emballages à usage unique. Les emballages en carton sont facilement recyclables tandis que ceux en métal peuvent être personnalisés et réutilisés comme boites de stockage. Le transport maritime privilégié par rapport au transport aérien Avenir Telecom essaie dans la mesure du possible de privilégier le transport maritime de ses produits. Une anticipation des commandes aux usines, puis des commandes prises aux clients permettent de limiter le recours aux expéditions par avion. Au-delà de coûts de transport plus avantageux, cette démarche contribue à réduire les émissions de CO2 causées par le transport aérien. De même les gammes d'accessoires permanentes, c'est-à- dire fabriquées chaque année, sont constamment expédiées par bateau. 27 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités Des batteries longue durée contre l'obsolescence programmée A l'heure où un grand nombre de fabricants de téléphones - Apple, Samsung et Huawei en tête - favorisent l'obsolescence programmée des batteries pour booster leurs ventes et inciter leurs clients à renouveler leurs appareils fréquemment, Avenir Telecom a pris le parti de développer des téléphones Energizer® aux batteries puissantes et longue durée afin de prolonger leur durée d'utilisation. Ces batteries sont développées par des usines spécialisées et des rapports d'audit sur les produits sont envoyés à Energizer pour validation. 5.2.4 Les filiales d'Avenir Telecom en Roumanie et en Bulgarie Dans les années 2000, Avenir Telecom est allé à la conquête des marchés européens et a renforcé sa position de distributeur direct en ouvrant entre autres une filiale en Roumanie puis en Bulgarie. Ces deux entités exercent une activité de distribution sur leurs territoires respectifs. Bulgarie : marché de la téléphonie et Avenir Telecom Bulgarie La téléphonie mobile largement implantée En Bulgarie, le taux de pénétration des téléphones est élevé puisqu'il était de 128% en 2017 avec 9 millions d'unités vendues pour 7 millions d'habitants. Le taux de pénétration des smartphones était quant à lui de 52% et devrait atteindre 62% d'ici 2022 (Source : Statista). Le marché est principalement dominé par cinq fabricants qui se partagent 88% de parts de marché : Samsung (36%), Huawei (26%), Apple (13%), Xiamo (8%) et Nokia (4%). L'achat de téléphones et de forfaits en Bulgarie se fait quasi exclusivement et historiquement via les opérateurs téléphoniques. Les trois principaux opérateurs nationaux sont VivaCom, A1 et Telenor. L'activité d'Avenir Telecom Bulgarie En mars 2019, la décision de Telenor d'arrêter les contrats de distribution d'abonnements via des partenaires a eu un impact sur l'activité d'Avenir Telecom, son partenaire historique depuis plus de 15 ans. La prise d'effet de cette décision eu lieu au 1er juillet 2019 et a entrainé la fermeture de 43 points de vente gérés par Avenir Telecom, ainsi que le licenciement de 192 salariés. Ces opérations ont été financées sur la trésorerie courante d'Avenir Telecom Bulgarie pour un coût global qui n'a pas excédé 400 milliers d'euros. Avenir Telecom Bulgarie a maintenu son activité de distributeur de téléphones et d'accessoires sur le territoire national et à l'export, dont la gamme de produits Energizer® développée par Avenir Telecom. Avenir Telecom Bulgarie a établi au fil des ans des contrats avec de grandes enseignes locales, des distributeurs spécialisés, des détaillants et des chaines de stations-services tels que : OMV, Shell, Technomarket ou Technopolis. Roumanie : marché de la téléphonie et Avenir Telecom Roumanie Un marché dominé par les opérateurs La Roumanie est un pays avec un taux de pénétration des mobiles élevé puisque ce dernier était de 113% en 2019 avec 22 millions d'utilisateurs actifs pour 19,4 millions d'habitants. Le taux de pénétration des smartphones était, quant à lui, de 45% en 2018 et devrait atteindre 52% d'ici 2022 (Source : Statista). Plus de la moitié des consommateurs Roumains utilisent des cartes prépayées qu'ils se procurent quasi exclusivement via les opérateurs téléphoniques. Il en est de même pour l'achat de téléphones. Quatre opérateurs principaux se partagent le marché avec Orange et Vodafone en tête, dont les parts de marché de chacun avoisinent les 40% de parts de marché, suivis de Digi et de Telekom. Le marché des mobiles est principalement dominé par Samsung avec 42% de parts de marchés. Huawei (21%), Nokia (9%) et Apple (7%) sont également bien implantés. De nombreux autres acteurs tels qu'Alcatel, Motorola ou Energizer sont aussi activement présents. L'activité d'Avenir Telecom Roumanie Avenir Telecom Roumanie distribue entre autres les téléphones et accessoires Energizer® chez les opérateurs, distributeurs et détaillants nationaux. On retrouve notamment ces produits chez Orange Roumanie (425 28 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités magasins), Flanco (150 magasins), eMag.ro ou encore dans 277 stations-services du réseau Petrom et 150 stations-services du réseau OMV. La filiale, qui a établi une relation de longue date avec l'opérateur Telekom, distribue également les produits et services de ce dernier à travers un réseau de 35 magasins qu'elle gère et dans lesquels travaille une soixantaine d'employés. Telekom a reconduit son contrat avec Avenir Telecom pour une année supplémentaire, jusqu'en février 2021. 5.3 Événements importants dans le développement de l'émetteur 2020 Prolongation, avant son terme, du contrat de licence Energizer ® jusqu'au 31 décembre 2026. 2019 Signature d'un contrat avec Kaios pour pouvoir implémenter le logiciel dans les feature phones fabriqués par la Société .

Extension de garantie à 36 mois de certains téléphones.

Arrêt de l'activité avec l'opérateur en Bulgarie et fermeture du réseau de magasins 2018 É largissement de l'offre de téléphones Energizer ® : 20 modèles répartis en 3 gammes (HardCase, Power Max, Energy).

largissement de l'offre de téléphones : 20 modèles répartis en 3 gammes (HardCase, Power Max, Energy). É largissement de l'offre d'accessoires Energizer ® : hubs, chargeurs rapides (Quick Charge™, Power Delivery), chargeurs sans fil (Qi), adaptateurs audio. Création d'une gamme d'accessoires renforcés Garantis à Vie.

largissement de l'offre d'accessoires : hubs, chargeurs rapides (Quick Charge™, Power Delivery), chargeurs sans fil (Qi), adaptateurs audio. Création d'une gamme d'accessoires renforcés Garantis à Vie. Ouverture d'un bureau Avenir Telecom en Inde. 2017 Signature de l'extension du contrat de licence Energizer ® à tous types de téléphones mobiles (smartphones et feature phones). Extension du périmètre de distribution des mobiles à l'Amérique du Nord.

à tous types de téléphones mobiles (smartphones et feature phones). Extension du périmètre de distribution des mobiles à l'Amérique du Nord. Ouverture d'un bureau Avenir Telecom aux Emirats Arabes Unis (Dubaï).

Validation par le Tribunal de Commerce de Marseille le 10 juillet 2017 du plan de continuation de la Société sur 10 ans. 2016 Réorganisation de l'activité en France avec une équipe de moins de 40 personnes, un entrepôt de 3500 m2 contre 16000 m2 avant l'ouverture du redressement judiciaire

Cession de l'activité BeeWi.

Cession ou fermeture totale des magasins Internity en France et PSE concernant 255 personnes

Ouverture du redressement judiciaire le 4 janvier 2016. 2015 Signature d'un accord de développement d'accessoires et de téléphones durcis sous la gamme HardCase d' Energizer ® (coques, protections d'écrans…).

(coques, protections d'écrans…). Extension de la gamme d'accessoires Energizer ® aux supports mémoire.

aux supports mémoire. Développement d'une gamme d'accessoires sous marque propre OXO (housses, protections d'écran, audio). 29 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités Nouvelle restructuration du parc de magasins en France. Transformation de certains magasins en Fnac Connect.

Cession progressive des magasins Internity en Espagne.

Augmentation de capital de 3 395 milliers d'euros. 2014 Montée en gamme de l'offre Energizer ® avec une gamme premium et une gamme de chargeurs protégés.

avec une gamme premium et une gamme de chargeurs protégés. Développement de l'activité dans de nouveaux pays : Asie (Singapour, Vietnam, Philippines, Thaïlande), Turquie, renforcement en Russie et installation au LATAM (Pérou, Mexique, Chili, Brésil, Panama, Argentine) ce qui porte la couverture d'Avenir Telecom à 40 pays.

Distribution d'une nouvelle gamme de mobiles YEZZ.

Cession de l'activité indirecte multi-opérateurs de la filiale britannique le 11 juin 2014.

multi-opérateurs de la filiale britannique le 11 juin 2014. Cession des 11 magasins restants au Portugal mettant ainsi fin à l'activité de distribution directe au Portugal.

Adaptation de la structure de financement et renégociation des dettes financières.

Restructuration du parc de magasins en France et en Espagne avec sortie du périmètre de 30 points de vente. 2013 Renouvellement pour cinq ans de l'accord de licence Energizer ® , avec extension du périmètre de distribution au niveau Monde, hors Amérique du Nord.

, avec extension du périmètre de distribution au niveau Monde, hors Amérique du Nord. Accord de cession des 38 fonds de commerce à l'enseigne Ensitel au Portugal. 2012 Développement de la commercialisation des accessoires au Moyen-Orient et en Afrique.

Moyen-Orient et en Afrique. Extension du périmètre géographique de distribution des produits sous licence Energizer ® à l'ZAsie-Pacifique et l'Amérique Latine. 2011 Extension de la gamme d'accessoires sous licence Energizer ® . 2010 Signature avec Energizer Holdings de l'accord de licence de marque Energizer ® , pour le développement d'une gamme d'accessoires de charge. Périmètre de distribution : Europe, Moyen-Orient, Afrique. 2009 Commercialisation de la gamme d'accessoires sans fil de la marque BeeWi. 2008 Lancement de la marque propre d'accessoires OXO et signature de contrats de licence pour la distribution d'accessoires. 2006 Opérations de croissance externe en Bulgarie (acquisition du distributeur multicanaux AKS), en Espagne (acquisition de la chaîne de magasins Tiendas Futura) et en France (acquisition de 54 points de vente Maxi Livres).

Cession de la filiale marocaine et du fonds de commerce dédié à l'activité « entreprises » en France. 2005 Acquisition au Portugal de la 1 re chaîne de magasins spécialisés. Poursuite du développement du réseau

Internity en Roumanie grâce à un accord avec les hypermarchés Kaufland, et en Espagne, avec l'inauguration du 100 ème point de vente à Madrid. 30 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités 2004 Désengagement total des activités Internet et SAV. 2003 Fort développement du réseau Internity en Espagne avec un plan d'ouvertures de magasins d'envergure et la signature d'un contrat de distribution exclusive avec Vodafone. 2001-2002 Avenir Telecom lance un plan de restructuration de ses activités de distribution télécom et annonce l'arrêt progressif des activités Internet programmé jusqu'en 2004. 2000 Vente du réseau Phone Shop (160 corners) à l'opérateur SFR.

Implantations au Royaume-Uni et au Maroc (acquisitions).

Royaume-Uni et au Maroc (acquisitions). Emission d'ABOA pour 3 567 milliers d'euros. 1999 Reprise de l'enseigne Interdiscount en redressement judiciaire, rebaptisée Internity, première chaîne de magasins dédiée à l'univers de la mobilité et de la convergence numérique.

Implantations à Hong Kong (création de filiale), en Belgique, aux Pays-Bas et en Roumanie (acquisitions).

Pays-Bas et en Roumanie (acquisitions). Démarrage de l'activité de fournisseur d'accès Internet (Net Up). 1998 Introduction sur le nouveau marché de la Bourse de Paris (NYSE Euronext Paris).

Levée de 8 653 milliers d'euros sur l'année.

Lancement de Mobile Hut, enseigne d'indépendants fédérés.

Absorption de trois clients grossistes à Lyon et à Paris.

Implantations en Espagne et en Pologne (création de filiales). 1997 Création du 1 er réseau de magasins à l'enseigne Phone Shop.

réseau de magasins à l'enseigne Phone Shop. Création du réseau de vente Entreprises.

Création du département export. 1995 Lancement de la gamme d'accessoires sous marque propre Top Suxess.

Démarrage de l'activité SAV. 1989 Création d'Avenir Telecom.

Signature d'un accord de distribution avec SFR et développement dans la téléphonie mobile analogique. 5.4 Stratégie et objectifs Les défis futurs majeurs du Groupe sont le développement de l'activité des produits sous licence Energizer mais aussi et surtout la diminution de la dépendance à la licence Energizer. Avenir Telecom entend accélérer le déploiement de ses produits et assurer le développement et la commercialisation de 4 nouveaux smartphones, 5 nouveaux feature phones et 20 nouveaux modèles 31 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

5 Aperçu des activités d'accessoires en 2020, mais surtout Avenir Telecom répond à des appels d'offre d'opérateurs qui, s'ils sont gagnés, ne peuvent être honorés que si la trésorerie permet l'autofinancement de ces lancements de production. Le Groupe veut également, et surtout, se donner les moyens d'accélérer son développement en saisissant des opportunités d'acquisitions d'actifs afin de diminuer sa situation de dépendance à la licence de marque Energizer et diminuer la concentration clients. Une potentielle croissance externe et/ou un élargissement du portefeuille de produits sous d'autres licences. La Société a ainsi signé, le 2 juillet 2020, un nouveau contrat de financement par OCABSA aux fins d'avoir les moyens de ses ambitions. 5.5 Dépendance de la Société à l'égard de certains facteurs La dépendance de la Société à l'égard de certains facteurs est détaillée dans la section 3 du présent document d'enregistrement universel « Facteurs de risque ». 5.6 Déclarations sur les positions concurrentielles La Société n'a pas identifié d'autres sociétés ayant un modèle économique basé sur la commercialisation d'accessoires de téléphonie et de téléphones fabriqués sous licence de marque. Les produits qu'elle commercialise sont sur des marchés dont les principaux acteurs sont décrits en sections 5.2.1 et 5.2.2, la Société est un des acteurs sur ces marchés. 5.7 Investissements 5.7.1 Investissements réalisés Exercice 2019-2020 Le parc de magasins est de 35 points de vente au 31 mars 2020. Le montant des investissements nets liés aux activités d'investissement de l'exercice 2019-2020 est quasi nul. Exercice 2018-2019 Le parc de magasins est de 84 points de vente au 31 mars 2019. Le montant des investissements nets liés aux activités d'investissement de l'exercice 2018-2019 est de 0,2 million d'euros. Exercice 2017-2018 Le parc de magasins était de 93 points de vente au 31 mars 2018. Le montant des désinvestissements nets liés aux activités d'investissement de l'exercice 2017-2018 pour 0,4 million d'euros correspondait aux produits nets des cessions d'actifs. 5.7.2 Désinvestissement en cours à la date du présent document En Bulgarie, Avenir Telecom distribuait les services de l'opérateur Telenor à travers un réseau de 43 magasins sous enseignes exclusives. L'opérateur Telenor a décidé d'arrêter les contrats de distribution d'abonnements le liant avec ses partenaires, dont Avenir Telecom depuis plus de 15 ans. La prise d'effet a eu lieu le 1er juillet 2019. Le 29 mai 2019, les salariés rattachés au réseau de magasins en Bulgarie ont été informés qu'un plan social allait avoir lieu dans les prochains 45 jours. La fermeture des 43 points de vente et le licenciement des 192 salariés ont été financés sur la trésorerie courante d'Avenir Telecom Bulgarie. Cette dernière maintient son activité de distributeur de téléphonie (distribution des mobiles et accessoires fabriqués par Avenir Telecom en Bulgarie et à l'export, au travers de contrats avec de grandes enseignes locales, avec des distributeurs spécialisés…). 32 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

6 Structure organisationnelle 6 Structure organisationnelle 6.1 Description du Groupe La description du Groupe figure à la section 7.1.1 du présent document d'enregistrement universel (« Présentation générale de l'activité »). 6.2 Liste des filiales L'organigramme ci-dessous présente les principales sociétés au travers desquelles le Groupe Avenir Telecom exerce ses activités au 31 mars 2020. Le détail des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation est donné dans la note 5 de l'annexe aux comptes consolidés publiée dans le présent document d'enregistrement universel. AVENIR TELECOM France (SA) 100% AVENIR TELECOM Espagne 100% 100% AVENIR TELECOM AVENIR TELECOM EOOD Bulgarie INTERNATIONAL (Luxembourg) 100% Société en activité Holding AVENIR TELECOM Roumanie Société sans activité Les pourcentages mentionnés sont représentatifs du pourcentage de détention et des droits de vote. 33 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat 7 Examen de la situation financière et du résultat 7.1 Situation financière 7.1.1 Présentation générale Avenir Telecom est une société de droit français domiciliée à Marseille, France. Avenir Telecom et ses filiales (« la Société » ou « le Groupe ») sont un acteur de référence dans la distribution de produits et services de téléphonie mobile. Comme annoncé depuis le début de l'exercice ouvert le 1er avril 2017, le Groupe Avenir Telecom a mis en œuvre un plan stratégique de recentrage de son activité sur la commercialisation de produits fabriqués sous licence exclusive Energizer, à savoir : mobiles Energizer;

accessoires Energizer (chargeurs, câbles, cartes mémoires et protections d'écran), sur la base d'un modèle de distribution multi-canal : distributeurs spécialisés, opérateurs de téléphonie, marketplace… avec qui il signe des contrats de distribution, soit sélectifs, soit exclusifs. Avenir Telecom est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris. Activités poursuivies Ventes d'accessoires et de mobiles Depuis la signature en 2010 d'un contrat de licence de marque avec Energizer, Avenir Telecom commercialise des accessoires de téléphonie fabriqués sous licence Energizer. Fin 2016, l'analyse du marché du mobile amène Avenir Telecom à croire en la réussite de la commercialisation d'une gamme de mobiles fabriqués sous licence Energizer, compte tenu de la notoriété de la marque. Avenir Telecom décide alors (i) d'arrêter la distribution des mobiles d'autres constructeurs, tout comme celle d'accessoires sous sa marque propre et (ii) d'ouvrir une discussion plus large avec Energizer sur l'étendue de la gamme de produits pouvant être fabriqués sous licence. Avenir Telecom signe ainsi avec Energizer Brands LLC, le 8 février 2017, un nouveau contrat d'une durée de 5 ans couvrant différentes licences de marque: Energizer pour les mobiles, les accessoires de téléphonie et les cartes mémoires et clés USB ;

Eveready pour les accessoires de téléphonie et les batteries autonomes. Ce contrat a été renouvelé le 25 mars 2020 pour une durée de 7 ans, jusqu'au 31 décembre 2026. Pour l'utilisation des marques Energizer et Eveready, Avenir Telecom paie des redevances de marque à Energizer Brands LLC tous les trimestres qui sont calculées sur les ventes de mobiles et d'accessoires de téléphonie réalisées sur cette période. Ces redevances sont inclus sur la ligne « coûts des services et produits vendus » du compte de résultat consolidé comme décrit en note 2 des états financiers consolidés. Ce contrat autorise Avenir Telecom à faire fabriquer et distribuer les mobiles sous licence Energizer dans le monde entier et les accessoires de téléphonie dans le monde entier à l'exception de l'Amérique du Nord (USA et Canada). Avenir Telecom fait fabriquer des produits par des usines, basées en Chine, qu'elle ne possède pas ou avec lesquelles elle n'a aucun lien capitalistique. Dans ce business model, Avenir Telecom conçoit et « fabrique » des mobiles et accessoires de téléphonie sans pour autant être propriétaire d'usine, dès lors qu'elle supporte tous les risques attachés aux produits fabriqués qu'elle commercialise, une fois qu'elle les a validés techniquement et qualitativement à la fin de la production de masse ; elle se présente donc en tant que fabricant de téléphones et accessoires de téléphonie. Les usines, préalablement auditées et validées par Energizer, s'engagent sur la qualité de leur production, la mise en place de processus de contrôle rigoureux, le respect des délais et la capacité à intégrer les technologies les plus avancées. Avenir Telecom a une équipe interne d'ingénieurs qualité pour répondre à ses exigences de mettre sur le marché des produits fiables à un prix qu'elle estime compétitif. Avenir Telecom, dans le cadre de ce contrat de licence de marques, a signé un engagement visant à respecter la charte graphique Energizer et Eveready ainsi qu'à la faire respecter par ses distributeurs. Avenir Telecom a déjà vendu ses produits dans plus de 60 pays dans le monde. 34 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat Chiffre d'affaires réalisé avec l'opérateur en Roumanie Avenir Telecom Roumanie entretient un partenariat avec Telekom Romania Mobile Communication depuis 2006 malgré les rachats successifs. Le contrat a été renouvelé en février 2019 pour une durée de 12 mois devant expirer en février 2021. En tant que plus gros distributeur indépendant de Telekom Romania, Avenir Telecom Roumanie vend les services de l'opérateur dans 35 magasins sous enseigne T. Face à la pression sur les prix de vente des forfaits et des cartes prépayées générée par la concurrence, les conditions commerciales octroyées par l'opérateur sont moins favorables que l'année précédente. Revenus d'assurance Les ventes de contrats d'assurance en France étaient liées à la vente de mobiles associés ou non à un abonnement opérateur dans le réseau de magasin Internity. Le revenu récurrent correspond au « partage des bénéfices » avec l'assureur, à savoir le partage de la prime d'assurance que perçoit l'opérateur du client final qui n'a pas résilié son contrat après sa première période d'engagement. Ce partage résulte du fait que la base clients appartient à Avenir Telecom. Ce revenu diminuait chaque année, aucun nouveau contrat ne venant plus compenser les résiliations. Au 31 mars 2020, la quasi totalité des contrats ont été résiliés. Ces ventes d'assurances ont représenté un chiffre d'affaires de 1 198 milliers d'euros au 31 mars 2020 contre 1 841 milliers d'euros au 31 mars 2019. La comptabilisation de ces opérations (Vente d'accessoires et de mobiles, Chiffres d'affaires réalisé avec les opérateurs, Revenus d'assurance) est décrite en note 2 des états financiers consolidés. Le chiffre d'affaires réalisé sur ces différentes activités est donné en note 30 des états financiers consolidés. Activités non poursuivies Le plan de recentrage des activités du Groupe s'est traduit par un arrêt progressif depuis l'exercice 2015 des activités de distribution de contrats de téléphonie mobile en France et dans certains pays à l'international dont la Bulgarie au cours de la période close au 30 septembre 2020. Ainsi le résultat de ces activités a été isolé sur une ligne « Résultat net des activités non poursuivies » en application de la norme IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées". En Bulgarie, Avenir Telecom distribuait les services de l'opérateur Telenor à travers un réseau de 43 magasins sous enseignes exclusives. L'opérateur Telenor a décidé d'arrêter les contrats de distribution d'abonnements le liant avec ses partenaires, dont Avenir Telecom depuis plus de 15 ans. La prise d'effet a eu lieu le 1er juillet 2019. Le 29 mai 2019, les salariés rattachés au réseau de magasins en Bulgarie ont été informés qu'un plan social allait avoir lieu dans les prochains 45 jours. La fermeture des 43 points de vente et le licenciement des 192 salariés ont été financés sur la trésorerie courante d'Avenir Telecom Bulgarie. Cette dernière maintient son activité de distributeur de téléphonie (distribution des mobiles et accessoires fabriqués par Avenir Telecom en Bulgarie et à l'export, au travers de contrats avec de grandes enseignes locales, avec des distributeurs spécialisés…). En application de la norme IFRS5, l'activité de distribution de contrats de téléphonie mobile de l'opérateur Telenor ainsi que celle exercée dans le réseau de magasins détenu en Bulgarie sont isolés sur la ligne « Résultat des activités non poursuivies » pour l'activité résiduelle entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019. Le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos au 31 mars 2019 ont été retraités de la même façon pour permettre une comparaison des deux exercices comptables. Ces éléments, ainsi que la réconciliation avec les informations présentées historiquement, sont détaillés en note 29. Plan de redressement Le 28 décembre 2015, la direction d'Avenir Telecom avait déposé une déclaration de cessation de paiement. Le Tribunal de Commerce de Marseille avait ouvert, le 4 janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire assortie d'une période d'observation de 6 mois qui a été prolongée jusqu'au 4 juillet 2017. Le jugement du 10 juillet 2017 du Tribunal de Commerce de Marseille avait mis fin à la période d'observation et avait arrêté le plan de redressement présenté par la Société. Selon ce plan, l'apurement du passif d'un montant de 60,7 millions d'euros au 10 juillet 2017, a été établi de la façon suivante : un abandon par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de 76,5% de leurs créances, soit 27,4 millions d'euros ;

un paiement de 8,6 millions d'euros le 5 août 2017 aux membres des comités ayant accepté un abandon partiel de leurs créances ; 35 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat un paiement de 0,5 million d'euros d'une créance superprivilégiée ;

un paiement selon les modalités arrêtées par le Tribunal de Commerce de Marseille comprenant un étalement sur 10 ans des créances hors superprivilège avec des annuités progressives (1% les 2 premières années, 5% de la troisième à la neuvième année et 63% la dixième année). Suite aux règlements effectués au cours de l'exercice et à l'évolution des passifs retenus par le commissaire à l'exécution du plan, le passif judiciaire reconnu dans les comptes de la Société au 31 mars 2020 est de 17,1 millions d'euros avant actualisation, 15,7 millions d'euros après actualisation (note 17). Les instances en cours ne sont pas prises en compte dans le passif judiciaire mais font éventuellement l'objet d'une provision comptable en fonction des règles habituelles décrites en note 2. Avenir Telecom et les parties prenantes se sont présentées le 23 septembre 2019 devant le Tribunal de Commerce de Marseille siégeant en Chambre du Conseil pour la lecture par le commissaire à l'exécution du plan de son rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur le paiement et la répartition auxquels il a procédé fin juillet 2019. Le Tribunal de Commerce a conclu à « l'absence de difficulté nouvelle de nature à compromettre la continuité d'exploitation ». Le 6 mars 2020, la Société a déposé une requête auprès du Tribunal de Commerce de Marseille tendant à obtenir la modification substantielle du plan de redressement judiciaire de la Société. Afin de bâtir un plan de croissance plausible et pérenne de son activité et sous réserve du niveau de trésorerie disponible, la Société a proposé un remboursement anticipé et immédiat, à l'ensemble des créanciers régulièrement inscrits, de 20% du montant de leurs créances brutes en contrepartie de l'abandon pur et simple du solde de leurs créances. Les créanciers ont un délai de 15 jours pour répondre à compter de la date de réception du courrier de notification envoyé par le Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille. Les courriers ayant été envoyés à compter du 12 mars 2020, soit au début de l'état d'urgence sanitaire, le délai de réponse des créanciers commencera donc à courir 1 mois après le 24 mai 2020 soit à compter du 23 juin 2020 selon les informations disponibles en date d'arrêté des comptes. Une audience a été fixée le 20 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de Marseille qui décidera alors d'acter ou non la modification substantielle du plan de redressement judiciaire pour les créanciers l'ayant accepté. Le jugement devrait être rendu après les vacances judiciaires. Financement Le Conseil d'administration, réuni le 5 avril 2019, a conclu un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), pour l'émission réservée de 700 bons d'émission d'OCABSA sur le fondement de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 3 avril 2019, aux termes de sa 2ème résolution. Negma Group Ltd est une institution financière spécialisée, basée à Dubai et Londres, qui fournit aux sociétés cotées en bourse les fonds nécessaires au développement et à la croissance de leurs activités. Negma a démarré ses activités en France et a étendu ses activités à l'Europe, au Moyen-Orient, à l'Australasie, à l'Asie et aux Amériques. L'opération entre Avenir Telecom et l'Investisseur se traduirait par une levée de fonds propres maximale de 7 millions d'euros (susceptible d'être augmentée de 3,5 millions d'euros en cas d'exercice de tout ou partie des BSA) se décomposant, sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 24 mois, comme suit : une première tranche de 235 OCA, émise le 5 avril 2019, représentant un montant total nominal de 2,35 millions d'euros ; et

