Avenir Telecom : Financement obligataire

Marseille, le 5 avril 2019. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce la mise en place d'un financement obligataire par émission réservée d'OCABSA afin de soutenir l'accélération de son plan de développement.

Jean-Daniel BEURNIER, PDG d'Avenir Telecom, déclare : « La signature de ce contrat d'émission avec le fonds d'investissement Negma Group Ltd, situé à Dubai, va nous permettre de mettre en adéquation nos ressources financières avec le potentiel offert par nos nouveaux produits, qui ont rencontré un fort succès lors du dernier Mobile World Congress.»

Réduction de la valeur nominale de l'action Avenir Telecom

Le Conseil d'administration a également décidé ce jour la réduction de la valeur nominale de l'action Avenir Telecom de 0,20 € à 0,04 €, faisant usage de la délégation de compétence et des autorisations conférées aux termes de la 1ère résolution de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 3 avril 2019.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®. Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est cotée sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

