Avenir Telecom : Mise à disposition du Prospectus

Grâce à une offre produit renforcée et à un réseau commercial étendu Avenir Telecom anticipe un développement de ses ventes de mobiles et accessoires de la gamme Energizer®, notamment au 2nd semestre 2019-2020, et a besoin de financer son fonds de roulement par des ressources financières additionnelles.

Cette levée de fonds a pour objet d'améliorer la flexibilité financière et de soutenir le plan de développement de la Société. Une première tranche d'obligations convertibles en actions a été émise le 5 avril 2019 (2 350 000 € soit l'exercice de 235 Bons d'Emission), permettant de renforcer la trésorerie de 2 000 000 € et ainsi d'engager la fabrication de nouveaux produits pour faire face à l'accueil favorable des professionnels du secteur et des nombreux contacts commerciaux engagés, notamment à l'occasion du Mobile World Congress 2019.

Le 5 avril 2019 (lire le communiqué de presse), Avenir Telecom avait annoncé la conclusion d'un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), pour l'émission réservée d'OCABSA sur le fondement de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 3 avril 2019, aux termes de sa 2ème résolution.

Marseille, le 16 juillet 2019. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 15 juillet 2019 le visa n°19-356 sur le Prospectus relatif à la mise en place d'un financement obligataire par émission réservée d'OCABSA (Obligations Convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions) d'un montant maximal de 7 M€, composé du Document de référence enregistré le 15 juillet 2019 sous le numéro R.19-356 et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus).

Les calculs ci-dessous sont effectués en tenant compte des actions nouvelles déjà émises au 17 mai 2019 et de conversions et exercices à venir à la valeur nominale, à savoir 0,04 €.

société espère ouvrir, pour financer la garantie 36 mois de certains mobiles (cette garantie constructeur, qui va au-delà des obligations légales, est encadrée par un contrat que Avenir Telecom a signé en avril 2019 avec la compagnie d'assurance Aréas et dont la mise en place opérationnelle est en cours) et pour permettre d'envisager la certification opérateurs des produits qui dans certains pays que la société espère ouvrir, coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros.

Cette réduction de capital a pour objectif d'apurer les pertes mais aussi d'éviter à la Société d'être redevable du paiement d'une indemnité contractuelle à l'Investisseur si le cours de Bourse venait à être inférieur à la valeur nominale de l'action. Cette indemnité a pour but d'assurer l'Investisseur de ne pas payer plus cher les actions nouvelles que le prix contractuel.

Les principaux facteurs de risque liés aux actions nouvelles, que l'investisseur n'a pas l'intention de conserver, figurent ci-après :

en cas d'émission d'actions issues de la conversion des OCA, les actionnaires verront leur participation dans le capital social de la Société diluée ; cette participation pourrait également

être diluée en cas d'émission d'actions issues de l'exercice des BSA (cf. section E.6 du résumé de la note d'opération) ; et

être diluée en cas d'émission d'actions issues de l'exercice des BSA (cf. section E.6 du résumé de la note d'opération) ; et le montant total des souscriptions d'OCABSA par l'investisseur n'est pas garanti ;

la Société peut être amenée à rembourser les OCA en numéraire ;

la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

la cession des actions de la Société par les porteurs d'OCA ou de BSA sur Euronext Paris pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de marché de l'action ;

risque de perte d'un actionnaire de référence : La mise sur le marché des Actions Nouvelles par le porteur des OCA ou des BSA génère un risque de changement de contrôle au cas où une personne viendrait à acquérir un nombre d'Actions Nouvelles qui, avec les actions qu'elle détient déjà ou pas, représente une quantité de titres supérieure à celle détenue par le concert.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé le 15 juillet 2019 sous le n°19-356 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de référence enregistré le 15 juillet 2019 sous le numéro R.19-026 et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'Avenir Telecom ainsi qu'en version électronique sur les sites internet de la société (corporate.avenir-telecom.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®. Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est cotée sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Directeur Administratif Relations Investisseurs Relations Presse et Financier +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr nbouchez@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

4