l'émission d'un maximum de 465 OCA additionnelles, décomposée en dix tranches successives pour un montant nominal maximum de 4,65 millions d'euros, qui était conditionnée à l'obtention préalable d'un visa de l'AMF sur un prospectus relatif à l'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises dans le cadre de ce financement. Ce visa a été obtenu en date du 15 juillet 2019. Les Bons d'Emission sont exercés sur demande de la Société à sa seule discrétion, à l'exception d'un nombre maximum de 5 Tranches dont l'Investisseur pourra aussi requérir l'exercice auprès de la Société. Les Bons d'Emission pourront être exercés à l'issue d'une période de 30 jours de bourse suivant l'émission de la Tranche précédente, étant précisé que, dans le cas spécifique de la 2ème Tranche, cette période était de 60 jours de bourse. Au 31 mars 2020 les 2ème à 7ème Tranches ont été émises pour un montant total de 3 millions d'euros. Les OCA ont une valeur nominale de 10 milliers d'euros et ne portent aucun intérêt. Chaque OCA a une durée de validité de 12 mois à compter de sa date d'émission. 36 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat Sous réserve que le prix de conversion excède la valeur nominale de l'action, les OCA donneront droit à être converties en actions, à tout moment à la demande du porteur, selon la parité de conversion consistant à diviser le montant de la conversion (égal à la valeur nominale globale des obligations converties) par le prix de conversion, soit 95% du plus bas VWAP (prix moyen pondéré par les volumes) des actions au cours de la période de 15 jours de bourse précédant immédiatement la date de conversion. Afin de déterminer le prix de conversion, le résultat sera arrondi au centième le plus proche. Sauf en cas de survenance d'un cas de défaut prévus au contrat, ou en cas de défaut d'émission de nouvelles actions au porteur d'OCA (par exemple, en cas de présentation tardive des nouvelles actions ou si le prix de conversion est inférieur à la valeur nominale des actions), les OCA ne peuvent être remboursées avant leur échéance, et une fois arrivées à leur échéance, celles qui n'auraient pas été converties, le sont automatiquement, sans possibilité de remboursement. En cas de rachat en numéraire, l'Émetteur paiera à chaque porteur d'OCA le capital restant dû de ses OCA non converties. Les BSA sont émis avec les OCA de chaque tranche pour un nombre égal à 50% de la valeur nominale globale des OCA, divisé par le prix d'exercice des BSA applicable, le nombre de BSA ainsi obtenu étant arrondi au nombre entier inférieur. Les BSA sont immédiatement détachés des OCA aussitôt celles-ci souscrites par l'Investisseur. Les BSA ont une durée de validité de 48 mois à compter de leur date d'émission, et deviendront automatiquement nuls à la survenance de cette date (Période d'Exercice). Chaque BSA donnera droit à son porteur, à son gré et à tout moment pendant la Période d'Exercice, de souscrire une action nouvelle de la Société, sous réserve d'ajustement dument définis et déterminés au contrat. Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles sur exercice des BSA sera égal à 115% du VWAP des actions au cours de la période de 15 jours de négociation précédant immédiatement la demande d'émission d'une tranche des OCABSA desquelles les BSA seront détachés. Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA et exercice des BSA seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les OCA et les BSA ne peuvent être ni cédées ni transférées sans le consentement préalable de l'émetteur, sauf au bénéfice des membres du même groupe que l'investisseur. Les actions issues de la conversion des OCA et celles issues de l'exercice des BSA seront librement cessibles. Les actions nouvelles émises seront rapidement remises sur le marché, l'Investisseur n'ayant pas l'intention de devenir actionnaire de la Société. Au 31 mars 2020, 7 Tranches (535 OCA) ont fait l'objet d'un tirage pour un montant total de 5 350 milliers d'euros (5 000 milliers d'euros nets de frais d'émission). Sur ces 535 OCA, 507 OCA ont fait l'objet d'une demande de conversion ce qui a engendré la création de 361 295 450 actions nouvelles et 28 OCA sont comptabilisées en dettes financières pour un montant de 280 milliers d'euros. Postérieurement à la clôture, les 165 OCA restantes ont été émises pour un montant net de 1 650 milliers d'euros et 182 500 000 de BSA ont été émis pour un montant net de 1 850 milliers d'euros. Capital Le Conseil d'administration, réuni le 5 avril 2019, faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2019 (1ère résolution), conformément aux dispositions de l'article L.225-204 du Code de commerce, après avoir constaté : que le capital social s'élevait à 22 400 377,60 euros, divisé en 112 001 888 actions ordinaires de 0,20 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées,

et, ainsi qu'il ressort des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2018 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires du 21 août 2018, que les pertes de la Société s'élevaient à un montant, après affectation du résultat, de (49 613 371,65) euros, a décidé de réaliser la réduction de capital, d'un montant total de17 920 302,08 euros, par imputation sur le compte report à nouveau débiteur, dont le solde est ainsi ramené de (49 613 371,65) euros à (31 693 069,57) euros ; a décidé que cette opération est réalisée par voie de réduction de la valeur nominale de chacune des 112 001 888 actions composant le capital social, laquelle est ainsi ramenée de 0,20 euro à 0,04 euro ; a décidé, en conséquence, que le capital social s'élevait désormais à un montant de 4 480 075,52 euros, divisé en 112 001 888 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,04 euro ; 37 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat 4. a constaté que la réduction de capital d'un montant global de 17 920 302,08 euros était définitivement réalisée et que le compte « report à nouveau » débiteur était ramené à (31 693 069,57) euros. Par suite le Conseil d'administration, réuni le 18 juillet 2019, après en avoir délibéré, faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2019 (1ère résolution), conformément aux dispositions de l'article L.225-204 du Code de commerce, après avoir constaté : que le capital social s'élève à ce jour à 4 480 075,52 euros, divisé en 112.001.888 actions ordinaires de 0,04 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées,

décide de réaliser l'augmentation de capital, d'un montant total de 865 151,36 euros, par la création de 21 628 784 actions nouvelles

décide, en conséquence de ce qui précède, que le capital social s'élève désormais à un montant de 5 345 226,88 euros, divisé en 133 630 672 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,04 euro ;

constate que : l'augmentation de capital d'un montant global de 865 151,36 euros est définitivement réalisée, o le capital social s'élève à 5 345 226,88 euros. Par suite le Conseil d'administration, réuni le 5 août 2019, après en avoir délibéré, faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2019 (1ère résolution), conformément aux dispositions de l'article L.225-149 alinéa 3 du Code de commerce, après avoir constaté : que le capital social s'élève au 16 juillet à 5 345 226,88 euros, divisé en 133 630 672 actions ordinaires de 0,04 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées,

qu'en prolongement du contrat d'émission et souscription de bons d'émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés, au profit de NEGMA GROUP LTD, conclu en date du 5 avril 2019, il a été exercé le 8 avril 2019 une première tranche de 235 bons d'émission conduisant à l'émission de 235 obligations convertibles en actions (OCA) ; Que sur cette première tranche de 235 OCA, son porteur a, sur la période courant du 17 juillet 2019 jusqu'au 2 août 2019 inclus, demandé la conversion d'un total de 24 OCA, conduisant à la création et l'attribution successive à son profit de 6 000 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,04 euro ; décide en conséquence de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital, d'un montant total de 240 000 euros, par la création de 6 000 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,04 euro ; décide, en conséquence de ce qui précède, que le capital social s'élève désormais à un montant de 5 585 226,88 euros euros, divisé en 139 630 672 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,04 euro. Par suite le Conseil d'administration, réuni le 5 août 2019, faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 août 2019 (13ème résolution), conformément aux dispositions de l'article L.225-204 du Code de commerce, après avoir constaté : que le capital social s'élève à ce jour à 5 585 226,88 euros, divisé en 139 630 672 actions ordinaires de 0,04 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées,

et, ainsi qu'il ressort des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2019 tels qu'approuvés par l'AGO annuelle qui s'est tenue le 5 août 2019 que les pertes de la Société s'élevaient à un montant, après affectation du résultat du 31 mars 2019 et après la réduction du capital du 5 avril 2019, de (29 583 454,87) euros, décide de réaliser la réduction de capital, d'un montant total de 4 188 920,16 euros, par imputation sur le compte report à nouveau débiteur, dont le solde est ainsi ramené de (29 583 454,87) euros à (25 394 534,70) euros ; décide que cette opération est réalisée par voie de réduction de la valeur nominale de chacune des 139 630 actions composant le capital social, laquelle est ainsi ramenée de 0,04 euro à 0,01 euro ; décide, en conséquence de ce qui précède, que le capital social s'élève désormais à un montant de 1 396 306,72 euros, divisé en 139 630 672 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,01 euro ; constate que : la réduction de capital d'un montant global de 4 188 920,16 euros est définitivement réalisée, o le compte « report à nouveau » débiteur est ramené à (25 394 534,70) euros. L'augmentation de capital de 5 116 666,66 euros liée aux nouvelles crées depuis le 5 août 2019 jusqu'au 2 juin 2020 sera constatée lors du Conseil d'Administration du 9 juin 2020. 38 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat 7.1.2 Prévisions de développement futur et activité en matière de recherche et développement Prévisions de développement futur Comme indiqué le 12 mars 2020, compte tenu des incertitudes liées à l'issue de la crise sanitaire et l'ampleur de son impact sur l'économie, le Groupe ne fait pas de prévision à ce stade pour l'exercice ouvert au 1er avril 2020. ce titre, l'activité commerciale sur le mois de mai a été très faible du fait de difficultés à trouver des moyens de transports à des prix raisonnables mais ces conditions de transports sont revenues à la normale dès le mois de juin et le Groupe, qui n'a enregistré aucune annulation de commande à ce jour, a rattrapé ce décalge de chiffre d'affaires du mois de mai sur le mois de juin. Avenir Telecom estime disposer de sérieux atouts pour traverser cette période d'incertitude, avec une activité désormais recentrée sur la vente de téléphones mobiles, d'accessoires de mobilité allié à la puissance de la marque Energizer® dont la licence d'exploitation a, en pleine crise sanitaire, été renouvelée jusqu'en 2026, comme indiqué dans le communiqué de presse du 26 mai 2020. En 2020, de nouveaux modèles seront commercialisés afin de maintenir l'avantage concurrentiel (dont 4 nouveaux smartphones, et 5 nouveaux feature phones et 20 nouveaux modèles d'accessoires) et s'imposer sur un marché où, plus que jamais, les consommateurs accordent une importance croissante au rapport qualité / prix et à l'assurance d'une marque forte. Un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA, (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), a été conclu et signé par le directeur général délégué sur autorisation du conseil d'administration du 30 juin 2020 et sous les conditions suspensives suivantes : (i) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui doit se réunir le 10 août 2020, lui consente, aux termes de sa dixième résolution, une délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce, (ii) l'AMF approuve le prospectus d'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises dans le cadre de ce financement, et (iii) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui doit se réunir le 10 août 2020, approuve, aux termes de sa onzième résolution, un regroupement d'actions par attribution d'une action nouvelle de 0,80 euro pour 80 actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale et finalise cette opération de regroupement (étant toutefois précisé que l'Investisseur aura la possibilité de renoncer discrétionnairement à la condition suspensive (iii)). L'opération se traduirait par une levée de fonds propres maximale de 36 millions d'euros (susceptible d'être augmentée en cas d'exercice de tout ou partie des BSA) se décomposant, sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 36 mois, comme suit : une première tranche d'un montant maximum de 3,5 millions d'euros à déterminer conjointement entre l'Investisseur et la Société en fonction du montant des abandons consentis par les créanciers dans le cadre de la requête de demande de modification substancielle du plan déposée le 6 mars 2020 (cf note

2 de l'annexe aux comptes consolidés) ; et

2 de l'annexe aux comptes consolidés) ; et l'émission d'un maximum de 32,5 millions d'euros décomposé en plusieurs tranches d'un montant pouvant aller de 1 million d'euros à 1,5 million d'euros par tranche en fonction de la liquidité observée sur le marché. La mise en place de ce financement a pour but d'assurer le financement du plan de dévloppement à moyen terme deu Groupe en lui permettant de saisir les opportunités de croissance intrinsèque par l'élargissement de son offre (en signant de nouveaux accords de licence par exemple) et/ou de croissance externe.Activité de recherche et développement Avenir Telecom fait fabriquer des mobiles et accessoires de téléphonie sous licence Energizer qu'elle conçoit elle-même par des usines, basées en Chine, qu'elle ne possède pas ou avec lesquelles elle n'a aucun lien capitalistique. La conception qui n'implique aucune équipe de recherche et développement consiste en le choix de composants ou moules rendant les produits spécifiques à Avenir Telecom. 39 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat 7.2 Résultats d'exploitation consolidés 7.2.1 Analyse des résultats par activité Zone Europe Zone Asie Milliers d'euros Moyen Orient Zone Amériques Total groupe Océanie Afrique 31 mars 2020 Ventes d'accessoires et de mobiles 14 616 8 464 343 23 423 Chiffre d'affaires réalisé avec l'opérateur 7 022 - - 7 022 Revenu d'assurance 1 196 - - 1 196 Chiffres d'affaires 22 834 8 464 343 31 641 Résultat opérationnel avant coûts centraux 2 507 1 606 21 4 134 Résultat opérationnel (4 402) 31 mars 2019 Ventes d'accessoires et de mobiles 8 911 7 018 959 16 888 Chiffre d'affaires réalisé avec l'opérateur 11 323 - - 11 323 Revenu d'assurance 1 843 - - 1 843 Chiffres d'affaires 22 077 7 018 959 30 054 Résultat opérationnel avant coûts centraux 1 831 598 270 2 699 Résultat opérationnel (5 295) 7.2.2 Compte de résultat consolidé Compte de résultat consolidé Milliers d'euros 31 mars 2020 31 mars 2019* Chiffre d'affaires 31 641 30 054 Coût des services et produits vendus (26 894) (24 464) Frais de transport et de logistique (1 458) (1 392) Coûts des réseaux de distribution directe (1 433) (1 889) Autres charges commerciales (2 044) (2 136) Charges administratives (4 217) (5 470) Autres produits et charges, nets 3 2 Résultat opérationnel (4 402) (5 295) Produits financiers 76 239 Charges financières (498) (134) Résultat des activités poursuivies avant impôts sur le résultat (4 824) (5 190) Impôts sur le résultat (56) (40) Résultat net des activités poursuivies (4 880) (5 230) Résultat net après impôts des activités non poursuivies 457 497 Résultat net (4 423) (4 733) : Le résultat net des activités non poursuivies avec l'opérateur de téléphonie mobile en Bulgarie (voir notes 1 et 29), est présenté en application de la norme IFRS 5 dans la rubrique "résultat net des activités non poursuivies". Le compte de résultat consolidé pour clos au 31 mars 2019 a été retraité de la même façon pour permettre une comparaison des deux exercices comptables. Le Groupe a initialement appliqué l'IFRS 16 au 1er avril 2019, en utilisant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées. Chiffre d'affaires consolidé +15% de croissance au 2nd semestre 40 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,6 millions d'euros en 2019-2020, en croissance de +5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Surtout, le Groupe enregistre une croissance de +15% au 2nd semestre, atteignant ainsi son objectif de retour à la croissance sur la seconde moitié de l'année. Cette performance est d'autant plus remarquable que la fin de l'exercice a été marquée par la crise sanitaire, d'abord en Asie puis en Europe, qui a pénalisée l'activité commerciale (fermetures de points de vente et annulation des salons professionnels). Le Groupe a mis en place un plan de continuité d'activité, avec un recours accru aux outils numériques (télétravail, présentations virtuelles), et n'a enregistré aucune rupture d'approvisionnement ni annulation de commandes. Ventes de mobiles et d'accessoires en hausse de +39% Cette dynamique commerciale est portée par le développement des ventes de téléphones mobiles et accessoires de mobilité qui progressent de +39% sur un an. Le Groupe confirme ainsi le succès de son recentrage sur cette activité cœur qui représente, sur l'exercice, 74% du chiffre d'affaires consolidé contre 56% un an plus tôt. Pour rappel, en application de la norme IFRS5, l'activité de distribution de contrats de téléphonie mobile de l'opérateur Telenor ainsi que celle exercée dans le réseau de magasins détenu en Bulgarie ne sont pas consolidées. +21% de progression de l'activité en Asie Le Groupe a connu une dynamique commerciale dans ses deux principales zones géographiques : La zone Europe / Moyen-Orient / Afrique affiche une progression de +3% de ses facturations (72% du chiffre d'affaires consolidé). Le référencement prometteur auprès de nouveaux opérateurs comme Telenet en Belgique, Orange en Pologne, Etisalat aux Emirats Arabes Unis et Batelco à Bahreïn et le démarrage des ventes directes sur Amazon.fr et Amazon.co.uk a permis de compenser le repli d'activité de vente d'abonnements et de services.

Moyen-Orient / Afrique affiche une progression de +3% de ses facturations (72% du chiffre d'affaires consolidé). Le référencement prometteur auprès de nouveaux opérateurs comme Telenet en Belgique, Orange en Pologne, Etisalat aux Emirats Arabes Unis et Batelco à Bahreïn et le démarrage des ventes directes sur Amazon.fr et Amazon.co.uk a permis de compenser le repli d'activité de vente d'abonnements et de services. La zone Asie / Océanie affiche une hausse de +21% (27% du chiffre d'affaires), grâce à l'ouverture de nouveaux distributeurs (Vietnam) et la montée en puissance de pays déjà couverts (Sri Lanka, Australie).

La zone Amériques reste non significative aujourd'hui (1% du chiffre d'affaires) mais représente un territoire de conquête pour le Groupe grâce à l'extension récente des licences Energizer® sur la zone. Forte amélioration séquentielle des résultats Cette croissance, associée à une baisse séquentielle des coûts de structure1 entre le 1er et le second semestre, a permis de diviser par deux la perte opérationnelle (1,4 million d'euros au 2nd semestre contre 3,0 millions au 1er semestre) sur une base séquentielle et de 17% d'un exercice à l'autre (4,4 millions contre 5,3 millions un an plus tôt). Malgré une mise en œuvre plus longue que prévue, notamment en raison des premiers effets de la crise sanitaire, Avenir Telecom confirme sa capacité à tendre vers une organisation parfaitement adaptée à son nouveau périmètre d'activité. Compte tenu du faible montant des charges financières, le résultat net des activités poursuivies est en amélioration de 42% sur le 2nd semestre (-1,8 million d'euros contre -3,1 millions) et de 6% sur l'année (-4,9 millions contre -5,2 millions un an plus tôt). Après prise en compte du résultat des activités non poursuivies (+0,5 million), le résultat net consolidé ressort à - 4,4 millions d'euros sur l'exercice contre -4,7 millions lors de l'exercice précédent. Doublement de la trésorerie nette à 5,7 millions d'euros 1 Somme des charges de personnel, transport, locations, honoraires, personnel intérimaire et sous-traitance, frais de déplacement et mission 41 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

7 Examen de la situation financière et du résultat Grâce à l'amélioration des résultats opérationnels, entrainant un moindre besoin de trésorerie lié aux activités, et l'utilisation de la ligne de financement en fonds propres, la trésorerie nette 2 du Groupe s'élevait à 5,7 millions d'euros à fin mars 2020 contre 2,7 millions au 31 mars 2019. Les dettes financières3 à fin mars 2020 s'élèvent à 0,8 million d'euros (0,7 million un an plus tôt), dont 0,3 million d'obligations non encore converties à fin mars 2020. Ce montant ne prend pas en compte le découvert bancaire concernant une filiale en cours de liquidation pour laquelle le Groupe n'a aucun engagement de comblement de passif ni le montant correspondant à la part des OCA non encore converties inscrit en dette financière - part courante pour 1,1 million d'euros Ce montant ne prend pas en compte le découvert bancaire de 0,6 millions d'euros concernant une filiale en cours de liquidation pour laquelle le Groupe n'a aucun engagement de comblement de passif 42 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

8 Trésorerie et capitaux 8 Trésorerie et capitaux 8.1 Bilan consolidé Le total du bilan au 31 mars 2020 s'élève à 23,5 millions d'euros contre 24,4 millions d'euros au 31 mars 2019. 8.1.1 Actif Milliers d'euros 31 mars 2020 31 mars 2019 Actifs non courants Autres immobilisations incorporelles nettes 38 40 Immobilisations corporelles nettes 216 289 Droits d'usage 348 - Acomptes versés sur passif judiciaire 604 124 Autres actifs non courants nets 468 649 Total actifs non courants 1 674 1 102 Actifs courants Stocks nets 5 365 8 479 Créances clients nettes 5 546 6 236 Autres actifs courants 4 696 5 182 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 183 3 395 Total actifs courants 21 790 23 292 TOTAL ACTIF 23 464 24 394 Le Groupe a initialement appliqué IFRS 16 (voir note 32 des comptes consolidés) au 1er avril 2019, en utilisant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées. Actifs non courants Les actifs non courants s'élèvent à 1,7 million d'euros au 31 mars 2020 contre 1,1 million d'euros au 31 mars 2019. Les immobilisations incorporelles et corporelles nettes s'élèvent à 0,3 million d'euros au 31 mars 2020 et 2019. Les droits d'usage concernent principalement les contrats de location des magasins en Roumanie. Les autres actifs non courants nets s'élèvent à 0,5 million d'euros au 31 mars 2020 contre 0,6 million d'euros au 31 mars 2018 et concernent principalement des dépôts de garantie auprès de prestataires de services et des bailleurs en Roumanie. Actifs courants Les actifs courants représentent 21,8 millions d'euros contre 23,3 millions d'euros au 31 mars 2019. Les dépréciations de stocks ont pris en compte la réduction du délai d'écoulement des stocks. Les stocks nets s'élèvent à 5,4 millions d'euros contre 8,5 millions d'euros au 31 mars 2019 et se décomposent de la manière suivante : 9,6 millions d'euros de stocks bruts contre 12,2 millions d'euros au 31 mars 2019;

4,2 millions d'euros de dépréciation contre 3,7 millions d'euros au 31 mars 2019. La dépréciation sur stocks représente 44% du stock brut contre 30,6% au 31 mars 2019. La rapide obsolescence technologique et commerciale de ce type de produits implique une gestion très rigoureuse des stocks (décrite dans la section 3 Facteurs de risques). Les créances clients nettes s'élèvent à 5,5 millions d'euros contre 6,2 millions d'euros au 31 mars 2019, après prise en compte d'une dépréciation de 3,8 millions d'euros (5,9 millions d'euros au 31 mars 2019). Dans ce poste figurent : 1,4 million d'euros de rémunérations nettes à recevoir des opérateurs contre 2,4 millions d'euros au

31 mars 2019 ; 43 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

8 Trésorerie et capitaux 0,2 million d'euros de factures à établir sur des ventes de services à des clients de téléphonie contre 0,2 million d'euros au 31 mars 2019 ;

3,9 millions d'euros nets de créances clients Téléphonie contre 3,6 millions d'euros au 31 mars 2019. Les créances nettes comprennent des créances et factures à établir cédées dans le cadre de l'affacturage ou du financement des lignes de crédit court terme du Groupe. La Société conservant la majeure partie des risques et des avantages liés à ces créances, elles sont maintenues à l'actif du bilan. Au 31 mars 2020, le montant tiré est de 0,2 million d'euros contre 0,6 million d'euros au 31 mars 2019. Les autres actifs courants s'élèvent à 4,7 millions d'euros contre 5,2 millions d'euros au 31 mars 2019. Il prend en compte : 1,7 millions d'euros de créances TVA et autres créances sur l'État correspondant principalement à des acomptes de taxes ou d'impôt sur les sociétés, de créances de TVA, contre 1,7 millions d'euros au 31 mars 2019 ;

1,3 million d'euros d'avoirs à recevoir de la part de fournisseurs ou d'acomptes versés contre 2,4 millions d'euros au 31 mars 2019;

1,5 million d'euros d'autres créances contre 0,8 million d'euros au 31 mars 2019 ;

0,2 million d'euros de charges constatées d'avance contre 0,1 million d'euros au 31 mars 2019. La trésorerie s'élève à 6,2 millions d'euros contre 3,4 millions d'euros au 31 mars 2019. 8.1.2 Passif Milliers d'euros 31 mars 2020 31 mars 2019 Capitaux propres Capital social 4 733 22 400 Primes d'émission 8 050 7 352 Réserves consolidées (19 978) (37 354) Ecart de conversion (2 128) (2 524) Résultat de l'exercice (4 423) (4 733) Intérêts minoritaires - - Total capitaux propres (13 747) (14 860) Passifs non courants Dettes financières - Part non courante 101 - Provisions et autres passifs actualisés - Part non courante 8 361 8 296 Provisions et autres passifs - Part non courante 255 280 Passif judiciaire - Part non courante 14 763 15 541 Impôts différés 1 235 1 235 Total passifs non courants 24 715 25 352 Passifs courants Dettes financières - Part courante 727 651 Découvert bancaire 642 642 Provisions - Part courante 883 876 Fournisseurs 3 669 4 846 Passif judiciaire - Part courante 1 502 1 650 Dettes fiscales et sociales 1 790 2 216 Dettes d'impôts courants - 36 Autres passifs courants 3 283 2 985 Total passifs courants 12 496 13 902 TOTAL PASSIF 23 464 24 394 Le Groupe a initialement appliqué IFRS 16 (voir note 32 des comptes consolidés), en utilisant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées. Capitaux propres Tenant compte notamment de la perte nette de la période de 4,4 millions d'euros, les capitaux propres ressortent -13,7 millions d'euros contre -14,9 millions d'euros au 31 mars 2019. L'assemblée générale du 25 juillet 2014 a décidé la non dissolution de la Société qui avait ainsi jusqu'au 31 mars 2017 pour reconstituer ses capitaux propres. Cette obligation est suspendue tant que la Société est en plan de continuation. 44 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

