Avenir Telecom : Note d'opération financement OCABSA avril 2019

Avenir Telecom S.A.

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 22 400 377,60 euros

Siège social : 208, boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20

NOTE D'OPÉRATION

Mise à la disposition du public à l'occasion de l'admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris, dans le cadre de l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Negma Ltd (l' « Investisseur »), de 700 bons (les « Bons d'Emission » ou les « BEOCABSA ») ayant conduit ou susceptibles de conduire à l'émission, en une ou plusieurs tranches sur une durée de 24 mois, de 700 obligations convertibles en actions (les « OCA ») d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros auxquelles sont ou seront attachés des bons de souscription d'actions (les « BSA » et avec les OCA les « OCABSA ») :

de 4 812 118 actions nouvelles émises sur conversion de 45 OCA ;

d'un nombre maximum de 163 750 000 actions nouvelles susceptibles d'être émises sur conversion de 655 OCA ;

de 8 392 857 actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice de 8 392 857 BSA ; et

d'un nombre maximum de 58 125 000 actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice d'un nombre maximum de 58 125 000 BSA.

Visa de l'Autorité des marchés financiers

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et notamment des articles 211-1 à 216-1 de son Règlement général, l'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n°19-356 en date du 15 juillet 2019 sur le présent prospectus.

Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des documents comptables et financiers présentés.

Le prospectus (le « Prospectus ») est composé :

du document de référence de la société Avenir Telecom S.A. (la « Société »), enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 15 juillet 2019 sous le numéro R.19-026 (le « Document de Référence »),

R.19-026 (le « Document de Référence »), de la présente note d'opération, et

du résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social 208, boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, sur le site Internet de la Société (www.corporate.avenir-telecom.com) ainsi que sur le site

Internet de l'AMF (www.amf-france.org).