8 Trésorerie et capitaux Provisions et autres passifs non courants Le poste "Provisions et autres passifs actualisés - part non courante" qui ressort à 8,4 millions d'euros concerne des dettes antérieures au redressement judiciaire qui seront intégrées au passif judiciaire et bénéficieront du différé de règlement tel que défini par le Tribunal de Commerce de Marseille si elles venaient à devenir définitives dans le cadre des procédures judiciaires en cours. Le poste « Provisions et autres passifs- part non courante » qui ressort à 0,3 million d'euros concerne des provisions pour indemnités de départ en retraite. La part non courante du passif judiciaire s'élève à 14,8 millions d'euros contre 15,5 millions d'euros au 31 mars 2019. Dettes financières La trésorerie nette totale (excluant les dettes financières courantes et non courantes auxquelles s'ajoutent les découverts bancaires nets de la trésorerie) s'élève à 4,7 millions d'euros (ce montant prend en compte le découvert bancaire concernant une filiale en cours de liquidation pour laquelle le Groupe n'a aucun engagement de comblement de passif) contre 2,1 millions d'euros au 31 mars 2019. Les dettes financières brutes s'élèvent à 1,5 million d'euros contre 1,3 million d'euros au 31 mars 2019. Elles prennent en compte les découverts et tirages factor ainsi que la part non convertie de la tranche 7 du contrat de financement par OCABSA. Passifs courants Le total des passifs courants s'élève à 12,5 millions d'euros contre 13,9 millions d'euros au 31 mars 2019. Il comprend, les éléments suivants : 0,6 million d'euros de découverts bancaires contre 0,6 million d'euros au 31 mars 2019;

les provisions, part courante, représentent 0,9 million d'euros contre 0,9 million d'euros au 31 mars 2019. Elles comprennent principalement des litiges sociaux, commerciaux;

le poste « Fournisseurs » s'élève à 3,7 millions d'euros contre 4,8 millions d'euros au 31 mars 2019 ;

les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 1,8 million d'euros contre 2,2 millions d'euros au 31 mars

2019 ;

2019 ; les dettes d'impôt courant sont nulles;

les autres passifs courants s'élèvent à 3,3 millions d'euros contre 3,0 millions d'euros au 31 mars 2019 ;

au 31 mars 2019 et 31 mars 2020 la part courante des dettes rattachées au passif judiciaire a été classée sur une ligne distincte. Parmi les autres éléments du poste « Autres passifs courants » figurent : des clients créditeurs et avoirs à établir pour 1,6 million d'euros contre 1,7 million d'euros au 31 mars 2019 ;

des produits et rémunérations constatés d'avance, conditionnés à la livraison de marchandises en fonction d'incoterm prédéfinis sur les factures, pour 1,1 million d'euros contre 0,6 million d'euros au 31 mars 2019 ;

d'autres passifs à court terme pour 0,6 million d'euros contre 0,8 million d'euros au 31 mars 2019. 45 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

8 Trésorerie et capitaux 8.2 Flux de trésorerie consolidés Le tableau ci-dessous présente l'évolution des flux de trésorerie pour les exercices 2020 et 2019 : (en milliers d'euros) 31 mars 2020 31 mars 2019* Capacité d'autofinancement des activités poursuivies (4 206) (5 038) Variation des actifs nets et passifs Flux de trésorerie liés aux activités Flux de trésorerie liés au paiement Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, hors effets des acquisitions (BFR) 2 788 (487) opérationnelles poursuivies (1 418) (5 525) du passif judiciaire : (1 653) (1 394) opérationnelles abandonnées 955 3 214 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (2 115) (3 705) Flux d'investissement hors acquisitions/cessions de filiales 290 (215) Cash-flows libres d'exploitation (1 825) (3 920) Acquisitions/Cessions de filiales - - Flux de trésorerie liés aux activités de financement 4 205 143 Incidence des variations de change sur la trésorerie 408 139 Variation de trésorerie 2 788 (3 638) Trésorerie à l'ouverture 3 395 7 033 Trésorerie à la clôture 6 183 3 395 : Les flux de trésorerie des activités non poursuivies avec l'opérateur de téléphonie mobile en Bulgarie (voir notes 1 et 29 des comptes consolidés), sont présentés en application de la norme IFRS 5 sur des lignes distinctes au sein du tableau des flux de trésorerie selon leur catégorie. Le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos au 31 mars 2019 a été retraité de la même façon pour permettre une comparaison des deux exercices comptables. Le Groupe a initialement appliqué IFRS 16 (voir note 32 des comptes consolidés) au 1er avril 2019, en utilisant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées La capacité d'autofinancement est la somme du résultat net des activités poursuivies et des éléments non constitutifs de flux liés aux opérations d'exploitation. L'exploitation génère 2,1 millions d'euros de flux de trésorerie opérationnels négatifs dont : 4,2 millions d'euros de capacité d'autofinancement négative des activités poursuivies (résultat net et éléments non constitutifs de flux liés aux activités opérationnelles) ;

2,8 millions d'euros de diminution du besoin en fonds de roulement généré essentiellement par la baisse des stocks ;

1,7 million d'euros de remboursement du passif judiciaire ;

1,0 million d'euros de flux de trésorerie positif des activités non poursuivies. Les cash-flows libres d'exploitation (flux de trésorerie d'exploitation- flux d'investissement hors acquisition/cession de filiales) sont négatifs à 1,8 millions d'euros contre 3,9 millions d'euros au 31 mars 2019. Les flux d'investissement sont non significatifs. Les flux de financement représentent une ressource de 4,2 millions d'euros, au 31 mars 2019 ils représentaient une ressource de 0,1 million d'euros et correspondent notamment aux tranches tirées du contrat de financement par OCABSA nettes des frais d'émission. L'ensemble de ces flux explique la variation de trésorerie positive pour 2,8 millions d'euros, pour une trésorerie à l'actif du bilan de 6,2 millions d'euros en fin de période. 46 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

8 Trésorerie et capitaux 8.3 Politique de financement Affacturage Deux contrats d'affacturage ont été signés en date du 16 avril 2014 et 18 décembre 2014 afin de financer une partie du besoin en fonds de roulement de la Société. Au 31 mars 2020 et 31 mars 2019, les montants relatifs à l'affacturage sont analysés comme suit : Milliers d'euros 31 mars 2020 31 mars 2019 Créances clients cédées factor A (note 10) 500 519 Créances clients cédées factor B (note 10) (45) 379 Montants (tirés), en dette financière factor A (162) (523) Montants dû/(tirés) par factor B 93 (78) Affacturage non utilisé 386 297 Au 31 mars 2020, la Société a cédé 455 milliers d'euros de créances brutes non encaissées. Endettement des filiales étrangères Au 31 mars 2020, seule la ligne de financement court terme du Portugal existe mais est gelée du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la filiale. Cette ligne est tirée à hauteur de 642 milliers d'euros dans les derniers états financiers communiqués à la Société. Financement par OCABSA Le Conseil d'administration, réuni le 5 avril 2019, a conclu un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), pour l'émission réservée de 700 bons d'émission d'OCABSA sur le fondement de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 3 avril 2019, aux termes de sa 2ème résolution. Negma Group Ltd est une institution financière spécialisée, basée à Dubai et Londres, qui fournit aux sociétés cotées en bourse les fonds nécessaires au développement et à la croissance de leurs activités. Negma a démarré ses activités en France et a étendu ses activités à l'Europe, au Moyen-Orient, à l'Australasie, à l'Asie et aux Amériques. L'opération entre Avenir Telecom et l'Investisseur se traduirait par une levée de fonds propres maximale de 7 millions d'euros (susceptible d'être augmentée de 3,5 millions d'euros en cas d'exercice de tout ou partie des BSA) se décomposant, sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 24 mois, comme suit : une première tranche de 235 OCA, émise le 5 avril 2019, représentant un montant total nominal de 2,35 millions d'euros ; et

l'émission d'un maximum de 465 OCA additionnelles, décomposée en dix tranches successives pour un montant nominal maximum de 4,65 millions d'euros, qui était conditionnée à l'obtention préalable d'un visa de l'AMF sur un prospectus relatif à l'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises dans le cadre de ce financement. Ce visa a été obtenu en date du 15 juillet 2019. Les Bons d'Emission sont exercés sur demande de la Société à sa seule discrétion, à l'exception d'un nombre maximum de 5 Tranches dont l'Investisseur pourra aussi requérir l'exercice auprès de la Société. Les Bons d'Emission pourront être exercés à l'issue d'une période de 30 jours de bourse suivant l'émission de la Tranche précédente, étant précisé que, dans le cas spécifique de la 2ème Tranche, cette période était de 60 jours de bourse. Au 31 mars 2020 les 2ème à 7ème Tranches ont été émises pour un montant total de 3 millions d'euros. Les OCA ont une valeur nominale de 10 milliers d'euros et ne portent aucun intérêt. Chaque OCA a une durée de validité de 12 mois à compter de sa date d'émission. Sous réserve que le prix de conversion excède la valeur nominale de l'action, les OCA donneront droit à être converties en actions, à tout moment à la demande du porteur, selon la parité de conversion consistant à diviser le montant de la conversion (égal à la valeur nominale globale des obligations converties) par le prix de conversion, soit 95% du plus bas VWAP (prix moyen pondéré par les volumes) des actions au cours de la période de 15 jours de bourse précédant immédiatement la date de conversion. Afin de déterminer le prix de conversion, le résultat sera arrondi au centième le plus proche. 47 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

8 Trésorerie et capitaux Sauf en cas de survenance d'un cas de défaut prévus au contrat, ou en cas de défaut d'émission de nouvelles actions au porteur d'OCA (par exemple, en cas de présentation tardive des nouvelles actions ou si le prix de conversion est inférieur à la valeur nominale des actions), les OCA ne peuvent être remboursées avant leur échéance, et une fois arrivées à leur échéance, celles qui n'auraient pas été converties, le sont automatiquement, sans possibilité de remboursement. En cas de rachat en numéraire, l'Émetteur paiera à chaque porteur d'OCA le capital restant dû de ses OCA non converties. Les BSA sont émis avec les OCA de chaque tranche pour un nombre égal à 50% de la valeur nominale globale des OCA, divisé par le prix d'exercice des BSA applicable, le nombre de BSA ainsi obtenu étant arrondi au nombre entier inférieur. Les BSA sont immédiatement détachés des OCA aussitôt celles-ci souscrites par l'Investisseur. Les BSA ont une durée de validité de 48 mois à compter de leur date d'émission, et deviendront automatiquement nuls à la survenance de cette date (Période d'Exercice). Chaque BSA donnera droit à son porteur, à son gré et à tout moment pendant la Période d'Exercice, de souscrire une action nouvelle de la Société, sous réserve d'ajustement dument définis et déterminés au contrat. Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles sur exercice des BSA sera égal à 115% du VWAP des actions au cours de la période de 15 jours de négociation précédant immédiatement la demande d'émission d'une tranche des OCABSA desquelles les BSA seront détachés. Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA et exercice des BSA seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les OCA et les BSA ne peuvent être ni cédées ni transférées sans le consentement préalable de l'émetteur, sauf au bénéfice des membres du même groupe que l'investisseur. Les actions issues de la conversion des OCA et celles issues de l'exercice des BSA seront librement cessibles. Les actions nouvelles émises seront rapidement remises sur le marché, l'Investisseur n'ayant pas l'intention de devenir actionnaire de la Société. Au 31 mars 2020, 7 Tranches (535 OCA) ont fait l'objet d'un tirage pour un montant total de 5 350 milliers d'euros (5 000 milliers d'euros nets de frais d'émission). Sur ces 535 OCA, 507 OCA ont fait l'objet d'une demande de conversion ce qui a engendré la création de 361 295 450 actions nouvelles et 28 OCA sont comptabilisées en dettes financières pour un montant de 280 milliers d'euros. Postérieurement à la clôture, les 165 OCA restantes ont été émises pour un montant net de 1 650 milliers d'euros et 182 500 000 de BSA ont été émis pour un montant net de 1 850 milliers d'euros. 8.4 Informations concernant toute restriction à l'utilisation des capitaux Néant 8.5 Informations concernant les sources de financement attendues Un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA, (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), a été conclu et signé par le directeur général délégué sur autorisation du conseil d'administration du 30 juin 2020 et sous les conditions suspensives suivantes : (i) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui doit se réunir le 10 août 2020, lui consente, aux termes de sa dixième résolution, une délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce, (ii) l'AMF approuve le prospectus d'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises dans le cadre de ce financement, et (iii) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui doit se réunir le 10 août 2020, approuve, aux termes de sa onzième résolution, un regroupement d'actions par attribution d'une action nouvelle de 0,80 euro pour 80 actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale et finalise cette opération de 48 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

8 Trésorerie et capitaux regroupement (étant toutefois précisé que l'Investisseur aura la possibilité de renoncer discrétionnairement à la condition suspensive (iii)). L'opération se traduirait par une levée de fonds propres maximale de 36 millions d'euros (susceptible d'être augmentée en cas d'exercice de tout ou partie des BSA) se décomposant, sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 36 mois, comme suit : une première tranche d'un montant maximum de 3,5 millions d'euros à déterminer conjointement entre l'Investisseur et la Société en fonction du montant des abandons consentis par les créanciers dans le cadre de la requête de demande de modification substancielle du plan déposée le 6 mars 2020 (cf note

2 de l'annexe aux comptes consolidés) ; et

2 de l'annexe aux comptes consolidés) ; et l'émission d'un maximum de 32,5 millions d'euros décomposé en plusieurs tranches d'un montant pouvant aller de 1 million d'euros à 1,5 million d'euros par tranche en fonction de la liquidité observée sur le marché. Les Bons d'Emission seront exercés sur demande de la Société à sa seule discrétion ; La Société prend l'engagement de ne pas tirer de Tranche si le cours de bourse est inférieur à la valeur nominale.. Les Bons d'Emission pourront être exercés à l'issue d'une période de 22 jours de bourse suivant l'émission de la Tranche précédente. Le remboursement d'une tranche ne peut être demandé par l'Investisseur que si la Société se retrouve dans un cas de défaut (les cas de défaut incluent notamment le retrait de la cote de l'action Avenir Telecom et certains cas de changement de contrôle de la Société). Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA et exercice des BSA seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les OCA et les BSA ne peuvent être ni cédées ni transférées sans le consentement préalable de l'émetteur, sauf au bénéfice des membres du même groupe que l'investisseur. Les actions issues de la conversion des OCA et celles issues de l'exercice des BSA seront librement cessibles. Les actions nouvelles émises seront rapidement remises sur le marché, l'Investisseur n'ayant pas l'intention de devenir actionnaire de la Société. 49 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

9 Environnement règlementaire 9 Environnement règlementaire Comme décrit à la section 5 du présent document d'enregistrement universel, la Société produit et commercialise des accesoires de téléphonie et des mobiles. Le Groupe se conforme aux législations locales concernant le recyclage des produits électroniques, notamment les batteries de téléphone, les écrans informatiques et les téléphones mobiles usagés. Afin de réduire le poids des déchets et contribuer à la décroissance de la charge polluante des rejets industriels, la directive européenne sur le recyclage des produits électriques et électroniques du 27 janvier 2003 (2002/96/CE), impose aux producteurs de déchets (distributeurs, fabricants, importateurs) d'équipements électriques et électroniques de prendre en charge la collecte et le recyclage des déchets. En France, cette directive européenne a été transposée par le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005. La Société a ainsi choisi d'adhérer à un organisme coordonnateur agréé, auquel elle verse une contribution financière au titre de la collecte des DEEE. L'adhésion à cet organisme est effective depuis décembre 2006. Concernant l'obligation de reporter le coût de l'élimination des déchets sur les factures, entrée en vigueur le 15 novembre 2006, le barème fourni par les éco-organismes a été intégré au sein du système informatique. Les factures font apparaître le montant de l'éco-participation pour chaque produit vendu dans la catégorie des EEE. Dans les autres pays que la France où le Groupe est implanté, les filiales se conforment à la législation locale en vigueur en matière de préservation de l'environnement, que cette réglementation résulte de la transposition de la directive susvisée ou ait été mise en place antérieurement. La Société a mis en œuvre des mesures de contrôle dans le cadre de ses relations fournisseurs pour veiller à la conformité à la réglementation des produits qu'elle importe et distribue sur le territoire de l'Union Européenne. Elles concernent d'une part la Directive 2002/95/CE dite « Directive RoHS » (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) relative aux restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et d'autre part le Règlement européen n° 1907/2006 dit « Règlement REACH » (obligation d'enregistrement, évaluation et autorisation, restriction des produits chimiques), entré en vigueur le 1er juin 2007. La Société n'est jamais importatrice lors de ses ventes à l'export seulement exportatrice (la Société fait la douane export), c'est le client qui est l'importateur (il fait la douane import) des produits dans son pays et qui est ainsi soumis aux obligations locales. Les environnements réglementaires des pays des clients du Groupe définissent les conditions d'importation des produits (certifications, homologations…). Ces obligations relevant de la responsabilité de l'importateur, le Groupe ne fait qu'apporter la documentation nécessaire à ses clients comme les certificats d'origine, les certificats de tests… . 50 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

10 Informations sur les tendances 10 Informations sur les tendances 10.1 Principales tendances ayant affecté l'activité de la Société Voir sections 7 et 8 du présent document d'enregistrement universel. 10.2 Tendances et événements susceptibles d'affecter l'activité de la Société Faits récents Requête auprès du Tribunal de Commerce de Marseille tendant à obtenir une modification substantielle du plan de redressement de la Société Le 6 mars 2020, la Société a déposé une requête auprès du Tribunal de Commerce de Marseille tendant à obtenir la modification substantielle du plan de redressement judiciaire de la Société. Afin de bâtir un plan de croissance plausible et pérenne de son activité et sous réserve du niveau de trésorerie disponible, la Société a proposé un remboursement anticipé et immédiat, à l'ensemble des créanciers régulièrement inscrits, de 20% du montant de leurs créances brutes en contrepartie de l'abandon pur et simple du solde de leurs créances. Les créanciers ont un délai de 15 jours pour répondre à compter de la date de réception du courrier de notification envoyé par le Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille. Les courriers ayant été envoyés à compter du 12 mars 2020, soit au début de l'état d'urgence sanitaire, le délai de réponse des créanciers commencera donc à courir 1 mois après le 24 mai 2020 soit à compter du 23 juin 2020 selon les informations disponibles en date d'arrêté des comptes. Une audience a été fixée le 20 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de Marseille qui décidera alors d'acter ou non la modification substantielle du plan de redressement judiciaire pour les créanciers l'ayant accepté. Le jugement devrait être rendu après les vacances judiciaires. Financement Postérieurement à la clôture, les 165 OCA restantes ont été émises pour un montant net de 1 650 milliers d'euros et 182 500 000 de BSA ont été émis pour un montant net de 1 850 milliers d'euros. Un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA, (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), a été conclu et signé par le directeur général délégué sur autorisation du conseil d'administration du 30 juin 2020 et sous les conditions suspensives suivantes : (i) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui doit se réunir le 10 août 2020, lui consente, aux termes de sa dixième résolution, une délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce, (ii) l'AMF approuve le prospectus d'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises dans le cadre de ce financement, et (iii) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui doit se réunir le 10 août 2020, approuve, aux termes de sa onzième résolution, un regroupement d'actions par attribution d'une action nouvelle de 0,80 euro pour 80 actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale et finalise cette opération de regroupement (étant toutefois précisé que l'Investisseur aura la possibilité de renoncer discrétionnairement à la condition suspensive (iii)). L'opération se traduirait par une levée de fonds propres maximale de 36 millions d'euros (susceptible d'être augmentée en cas d'exercice de tout ou partie des BSA) se décomposant, sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 36 mois, comme suit : une première tranche d'un montant maximum de 3,5 millions d'euros à déterminer conjointement entre l'Investisseur et la Société en fonction du montant des abandons consentis par les créanciers dans le cadre de la requête de demande de modification substancielle du plan déposée le 6 mars 2020 (cf note 2 de l'annexe aux comptes consolidés) ; et 51 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

10 Informations sur les tendances l'émission d'un maximum de 32,5 millions d'euros décomposé en plusieurs tranches d'un montant pouvant aller de 1 million d'euros à 1,5 million d'euros par tranche en fonction de la liquidité observée sur le marché. Les Bons d'Emission seront exercés sur demande de la Société à sa seule discrétion. L'émetteur s'engage à ne pas tirer de Tranche si le cours de bourse est inférieur à la valeur nominale. Les Bons d'Emission pourront être exercés à l'issue d'une période de 22 jours de bourse suivant l'émission de la Tranche précédente. Le remboursement d'une tranche ne peut être demandé par l'Investisseur que si la Société se retrouve dans un cas de défaut (les cas de défaut incluent notamment le retrait de la cote de l'action Avenir Telecom et certains cas de changement de contrôle de la Société). Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA et exercice des BSA seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les OCA et les BSA ne peuvent être ni cédées ni transférées sans le consentement préalable de l'émetteur, sauf au bénéfice des membres du même groupe que l'investisseur. Les actions issues de la conversion des OCA et celles issues de l'exercice des BSA seront librement cessibles. Les actions nouvelles émises seront rapidement remises sur le marché, l'Investisseur n'ayant pas l'intention de devenir actionnaire de la Société. L'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 10 août 2020 prévoit dans sa dixième résolution de soumettre au vote une « émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une personne nommément désignée, conformément à l'article L.225-138du Code de commerce) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence à l'effet de décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ci-dessous, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, auxquels pourront être attachés des bons de souscription d'actions ; décide, en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées : le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de trente-six (36) millions d'euros ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal global de soixante-deux (62) millions d'euros sous réserve s'il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant aux stipulations contractuelles applicables, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; décide de réserver l'émission des instruments financiers objet de la présente résolution, au profit de NEGMA GROUP LTD, société à responsabilité limitée de droit britannique, dont le siège social est situé à Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, îles Vierges britanniques. ; décide que la libération des actions émises en vertu de la présente résolution pourra être effectuée en numéraire ou pour partie en numéraire et pour l'autre partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ; prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la ou les décisions d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital emporteront de plein droit, au profit du ou des titulaires desdites valeurs mobilières donnant accès au capital, renonciation par les actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières donneraient accès ; décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 II du Code de commerce, que : le prix d'émission des instruments financiers composés de titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels pourront être attachés des bons de souscription d'actions, sera déterminé par rapport à leur valeur nominale, éventuellement diminué d'une décote qui ne pourra excéder 10% ; le prix d'émission des actions ordinaires, résultant de l'exercice des droit attachés à ces titres de créances obligataires ou à ces bons de souscription d'actions, sera au moins égal au plus bas cours quotidien 52 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

10 Informations sur les tendances moyen pondéré par les volumes des dix, quinze ou vingt dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, éventuellement diminué d'une décote qui ne pourra excéder 10% ; 6. décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l'effet notamment, sans que cette liste soit limitative : de choisir la catégorie de bénéficiaires au sein de la catégorie susvisée, d'arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des instruments financiers ainsi que celles de leurs composantes, à savoir les titres de créances obligataires et les bons de souscription d'actions qui leur sont éventuellement attachés, voire de les modifier postérieurement à leur émission dans les limites fixées par l'assemblée dans la présente résolution ; d'imputer sur le poste "primes d'émission" le montant des frais relatifs à ces augmentations de capital et y prélever, s'il le juge opportun, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; de constater la réalisation de l'augmentation du capital social, procéder à la modification corrélative des statuts et accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées en application de la présente autorisation ; de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l'émission, à la négociation et à l'admission aux négociations des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; décide que l'émission résultant de la présente délégation d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, devra intervenir dans un délai de dix-huit (18) mois courant à compter de la présente assemblée générale ; prend acte du fait que, dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d'Administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation applicable, de l'utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution ; La présente autorisation remplace toute délégation précédente portant sur le même objet et annule cette dernière pour sa partie non utilisée. » L'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 10 août 2020 prévoit dans sa onzième résolution de soumettre au vote une « Proposition de regroupement d'actions par attribution d'une action nouvelle d'une valeur nominale de 0,80 € pour 80 actions détenues d'une valeur nominale de 0,01 € Cette opération permettrait à la Société de limiter la volatilité de son titre et d'offrir aux investisseurs des perspectives de sécurisation de leurs capitaux. Elle permettrait en outre de réduire les surcoûts liés à la conservation et à la gestion des opérations sur les actions. Le ratio d'échange serait d'1 action nouvelle d'une valeur nominale de 0,80 euro pour 80 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro anciennement détenues. Conformément aux textes applicables, les actionnaires devront, à compter des opérations de regroupement, procéder aux achats et aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente jours. l'issue de ce délai, les actions nouvelles non attribuées individuellement correspondant à des droits formant rompus seront vendues par les intermédiaires financiers habilités.

La vente et la répartition des sommes provenant de la vente devront intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.

Il serait demandé à l'assemblée générale extraordinaire de conférer au Conseil tous pouvoirs en vue de réaliser cette opération (notamment, sans que ce soit limitatif : fixer la date de début des opérations de regroupement, suspendre, le cas échéant, pour une durée n'excédant pas trois mois, l'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital, prendre toutes mesures d'ajustement pour la protection des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, de bénéficiaires d'attribution gratuite d'actions ou d'option de souscription d'actions, procéder aux publicités et formalités requises par la loi, constater et arrêter le nombre exact d'actions à regrouper et le nombre d'actions résultant du regroupement, etc.)." L'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 10 août 2020 prévoit dans sa douzième résolution de soumettre au vote une « Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce, 53 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

10 Informations sur les tendances Autorise le Conseil d'administration, sous condition suspensive de l'adoption de la onzième résolution sur le regroupement d'actions, , à réduire le capital social par réduction de la valeur nominale des actions de la Société, de 0,80 euro (valeur nominale issue du regroupement d'actions) jusqu'à 0,05 euro au maximum ; Dit que le montant de cette réduction de capital, si elle est décidée par le Conseil d'administration, sera imputée sur le compte « Report à nouveau » ; Constate que la présente autorisation, si elle est mise en œuvre par le Conseil d'administration, aura pour conséquence de réduire les droits des éventuels titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive ; Délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour réaliser ladite réduction de capital, et notamment : arrêter et préciser les conditions et modalités de cette réduction de capital, compte tenu, notamment, du montant du capital social à l'époque où sera décidée cette réduction ;

constater la réalisation définitive de la réduction de capital objet de la présente résolution ;

procéder à la modification corrélative des statuts ;

procéder aux formalités consécutives à la réduction du capital, telles que prévues par les dispositions législatives et règlementaires ;

prendre toutes mesures pour la bonne fin de la réduction du capital, et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Fixe à treize (13) mois la durée de la présente autorisation ; Dit que la présente autorisation prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet." Cette résolution si elle est autorisée et si cette délégation est utilisée par le Conseil d'Administration pourra ramener la valeur nominale de chacune des actions composant le capital social jusqu'à une valeur de 0,05 euro. Cette réduction de capital ne pourra intervenir qu'après la mise en œuvre d'une opération de regroupement d'actions, la valeur nominale des actions étant actuellement de 0,01 euro. 54 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

10 Informations sur les tendances Perspectives Compte tenu des incertitudes liées à l'issue de la crise sanitaire et l'ampleur de son impact sur l'économie, le Groupe ne fait pas de prévision à ce stade pour l'exercice ouvert au 1er avril 2020. Fort d'une activité désormais recentrée sur la vente de téléphones mobiles et accessoires de mobilité, de la force de la marque Energizer® exploitée sous licence et d'un excellent rapport qualité / prix, Avenir Telecom estime disposer de sérieux atouts pour traverser cette période d'incertitudes. Renégociation en cours d'une partie du passif Afin d'accélérer l'assainissement de son bilan, Avenir Telecom a proposé à ses créanciers une modification substantielle du plan de remboursement de son passif judiciaire qui s'élevait, à fin mars 2020, à 17,1 millions d'euros. Le Groupe propose un remboursement anticipé et immédiat de 20% du montant des créances pour solde de tout compte. La décision devrait intervenir après les vanaces judiciaires, suite à l'audience qui se tiendra devant le Tribunal de Commerce de Marseille le 20 juillet, mais les premiers retours laissent entrevoir une adhésion significative à cette proposition. Cette opération permettrait en outre de reconstituer en partie les capitaux propres qui, à fin mars 2020, ressortent à -13,7 millions d'euros. Renouvellement jusqu'en 2026 de la licence Energizer® Comme indiqué le 12 mars 2020, compte tenu des incertitudes liées à l'issue de la crise sanitaire et l'ampleur de son impact sur l'économie, le Groupe ne fait pas de prévision à ce stade pour l'exercice ouvert au 1er avril 2020. ce titre, l'activité commerciale sur le mois de mai a été très faible du fait de difficultés à trouver des moyens de transports à des prix raisonnables mais ces conditions de transport sont revenues à la normale dès le mois de juin et le Groupe, qui n'a enregistré aucune annulation de commande à ce jour, a rattrapé ce décalge de chiffre d'affaires du mois de mai sur le mois de juin.. Avenir Telecom estime disposer de sérieux atouts pour traverser cette période d'incertitude, avec une activité désormais recentrée sur la vente de téléphones mobiles, d'accessoires de mobilité allié à la puissance de la marque Energizer® dont la licence d'exploitation a, en pleine crise sanitaire, été renouvelée jusqu'en 2026, comme indiqué dans le communiqué de presse du 26 mai 2020. 55 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

11 Prévisions ou estimations de bénéfices 11 Prévisions ou estimations de bénéfices La Société n'effectue pas de prévisions. 56 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

12 Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale 12 Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale 12.1 Composition des organes d'administration, de direction et de surveillance Le Groupe Avenir Telecom a ajusté en décembre 2002 les mandats sociaux en cours dans l'ensemble des sociétés du Groupe afin de respecter les nouvelles dispositions légales mises en place dans le cadre de la loi NRE en matière de cumul des mandats sociaux. 12.1.1 Mandats exercés au sein d'Avenir Telecom S.A. Le nombre de membres du conseil d'administration est statutairement limité à trois au moins et dix-huit au plus, sauf dérogation temporaire prévue en cas de fusion. Au 31 mars 2020, la composition du Conseil d'Administration de la Société était le suivant : Nom Fonctions Date de nomination/ Date d'échéance renouvellement du mandat Jean-Daniel Beurnier Président du Conseil 17 août 2015 AG sur les comptes de d'Administration et Directeur l'exercice clos le 31 mars Général 2021 Robert Schiano-Lamoriello Directeur Général Délégué 17 août 2015 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 Patrick Hedouin Administrateur indépendant 12 septembre 2017 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 Christine Clauss Administrateur, pacsée avec 12 septembre 2017 AG sur les comptes de mr Beurnier l'exercice clos le 31 mars 2023 Catherine David Administrateur, épouse de mr 12 septembre 2017 AG sur les comptes de Schiano-Lamoriello l'exercice clos le 31 mars 2023 Veronique Hernandez Administrateur (Directeur 12 septembre 2017 AG sur les comptes de Administratif et Financier, l'exercice clos le 31 mars DRH) 2023 Audrey Meunier Administrateur, fille de mr 21 août 2018 AG sur les comptes de Beurnier l'exercice clos le 31 mars 2024 Laurent Orlandi Administrateur (Directeur des 21 août 2018 AG sur les comptes de Opérations) l'exercice clos le 31 mars 2024 Marine Schiano-Lamoriello Administrateur, fille de mr 21 août 2018 AG sur les comptes de Schiano-Lamoriello l'exercice clos le 31 mars 2024 L'adresse professionnelle des neuf administrateurs est celle de la Société : Les Rizeries - 208, boulevard de Plombières - Les Rizeries - 13581 Marseille Cedex 20 - France. 57 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

12 Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale 12.1.2 Autres mandats exercés au sein du Groupe et en dehors des sociétés du Groupe Au 31 mars 2020, la liste de mandats et fonctions exercés par les administrateurs, en conformité avec les exigences de l'article L. 225-21 du Code de commerce, sont présentés dans la section 14.5.1.1 du présent document. 12.2 Conflits d'intérêts potentiels au sein des organes d'administration, de direction et de surveillance 12.2.1 Déclaration générale concernant les dirigeants la date du présent document et à la connaissance de la Société, aucun des administrateurs et membres de la Direction Générale en fonction (dont la liste figure ci-dessus), au cours des cinq dernières années au moins :

ci-dessus), au cours des cinq dernières années au moins : n'a été condamné pour fraude ; n'a été associé à une quelconque faillite, mise sous séquestre ou liquidation ; n'a été incriminé et/ou fait l'objet d'une sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglementaires ; n'a été empêché par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur au cours des cinq dernières années au moins.

12.2.2 Actifs appartenant aux dirigeants Le 21 juin 2005, un acte de vente portant sur le bâtiment qui abrite actuellement le siège social du Groupe Avenir Telecom a été signé entre la ville de Marseille et une SCI qui a acquis le bâtiment. Cette SCI a pour associés Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello respectivement Président Directeur général et Directeur général délégué d'Avenir Telecom. Le Conseil d'Administration d'Avenir Telecom S.A. a autorisé le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 19 octobre 2009. Ce bail n'a pas été renouvellé mais la Société occupe toujours les locaux. Aucun autre actif n'appartient directement ou indirectement aux dirigeants ou à des membres de leur famille. Tous les autres actifs appartiennent au Groupe. 12.2.3 Conflits d'intérêt potentiels la connaissance de la Société, il n'existe pas de conflits d'intérêt potentiels entre les devoirs, à l'égard d'Avenir Telecom, des membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale et leurs intérêts privés. Il est précisé que :

Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello détiennent conjointement 100 % de la société OXO, propriétaire de 8 % du capital de la Société Avenir Telecom au 31 mars 2020. Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello détiennent conjointement 100 % de la SCI Les Rizeries, propriétaire du bâtiment qui abrite actuellement le siège social du Groupe (cf. ci-dessus).

12.2.4 Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la Société Au 31 mars 2020, le capital social s'établissait à 4 433 milliers d'euros pour 473 297 338 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,01 euro. A la date d'approbation du présent document d'enregitrement universel, le capital scoial s'établit à 8 488 milliers d'euros pour 848 797 338 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,01 euro.Le 6 mars 2020 : M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi en baisse, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Oxo SA qu'il contrôle, le seuil de 20% des droits de vote de la société AVEINIR TELECOM et détenir, directement et indirectement, 47 655 594 actions AVENIR TELECOM représentant 95 311 188 droits de vote, soit 10,38% du capital et 18,81% des droits de vote de cette société ; 58 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

12 Organes d'administration, de direction et de surveillance et Direction Générale

la société anonyme Oxo (208 boulevard de Plombières, 13014 Marseille) a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de la société AVEINIR TELECOM et détenir individuellement 37 882 400 actions AVENIR TELECOM représentant 75 764 800 droits de vote, soit 8,25% du capital et 14,95% des droits de vote de cette société ;

M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le seuil de 5% des droits de vote de la société AVEINIR TELECOM et détenir individuellement 9 773 194 actions AVENIR TELECOM représentant 19 546 388 droits de vote, soit 2,13% du capital et 3,86% des droits de vote de cette société ; et Ces franchissements de seuils résultent d'une augmentation du nombre d'actions AVENIR TELECOM suite à l'exercice d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions. M. Robert Schiano-Lamoriello a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, par suite d'une acquisition d'actions AVENIR TELECOM sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société AVEINIR TELECOM et détenir individuellement 41 807 874 actions AVENIR TELECOM représentant 41 937 994 droits de vote, soit 9,10% du capital et 8,28% des droits de vote de cette société. Par courrier daté du 16 juin 2020, le concert composé de M. Jean-Daniel Beurnier, la société Oxo, qu'il contrôle, et M. Robert Schiano-Lamoriello a déclaré, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, avoir franchi en baisse, le 15 juin 2020, les seuils de 25% et 20% en droits de vote et 15% en capital et détenir 89 463 468 actions AVENIR TELECOM représentant 137 249 182 droits de vote, soit 11,64% du capital et 16,80% des droits de vote de la Société. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société AVENIR TELECOM. cette occasion, (i) M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi en baisse, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Oxo SA qu'il contrôle, les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de la société AVENIR TELECOM et (ii) la société anonyme Oxo a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital de la société AVENIR TELECOM. Au 15 juin 2020, 768 797 338 actions sont en circulation. L'état de l'actionnariat est le suivant : 15 juin 2020 Nombre d'actions % capital Droits de vote % droits de vote Avenir Télécom 800 000 0,10% OXO 37 882 400 4,93% 75 764 800 9,27% Jean-Daniel Beurnier 9 773 194 1,27% 19 546 388 2,39% Robert Schiano-Lamoriello 41 807 874 5,44% 41 937 994 5,13% Actions de concert 89 463 468 11,64% 137 249 182 16,80% Public 679 333 870 88,36% 679 761 091 83,20% Total actions en circulation 768 797 338 100,00% 817 010 273 100,00% 59 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

13 Rémunérations et avantages des mandataires sociaux dirigeants 13 Rémunérations et avantages des mandataires sociaux dirigeants Les rémunérations et avantages de toute nature versés durant l'exercice 2019-2020 par le Groupe Avenir Telecom, à chaque mandataire social (y compris de la part des sociétés contrôlées) au sens des dispositions de l'article L. 225-137-3 du Code de commerce, sont détaillés ci-après la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2020-2021 est également décrite ci-après. Cette présentation est également établie conformément à la position-recommandation AMF n°2014-14 et ses annexes (guide d'élaboration des documents de référence adapté aux valeurs moyennes). 13.1 Principes et règles de détermination des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux Les rémunérations sont détaillées en section 14.5.1.7 du présent document. 13.1.1 Pour l'exercice 2019-2020 Rémunération fixe et avantages en nature La rémunération brute des dirigeants mandataires sociaux, Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello, était fixé par le Conseil d'Administration de la société Avenir Telecom au titre de leurs mandats respectifs de Président Directeur général et Directeur général délégué ; celle-ci a été soumise à la validation du juge commissaire le 16 février 2016. Leur rémunération est préalablement fixée par le Conseil d'Administration et soumise au vote de l'Assemblée Générale. Aucun avantage tel que voiture de fonction ou emplacement de parking n'est accordé. Cette rémunération fixe a été versée tous les mois. Rémunération variable Monsieur Jean-Daniel Beurnier et Monsieur Robert Schiano pourront bénéficier d'éléments de rémunération variables de 50 milliers d'euros brutes chacun en complément de leur rémunération fixe si l'annuité du plan est versée par le commissaire à l'exécution du plan et si, à la fin du mois du règlement, la trésorerie du Groupe est supérieure ou égale à 3 millions d'euros. L'annuité du plan a été versée en juillet 2019 par le commissaire à l'exécution du plan et la trésorerie du Groupe était de 4 182 milliers d'euros, 10 milliers d'euros de rémunération variable a été versée le 2 décembre 2019. 13.1.2 Pour l'exercice 2020-2021 Rémunération fixe et avantages en nature La rémunération brute des dirigeants mandataires sociaux, Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello, était fixé par le Conseil d'Administration de la société Avenir Telecom au titre de leurs mandats respectifs de Président Directeur général et Directeur général délégué ; celle-ci a été soumise à la validation du juge commissaire le 16 février 2016. Leur rémunération est préalablement fixée par le Conseil d'Administration et soumise au vote de l'Assemblée Générale. Aucun avantage tel que voiture de fonction ou emplacement de parking n'est accordé. Rémunération variable Monsieur Jean-Daniel Beurnier et Monsieur Robert Schiano pourront bénéficier d'éléments de rémunération variables de 50 milliers d'euros brutes chacun en complément de leur rémunération fixe si l'annuité du plan est 60 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction versée par le commissaire à l'exécution du plan et si, à la fin du mois du règlement, la trésorerie du Groupe est supérieure ou égale à 3 millions d'euros. Autres informations sur les rémunérations Il n'existe au sein du Groupe : aucun régime de retraite supplémentaire ou autre avantage social spécifique aux dirigeants mandataires sociaux ;

aucun engagement liant les dirigeants mandataires sociaux à la Société ou au Groupe et qui prévoit l'octroi d'indemnités ou d'avantages liés ou résultant de la cessation de leurs fonctions ;

aucune indemnité qui serait due aux dirigeants mandataires sociaux au titre de clauses de non- concurrence ;

aucun système de prime de départ ;

aucun contrat de service liant les membres des organes d'administration ou de direction à la Société ou l'une quelconque de ses filiales et prévoyant l'octroi d'avantages au terme d'un tel contrat. 13.2 Principes et règles de détermination des jetons de présence, options de souscription d'actions et attribution gratuite d'actions en faveur des dirigeants mandataires sociaux Jetons de présence Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire d'Avenir Telecom S.A. du 21 août 2018 (douzième résolution), il a été décidé de fixer le montant annuel des jetons de présences alloués aux administrateurs en rémunération de leurs activités à 35.000 (trente-cinq mille) euros et d'approuver les critères de répartition suivants : Critère d'indépendance : une allocation d'un montant de 10.000 (dix mille) euros est attribuée aux administrateurs indépendants

Critère d'assiduité : le montant restant de 25.000 (vingt-cinq mille) euros à répartir entre les administrateurs a été alloué pour chaque administrateur au prorata de leur présence aux différentes séances du Conseil d'Administration intervenant au cours de l'exercice 2018-2019. Le prorata est déterminé pour chaque administrateur par le rapport suivant : [nombre de présences en séance]/[nombre total de séances] Options de souscription d'actions Aucune option de souscription d'actions n'a été attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au cours des 3 derniers exercices. Attribution gratuite d'actions Aucune action gratuite n'a été attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au cours des 3 derniers exercices. 14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction 14.1 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Les informations relatives aux conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration sont détaillées dans le rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'entreprise. 61 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction 14.2 Informations sur les contrats de service liant les membres des organes d'administration Il n'existe pas à la connaissance de la Société de contrat de service liant les membres des organes d'administration ou de Direction Générale à la Société ou l'une de ses filiales et prévoyant l'octroi d'avantages aux termes d'un tel contrat. 14.3 Comités institués par le Conseil d'Administration Les informations relatives aux comités institués par le Conseil d'Administration sont détaillées dans le rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'entreprise. La société n'ayant qu'un seul administrateur indépendant il n'y a pas de comité d'audit. 14.4 Conformité au régime de gouvernement d'entreprise en vigueur en France En 2010, le Conseil d'Administration de la Société a souhaité appuyer sa gouvernance sur des principes clairs et permanents, tout en restant adaptés à sa taille et la structure de son actionnariat, et a ainsi décidé de se référer au Code MiddleNext sur le gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites, paru en décembre 2009 et révisé au cours du mois de septembre 2016 (le « code MiddleNext »). Ce code est disponible sur le site Internet www.middlenext.com ainsi qu'au siège de la société Avenir Telecom. Le présent document indique comment la Société applique les recommandations du code MiddleNext et explique les raisons pour lesquelles la Société a décidé de ne pas appliquer certaines dispositions compte tenu de sa taille, de sa structure, de son organisation et de son fonctionnement historique. Le code MiddleNext contient des points de vigilance qui rappellent les questions que le Conseil d'Administration doit se poser pour favoriser le bon fonctionnement de la gouvernance. Le Conseil d'Administration de la Société a pris connaissance de ces points de vigilance lors de sa séance du 3 septembre 2010. 14.5 Autres éléments notables en matière de gouvernement d'entreprise, et de procédures de contrôle interne et de gestion des risques Conformément aux dispositions de l'article L.225-37 du Code de commerce, modifié par l'ordonnance n°2017- 1162 du 12 juillet 2017, les informations relatives à la conformité au régime de gouvernement d'entreprise en vigueur en France sont détaillées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise intégré dans une section spécifique du rapport de gestion du Conseil d'Administration. Ce rapport inclut les informations mentionnées aux articles L.225-37-2 à L.225-37-5 du Code de commerce. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société sont également précisées dans une autre partie du rapport de gestion. La présentation de ces éléments s'articule en trois parties : Le rapport sur le gouvernement d'entreprise;

Les procédures de contrôle interne mises en place au sein du Groupe et contrôle des filiales ;

Les procédures et méthodes de contrôle interne relatives au traitement de l'information comptable et financière. 62 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction 14.5.1 Rapport sur le gouvernement d'entreprise Dans le présent rapport sur le gouvernement d'entreprise, qui est placé dans une section spécifique du rapport de gestion, le Conseil d'administration rend compte des éléments suivants : Liste des fonctions et mandats exercés

Modalités de participation des actionnaires à l'assemblée générale 14.5.1.1 Liste des fonctions et mandats exercés Mandats exercés au sein d'Avenir Telecom S.A. Le nombre de membres du conseil d'administration est statutairement limité à trois au moins et dix-huit au plus, sauf dérogation temporaire prévue en cas de fusion. Au 31 mars 2020, la composition du Conseil d'Administration de la Société était le suivant : Nom Fonctions Date de nomination/ Date d'échéance renouvellement du mandat Jean-Daniel Beurnier Président du Conseil 17 août 2015 AG sur les comptes de d'Administration et Directeur l'exercice clos le 31 mars Général 2021 Robert Schiano-Lamoriello Directeur Général Délégué 17 août 2015 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 Patrick Hedouin Administrateur indépendant 12 septembre 2017 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 Christine Clauss Administrateur 12 septembre 2017 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 Catherine David Administrateur 12 septembre 2017 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 Veronique Hernandez Administrateur (Directeur 12 septembre 2017 AG sur les comptes de Administratif et Financier, l'exercice clos le 31 mars DRH) 2023 Audrey Meunier Administrateur 21 août 2018 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 Laurent Orlandi Administrateur (Directeur des 21 août 2018 AG sur les comptes de Opérations) l'exercice clos le 31 mars 2024 Marine Schiano-Lamoriello Administrateur 21 août 2018 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 L'adresse professionnelle des neuf administrateurs est celle de la Société : Les Rizeries - 208, boulevard de Plombières - Les Rizeries - 13581 Marseille Cedex 20 - France. 63 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Autres mandats exercés au sein du Groupe et en dehors des sociétés du Groupe Au 31 mars 2020, la liste de mandats et fonctions exercés par les administrateurs, en conformité avec les exigences de l'article L. 225-21 du Code de commerce, s'établit comme suit : Jean-Daniel Beurnier, Président et Directeur Général d'Avenir Telecom S.A. France Diplômé de l'IUT de Marseille, il a créé Avenir Telecom en 1989. En tant que Président Directeur général, il maîtrise l'ensemble des processus stratégiques du Groupe et anime le Comité de Direction. Il est également l'actionnaire principal d'Avenir Telecom. Il est en charge de la Communication. Il a été entre 2002 et 2018, Conseiller du Commerce Extérieur. En dehors des limitations imposées par la loi et les règlements, aucune limitation n'a été apportée par le Conseil d'Administration aux pouvoirs du Directeur général. Jean-Daniel Beurnier exerce également des mandats dans les sociétés filiales d'Avenir Telecom, aucune de ces sociétés n'est cotée. La liste des mandats ci-dessous concerne tous les mandats en cours d'exercice ou ayant été exercés au cours des cinq dernières années : Sociétés Mandats Observations Avenir Telecom Espagne Administrateur unique, mandat en Société étrangère du Groupe cours Avenir Telecom Corporation Limited Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe (Hong Kong) Avenir Telecom Roumanie Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe Avenir Telecom International Premier administrateur délégué, Société étrangère du Groupe mandat en cours Avenir Telecom Lojas Président du Conseil d'Administration, Société étrangère du Groupe mandat en cours Ensitel Importaçao de Equipamentos Président du Conseil d'Administration, Société étrangère du Groupe de Telecomunicações S.A. mandat en cours Fintelco SGPS S.A. Président du Conseil d'Administration, Société étrangère du Groupe mandat en cours Infante SGPS Lda Gérant, mandat en cours Société étrangère du Groupe Avenir Telecom SGPS S.A. Président du Conseil d'Administration, Société étrangère du Groupe mandat en cours Finantel Distribuiçao SGPS S.A. Président du Conseil d'Administration, Société étrangère du Groupe mandat en cours Inov SAS1 Président, mandat en cours Société française du Groupe Inova VD SAS Président, mandat en cours Société française du Groupe 1 Anciennement dénommée Inova SAS En dehors des sociétés du Groupe, il exerce ou a exercé également les mandats suivants au cours des cinq dernières années, aucune de ces sociétés n'est cotée : Sociétés Mandats Observations OXO SAS Président, mandat en cours Actionnaire d'Avenir Telecom SCI Les Rizeries Cogérant, mandat en cours Propriétaire du siège d'Avenir Telecom SC AS Cogérant, mandat en cours Société filiale d'OXO Vice President, membre du Bureau et CCI Marseille provence responsable sport, transformation Aucun lien juridique avec le Groupe Avenir numérique et digitalisation, mandat en Telecom cours World Trade Center Marseille Provence President Aucun lien juridique avec le Groupe Avenir représentant CCI MP, mandat en cours Telecom Vice Président Aucun lien juridique avec le Groupe Avenir Rising Sud représentant CCI PACA, mandat en Telecom cours 64 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Somecin Administrateur, mandat qui a pris fin Aucun lien juridique avec le Groupe 2, rue Henri-Barbusse - Marseille en 2017 Avenir Telecom AVCA Président, mandat en cours Aucun lien juridique avec le Groupe Avenir Telecom Robert Schiano-Lamoriello, administrateur et Directeur général délégué d'Avenir Telecom S.A. France Titulaire d'un BTS technico-commercial, il est l'un des associés fondateurs d'Avenir Telecom. Il est en charge de la Direction Commerciale et du Marketing. Robert Schiano-Lamoriello exerce également des mandats dans les sociétés filiales d'Avenir Telecom, aucune de ces sociétés n'est cotée. La liste des mandats ci-dessous concerne tous les mandats en cours d'exercice ou ayant été exercés au cours des cinq dernières années : Sociétés Mandats Observations Avenir Telecom International Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe Avenir Telecom Roumanie Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe Avenir Telecom Lojas Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe Avenir Telecom S.A. (Portugal) Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe Artimark Seviços de Consultoria Lda Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe Ensitel Importaçao de Equipamentos Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe de Telecomunicações S.A. Fintelco SGPS S.A. Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe Avenir Telecom SGPS S.A. Administrateur, mandat en cours Société étrangère du Groupe En dehors des sociétés du Groupe, il exerce ou a exercé également les mandats suivants au cours des cinq dernières années, aucune de ces sociétés n'est cotée : Sociétés Mandats Observations OXO S.A. Directeur général, mandat en cours Actionnaire d'Avenir Telecom SCI Les Rizeries Cogérant, mandat en cours Propriétaire du siège d'Avenir Telecom SC AS Cogérant, mandat en cours Société filiale d'OXO Patrick Hédouin, administrateur indépendant Patrick Hédouin est entré en 1981 au sein du Groupe Ralston Purina (division Agri -Duquesne Purina France) en tant que Conseiller de Gestion et a exercé diverses fonctions au sein de la Direction Financière de Duquesne Purina avant de rejoindre en 1990 la division Piles et Appareils d'Eclairage d'Eveready Battery Company suite aux acquisitions des marques Wonder et Mazda en France. Il participe à la restructuration financière des différentes entités en France. En 1994, il rejoint la direction financière de Ralston Energy Systems (marques Energizer - Eveready - Ucar) à Genève au sein de la Direction Financière pour supporter l'expansion du Groupe en Europe Centrale et Russie. De retour en France en 1997, il exerce les fonctions de Président Directeur Général de Ralston Energy Systems France (RESF) puis de Vice-Président Europe du Sud en charge du développement de la stratégie commerciale et de la marque Energizer en France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Grèce. En 2002, il est nommé Vice-Président en charge des Grands Comptes Internationaux et du Royaume-Uni. De retour à Genève -à compter de 2004- il exerce les fonctions de Vice-Président Europe Energizer Holdings . Basé à Londres à compter de 2007, il sera en charge de l'intégration des différentes divisions du Groupe Energizer puis du développement des marques Schick-Wilkinson-Sword, Banana Boats, Hawaiian Tropic, Playex. En 2012, il est nommé Vice-Président Europe Moyen-Orient et Afrique pour toutes les divisions du Groupe Energizer Holdings. Suite à la séparation des deux différentes divisions d'Energizer Holdings en Juillet 2015, il devient « Chief Business Officer » de la nouvelle société Energizer Holdings en charge de l'Europe, Moyen Orient, Afrique et Asie Pacifique. Depuis 2017 Patrick Hédouin est à la retraite. Patrick Hedouin n'exerce actuellement aucun autre mandat d'administrateur. Christine Clauss, administrateur Christine Clauss, pacsée à Jean-Daniel Beurnier, exerce la profession de Coach Personnel. Elle n'exerce actuellement aucun autre mandat d'administrateur. 65 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Catherine David, administrateur Catherine David, épouse de Robert Schiano-Lamoriello, s'occupe de la gestion d'un patrimoine. Elle n'exerce actuellement aucun autre mandat d'administrateur. Veronique Hernandez, administrateur Titulaire d'un master en Ingénierie Financière et d'un DESS en Finance, Veronique Hernandez intègre d'abord une société de capital risque puis le cabinet PricewaterhouseCoopers. En 2005, elle rejoint Avenir Telecom en tant que Directeur du Contrôle de gestion du Groupe et de la consolidation. En 2010 elle prend aussi la fonction de Directeur Administratif et Financier de la société française. Depuis février 2015, elle est le Directeur administratif et financier du Groupe et depuis avril 2016 elle assume aussi le rôle de Directeur des Ressources Humaines de la société Avenir Telecom. Elle n'exerce actuellement aucun autre mandat. Audrey Meunier, administrateur Fille de Jean-Daniel Beurnier, diplômée de Kedge MARSEILLE et d'un MBA european management en partenariat avec l'université de Westminster de Londres, Audrey Meunier a commencé sa carrière dans l'événementiel au Studio SFR à Paris, puis dans le web opérationnel chez Mauboussin. Elle revient finalement à ses sources dans le sud de la France il y a 7 ans où elle entame un Master 2 de Marketing opérationnel en parallèle d'un poste d'assistante marketing chez Aramine. Elle a ensuite vite gravi les échelons dans cette même société pour se retrouver Marketing manager aujourd'hui. Elle est la fille de Jean- Daniel Beurnier. Elle n'exerce actuellement aucun autre mandat. Laurent Orlandi, administrateur Titulaire d'un DECF et d'une spécialisation en fiscalité et gestion des entreprises, Laurent Orlandi intègre Avenir Telecom en 1999, en tant que auditeur interne au sein de la filiale Phone Shop, puis, en 2001, il devient le Directeur Logistique et SAV de la filiale Internity (auparavant Interdiscount). En 2002, après avoir mené un audit complet sur la Supply Chain du groupe, il prend en charge la Direction Logistique et Transport du Groupe afin de mener une réorganisation complète. Fort de cette réorganisation réussie et de sa parfaite connaissance du fonctionnement de l'entreprise, en 2015, il ajoute à son champs d'action la Direction des services informatiques, puis celles du SAV, et du service qualité et technique en 2018. Il est aujourd'hui le Directeur des Opérations. Il n'exerce actuellement aucun autre mandat. Marine Schiano-Lamoriello Fille de Robert Schiano-Lamoriello, diplomée de Kedge MARSEILLE et d'un MBA en partenariat avec l'université de HEC Montréal et de l'ISC PARIS, Marine Schiano-Lamoriello a commencé sa carrière dans le commerce chez Avenir Telecom. Depuis 2018, elle a intégré l'équipe de LunchR en tant que senior business developer. Elle est la fille de Robert Schiano-Lamoriello. Elle n'exerce actuellement aucun autre mandat. 14.5.1.2 Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale Nous vous indiquons que nous n'avons recensé, au sens de l'article L.225-37-4 du Code de commerce, aucune convention intervenue directement ou par personne interposée, entre : d'une part, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% de la société Avenir Telecom, 66 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

Et d'autre part, une autre société dont Avenir Telecom possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital social. 14.5.1.3 Tableau des délégations en matière d'augmentation de capital L'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 12 septembre 2017 a accordé une nouvelle délégation de compétence au Conseil d'Administration de la Société. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés et/ou mandataires sociaux L'Assemblée Générale du 12 septembre a autorisé le Conseil d'Administration à attribuer gratuitement, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de tout ou partie des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe, des actions de la Société existantes ou à émettre à la valeur nominale. En cas d'attribution, le Conseil pourra décider d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, primes et bénéfices d'un montant nominal correspondant au nombre d'actions définitivement attribuées en émettant à la valeur nominale le nombre nécessaire d'actions définitivement attribuées au profit des bénéficiaires. Le nombre d'actions attribuées gratuitement ne pourra représenter plus de 10 % du montant du capital social, et l'attribution ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition minimale de un an à compter de la date d'attribution, les actions devant être conservées par les bénéficiaires pendant une période d'une durée minimale de un an à compter de l'acquisition définitive desdites actions. Ces autorisation et délégation sont valables pour une durée de 38 mois. L'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 7 janvier 2019 a accordé de nouvelles délégations de compétence au Conseil d'Administration de la Société. Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits) L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a délégué au Conseil d'Administration sa competence pour decider l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription ; durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits). Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à dix millions d'euros (10 000 000 €), sous réserve d'une limite générale commune au quatre délégations de compétences autorisées aux termes de la présente assemblée générale, fixée à un plafond total de vingt millions d'euros (20 000 000 €).

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a fixé à vingt-six (26) mois, à compter du jour de l'assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ; durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a délégué au Conseil d'Administration sa competence pour decider l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ; durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d'usage par le conseil d'administration de la présente delegation sont comme suit : 67 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à dix millions d'euros (10 000 000 €) ;

le montant nominal maximum des titres financiers représentatifs de créance donnant accès au capital de la Société susceptibles d'être émis, en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder un montant total de quinze millions d'euros (15 000 000 €) ou la contre-valeur de ce montant à la date de la décision d'émission en cas d'émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies ;

contre-valeur de ce montant à la date de la décision d'émission en cas d'émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies ; les deux plafonds précités étant soumis à une limite générale commune aux quatre délégations de compétences autorisées aux termes de la présente assemblée générale, fixée à un plafond total de vingt millions d'euros (20 000 000 €). L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a fixé à vingt-six (26) mois, à compter du jour de l'assemblée, la durée de validité de la délégation de competence Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre de placement privé (visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) ; durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits) L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a délégué au Conseil d'Administration sa competence pour decider l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre de placement privé (visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) ; durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits). Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à une limite de 20% du capital social par an, telle que constatée à la date de l'émission décidée par le conseil d'administration, et sous réserve d'une limite générale commune au quatre délégations de compétences autorisées aux termes de la présente assemblée générale, fixée à un plafond total de vingt millions d'euros (20 000 000 €).

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a fixé à vingt-six (26) mois, à compter du jour de l'assemblée, la durée de validité de la délégation de competence. Octroi d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice, d'une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l'article L.225-185, de la Société et d'autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a délégué au Conseil d'Administration sa competence pour decider l'octroi d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice, d'une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l'article L.225-185, de la Société et d'autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce. Les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions supérieur à dix pour cent (10%) du capital social au jour de la décision du conseil d'administration et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d'options de souscription d'actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence demeure soumis à la limite générale commune aux délégations de compétences autorisées aux termes de l' assemblée générale, fixée à un plafond total de vingt millions d'euros (20 000 000 €). L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a fixé à vingt-six (26) mois, à compter du jour de l'assemblée, la durée de validité de la présente autorisation, et a décidé que cette autorisation prive d'effet à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d'administration ayant le même objet. L'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 3 avril 2019 a accordé de nouvelles délégations de compétence au Conseil d'Administration de la Société. Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a délégué au Conseil d'Administration sa compétence pour décider l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, 68 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce. Le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de huit millions d'euros (8 000 000 €) ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies. Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal global de seize millions d'euros (16 000 000 €), sous réserve s'il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant aux stipulations contractuelles applicables, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; étant ici précisé que le montant nominal total de ces augmentations de capital s'imputera sur le montant de la limite générale commune au quatre délégations de compétences autorisées aux termes de l'assemblée générale du 7 janvier 2019, fixée à un plafond total de vingt millions d'euros (20 000 000 €). L'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2019 a fixé à vingt-six (26) mois, à compter du jour de l'assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité à la date du présent document, accordées par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration dans le domaine des augmentations de capital : Utilisation N° Nature de la délégation accordée Date AG Montants Échéance de la faite de la autorisés délégation délégation accordée 1 Autorisation à donner au Conseil 12 septembre 10 % du capital 38 mois 300 000 d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement 2017 social 13 novembre 2020 euros des actions aux salariés et/ou mandataires sociaux 2 Délégation de compétence donnée au conseil 7 janvier 2019 10 000 000 € 26 mois Néant d'administration à l'effet de décider l'émission 8 mars 2021 d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription ; durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits) 3 Délégation de compétence à donner au conseil 7 janvier 2019 10 000 000 € et 26 mois Néant d'administration à l'effet de décider l'émission jusqu'à 8 mars 2021 d'actions ordinaires et/ou des titres de capital 15 000 000 € donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ; durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits 4 Délégation de compétence à donner au conseil 7 janvier 2019 20 % du capital 26 mois Néant d'administration à l'effet de décider l'émission social 8 mars 2021 d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre de placement privé (visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) ; durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits) 5 Octroi d'options de souscription ou d'achat 7 janvier 2019 10 % du capital 18 mois Néant d'actions au bénéfice, d'une part, du personnel social 8 juillet 2020 salarié et/ou mandataires sociaux visés à 69 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction l'article L.225-185, de la Société et d'autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce 6 Délégation de compétence à donner au conseil 3 avril 2019 8 000 000 € et 26 mois Utilisation d'administration à l'effet de décider l'émission jusqu'à 4 juin 2021 partielle de 7 d'instruments financiers composés de et/ou 16 000 000 € millions donnant droit à des titres de créances d'euros le 5 obligataires donnant accès au capital de la avril 2019 Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ((i) tout établissement de crédit, tout prestataire de services d'investissement ou fonds d'investissement s'engageant à garantir la réalisation de la ou des augmentations de capital ou autres émissions susceptibles d'entrainer une ou plusieurs augmentations de capital immédiate ou à terme qui pourraient être réalisées en vertu de la présente délégation dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ; (ii) toute société d'investissement et tout fonds d'investissement ou fonds d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur des télécommunications et téléphonie), conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce Les délégations suivantes seront soumises au vote de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendrat le 10 août prochain : 70 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Dixième résolution (Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une personne nommément désignée, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence à l'effet de décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ci-dessous, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, en France ou à l'étranger, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, auxquels pourront être attachés des bons de souscription d'actions ; décide, en cas d'usage par le Conseil d'administration de la présente délégation, de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées : le montant nominal des obligations et autres titres de créances donnant accès au capital susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de trente-six (36) millions d'euros ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies ;

trente-six (36) millions d'euros ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou de manière différée, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant nominal global de soixante-deux (62) millions d'euros sous réserve s'il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant aux stipulations contractuelles applicables, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

soixante-deux (62) millions d'euros sous réserve s'il y a lieu, du montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant aux stipulations contractuelles applicables, les droits des éventuels porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; décide de réserver l'émission des instruments financiers objet de la présente résolution, au profit de

NEGMA GROUP LTD, société à responsabilité limitée de droit britannique, dont le siège social est situé à Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, îles Vierges britanniques. ; décide que la libération des actions émises en vertu de la présente résolution pourra être effectuée en numéraire ou pour partie en numéraire et pour l'autre partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ; prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, la ou les décisions d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital emporteront de plein droit, au profit du ou des titulaires desdites valeurs mobilières donnant accès au capital, renonciation par les actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières donneraient accès ; décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 II du Code de commerce, que : le prix d'émission des instruments financiers composés de titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels pourront être attachés des bons de souscription d'actions, sera déterminé par rapport à leur valeur nominale, éventuellement diminué d'une décote qui ne pourra excéder 10% ;

le prix d'émission des actions ordinaires, résultant de l'exercice des droit attachés à ces titres de créances obligataires ou à ces bons de souscription d'actions, sera au moins égal au plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes des dix, quinze ou vingt dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission, éventuellement diminué d'une décote qui ne pourra excéder 10% ; décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à l'effet notamment, sans que cette liste soit limitative : de choisir la catégorie de bénéficiaires au sein de la catégorie susvisée, d'arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des instruments financiers ainsi que celles de leurs composantes, à savoir les titres de créances obligataires et les bons de souscription d'actions qui leur sont éventuellement attachés, voire de les modifier postérieurement à leur émission dans les limites fixées par l'assemblée dans la présente résolution ;

d'imputer sur le poste "primes d'émission" le montant des frais relatifs à ces augmentations de capital et y prélever, s'il le juge opportun, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ;

de constater la réalisation de l'augmentation du capital social, procéder à la modification corrélative des statuts et accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées en application de la présente autorisation ;

de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toutes formalités utiles à l'émission, à la négociation et à l'admission aux négociations des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou 71 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société aux négociations sur le marché Euronext Paris et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; décide que l'émission résultant de la présente délégation d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, devra intervenir dans un délai de dix-huit (18) mois courant à compter de la présente assemblée générale ; prend acte du fait que, dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d'Administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation applicable, de l'utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution ; La présente autorisation remplace toute délégation précédente portant sur le même objet et annule cette dernière pour sa partie non utilisée. Onzième résolution (Regroupement d'actions par attribution d'une action nouvelle d'une valeur nominale de 0,80 € pour 80 actions détenues d'une valeur nominale de 0,01 € - Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 et R. 228-12 du Code de commerce : décide, selon les modalités détaillées ci-dessous, que 80 actions ordinaires actuelles d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune (les « Actions Anciennes ») seront regroupées en une (1) action nouvelle à émettre d'une valeur nominale de 0,80 euro (les « Actions Nouvelles ») ; décide que la date de début des opérations de regroupement interviendra au plus tôt à l'expiration d'un délai de quinze jours débutant à la date de publication de l'avis de regroupement qui sera publié par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ; décide que la période d'échange durant laquelle les actionnaires pourront procéder aux regroupements de leurs Actions Anciennes sera d'une durée de trente (30) jours commençant à courir à compter de la date de début des opérations de regroupement mentionnée ci-dessus ; prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, les actionnaires qui se trouveraient propriétaires d'Actions Anciennes isolées ou en nombre inférieur à celui requis pour pouvoir procéder au regroupement auront l'obligation de procéder aux achats ou aux cessions d'Actions Anciennes nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente jours à compter du début de l'opération de regroupement ; prend acte que conformément aux dispositions des articles 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 et R. 228-12 du Code de commerce, à l'issue de la période d'échange, les Actions Nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant aux droits formant rompus, seront vendues et que le produit de cette vente sera réparti proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits ; donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, à l'effet de mettre en œuvre la présente décision, et notamment : fixer la date de début des opérations de regroupement,

publier tous avis et procéder à toutes formalités légales et réglementaires consécutives à cette décision,

constater et arrêter le nombre exact des Actions Anciennes de 0,01 euro de valeur nominale qui seront regroupées et le nombre exact d'Actions Nouvelles de 0,80 euro de valeur nominale susceptibles de résulter du regroupement, compte tenu de l'existence des titres donnant accès au capital de la Société,

suspendre, le cas échéant, pour une durée n'excédant pas trois mois, l'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital et des options de souscription ou d'achat d'actions pour faciliter les opérations de regroupement,

procéder, le cas échéant, en conséquence du regroupement d'actions ainsi opéré, à l'ajustement des droits des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'attributions d'actions gratuites et de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, émises ou qui seraient émises ainsi qu'à l'information corrélative desdits bénéficiaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles applicables,

constater la réalisation définitive du regroupement et modifier, consécutivement au regroupement d'actions objet de la présente résolution, l'article 7 « Capital social » des statuts,

procéder à l'ajustement du nombre d'actions pouvant être émises dans le cadre de l'utilisation des délégations de compétence conférées au Conseil d'administration par les précédentes assemblées générales,

plus généralement, prendre toutes mesures nécessaires et appropriées à la mise en œuvre de la présente décision et procéder à l'accomplissement de toutes formalités. La présente délégation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée. Douzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions) 72 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce, Autorise le Conseil d'administration, sous condition suspensive de l'adoption de la onzième résolution sur le regroupement d'actions, à réduire le capital social par réduction de la valeur nominale des actions de la Société, de 0,80 euro (valeur nominale issue du regroupement d'actions) jusqu'à 0,05 euro au maximum ; Dit que le montant de cette réduction de capital, si elle est décidée par le Conseil d'administration, sera imputée sur le compte « Report à nouveau » ; Constate que la présente autorisation, si elle est mise en œuvre par le Conseil d'administration, aura pour conséquence de réduire les droits des éventuels titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital comme s'ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive ; Délègue tous pouvoirs au Conseil d'administration pour réaliser ladite réduction de capital, et notamment : arrêter et préciser les conditions et modalités de cette réduction de capital, compte tenu, notamment, du montant du capital social à l'époque où sera décidée cette réduction ;

constater la réalisation définitive de la réduction de capital objet de la présente résolution ;

procéder à la modification corrélative des statuts ;

procéder aux formalités consécutives à la réduction du capital, telles que prévues par les dispositions législatives et règlementaires ;

prendre toutes mesures pour la bonne fin de la réduction du capital, et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Fixe à trente six (36) mois la durée de la présente autorisation ; Dit que la présente autorisation prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. Treizième résolution (Augmentation de capital réservée aux salariés, dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail). L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d'une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d'autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail : délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, la compétence pour décider l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 2% du capital au jour de la décision du conseil d'administration, par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d'un ou plusieurs plans d'épargne d'entreprise qui seraient mis en place au sein du groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l'article L.3344-1 du Code du travail ; fixe à dix-huit (18) mois, à compter du jour de l'assemblée, la durée de validité de la présente délégation d'émission ; décide que le prix d'émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital serait déterminé dans les conditions prévues à l'article L.3332-19 du Code du travail (à savoir à ce jour que le prix de souscription ne pourra être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt (20) séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration fixant la date d'ouverture de la souscription. Il ne pourra, en outre, être inférieur de plus de 20% à cette moyenne, ou de 30% lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix (10) ans) ; autorise le conseil d'administration, à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au prix de souscription des actions, étant entendu que l'avantage résultant de cette attribution ne pourrait excéder les limites légales ou réglementaires en application des articles L.3332-19,L.3332-21 et L.3332-22 du Code du travail ; décide de supprimer au profit de la catégorie de bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital dont l'émission fait l'objet de la présente délégation ; autorise le conseil d'administration, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des cessions d'actions aux adhérents d'un plan d'épargne salariale telles que prévues par l'article L. 3332-24 du Code du travail ; décide que le conseil d'administration aurait tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus ; décide que cette délégation priverait d'effet à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d'administration ayant le même objet. 73 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Quatorzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre de la Société au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société emportant renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, Autorise le Conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la Société, (i) au profit des membres du personnel salarié, ou de certaines catégories d'entre eux, et (ii) au profit des mandataires sociaux pouvant bénéficier de telles attributions en vertu de la loi, ou de certains d'entre eux, Décide que le nombre total d'actions existantes ou nouvelles attribuées gratuitement dans le cadre de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10% du nombre d'actions constituant le capital social de la Société à la date de la décision d'attribution prise par le Conseil d'administration et dans la limite de deux tiers de ce taux par exercice fiscal. Décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d'administration, sans pouvoir être inférieure à un an et, le cas échéant, suivie d'une obligation de conservation des actions d'une durée fixée par le Conseil d'administration, le cumul des deux périodes - d'acquisition et de conservation - ne pouvant être lui- même inférieur à deux ans, Décide que toute attribution au profit de mandataires sociaux de la Société sera obligatoirement assortie d'une obligation de conservation des actions pendant une durée minimale fixée par le Conseil d'administration, qui ne pourra être inférieure à un an à compter de l'attribution définitive des actions. Décide cependant qu'en cas d'invalidité du bénéficiaire dans les conditions prévues par la loi, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341- 4 du Code de la sécurité sociale, ou cas équivalent à l'étranger, les actions lui seront attribuées définitivement avant le terme de la période d'acquisition et seront en outre immédiatement cessibles. Prend acte que, en cas d'attribution gratuite d'actions nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et à mesure de l'attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires desdites actions à leur droit préférentiel de souscription sur lesdites actions. Donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation dans les limites prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment : déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions à émettre ou existantes et, le cas

échéant, modifier son choix avant l'attribution définitive des actions ;

échéant, modifier son choix avant l'attribution définitive des actions ; déterminer la liste ou les catégories des bénéficiaires des actions ;

fixer les critères et conditions d'attribution des actions, notamment la durée de la période d'acquisition et la durée de la période de conservation en particulier s'agissant des mandataires sociaux de la Société ;

prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;

constater les dates d'attribution définitive et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées ;

procéder, le cas échéant, pendant la période d'acquisition aux ajustements du nombre d'actions attribuées gratuitement nécessaires à l'effet de préserver les droits des bénéficiaires, étant précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;

en cas d'émission d'actions nouvelles, imputer, le cas échéant sur les réserves, bénéfices ou primes d'émission, les sommes nécessaires à la libération des actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts ; et généralement

prendre toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des attributions envisagées. La présente délégation de compétence est consentie pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente assemblée. Elle met fin, à cette date, à la délégation ayant le même objet consentie au Conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires du 12 septembre 2017 (14ème résolution). 74 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction 14.5.1.4 Option choisie pour l'exercice de la direction générale Depuis l'origine de la Société, le mode de direction adopté est celui d'une société à Conseil d'Administration. Monsieur Jean-Daniel Beurnier, 57 ans, exerce les fonctions de Président et de Directeur Général. Il a été jugé que ce regroupement était le plus favorable au bon fonctionnement de la Société et à l'efficacité du processus décisionnel. Exception faite des limitations imposées par la loi et les règlements, aucune limitation n'a été apportée par le Conseil d'Administration aux pouvoirs du Directeur Général. Monsieur Jean-Daniel Beurnier est l'actionnaire principal d'Avenir Telecom. En dehors des sociétés du Groupe, il exerce ou a exercé également les mandats au cours des cinq dernières années qui sont mentionnés ci-avant (cf. 16.5.1.1): 14.5.1.5 Composition du Conseil d'Administration Composition Le nombre de membres du Conseil d'Administration est statutairement limité à trois au moins et dix-huit au plus, sauf dérogation temporaire prévue en cas de fusion. Au 31 mars 2020, la Société est administrée par un Conseil d'Administration de neuf membres. Nom Fonctions Date de nomination/ Date d'échéance du mandat renouvellement Jean-Daniel Beurnier Président du Conseil 17 août 2015 AG sur les comptes de d'Administration et Directeur l'exercice clos le 31 mars Général 2021 Robert Schiano-Lamoriello Directeur Général Délégué 17 août 2015 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 Patrick Hedouin Administrateur indépendant 12 septembre 2017 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 Christine Clauss Administrateur 12 septembre 2017 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 Catherine David Administrateur 12 septembre 2017 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 Veronique Hernandez Administrateur (Directeur 12 septembre 2017 AG sur les comptes de Administratif et Financier, l'exercice clos le 31 mars DRH) 2023 Audrey Meunier Administrateur 21 août 2018 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 Laurent Orlandi Administrateur (Directeur des 21 août 2018 AG sur les comptes de Opérations) l'exercice clos le 31 mars 2024 Marine Schiano-Lamoriello Administrateur 21 août 2018 AG sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 L'adresse professionnelle des administrateurs est celle de la Société : Les Rizeries - 208, boulevard de Plombières - 13581 Marseille Cedex 20 - France. Conformément à la recommandation n° 1 du code MiddleNext, les administrateurs dirigeants n'exercent pas plus de deux autres mandats d'administrateurs dans des sociétés cotées, y compris étrangères, extérieures à son groupe Administrateur indépendant En application partielle de la recommandation n° 3 du code MiddleNext révisé en septembre 2016, la Société a nommé un administrateur indépendant le 12 septembre 2017 qui n'est ni salarié d'Avenir Telecom, ni salarié ou mandataire social d'une société qu'elle consolide. 75 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Le Conseil d'administration n'étant composé que de 9 membres sur les 18 autorisés, soit la moitié des sièges pouvant être occupés, la Société n'envisage pas de désigner un second administrateur indépendant conformément à la recommandation n°3 du code Middlenext, considérant que son Conseil n'atteint pas une taille le justifiant. Actions des administrateurs Conformément aux statuts d'Avenir Telecom, chaque administrateur doit être propriétaire d'au moins une action inscrite au nominatif. Les actions détenues par les administrateurs dont les titres sont inscrits en nominatif depuis deux ans au moins, bénéficient de droits de vote double, conformément aux statuts de la Société. Limite d'âge La limite d'âge fixée par les statuts est de 70 ans. L'âge moyen des membres actuels du Conseil d'Administration est de 48 ans au 31 mars 2020. Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d'Administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, a instauré un seuil minimum de représentation fixé à 40 % pour les membres des Conseils d'Administration et de surveillance des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Ce dispositif doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2017. Le Conseil d'Administration de la Société étant composé de quatre hommes et cinq femmes à la date de publication du présent document, la Société est en conformité avec le seuil de 40 % prévu par la loi sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des Conseils. Nomination des administrateurs Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment. Durée des mandats La durée du mandat des administrateurs est fixée à six années ; elle expire à l'issue de l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Le code MiddleNext de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites recommande que le Conseil veille à ce que la durée statutaire des mandats soit adaptée aux spécificités de la Société, dans les limites fixées par la loi. La durée de six années est donc conforme à la recommandation n° 9 du code MiddleNext. La Société ne juge pas utile de proposer une modification statutaire sur ce point afin de réduire la durée des fonctions des administrateurs dès lors que la loi et les statuts permettent de mettre un terme au mandat d'un membre du Conseil d'Administration, sans préavis ni indemnité. Par ailleurs, la part importante de la représentation de l'actionnariat de la Société au sein du Conseil d'Administration, rend inutile une plus grande fréquence de renouvellement des membres du Conseil. Conformément à la recommandation n°9 du code MiddleNext, le renouvellement des administrateurs est échelonné comme suit : En année N : 2 mandats En année N+2 : 4 mandats En année N+3 : 3 mandats Règles de déontologie En conformité avec la recommandation n° 1 du code MiddleNext, chaque administrateur est sensibilisé aux responsabilités qui lui incombent et est encouragé à observer les règles de déontologie relatives aux obligations résultant de son mandat et se conformer aux règles légales de cumul des mandats (le code MiddleNext recommande de ne pas accepter plus de deux mandats d'administrateurs dans des sociétés cotées), informer le Conseil en cas de conflit d'intérêts survenant après l'obtention de son mandat, faire preuve d'assiduité aux réunions du Conseil et d'Assemblée Générale, s'assurer qu'il possède toutes les informations nécessaires sur l'ordre du jour des réunions du Conseil avant de prendre toute décision et respecter le secret professionnel. En outre, les administrateurs étant identifiés comme des « initiés », détenteurs d'informations privilégiées, il leur est recommandé d'adopter une attitude de prudence lorsqu'ils envisagent d'effectuer des opérations sur les titres 76 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction de la Société et notamment de ne procéder à aucune cession durant les délais précédant et suivant la publication des comptes semestriels et annuels de la Société et la prise de connaissance d'information privilégiée par les organes sociaux (« fenêtre négative »). Choix des administrateurs Conformément à la recommandation n°8 du code Middlenext, lors de la nomination ou du renouvellement du mandat de chaque administrateur, une information sur sa biographie (en particulier la liste des mandats, l'expérience et la compétence apportée) est mise en ligne sur le site internet. La nomination de chaque administrateur fait l'objet d'une résolution distincte. 14.5.1.6 Conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil Règlement intérieur Conformément à la recommandation n° 7 du code MiddleNext de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites, le Conseil d'Administration s'est doté d'un règlement intérieur qui précise : les pouvoirs du Conseil d'Administration et les limitations apportées aux pouvoirs du Directeur Général ;

les règles de composition du Conseil ainsi que les critères d'indépendance de ses membres ;

la nature des devoirs des Administrateurs et les règles de déontologie auxquelles ils sont soumis ;

les modalités de fonctionnement du Conseil et les règles de détermination de la rémunération de ses membres. Le règlement intérieur du Conseil adopté le 25 novembre 2010 est disponible au siège social de la Société. Réunions Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation de son Président. Au cours de l'exercice 2018-2019, le Conseil d'Administration s'est réuni cinq fois. Convocations Les convocations au Conseil d'Administration sont faites par tout moyen écrit (e-mail, lettre, télécopie ou télégramme) et même verbalement. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. chaque envoi est joint l'ordre du jour du Conseil. Le jour de la réunion du Conseil d'Administration, un dossier comprenant les documents afférents aux principaux sujets à l'ordre du jour, est remis à chaque administrateur : pour les réunions relatives aux arrêtés de comptes annuels ou semestriels : les comptes sociaux et/ou consolidés et annexes, le rapport de gestion ainsi que les éléments de gestion prévisionnels et les documents de communication au marché (communiqué de presse, présentation, avis financier…) ;

pour les autres réunions : toute information permettant aux administrateurs de prendre une décision sur l'ordre du jour proposé. Au cours de l'exercice 2019-2020, le délai moyen constaté de convocation formelle du Conseil d'Administration est de quatre jours du fait de la possibilité pour les membres du Conseil de participer par téléphone ou visioconférence à la réunion. Le taux de présence des membres du Conseil d'Administration a été de 55 % au cours des cinq réunions de cet exercice. Information des membres du Conseil Les membres du Conseil ont évalué qu'ils recevaient une information suffisante pour l'accomplissement de leur mission. Pour leur permettre de préparer utilement les réunions, le Président s'est efforcé de leur communiquer les documents et informations nécessaires trois jours au moins avant les séances. De plus, le Président a fait suite aux demandes des membres portant sur l'obtention d'éléments supplémentaires. En outre, les administrateurs sont régulièrement informés entre les réunions lorsque l'actualité de la Société le justifie, conformément à la recommandation n° 4 du code MiddleNext. Mise en place de comités La recommandation n° 6 du code MiddleNext n'est pas appliquée par choix de la Société en matière de comités spécialisés. 77 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Ce choix s'explique par les restructurations que l'entreprise a dû mettre en place dans le cadre de son plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Marseille le 10 juillet 2017. L'entreprise compte aujourd'hui 28 salariés dont deux dirigeants et quatre managers : dans un souci de réalisme et d'adaptation à la taille de l'entreprise, la priorité est donc laissée aux comités opérationnels. Réunions du Conseil d'Administration Le fonctionnement du Conseil d'Administration (convocation, réunions, quorum, information des administrateurs) est conforme aux dispositions légales et statutaires de la Société. Le Conseil d'Administration se réunit au minimum quatre fois par an, respectant en cela la recommandation n° 5 du code MiddleNext. Outre les prérogatives de la loi, le Conseil d'Administration : détermine les orientations stratégiques de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre ;

gère toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ;

examine les opérations de financement, d'aval, cautions données aux différentes entités du Groupe ;

étudie toute opération interne ou externe susceptible d'affecter significativement les résultats ou de modifier sensiblement la structure du bilan ;

procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ;

arrête également les comptes sociaux et les comptes consolidés, convoque les actionnaires en Assemblée, en fixe l'ordre du jour et le texte des résolutions ;

autorise les conventions relevant de l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

225-38 et suivants du Code de commerce. évalue les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. En application de l'article L. 225-39 du Code de commerce, un examen des flux financiers intervenus entre la société et les personnes intéressées au sens de la réglementation est réalisé par le Directeur des

Ressources Humaines qui rend compte, dans le cadre de la procédure d'évaluation régulière des conventions courantes conclues à des conditions normales, au Conseil d'administration en cas de demande de ce dernier. En cas de doute sur la qualification d'une convention, la vérification du respect du caractère courant et des conditions normales est effectuée par le Comité de Direction afin, le cas échéant, que le

Conseil d'administration mette en œuvre la procédure des conventions réglementées. Dans cette hypothèse, les personnes directement ou indirectement intéressées à cette convention ne participent pas à son évaluation. En plus des réunions planifiées annuellement, une réunion du Conseil d'Administration peut être convoquée sur tout autre sujet ayant une importance significative. Le Conseil est ensuite régulièrement informé de l'avancement de ces dossiers. Au cours de l'exercice 2019-2020, le Conseil d'Administration s'est réuni à cinq reprises, avec un taux de présence de 55 %. Il a notamment délibéré sur les points suivants : Les comptes et les décisions de gestion Il a arrêté les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 mars 2019 et propos l'affectation du résultat ;

Il a arrêté la situation des comptes semestriels au 30 septembre 2019 ;

Faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2019 (1ère résolution), il a procédé à la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant total de 17.920.302,08 euros par diminution de la valeur nominale des actions de 0,20 euro à 0,04 euro et il a modifié corrélativement les statuts ;

Faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée aux termes des délibérations de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 5 août 2019 (13ème résolution), il a procédé à la réduction du capital social motivée par des pertes par diminution de la valeur nominale des actions de 0,04 euro à 0,01 euro d'un montant total de 4 188 920,16 euros euro et il a modifié corrélativement les statuts ;

Il a conclu, avec la société NEGMA GROUP LTD, un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés ; pouvoirs généraux et spéciaux ;

Il a décidé de l'émission au profit de NEGMA GROUP LTD de 700 bons d'émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés, attribués gratuitement ;

Il a constaté des augmentations de capital consécutives à la conversion des instruments financiers du contrat de financement 78 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction La préparation des Assemblées Générales Le Conseil d'Administration a arrêté le texte des résolutions figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale

Mixte du 17 juillet 2020. Les questions de gouvernance Néant. Les conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce Au cours de l'exercice2019-2020, aucune convention n'a été conclue ou renouvelée sur autorisation préalable du Conseil d'Administration. Le détail de ces informations est présenté dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. Les décisions relatives aux cautions, avals et garanties, nantissements : Au cours de l'exercice 2019-2020, aucune autorisation de caution ni renouvellement de cautions, garanties ou contre-garanties n'a été autorisée par le Conseil d'Administration par application de l'article L. 225-35 du Code de commerce. Présidence des séances Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres personnes physiques, un Président ; il détermine sa rémunération et fixe la durée de ses fonctions qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président. Le Conseil d'Administration peut également désigner à chaque séance un secrétaire du Conseil, même en dehors de ses membres. Au cours de l'exercice 2002-2003, conformément aux obligations de la loi NRE, le Conseil d'Administration a opté pour un cumul des fonctions de la présidence du Conseil d'Administration et de Direction Générale ainsi que la nomination d'une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué. Cette disposition a été adoptée dans les statuts. Ainsi, Jean-Daniel Beurnier assume à la fois les fonctions de Directeur Général et Président du Conseil d'Administration et Robert Schiano-Lamoriello, les fonctions de Directeur Général Délégué. Les mandats de Président Directeur Général et de Directeur Général Délégué respectivement de Monsieur Jean- Daniel Beurnier et Monsieur Robert Schiano-Lamoriello ont été renouvelés par le Conseil d'Administration à l'issue de l'Assemblée Générale du 18 septembre 2009, pour une durée identique à celle des mandats d'administrateurs. Sont convoqués aux réunions du Conseil d'Administration : les membres du Conseil ;

deux membres du comité d'entreprise délégués par ce comité et appartenant, l'un à la catégorie des Cadres techniciens et Agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des Employés et ouvriers. Ces membres assistaient aux séances du Conseil d'Administration avec voix consultative, il n'y a plus de représentants du personnel dans la Société depuis le 31 décembre 2019 ;

les commissaires aux comptes, uniquement pour les réunions qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires (en particulier les arrêtés de comptes semestriels) ou pour tout autre objet qui nécessiterait leur présence. Représentation des membres Tout administrateur peut donner, par écrit (par exemple, lettre, télécopie ou télégramme), mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du Conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Cette faculté n'a pas été utilisée au cours de l'exercice 2019-2020. Visioconférence Les statuts de la Société prévoient la possibilité pour les administrateurs de participer et de voter par visioconférence. Cette possibilité n'a jamais été utilisée et la Société n'a pour l'instant pas défini les modalités d'utilisation de la visioconférence. 79 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Prises de décisions Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, avec voix prépondérante du Président en cas de partage des voix. Délibérations Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur, et signés par le Président de séance et par un administrateur, ou en cas d'empêchement du Président de séance, par deux administrateurs. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration indiquent le nom des administrateurs présents. Le cas échéant, les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration ou le Directeur Général Délégué. Évaluation du Conseil La recommandation n° 11 du code MiddleNext relative à l'autoévaluation à laquelle le Conseil d'Administration devrait procéder concernant sa composition, son organisation, son mode de fonctionnement et la préparation de ses travaux n'est pas appliquée. Le Président du Conseil d'administration privilégie un échange individualisé avec chaque membre du conseil plutôt qu'une consultation collégiale, afin de laisser chacun s'exprimer en toute indépendance sur ces différents critères d'évaluation. 80 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Tableau de synthèse des recommandations du code de gouvernement d'entreprise MiddleNext de septembre 2016 Recommandations Mise en application Le pouvoir de « surveillance » : les membres du Conseil R1 Déontologie des membres du Conseil Oui R2 Conflits d'intérêts Oui R3 Composition du Conseil - Présence de membres non, il n'y a qu'un seul administrateur indépendant, la taille indépendants de la Société ne justifie pas aujourd'hui une recherche active d'un deuxième administrateur indépendant, d'autant qu'une recherche reste difficile tant que la Société est en plan de redressement. R4 Information des membres du Conseil Oui R5 Organisation des réunions du Conseil et des comités Oui R6 Mise en place de comités non : Ce choix s'explique par les restructurations que l'entreprise a dû mettre en place dans le cadre de son plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Marseille le 10 juillet 2017. L'entreprise compte aujourd'hui 29 salariés dont deux dirigeants et quatre managers : dans un souci de réalisme et d'adaptation à la taille de l'entreprise, la priorité est donc laissée aux comités opérationnels. R7 Mise en place d'un règlement intérieur du Conseil Oui R8 Choix de chaque membre du Conseil Oui R9 Durée des mandats des membres du Conseil Oui R10 Rémunération des membres du Conseil Oui R11 Mise en place d'une évaluation des travaux du Conseil non : Le Président du Conseil d'administration privilégie un échange individualisé avec chaque membre du conseil plutôt qu'une consultation collégiale, afin de laisser chacun s'exprimer en toute indépendance sur ces différents critères d'évaluation. R12 Relation avec les actionnaires Rares sont les actionnaires qui viennent aux Assemblées Générales Le pouvoir exécutif : « les dirigeants » R13 Définition et transparence de la rémunération des dirigeants Oui mandataires sociaux R14 Préparation à la succession des dirigeants non : La situation de l'entreprise ne permet pas d'envisager une succession des dirigeants tant que le plan de redressement n'est pas terminé. Le succès du recentrage stratégique repose sur leur expertise métier, leur relationnel, de plus de 30 ans, et leur esprit entrepreneurial qui est nécessaire au Groupe pour le réussir. R15 Cumul contrat de travail et mandat social Oui R16 Indemnités de départ oui R17 Régimes de retraite supplémentaires Oui R18 Stock-options et attribution gratuite d'actions non : Les plans d'attribution gratuite d'actions et de stock- options ne sont pas liés à des critères de performance car ils ont vocation à rémunérer l'implication du management sur l'exercice écoulé R19 Revue des points de vigilance Non 81 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction 14.5.1.7 Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2020-2021 Les rémunérations et avantages de toute nature versés durant l'exercice 2019-2020 par le Groupe Avenir Telecom, à chaque dirigeant mandataire social (y compris de la part des sociétés contrôlées) au sens des dispositions de l'article L. 225-137-3 du Code de commerce, sont détaillés ci-après. La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2019-2020 est également décrite ci-après. Au titre de l'article L. 225-37-2 II. du Code de commerce et selon le principe du vote ex-ante, l'Assemblée générale ordinaire du 10 août 2020, devra approuver, sur la base du Rapport sur le gouvernement d'entreprise, la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux (5ème et 6ème résolutions). En outre, selon le principe du vote ex post, l'Assemblée générale ordinaire du 10 août 2020 sera appelée à approuver, en application de l'article L. 225-100 III. du Code de commerce, pour chaque dirigeant mandataire social, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice (7ème et 8ème résolutions). Cette présentation est également établie conformément à la position-recommandation AMF n°2014-14 et ses annexes (guide d'élaboration des documents de référence adapté aux valeurs moyennes). Principes et règles de détermination des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice 2020-2021 Rémunération fixe et avantages en nature La rémunération brute des dirigeants mandataires sociaux, Jean-Daniel Beurnier (16 135,63 euros bruts mensuels) et Robert Schiano-Lamoriello (16 293,34 euros bruts mensuels), était fixée par le Conseil d'Administration de la société Avenir Telecom au titre de leurs mandats respectifs de Président Directeur général et Directeur général délégué ; celle-ci a été soumise à la validation du juge commissaire le 16 février 2016 qui l'a validée. Cette rémunération est inchangée depuis 2011. Leur rémunération est préalablement fixée par le Conseil d'Administration et soumise au vote de l'Assemblée Générale. Aucun avantage tel que voiture de fonction ou emplacement de parking n'est accordé. Rémunération variable Monsieur Jean-Daniel Beurnier et Monsieur Robert Schiano pourront bénéficier d'éléments de rémunération variables de 50 milliers d'euros brutes chacun en complément de leur rémunération fixe si l'annuité du plan de redressement est versée par le commissaire à l'exécution du plan et si, à la fin du mois du règlement, la trésorerie du Groupe est supérieure ou égale à 3 millions d'euros. Ce montant de trésorerie de 3 millions d'euros correspond à la trésorerie moyenne estimée dans le business plan à 10 ans soumis au Tribunal de Commerce de Marseille le 10 juillet 2017 visant à valider le plan de redressement de la Société. Monsieur Jean-Daniel Beurnier et Monsieur Robert Schiano pourront bénéficier d'éléments de rémunération exceptionnels de 30 milliers d'euros brutes chacun en complément de leur rémunération fixe et variable sous condition de conclusion d'un contrat de financement pour la Société d'un montant au moins égal à 5 millions d'euros. Extrait du projet de résolutions à l'Assemblée Générale de l'approbation des comptes : « Cinquième résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages en nature attribuables à Monsieur Jean-Daniel Beurnier, Président-directeur général pour l'exercice 2020-2021 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, conformément à l'article L225-37-2 du Code de commerce, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Jean- Daniel Beurnier, Président Directeur Général au titre de son mandat pour l'exercice 2020-2021, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion. 82 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Sixième résolution Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels, composant la rémunération totale et les avantages en nature attribuables à Monsieur Robert Schiano, Directeur général délégué pour l'exercice 2020-2021 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, conformément à l'article L225-37-2 du Code de commerce, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Robert Schiano-Lamoriello, Directeur Général Délégué au titre de son mandat pour l'exercice 2020-2021, tels qu'ils ont été présentés dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion. » Autres informations sur les rémunérations Rémunération fixe et avantages en nature La rémunération fixe doit refléter les responsabilités du dirigeant mandataire social, son niveau d'expérience, ses compétences et s'inscrire en ligne avec les pratiques de marché. La rémunération fixe est analysée et discutée au sein du Comité de direction, qui tient compte des qualités personnelles du dirigeant mandataire social concerné, de l'ensemble des éléments composant la rémunération. Les conclusions du Comité de direction sont débattues en Conseil d'administration. Ce dernier veille à ce que la rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux demeure stable sur plusieurs années et à ce qu'elle tienne compte des rémunérations de toute nature qui viendraient s'y ajouter. La rémunération fixe sert de base de référence pour déterminer la rémunération variable annuelle. Rémunération variable La partie variable de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux répond à des critères déterminés par le Conseil d'Administration. Il arrête ces critères lors de sa réunion arrêtant les comptes annuels et consolidés, en veillant à ce qu'ils constituent un mécanisme incitatif intrinsèquement lié à la performance et à la stratégie du Groupe. Lors de cette réunion des critères de performance quantifiables et qualitatifs (au sens où ils doivent s'inscrire dans la ligne des priorités stratégiques du Groupe ainsi qu'avec les principes mentionnés ci-dessus) sont évalués. Il n'existe au sein du Groupe : aucun régime de retraite supplémentaire ou autre avantage social spécifique aux dirigeants mandataires sociaux ;

aucun engagement liant les dirigeants mandataires sociaux à la Société ou au Groupe et qui prévoit l'octroi d'indemnités ou d'avantages liés ou résultant de la cessation de leurs fonctions ;

aucune indemnité qui serait due aux dirigeants mandataires sociaux au titre de clauses de non- concurrence ;

aucun système de prime de départ ;

aucun contrat de service liant les membres des organes d'administration ou de direction à la Société ou l'une quelconque de ses filiales et prévoyant l'octroi d'avantages au terme d'un tel contrat. Principes et règles de détermination des jetons de présence, options de souscription d'actions et attribution gratuite d'actions en faveur des mandataires sociaux Jetons de présence Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire d'Avenir Telecom S.A. du 5 août 2019 (neuvième résolution), il a été décidé de fixer le montant annuel des jetons de présences alloués aux administrateurs en rémunération de leurs activités à 35.000 (trente-cinq mille) euros et d'approuver les critères de répartition suivants : Critère d'indépendance : une allocation d'un montant de 10.000 (dix mille) euros est attribuée aux administrateurs indépendants 83 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

Critère d'assiduité : le montant restant de 25.000 (vingt-cinq mille) euros à répartir entre les administrateurs a été alloué pour chaque administrateur au prorata de leur présence aux différentes séances du Conseil d'Administration intervenant au cours de l'exercice 2018-2019. Le prorata est déterminé pour chaque administrateur par le rapport suivant : [nombre de présences en séance]/[nombre total de séances] Options de souscription d'actions Aucune option de souscription d'actions n'a été attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au cours des 3 derniers exercices. Attribution gratuite d'actions Aucune action gratuite n'a été attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au cours des 3 derniers exercices. Synthèse des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social (tableau 1) Le tableau ci-dessous résume les rémunérations brutes dues au titre des exercices 2019-2020,2018-2019 et 2017-2018 aux dirigeants mandataires sociaux ainsi que la valorisation des options de souscription d'actions et des actions attribuées gratuitement durant l'exercice. (en milliers d'euros) Exercice Exercice Exercice 2019-2020 2018-2019 2017-2018 Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur général Rémunérations dues au titre de l'exercice 245 245 195 Valorisation des options attribuées au titre de l'exercice Néant Néant Néant Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice Néant Néant Néant Total 245 245 195 Robert Schiano-Lamoriello, Directeur général délégué Rémunérations dues au titre de l'exercice 245 245 195 Valorisation des options attribuées au titre de l'exercice Néant Néant Néant Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice Néant Néant Néant Total 245 245 195 Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social (tableau 2) Le tableau ci-dessous présente les rémunérations brutes dues et versées aux dirigeants mandataires sociaux, y compris les jetons de présence. Exercice 2019-2020 Exercice 2018-2019 Exercice 2017-2018 (en milliers d'euros) Montants Montants Montants Montants Montants Montants dus versés dus versés dus versés Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur général Rémunération fixe 195 195 195 195 195 195 Rémunération variable 50 10 50 50 - - Total 245 205 245 245 195 195 Robert Schiano-Lamoriello, Directeur général délégué Rémunération fixe 195 195 195 195 195 195 Rémunération variable 50 10 50 50 - - Total 245 205 245 245 195 195 Ratios de rémunération - Évolution annuelle des rémunérations, des performances et des ratios Conformément à l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, sont communiqués ci-après les ratios entre le niveau de rémunération du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général Délégué et les rémunérations moyenne et médiane (sur une base équivalent temps plein) des salariés de la Société ainsi que leur évolution annuelle, celle des performances de la Société et de la rémunération moyenne des salariés de la Société au cours des trois exercices les plus récents. Au regard du recentrage stratégique de la Société au cours des années 2016 et 2017, les rations ne sont pas présentés car ils sont considérés comme non pertinents compte tenu de l'arrêt de l'activité en points de vente. 84 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Ratios de rémunération Président du Conseil d'Administration 2020 2019 2018 Ratio rémunération comparé à la moyenne des 4,46 3,92 4,06 salariés de la Société Evolution du ration entre N/N-1 en % 14% -3% Ratio rémunération comparé à la médiane des 5,44 5,44 5,44 salariés de la Société Evolution du ration entre N/N-1 en % 0% 0% Directeur Général délégué 2020 2019 2018 Ratio rémunération comparé à la moyenne des 4,46 3,92 4,06 salariés de la Société Evolution du ration entre N/N-1 en % 14% -3% Ratio rémunération comparé à la médiane des 5,44 5,44 5,44 salariés de la Société Evolution du ration entre N/N-1 en % 0% 0% 0% Le « Ratio d'équité » est le rapport entre la Rémunération Fixe attribuée au titre de l'exercice + Rémunération Variable attribuée au titre de l'exercice + Attribution d'actions de performance au titre de l'exercice attribuées de chaque dirigeant mandataire social et le salaire total annuel attribué au titre de l'exercice temps plein pour tous les salariés de la Société pour l'ensemble des Contrats à Durée Déterminée (hors contrat professionnels/apprentissage) et des Contrats à Durée Indéterminée. Le salaire total annuel des salariés comprend le salaire de base attribué au titre de l'exercice, les primes éventuelles attribuées au titre de l'exercice, les rémunérations variables attribuées au titre de l'exercice, les primes d'ancienneté attribuées au titre de l'exercice. Conformément à la Loi PACTE, ces ratios sont calculés sur la base des données médianes des salariés, puis sur la base des données moyennes des mêmes salariés. Les salariés entrés ou sortis en cours d'exercice ont été pris en compte au prorata de leur temps de présence sur l'exercice. Évolution comparée des rémunérations et des performances Jetons de présence et autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants (tableau 3) Non applicable Options de souscription ou d'achat d'actions attribuées durant l'exercice à chaque dirigeant mandataire social, par l'émetteur et par toute société du Groupe (tableau 4) Aucune option de souscription ou d'achat d'actions n'a été attribuée durant les 3 derniers exercices aux dirigeants mandataires sociaux par la Société ou par toute société du Groupe. 85 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Options de souscription ou d'achat d'actions levées durant l'exercice par chaque dirigeant mandataire social par la Société et par toute société du Groupe (tableau 5) Aucune option de souscription ou d'achat d'actions n'a été levée durant les 3 derniers exercices par les dirigeants mandataires sociaux. Actions attribuées gratuitement durant l'exercice à chaque dirigeant mandataire social par la Société et par toute société du Groupe (tableau 6) Aucune action n'a été attribuée gratuitement durant l'exercice à chaque mandataire social par la Société et par toute société du Groupe. Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque dirigeant mandataire social (tableau 7) Aucune action attribuée gratuitement n'est devenue disponible pour aucun mandataire social au cours des 3 derniers exercices. Historique des attributions d'options de souscription d'actions (tableau 8) Il n'y a pas eu de plan d'attributions d'options de souscriptions d'actions au cours des 3 derniers exercices et il n'y a plus de plan valide au 31 mars 2020. Options consenties aux dirigeants mandataires sociaux sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 (tableau 9) Néant. Historique des attributions gratuites d'actions (tableau 10) Aucune action n'a été attribuée gratuitement durant les 3 derniers exercices à chaque mandataire social par la Société et par toute société du Groupe. Autres informations sur les dirigeants mandataires sociaux (tableau 11) Dirigeants mandataires Contrat de travail Régime de Indemnités ou Indemnités sociaux retraite avantages dus ou relatives à une supplémentaire susceptibles clause de non- d'être dus à concurrence raison de la cessation ou du changement de fonctions Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Jean-Daniel Beurnier     Robert Schiano-Lamoriello     14.5.1.8 Les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-5 issu de l'ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017, nous vous exposons et le cas échéant expliquons, les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange : 1° La structure du capital de la société (structure du capital au 19 mai 2020 donné en section 12.2.4); 2° Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 (structure du capital au 19 mai 2020 donné en section 12.2.4). 3° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions à l'exercice des droits de vote (pacte d'actionnaire décrit en section 16.3) ; 86 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction 4° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts. Le contrat commercial conclu avec la société Energizer holding d'une part et le contrat de financement conclu avec la société Negma d'autre part ont un caractère intuitu personae qui a pour conséquence que, en cas de perte de contrôle de la Société par les dirigeants actuels, il est possible pour Energizer Holdings et Negma de dénoncer le contrat sans avoir à verser d'indemnité à la Société ; 5° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société ; Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire. Limite d'âge : Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Les administrateurs sont toujours rééligibles. Vacance de sièges - Cooptation : En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations titre provisoire. Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, ou à défaut le ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du Conseil. Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée

Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le

Conseil n'en demeurent pas moins valables. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 6° Les pouvoirs du Conseil d'Administration, en particulier en ce qui concerne l'émission ou le rachat d'actions. En application des dispositions de l'article L. 225-35 du Code de commerce ainsi que des statuts de la société, le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ; il se saisit de toutes questions intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées d'actionnaires. S'agissant des décisions relatives à l'utilisation éventuelle des délégations de l'Assemblée générale visant à augmenter le capital, racheter des actions, le Conseil d'administration a décidé, à titre de règle interne et compte tenu de leur importance, qu'elles devaient être prises à la majorité qualifiée des 8/9ème de ses membres présents ou représentés. 7° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d'Administration ou les salaries s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'achat ou d'échange : néant. 14.5.1.9 Participation des actionnaires à l'Assemblée Générale Les modalités de participation des actionnaires sont organisées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les dispositions statutaires qui figurent au Titre IV - articles 20 à 23 des statuts de la Société ont fait l'objet d'une mise à jour lors de l'Assemblée Générale Mixte convoquée le 3 août 2012. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire ou voter par correspondance. Toutefois, pour être admis assister à cette Assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter :

Les actionnaires propriétaires d'actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré », au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les actionnaires propriétaires d'actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire. Une attestation pourra être également délivrée à l'actionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à l'Assemblée qui n'aura pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, à zéro heure, heure de Paris. Il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire.

Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur : 87 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d'admission sur simple demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue par la Société six jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant l'attestation de participation, parvenus au siège de la Société trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou ayant demandé une carte d'admission via son intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou une partie de ses actions. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

son intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou une partie de ses actions. À cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter.

Tout actionnaire peut formuler des questions écrites, qui devront être adressées au Président du Conseil d'Administration par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social, accompagnée d'une attestation d'inscription en compte, au plus tard quatre jours ouvrés avant l'Assemblée Générale.

Les modalités de mise à disposition des documents préparatoires sont publiées par voie de communiqué et sur le site Internet de la Société. 14.5.2. Contrôle interne et gestion des risques La Société a maintenu son dispositif de contrôle interne intégrant les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation, qui couvre l'intégralité des activités du Groupe et répond aux normes actuellement en vigueur. 14.5.2.1 Procédures de contrôle interne mises en place au sein du Groupe Objectifs du contrôle interne et approche de gestion des risques d'Avenir Telecom Le contrôle interne a pour objectifs : la conformité aux lois et réglementations en vigueur ;

l'application des instructions et des orientations de la Direction Générale ;

le bon fonctionnement des processus internes du Groupe, notamment ceux concourant à la sauvegarde des actifs ;

la fiabilité des informations financières. Toutefois, comme tout système de contrôle, il ne peut cependant pas fournir la certitude que ces risques sont totalement éliminés. Avenir Telecom a choisi d'associer contrôle interne et gestion des risques afin de donner au contrôle interne un caractère opérationnel pour le management, adapté aux enjeux de l'activité. L'approche « ERM » est fondée sur : l'identification des objectifs stratégiques desquels découlent les objectifs opérationnels et financiers des activités ;

la hiérarchisation des objectifs et des risques inhérents ;

l'alignement des objectifs de contrôle interne ;

une implication renforcée du management dans la gestion des risques. Cette démarche conduit ainsi à une approche hiérarchisée de la gestion des risques en fonction des niveaux de responsabilité : la Direction Générale conduit la mise en place du dispositif de risques majeurs ;

les Directions fonctionnelles et opérationnelles mettent en œuvre le pilotage des bonnes pratiques et plans d'actions ; 88 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

la Direction Logistique/Transport/Informatique et la Direction Financière/Ressources Humaines identifient les déficiences et assurent la mise en place de correctifs ;

les principaux risques identifiés figurent à la section 3 « Facteurs de risques » du présent document. Environnement du contrôle interne Le Comité de Direction : un pilotage de Groupe intégré En tant qu'instance de réflexion, de concertation et de décision sur les orientations opérationnelles du Groupe, le Comité de Direction intervient sur tous les sujets liés à la gestion économique et financière du Groupe. Réuni une fois par semaine, le Comité de Direction se compose des membres suivants : Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur Général, plus particulièrement en charge des départements achats/approvisionnements ;

Beurnier, Président Directeur Général, plus particulièrement en charge des départements achats/approvisionnements ; Robert Schiano-Lamoriello, Directeur Général Délégué, plus particulièrement en charge du département commerce ;

Schiano-Lamoriello, Directeur Général Délégué, plus particulièrement en charge du département commerce ; Le Directeur Administratif et Financier et des Ressources Humaines ;

Le Directeur des Opérations. La Direction des entités opérationnelles Une entité opérationnelle correspond à une zone géographique. Chaque entité opérationnelle est dirigée par un Directeur Opérationnel. Chaque Directeur Opérationnel est assisté d'une équipe comptable et financière qui lui est hiérarchiquement rattaché. Ce dernier est notamment en charge de la tenue de la comptabilité des sociétés rattachées à son entité opérationnelle, du contrôle de gestion, commercial et opérationnel, du suivi des positions bancaires. L'équipe locale assure également la préparation des états financiers servant de base aux reportings mensuels et des liasses de consolidation trimestrielles transmises à la Direction Financière du Groupe. Le Directeur Opérationnel de chaque entité prépare également le rapport hebdomadaire du management transmis à la Direction Générale et à la Direction Financière. Le Directeur Opérationnel de chaque filiale assure également le suivi des travaux d'audit réalisés par les commissaires aux comptes dans les sociétés qui lui sont rattachées, ainsi que la préparation du budget annuel de son entité. La Direction Administrative et Financière La Direction Administrative et Financière d'Avenir Telecom regroupe les services fonctionnels centralisés suivants : Contrôle de gestion et consolidation Groupe Cette fonction assure la centralisation, l'analyse et le contrôle des informations financières fournies par les différentes entités juridiques. Le Directeur Administratif et Financier a en charge du pilotage du processus budgétaire, de l'animation des comités budgétaires, du suivi des investissements, du processus de consolidation semestrielle et annuelle des résultats du Groupe, et du contrôle et suivi du planning fiscal du Groupe. 89 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Trésorerie Ce département assure la gestion centralisée de la trésorerie de certaines filiales du Groupe ainsi que le suivi opérationnel des relations avec les établissements financiers partenaires. Il assure également la production des états prévisionnels de trésorerie et leur actualisation hebdomadaire et mensuelle. Un comité de trésorerie et d'engagement, établissant la proposition de règlements soumise à la validation du comité d'engagement et de paiement, se réunit tous les vendredis. Ce comité comprend le Directeur Général, le Directeur Administratif et Financier et le Directeur des Opérations ainsi que la Responsable Trésorerie. Tous les vendredis, la Responsable de Trésorerie présente la situation de trésorerie du jour, le réalisé depuis le début du mois en cours et le prévisionnel de trésorerie établi en fonction des engagements de dépenses récurrents et estimés. La Responsable de Trésorerie présente aussi, lors du comité, les demandes d'engagements de dépenses justifiées par la Direction Opérationnelle concernée. Juridique Le Directeur Administratif et Financier du Groupe a pour mission de sécuriser l'activité opérationnelle et fonctionnelle du Groupe au regard des lois et règlements en vigueur. Les questions liées à la propriété intellectuelle sont traitées par ce département. Des avocats spécialisés assistent la Société sur tous les dossiers de contentieux et sur les dossiers complexes. Au sein des filiales étrangères, la fonction juridique est assurée par la Direction Opérationnelle de la filiale. Le Directeur Administratif et Financier assure un rôle de coordination et de conseil vis-à-vis des entités étrangères.Il participe par ailleurs à l'évaluation des risques par son rôle de centralisation et de conseil. Communication financière Le Directeur Administratif et Financier, assisté d'une agence de communication financière, assure la diffusion de l'information relative à la stratégie, la situation financière et aux résultats de la Société et du Groupe. Il est notamment chargé des relations avec les autorités de marché, les investisseurs français et étrangers, les analystes financiers et les actionnaires individuels. Il a pour mission d'assurer aux différents publics une information cohérente et de qualité, tout en veillant au respect du principe d'égalité d'information des actionnaires. Le Directeur Administratif et Financier assure également des missions de veille et d'information du Conseil d'Administration quant aux évolutions des pratiques et des attentes du marché en termes de communication financière, gouvernance, droit boursier ainsi que sur les évolutions réglementaires. La Direction des Ressources Humaines La paie est sous-traitée intégralement à un prestataire externe. Ce prestataire assure aussi la veille juridique sociale. Des avocats spécialisés assistent la Société dans la résolution de litiges prud'homaux ou la mise en place de processus complexes. La Direction des Opérations Le Directeur des Opérations assure la Direction Logistique et Transport, la Direction Informatique, la Direction du département SAV, du département approvisionnement et du département qualité/certification. Il est membre du comité de direction. 90 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Logistique et Transport Le département logistique gère les relations quotidiennes avec les prestataires logistique et transport. Il s'assure de la négociation, de la mise en place et du suivi des opérations d'imports et d'exports de marchandises. Il assure la gestion quotidienne des lieux de stockage (Controle des entrées/sorties de marchandises), du niveau de stock et du taux d'occupation, des taux de qualité lié à la préparation des commandes (respect des délais et qualité de service). SAV Le département SAV gère les relations avec les plateformes de réparations situées dans les différents pays. Il s'assure de la mise en place des procédures de réparations, de la disponibilité des pièces détachées et des taux de service sur le respect des délais de réparation ainsi que de la qualité de la prestation. Il est le garant du taux de panne par produit et communique régulièrement avec les services qualité et achats afin d'améliorer la qualité des produits. Approvisionnement Il est en charge du taux de disponibilité des produits stockés, de passer les commandes d'achats auprès des fournisseurs et d'assurer le suivi des délais de fabrication. Il est en relation directe avec le département achat. Département qualité/certification Il est en charge de suivre la certification technique des différents produits afin de pouvoir les commercialiser sur les différents marchés dans le monde. Il a également pour mission de vérifier la qualité des produits fabriqués que ce soit au niveau matériel ou logiciel (pour les téléphones). Systèmes d'Information Ce département a pour missions essentielles : d'assurer la continuité du fonctionnement des infrastructures systèmes sur lesquelles sont déployés les environnements applicatifs métiers mis en œuvre au sein du Groupe ;

de garantir la sauvegarde et la protection des données de l'entreprise ainsi que la sécurité contre toutes formes d'intrusion dans les systèmes internes ;

de participer à l'évolution continue des solutions applicatives et d'infrastructure et permettant d'anticiper les évolutions imposées par la stratégie de l'entreprise et les axes de développement du Groupe. Organigramme juridique simplifié Le détail des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation est donné dans l'annexe des comptes consolidés. 14.5.2.2 Contrôle des filiales Contrôle du processus de décision Sur le plan juridique 91 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Il existe une concentration forte des mandats sociaux et de la représentation légale des filiales entre les mains des membres du Conseil d'Administration de la société mère. La préparation et la validation de l'ensemble des actes et réunions des organes légaux et statutaires des filiales et de la société mère en France (Assemblées Générales, Conseil d'Administration) sont centralisées au niveau de la Direction Financière Groupe. Les actes et réunions des organes légaux et statutaires des filiales à l'international sont préparés et validés par le Directeur Financier de la filiale, un conseil juridique externe le cas échéant et la Direction Financière Groupe. Les Directeurs Opérationnels et Financiers des filiales bénéficient de délégations de pouvoir conjointes et limitées par opération. Toute décision importante est soumise à demande écrite dans le cadre du rapport hebdomadaire du management. Une réponse écrite du comité de direction est formulée après examen du reporting et du rapport du management. Par ailleurs, des grilles d'habilitations ont été mises en place. Sur le plan opérationnel Contrôle et homogénéisation des activités internationales : la Direction Générale assure le suivi opérationnel des filiales étrangères et anime toutes les réunions relatives à ces filiales. Contrôle mensuel des résultats opérationnels : un reporting financier est envoyé tous les mois ainsi qu'un reporting opérationnel hebdomadaire. Contrôle des orientations stratégiques et des résultats obtenus Le comité de Direction se réunit autant de fois que nécessaire pour analyser les résultats des actions mises en place par les différentes entités opérationnelles et décider des orientations stratégiques et de leurs implications opérationnelles et financières pour l'avenir. 14.5.2.3 Procédures et méthodes de contrôle interne relatives au traitement de l'information comptable et financière Le contrôle interne de l'information comptable et financière s'organise autour des actions suivantes : le reporting de gestion mensuel homogène pour les différentes filiales du Groupe ;

les méthodes comptables communes au sein du Groupe. Outils et procédures comptables et processus mis en place La Direction Administrative et Financière met en place les méthodes, procédures, référentiels comptables et de gestion du Groupe. En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du Groupe Avenir Telecom au titre de l'exercice 2019-2020, sont établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne. La tenue de la comptabilité des filiales internationales est placée sous la responsabilité du Directeur Opérationnel de l'entité opérationnelle à laquelle elles sont rattachées. Chaque entité opérationnelle dispose de logiciels de comptabilité propre et est responsable de l'établissement de comptes statutaires des sociétés qui lui sont rattachées dans le respect des normes locales. 92 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction L'homogénéité de l'information financière utilisée pour la préparation des comptes consolidés du Groupe est assurée grâce à l'utilisation d'un reporting et de méthodes comptables uniformes arrêtées par la Direction Administrative et Financière. Un outil de consolidation commun à toutes les sociétés a été mis en place et la Direction Administrative et Financière assure mensuellement la revue des informations incluses dans le reporting et semestriellement dans le package de consolidation. Elle a également mis en place un manuel rappelant les principaux principes et méthodes comptables du Groupe. Processus de contrôle de gestion Le processus de contrôle de gestion est placé sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier. Les états de reporting permettent un suivi approfondi des performances commerciales et financières, ainsi que des éléments d'actifs et de passifs d'exploitation (stocks, créances clients, dettes fournisseurs). L'ensemble des sociétés du Groupe utilise la même trame de reporting. L'ensemble des données nécessaire à l'élaboration du reporting mensuel est intégré au sein du logiciel unique, soit par interface avec les applications comptables, soit par saisie manuelle. Le rapprochement des résultats de gestion avec les résultats issus de la comptabilité générale permet de contrôler la fiabilité de l'information financière. Les entités opérationnelles établissent et transmettent le reporting mensuel à la Direction Administrative et Financière dans les 30 jours qui suivent la clôture mensuelle. Processus budgétaire Le processus budgétaire est placé sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier. Il est décliné dans l'ensemble des filiales et au sein de la Société de la manière suivante : En février, chaque entité présente au comité budgétaire son plan d'action commerciale accompagné de son budget et de son programme prévisionnel d'investissement.

Ce budget peut être accepté ou faire l'objet de modifications sur demande du comité budgétaire jusqu'à approbation définitive.

Courant avril, avec la production définitive des états financiers consolidés, la Direction Générale valide par

écrit les budgets qui seront l'outil de pilotage de l'exercice. Processus d'établissement des comptes consolidés Le processus d'établissement des comptes consolidés est placé sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier. En application du règlement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, dit règlement IFRS 2005, les comptes consolidés du Groupe Avenir Telecom au titre de l'exercice 2019-2020, sont établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne. Le Groupe utilise un outil informatique de consolidation unique. Communication financière L'ensemble du processus de communication financière est placé sous la responsabilité du Directeur Administratif Financier et du Président Directeur Général. 93 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

14 Fonctionnement des organes d'administration et de direction Le calendrier de communication est diffusé en début d'exercice conformément aux obligations relatives à l'appartenance à Euronext Paris. La Direction Administratif et Financière s'assure que les informations communiquées au marché sont conformes aux résultats du Groupe et aux obligations légales et réglementaires. Elle est également en charge de la rédaction du rapport financier semestriel, du rapport de gestion, de la mise à jour des rubriques financières du site Internet de la Société, des communiqués financiers avec l'aide d'une agence de communication financière. Afin de mieux contrôler le processus de diffusion de l'information financière et garantir l'égalité d'information des différents publics, une procédure de communication stricte a été définie : le Directeur Administratif et Financier, l'agence de communication avec qui la Société a signé un contrat de prestation ainsi que le Président Directeur Général, sont les interlocuteurs uniques des analystes, des investisseurs institutionnels et du grand public. Plus généralement, toute information à caractère financier et pouvant avoir un impact sur le cours de Bourse fait l'objet d'un communiqué de presse et est rendue publique par une source unique et centralisée au niveau du Groupe. Afin de répondre aux obligations de la directive Transparence, qui harmonise les obligations d'information, de diffusion et de conservation de l'information réglementée des sociétés cotées, transposées par l'Autorité des marchés financiers, Avenir Telecom a sélectionné un diffuseur professionnel d'informations financières réglementées agréé par l'AMF. Par le biais de ce diffuseur, Avenir Telecom diffuse ses informations financières, dans leur intégralité et en temps réel, à travers toute l'Union européenne, aussi bien en direction des professionnels de la finance, des agences de presse que sur les sites Internet des principaux supports financiers européens. L'ensemble des communiqués est également mis en ligne sur le site Internet de la Société (http://corporate.avenir-telecom.com), de son diffuseur (www.actusnews.fr), d'Euronext (www.euronext.fr). Relations avec les commissaires aux comptes La Société est cotée en Bourse (compartiment C sur NYSE Euronext Paris) et dispose de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants, conformément à la loi. La mission principale des commissaires aux comptes est de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Elle est permanente et exclusive de toute immixtion dans la gestion. Les commissaires aux comptes interviennent à chaque clôture semestrielle et annuelle. Toutes les filiales actives du Groupe sont également dotées d'auditeurs ou de réviseurs. Procédure de suivi de la trésorerie/contrôle des risques de liquidité, de taux de change Le département trésorerie rattaché à la Direction Administrative et Financière assure le suivi des liquidités. En fonction du budget prévisionnel arrêté annuellement, un budget de trésorerie mensuel est arrêté pour chaque société du Groupe. Ce budget de trésorerie est suivi hebdomadairement en comité de trésorerie et l'analyse des écarts est commentée. Il permet ensuite le suivi et l'actualisation en glissement mensuel de la situation de trésorerie prévisionnelle. 14.5.2.4 Processus d'audit interne Grilles d'autorisations internes sur les processus d'engagement Tous les engagements de dépenses sont validés par le comité de Direction de chaque société du Groupe. 94 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

15 Salariés 15 Salariés 15.1 Effectifs Au 31 mars 2020, le nombre de salariés en fin de période est de 181 personnes contre 420 personnes au 31 mars 2019. Le tableau ci-dessous synthétise les informations consolidées relatives à la répartition des effectifs du Groupe au 31 mars 2020. Répartition géographique 31 mars 2020 31 mars 2019 France 28 35 International 153 385 Effectif total 181 420 Répartition statutaire 31 mars 2020 31 mars 2019 Cadres 34 48 Employés et agents de maîtrise 147 372 Effectif total 181 420 15.2 Participation et stock options Attributions d'options de souscription d'actions L'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2019 a délégué au Conseil d'Administration sa competence pour decider l'octroi d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice, d'une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l'article L.225-185, de la Société et d'autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce. L'assemblée générale a ainsi : autorisé le conseil d'administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice d'une part des mandataires sociaux de la Société et des membres du personnel qu'il déterminera parmi les salariés de la Société, et d'autre part, parmi les salariés et les mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l'article L. 225-180 dudit Code, sous réserve toutefois qu'aucun de ces salariés ou mandataires sociaux ne détienne plus de 10% du capital social de la Société, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la Société provenant de rachats effectués par la

Société dans les conditions prévues par la loi ; autorisé en outre le conseil d'administration en vertu de l'article L.225-185 du Code de commerce, à consentir lesdites options au Président du Conseil d'administration, au directeur Général et aux

Directeurs Généraux délégués sous réserve de satisfaire à au moins une des conditions définies à l'article L.225-186-1 du Code de commerce ; décidé que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d'actions supérieur à dix pour cent (10%) du capital social au jour de la décision du conseil d'administration et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d'options de souscription d'actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence demeure soumis à la limite générale commune au quatre délégations de compétences autorisées aux termes de la présente assemblée générale, fixée à un plafond total de vingt millions d'euros (20 000 000 €) ; 95 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

15 Salariés décidé que le prix à payer lors de l'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions sera fixé par le conseil d'administration le jour où les options seront consenties et que (i) dans le cas d'octroi d'options de souscription, ce prix ne pourra pas être inférieur à 80% de la moyenne des premiers cours côtés de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties, et (ii) dans le cas d'octroi d'options d'achat d'actions, ce prix ne pourra être inférieur ni à la valeur indiquée au (i) ci-dessus, ni à

80% du cours moyen d'achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code du commerce ; constaté que la présente autorisation emportera, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription aux actions qui seraient émises au fur et à mesure de l'exercice des options de souscription ; en conséquence, confèré tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation ; décidé que le conseil d'administration a également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seraient effectivement souscrites par l'exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ; fixé à vingt-six (26) mois, à compter du jour de l'assemblée, la durée de validité de la présente autorisation, et décide que cette autorisation prive d'effet à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d'administration ayant le même objet. Historique des attributions d'options de souscriptions d'actions Il n'y a pas eu de plan d'attributions d'options de souscriptions d'actions au cours des 3 derniers exercices et il n'y a plus de plan valide au 31 mars 2020. Options consenties aux mandataires sociaux et aux dix premiers salariés non mandataires sociaux sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 Options de souscription d'actions consenties à Nombre total Prix Plan Dates chaque mandataire social et options levées par ces d'options (en euros) d'échéance derniers attribuées/ d'actions souscrites Options consenties sur la période du 1er avril 2019 Néant au 31 mars 2020 à chaque mandataire social par l'émetteur et par toute société du Groupe Options de souscription ou d'achat d'actions Nombre total Prix moyen Plan Dates consenties aux dix premiers salariés non d'options pondéré d'échéance mandataires sociaux attributaires et options levées attribuées/ (en euros) par ces derniers d'actions souscrites Options consenties, sur la période du 1er avril 2019 Néant au 31 mars 2020, par l'émetteur et par toute société comprise dans le périmètre d'attribution des options, aux dix salariés de l'émetteur et de toute société comprise dans ce périmètre, dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé Options détenues sur l'émetteur et les sociétés Néant visées précédemment levées, sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, par les dix salariés de l'émetteur et de ces sociétés, dont le nombre d'options ainsi souscrites est le plus élevé 96 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

15 Salariés Intéressement aux résultats de l'entreprise et du Groupe En France, conformément à l'article L. 442-1 du Code du travail, visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, les sociétés du Groupe accordent une participation à leur personnel en fonction de leurs résultats. Pour l'exercice clos au 31 mars 2020, aucune participation n'est due. Le précédent accord d'interressement qui a expiré le 31 mars 2017 n'a pas été renouvelé. Intéressement aux résultats du Groupe Il n'existe pas au sein des sociétés étrangères du Groupe de dispositif comparable au plan d'épargne salariale mis en place pour les sociétés françaises de distribution télécom du Groupe (cf. « Informations sociales » ci- dessus). Les dirigeants des différentes filiales du Groupe sont intéressés aux résultats de leur société respective par le biais de la rémunération variable. 97 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

16 Principaux actionnaires 16 Principaux actionnaires 16.1 Répartition du capital de la Société et des droits de vote Le tableau ci-dessous présente la répartition de l'actionnariat d'Avenir Telecom S.A. au 31 mars 2020 et son évolution au cours des trois derniers exercices : 31 mars 2020 31 mars 2019 Nombre % capital droits de vote % droits de Nombre % capital droits de vote % droits de d'actions vote d'actions vote Avenir Télécom 800 000 0,17% 800 000 0,71% OXO 37 882 400 8,00% 75 764 800 14,55% 37 882 400 33,82% 75 764 800 47,17% Jean-Daniel Beurnier 9 773 194 2,06% 19 546 388 3,75% 10 189 194 9,10% 20 378 388 12,69% Robert Schiano-Lamoriello 41 807 874 8,83% 41 937 994 8,05% 7 031 279 6,28% 7 161 399 4,46% Actions de concert 89 463 468 18,90% 137 249 182 26,36% 55 102 873 49,20% 103 304 587 65,53% Public 383 033 870 80,93% 383 461 991 73,64% 56 099 015 50,09% 57 326 891 35,69% Total actions en 473 297 338 100,00% 520 711 173 100,00% 112 001 888 100,00% 160 631 478 100,00% circulation 30 juin 2020 Nombre d'actions % capital Droits de vote % droits de vote Avenir Télécom 800 000 0,10% OXO 37 882 400 4,54% 75 764 800 8,59% Jean-Daniel Beurnier 9 773 194 1,17% 19 546 388 2,22% Robert Schiano-Lamoriello 41 807 874 5,01% 41 937 994 4,75% Actions de concert 89 463 468 10,73% 137 249 182 15,56% Public 744 333 870 89,27% 744 761 091 84,44% Total actions en circulation 833 797 338 100,00% 882 010 273 100,00% A la date d'approbation du présent document d'enregistrement universel par l'AMF, il reste 25 892 857 BSA non encore exercés représentant un maximum de 25 892 857 actions, toutes les OCA ont été converties. Franchissements de seuil Franchissement de seuils statutaires Conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts de la Société, tout personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou cesse de détenir une fraction égale à 2,5 % du capital social ou des droits de vote ou tout multiple de ce pourcentage, est tenue d'informer la Société du nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle possède, par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation. Au 31 mars 2020, il n'y a pas, à la connaissance de la Société, d'actionnaires détenant plus de 2,5 % du capital social en actions ou en droits de vote en dehors du concert. Franchissement de seuils légaux Par courriers reçus le 5 mars 2020, l'Autorité des marchés financiers a été destinataire des déclarations de franchissements de seuils suivantes, intervenues le 28 février 2020 : M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi en baisse, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Oxo SA qu'il contrôle, le seuil de 20% des droits de vote de la société AVEINIR TELECOM et détenir, directement et indirectement, 47 655 594 actions AVENIR TELECOM représentant 95 311 188 droits de vote, soit 10,38% du capital et 18,81% des droits de vote de cette société ;

Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi en baisse, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Oxo SA qu'il contrôle, le seuil de 20% des droits de vote de la société AVEINIR TELECOM et détenir, directement et indirectement, 47 655 594 actions AVENIR TELECOM représentant 95 311 188 droits de vote, soit 10,38% du capital et 18,81% des droits de vote de cette société ; la société anonyme Oxo (208 boulevard de Plombières, 13014 Marseille) a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de la société AVEINIR TELECOM et détenir individuellement 37 882 400 actions AVENIR TELECOM représentant 75 764 800 droits de vote, soit 8,25% du capital et 14,95% des droits de vote de cette société ; 98 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

16 Principaux actionnaires M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le seuil de 5% des droits de vote de la société AVEINIR TELECOM et détenir individuellement 9 773 194 actions AVENIR TELECOM représentant 19 546 388 droits de vote, soit 2,13% du capital et 3,86% des droits de vote de cette société ; et Ces franchissements de seuils résultent d'une augmentation du nombre d'actions AVENIR TELECOM suite à l'exercice d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions. M. Robert Schiano-Lamoriello a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, par suite d'une acquisition d'actions AVENIR TELECOM sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société AVENIR TELECOM et détenir individuellement 41 807 874 actions AVENIR TELECOM représentant 41 937 994 droits de vote, soit 9,10% du capital et 8,28% des droits de vote de cette société. Par courrier daté du 16 juin 2020, le concert composé de M. Jean-Daniel Beurnier, la société Oxo, qu'il contrôle, et M. Robert Schiano-Lamoriello a déclaré, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, avoir franchi en baisse, le 15 juin 2020, les seuils de 25% et 20% en droits de vote et 15% en capital et détenir 89 463 468 actions AVENIR TELECOM représentant 137 249 182 droits de vote, soit 11,64% du capital et 16,80% des droits de vote de la Société. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société AVENIR TELECOM. cette occasion, (i) M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi en baisse, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Oxo SA qu'il contrôle, les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de la société AVENIR TELECOM et (ii) la société anonyme Oxo a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital de la société AVENIR TELECOM. 16.2 Droits de vote des principaux actionnaires de la Société Participation de la société OXO dans Avenir Telecom La société OXO n'a effectué aucune vente d'actions au cours des exercices 2018-2019,2019-2020 ni à la date du présent document. Au 31 mars 2020, OXO détenait 37 882 400 actions Avenir Telecom en nominatif administré, soit 8 % du capital et 14,55 % des droits de vote. Au 30 juin 2020, OXO détient 37 882 400 actions Avenir Telecom en nominatif administré, soit 4,54 % du capital et 8,59 % des droits de vote. 16.3 Pactes d'actionnaires Rappel de l'existence d'un pacte d'actionnaires comprenant des promesses unilatérales de cession de gré à gré d'actions Avenir Telecom Le 27 mai 1999, M. Jean-Daniel Beurnier a accordé des promesses unilatérales de cession de gré à gré d'actions Avenir Telecom exerçables avant le 31 décembre 2002, à MM. Robert Schiano-Lamoriello et Jérôme Borie (maximum 19 876 000 actions au prix de 2,52 euros). L'adhésion, le 27 mai 2002, de M. Jean-Louis Caussin au pacte d'actionnaires a conduit les autres membres à modifier la répartition des promesses de cession d'actions Avenir Telecom pour intégrer de manière plus égalitaire M. Jean-Louis Caussin, sans modification de l'enveloppe globale de 19 876 000 actions. Situation actuelle Suite aux modifications successives des conditions de ce pacte, puis à la sortie de MM. Jean-Louis Caussin et Jérôme Borie, respectivement les 23 octobre et 31 décembre 2002, les modalités du pacte sont désormais les suivantes : 99 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

16 Principaux actionnaires M. Jean-Daniel Beurnier s'est engagé à procéder à des donations d'une partie de sa participation directe, à intervenir sous réserve que la situation du marché ou des opportunités de transaction lui permettent de céder sans perturbation pour le marché les nombres d'actions nécessaires au paiement des droits de mutation. Ces promesses conditionnelles de donation portaient sur un maximum de 5 827 500 actions en faveur de M. Robert Schiano-Lamoriello. M. Robert Schiano-Lamoriello a bénéficié des levées de promesses conditionnelles de donation (cf. avis CMF 203C0304 du 28 février 2003) à hauteur de : 496 689 actions Avenir Telecom sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

2 048 090 actions Avenir Telecom sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. En vertu des accords signés entre les parties, M. Robert Schiano-Lamoriello a bénéficié d'une donation de 6 901 159 actions en mai 2018. Il n'y a plus de convention en vigueur au jour du présent document. Action de concert Le pacte d'actionnaires conclu entre MM. Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello est constitutif d'une action de concert entre ces deux actionnaires. Il n'existe pas de droits de vote différents pour les principaux actionnaires de la Société qui bénéficient d'un droit de vote double pour les titres détenus au nominatif depuis plus de deux ans comme tout autre actionnaire. Il n'existe pas de modalités de prévention de tout contrôle abusif. 16.4 Accords dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement de contrôle Le Conseil d'administration, réuni le 5 avril 2019, a conclu un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), pour l'émission réservée d'OCABSA sur le fondement de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 3 avril 2019, aux termes de sa 2ème résolution. L'opération se traduirait par une levée de fonds propres maximale de 7 millions d'euros (susceptible d'être augmentée en cas d'exercice de tout ou partie des BSA) se décomposant, sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 24 mois, comme suit : une première tranche de 235 OCA, émise le 5 avril, représentant un montant total nominal de 2,35 millions d'euros ; et

l'émission d'un maximum de 465 OCA additionnelles, décomposée en dix tranches successives pour un montant nominal maximum de 4,65 millions d'euros, conditionnée à l'obtention préalable d'un visa de l'AMF sur un prospectus relatif à l'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises dans le cadre de ce financement. Le remboursement d'une tranche ne peut être demandé par l'Investisseur que si la Société se retrouve dans un cas de défaut (les cas de défaut incluent notamment le retrait de la cote de l'action Avenir Telecom et certains cas de changement de contrôle de la Société). Ce contrat d'émission pourrait donc entraîner un changement de contrôle direct ou indirect de la Société compte tenu du nombre d'actions nouvelles émises. A la date d'approbation du présent document d'enregistrement universel par l'AMF, les 165 OCA restantes ont été émises pour un montant net de 1 650 milliers d'euros et 182 500 000 de BSA ont été émis pour un montant net de 1 850 milliers d'euros. Il reste ainsi 25 892 857 BSA non encore exercés représentant un maximum de 25 892 857 actions. Un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA, (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), a été conclu et signé par le directeur général délégué sur autorisation du conseil d'administration du 30 juin 2020 et sous les conditions suspensives suivantes : (i) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui doit se réunir le 10 août 2020, lui consente, aux termes de sa dixième résolution, une délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'instruments financiers composés de et/ou donnant droit à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d'actions, 100 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

16 Principaux actionnaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Negma Group, (ii) l'AMF approuve le prospectus d'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises dans le cadre de ce financement, et (iii) l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui doit se réunir le 10 août 2020, approuve, aux termes de sa onzième résolution, un regroupement d'actions par attribution d'une action nouvelle de 0,80 euro pour 80 actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale et finalise cette opération de regroupement (étant toutefois précisé que l'Investisseur aura la possibilité de renoncer discrétionnairement à la condition suspensive (iii)). L'opération se traduirait par une levée de fonds propres maximale de 36 millions d'euros (susceptible d'être augmentée en cas d'exercice de tout ou partie des BSA) se décomposant, sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 36 mois, comme suit : une première tranche d'un montant maximum de 3,5 millions d'euros à déterminer conjointement entre l'Investisseur et la Société en fonction du montant des abandons consentis par les créanciers dans le cadre de la requête de demande de modification substancielle du plan déposée le 6 mars 2020 (cf note

2 de l'annexe aux comptes consolidés) ; et

2 de l'annexe aux comptes consolidés) ; et l'émission d'un maximum de 32,5 millions d'euros décomposé en plusieurs tranches d'un montant pouvant aller de 1 million d'euros à 1,5 million d'euros par tranche en fonction de la liquidité observée sur le marché. Les Bons d'Emission seront exercés sur demande de la Société à sa seule discrétion. La Société prend l'engagement de ne pas tirer de Tranches si le cours de bourse est inférieur à la valeur nominale.. Les Bons d'Emission pourront être exercés à l'issue d'une période de 22 jours de bourse suivant l'émission de la Tranche précédente. Le remboursement d'une tranche ne peut être demandé par l'Investisseur que si la Société se retrouve dans un cas de défaut (les cas de défaut incluent notamment le retrait de la cote de l'action Avenir Telecom et certains cas de changement de contrôle de la Société). Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA et exercice des BSA seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les OCA et les BSA ne peuvent être ni cédées ni transférées sans le consentement préalable de l'émetteur, sauf au bénéfice des membres du même groupe que l'investisseur. Les actions issues de la conversion des OCA et celles issues de l'exercice des BSA seront librement cessibles. Les actions nouvelles émises seront rapidement remises sur le marché, l'Investisseur n'ayant pas l'intention de devenir actionnaire de la Société. 101 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

17 Transactions avec des parties liées 17 Transactions avec des parties liées 17.1 Opérations avec des apparentés Les opérations avec des apparentés sont décrites à la note 31 des comptes consolidés (« Informations sur les parties liées »). Il n'existe pas d'opération avec les parties liées qui ne soient pas réglementées. 17.2 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 Aux actionnaires, Avenir Télécom S.A. En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225- 31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l'Assemblée Générale. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 17.2.1 Conventions et engagements soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale 17.2.1.1 Conventions et engagements autorisés au cours de l'exercice écoulé Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisés au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale en application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce. 17.2.1.2 Conventions et engagements autorisés depuis la clôture Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisés depuis la clôture de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale. 17.2.1.3 Conventions et engagements non autorisés préalablement Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Conseil d'Administration. 102 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

17 Transactions avec des parties liées 17.2.2 Conventions et engagements déjà approuvés par l'Assemblée Générale Conventions et engagements approuvés au cours d'exercices antérieurs En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 17.2.2.1 Conventions et engagements conclus avec des sociétés ayant des dirigeants communs Convention de bail commercial Convention conclue entre la société Avenir Telecom et la société SCI Les Rizeries, autorisée par le conseil d'administration du 12 mai 2005 et du 18 septembre 2009 Date d'effet : 21 juin 2005

Modalités : La SCI les Rizeries est devenue propriétaire de l'immeuble commercial occupé par la Société en date du 21 juin 2005.

La Société et la SCI les Rizeries ont signé un avenant au bail consenti par acte sous seing privé en date du

10 septembre 1998 avec l'ancien bailleur.

Le bail sera poursuivi jusqu'à son terme entre la SCI les Rizeries et la Société, étant précisé que le seul changement dans les conditions du bail concerne le transfert à la charge de la Société des dépenses de gros entretien.

Le conseil d'administration réuni le 18 septembre 2009 a autorisé la signature d'un avenant entre la Société et la SCI Les Rizeries, renouvelant le bail du bâtiment d'AVENIR TELECOM S.A (France), Les Rizeries, situé 208 Boulevard de Plombières à Marseille (13014), pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives à compter du 19 octobre 2009. Le bail n'a toujours pas été renouvellé mais la Société occupe toujours les locaux.

Le montant facturé au titre du loyer et des charges au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 est de 450 000 euros hors taxes.

La Société et la SCI les Rizeries ont signé un avenant au bail consenti par acte sous seing privé en date du 10 septembre 1998 avec l'ancien bailleur. Le bail sera poursuivi jusqu'à son terme entre la SCI les Rizeries et la Société, étant précisé que le seul changement dans les conditions du bail concerne le transfert à la charge de la Société des dépenses de gros entretien. Le conseil d'administration réuni le 18 septembre 2009 a autorisé la signature d'un avenant entre la Société et la SCI Les Rizeries, renouvelant le bail du bâtiment d'AVENIR TELECOM S.A (France), Les Rizeries, situé 208 Boulevard de Plombières à Marseille (13014), pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives à compter du 19 octobre 2009. Le bail n'a toujours pas été renouvellé mais la Société occupe toujours les locaux. Le montant facturé au titre du loyer et des charges au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 est de 450 000 euros hors taxes. Personnes concernées : Messieurs Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello,co-gérants de la SCI les Rizeries Convention de rémunération des comptes courants Conclue entre la société Avenir Telecom et les sociétés du Groupe Date d'effet : 1er juin 1998

Modalités : La rémunération des comptes courants intra-groupe est calculée sur la base du taux Euribor 1 mois + 1,20% pour les filiales emprunteuses, et sur la base du taux Euribor 1 mois pour les filiales prêteuses. Les intérêts sont calculés chaque fin de mois, facturés tous les trimestres, date d'échéance 30 jours. 103 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

17 Transactions avec des parties liées Les intérêts débiteurs et créditeurs comptabilisés à ce titre sur l'exercice auprès de la Société ont été répartis comme indiqué ci-après : Filiales Intérêts Intérêts débiteurs créditeurs en euros Avenir Telecom International 35 239 Avenir Telecom SC (Roumanie) 48 684 Avenir Telecom EOOD (Bulgarie) 12 435 Total 96 358 Personnes concernées : Messieurs Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello administrateurs. Convention d'intégration fiscale Conclue entre la société Avenir Telecom et les sociétés françaises du Groupe Modalités : Le résultat fiscal de la société intégrée est déterminé comme si elle était imposée séparément.

L'économie d'impôt réalisée grâce au déficit d'une société intégrée est conservée par la société mère et constitue un gain immédiat de l'exercice de sa constatation. Néanmoins, dans le cas où la filiale intégrée redevient bénéficiaire, elle bénéficie du report de son déficit pour la détermination ultérieure de sa charge d'impôt.

Liste des sociétés intégrées pour l'exercice clos le 31 mars 2019 : INOV - INOVA VD SAS -P CETELEC SARL

Les résultats fiscaux, après ajustements sur résultat d'ensemble, transmis par ces sociétés au titre de l'exercice fiscal clos le 31 mars 2020 représentent un montant quasiment nul.

L'économie d'impôt réalisée grâce au déficit d'une société intégrée est conservée par la société mère et constitue un gain immédiat de l'exercice de sa constatation. Néanmoins, dans le cas où la filiale intégrée redevient bénéficiaire, elle bénéficie du report de son déficit pour la détermination ultérieure de sa charge d'impôt. Liste des sociétés intégrées pour l'exercice clos le 31 mars 2019 : INOV - INOVA VD SAS -P CETELEC SARL Les résultats fiscaux, après ajustements sur résultat d'ensemble, transmis par ces sociétés au titre de l'exercice fiscal clos le 31 mars 2020 représentent un montant quasiment nul. Personnes concernées : Monsieur Jean-Daniel Beurnier, Président des sociétés INOVA VD et INOV SAS et Président d'AVENIR TELECOM SA actionnaire de P CETELEC SARL. Convention d'utilisation de la marque « Avenir Telecom » Conclue entre la Société et la société Avenir Telecom International, autorisée a posteriori par le conseil d'administration du 27 juin 2005 et approuvée par l'assemblée générale du 16 décembre 2005 Date d'effet : 1er juillet 2004

Modalités : Un contrat de licence de marque a été conclu entre la Société et la société Avenir Telecom

International, afin de permettre à la Société d'exploiter la marque communautaire Avenir Telecom et, notamment, d'en concéder l'utilisation à d'autres sociétés du Groupe Avenir Telecom.

Le montant dû au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 est de 1 000 euros.

International, afin de permettre à la Société d'exploiter la marque communautaire Avenir Telecom et, notamment, d'en concéder l'utilisation à d'autres sociétés du Groupe Avenir Telecom. Le montant dû au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 est de 1 000 euros. Personnes concernées : Messieurs Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello administrateurs d'AVENIR TELECOM INTERNATIONAL. Conclues entre la Société et les sociétés du Groupe, renouvelées le 23 mars 2009 Date d'effet du dernier renouvellement : 1er avril 2008. 104 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

17 Transactions avec des parties liées Modalités : Les marques (communautaire et internationale) Avenir Telecom sont utilisées par un certain nombre de sociétés du Groupe Avenir Telecom, pour les besoins de leur activité commerciale et/ou à titre de dénomination sociale.

Compte tenu de la notoriété acquise depuis par les marques Avenir Telecom, et dans un souci de bonne organisation des relations entre les sociétés du Groupe, la Société a conclu un contrat avec chacune de ces sociétés, définissant les conditions et modalités de l'utilisation des marques Avenir Telecom.

Au titre de ces contrats, aucune facturation n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 compte tenu de la relance de l'activité de la Société.

Compte tenu de la notoriété acquise depuis par les marques Avenir Telecom, et dans un souci de bonne organisation des relations entre les sociétés du Groupe, la Société a conclu un contrat avec chacune de ces sociétés, définissant les conditions et modalités de l'utilisation des marques Avenir Telecom. Au titre de ces contrats, aucune facturation n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 compte tenu de la relance de l'activité de la Société. Personnes concernées : Messieurs Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello administrateurs. Convention d'utilisation de la marque « Internity » Conclue entre la Société et la société Avenir Telecom International, approuvée par l'assemblée générale du 16 décembre 2005 Date d'effet : 1er juillet 2004

Modalités : Un contrat de licence de marque a été conclu entre la Société et la société Avenir Telecom

International, afin de permettre à la Société d'exploiter la marque communautaire Internity et la marque roumaine Internity et, notamment, d'en concéder l'utilisation à d'autres sociétés du Groupe Avenir Telecom.

Le montant dû au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 est de 1 000 euros.

International, afin de permettre à la Société d'exploiter la marque communautaire Internity et la marque roumaine Internity et, notamment, d'en concéder l'utilisation à d'autres sociétés du Groupe Avenir Telecom. Le montant dû au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 est de 1 000 euros. Personnes concernées : Messieurs Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello administrateurs d'AVENIR TELECOM INTERNATIONAL. Conclues entre la Société et les sociétés du Groupe, renouvelées par avenant par le conseil d'administration du 15 février 2010 Date d'effet du dernier renouvellement : 1er avril 2009.

Modalités : Les marques (françaises, communautaire, internationale et roumaine) Internity sont utilisées par un certain nombre de sociétés du Groupe Avenir Telecom, pour les besoins de leur activité commerciale et/ou à titre de dénomination sociale.

Compte tenu de la notoriété acquise par les marques Internity, et dans un souci de bonne organisation des relations entre les sociétés du Groupe, la Société a conclu un contrat avec chacune de ces sociétés, définissant les conditions et modalités de l'utilisation des marques Internity.

Au titre de ces contrats, aucune facturation n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 compte tenu de l'arrêt de promotion de la marque par la Société.

Compte tenu de la notoriété acquise par les marques Internity, et dans un souci de bonne organisation des relations entre les sociétés du Groupe, la Société a conclu un contrat avec chacune de ces sociétés, définissant les conditions et modalités de l'utilisation des marques Internity. Au titre de ces contrats, aucune facturation n'a eu lieu au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 compte tenu de l'arrêt de promotion de la marque par la Société. Personnes concernées : Messieurs Jean-Daniel Beurnier et Robert Schiano-Lamoriello administrateurs. 17.2.2.2 Conventions et engagements avec les actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote Néant 105 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

17 Transactions avec des parties liées 17.2.2.3 Conventions et engagements avec les dirigeants Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement approuvés au cours d'exercices antérieurs avec les dirigeants. Marseille, le 26 juin 2020 Les commissaires aux comptes Antoine Olanda PricewaterhouseCoopers Audit Didier Cavanié 106 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

18 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats 18 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats 18.1 Informations financières historiques 18.1.1 Etats financiers consolidés au 31 mars 2020 Compte de résultat consolidé Milliers d'euros Notes 31 mars 2020 31 mars 2019* Chiffre d'affaires (30) 31 641 30 054 Coût des services et produits vendus Frais de transport et de logistique Coûts des réseaux de distribution directe Autres charges commerciales Charges administratives Autres produits et charges, nets (22) (26 894) (24 464) (22) (1 458) (1 392) (22) (1 433) (1 889) (22) (2 044) (2 136) (22) (4 217) (5 470) (24) 3 2 Résultat opérationnel Produits financiers Charges financières Résultat des activités poursuivies avant impôts sur le résultat Impôts sur le résultat Résultat net des activités poursuivies Résultat net après impôts des activités non poursuivies Résultat net Résultat net revenant Aux actionnaires de la Société

Aux intérêts minoritaires Résultat net par action revenant aux actionnaires de la Société (en euros) Résultat net par action des activités poursuivies Résultat net par action des activités non poursuivies Résultat net par action de l'ensemble consolidé Résultat net par action dilué des activités poursuivies Résultat net par action dilué des activités non poursuivies Résultat net par action dilué de l'ensemble consolidé (4 402) (5 295) (25), (26) 76 239 (25), (26) (498) (134) (4 824) (5 190) (27) (56) (40) (4 880) (5 230) (29) 457 497 (4 423) (4 733) (4 423) (4 733) - - (28) (0,020) (0,045) 0,002 0,002 (0,018) (0,043) (0,020) (0,045) 0,002 0,002 (0,018) (0,043) : Le résultat net des activités non poursuivies avec l'opérateur de téléphonie mobile en Bulgarie (voir notes 1 et 29), est présenté en application de la norme IFRS 5 dans la rubrique "résultat net des activités non poursuivies".

Le compte de résultat consolidé pour l'exercice clos au 31 mars 2019 a été retraité de la même façon pour permettre une comparaison des deux exercices comptables. Le Groupe a initialement appliqué IFRS 16 au 1er avril 2019 (voir note 32), en utilisant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 107 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

18 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats État du résultat global En milliers d'euros Note 31 mars 2020 31 mars 2019 Résultat net (4 423) (4 733) Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net (19) - Gains / (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés (14) (19) - Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net 396 101 Ecarts de conversion (20) 396 101 Juste valeur des instruments dérivés - - Autres éléments du résultat global après impôts 377 101 Résultat global total (4 046) (4 632) Dont: - Part attribuable aux actionnaires de la Société (4 046) (4 632) - Participations ne donnant pas le contrôle - - 108 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

18 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats Bilan consolidé Actif Milliers d'euros Notes 31 mars 2020 31 mars 2019 Actifs non courants Autres immobilisations incorporelles nettes (6) 38 40 Immobilisations corporelles nettes (7) 216 289 Droits d'usage (32) 348 - Acomptes versés sur passif judiciaire (17) 604 124 Autres actifs non courants nets (8) 468 649 Total actifs non courants 1 674 1 102 Actifs courants Stocks nets (9) 5 365 8 479 Créances clients nettes (10) 5 546 6 236 Autres actifs courants (11) 4 696 5 182 Trésorerie et équivalents de trésorerie (12) 6 183 3 395 Total actifs courants 21 790 23 292 TOTAL ACTIF 23 464 24 394 Passif Milliers d'euros Notes 31 mars 2020 31 mars 2019 Capitaux propres Capital social (19) 4 733 22 400 Primes d'émission 8 050 7 352 Réserves consolidées (19 978) (37 354) Ecart de conversion (20) (2 128) (2 524) Résultat de l'exercice (4 423) (4 733) Intérêts minoritaires - - Total capitaux propres (13 747) (14 860) Passifs non courants Dettes financières - Part non courante (13) 101 - Provisions et autres passifs actualisés - Part non courante (18) 8 361 8 296 Provisions et autres passifs - Part non courante (14) 255 280 Passif judiciaire - Part non courante (17) 14 763 15 541 Impôts différés (27) 1 235 1 235 Total passifs non courants 24 715 25 352 Passifs courants Dettes financières - Part courante (13) 727 651 Découvert bancaire (12),(13) 642 642 Provisions - Part courante (15) 883 876 Fournisseurs 3 669 4 846 Passif judiciaire - Part courante (17) 1 502 1 650 Dettes fiscales et sociales 1 790 2 216 Dettes d'impôts courants - 36 Autres passifs courants (16) 3 283 2 985 Total passifs courants 12 496 13 902 TOTAL PASSIF 23 464 24 394 Le Groupe a initialement appliqué IFRS 16 au 1er avril 2019 (voir note 32), en utilisant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 109 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom

18 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats Tableau consolidé des flux de trésorerie Milliers d'euros Notes 31 mars 2020 31 mars 2019* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES Résultat net revenant aux actionnaires de la Société (4 423) (4 733) Résultat net après impôts des activités non poursuivies 457 497 Résultat net des activités poursuivies (4 880) (5 230) Eléments non constitutifs de flux liés aux opérations d'exploitation : 674 192 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, variation des dépréciations des (21) 18 65 actifs non courants Dotations aux amortissements des droits d'usage 344 - Variation des charges de restructuration à payer (15) - 29 Variation des autres provisions (15) (22) (76) Effet d'actualisation (25) - (208) Effet des OCABSA (24) 337 - Effet des stock options et des actions gratuites (19) - 384 Plus ou moins-value sur cessions d'actifs (24) (3) (2) Variation des actifs nets et passifs d'exploitation hors effets des acquisitions : 2 788 (487) Variation des actifs/passifs relatifs aux clients 472 472 Variation des actifs/passifs relatifs aux fournisseurs 430 1 022 Variation des stocks 3 103 (1 790) Variation des autres actifs/passifs d'exploitation (1 217) (191) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies : (1 418) (5 525) Flux de trésorerie liés au paiement du passif judiciaire : (1 653) (1 394) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles non poursuivies : (29) 955 3 214 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : (2 115) (3 705) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT - Produit net des cessions d'actifs 2 - Acquisitions d'immobilisations corporelles et autres incorporelles (6),(7) (2) (176) Variation des autres actifs immobilisés 45 (39) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies : 45 (215) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement non poursuivies : (29) 245 - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : 290 (215) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT Emission d'OCABSA nette de frais (20) 5 000 - Variation du factor (13) - 143 Remboursement des emprunts (13) (451) - Variation liée aux droits d'usage (13) (344) - Variation des découverts bancaires (12) - - Flux de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies : 4 205 143 Flux de trésorerie liés aux activités de financement non poursuivies : (29) - - Flux de trésorerie liés aux activités de financement : 4 205 143 Incidence des variations de change sur la trésorerie 408 139 Variation de trésorerie 2 788 (3 638) Trésorerie en début d'exercice 3 395 7 033 Trésorerie en fin d'exercice 6 183 3 395 : Les flux de trésorerie des activités non poursuivies avec l'opérateur de téléphonie mobile en Bulgarie (voir notes 1 et 29), sont présentés en application de la norme IFRS 5 sur des lignes distinctes au sein du tableau des flux de trésorerie selon leur catégorie. Le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos au 31 mars 2019 a été retraité de la même façon pour permettre une comparaison des deux exercices comptables. Le Groupe a initialement appliqué l'IFRS 16 au 1er avril 2019 (voir note 32), en utilisant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 110 - Document d'enregistrement universel - Avenir Telecom