Avenir Telecom : Notes aux états financiers annuels clos le 31 mars 2019

Plus ou moins value sur cessions d'actifs

Notes annexes aux états financiers annuels au 31 mars 2019

Note 1 - La Société

Avenir Telecom (« la Société ») est une société de droit français domiciliée à Marseille, France.

La Société intervient en France et à l'étranger comme concepteur et distributeur de smartphones, de featurephones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® dans un modèle de distribution multi-canal.

La date de clôture comptable a été décidée principalement en raison de la saisonnalité de l'activité afin de mieux la répartir au sein des semestres comptables. Traditionnellement, la fin de l'année civile est la période de plus forte activité.

Avenir Telecom est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

Le 28 décembre 2015, la direction d'Avenir Telecom, après en avoir informé le personnel, avait déposé une déclaration de cessation de paiement. Le Tribunal de Commerce de Marseille avait ouvert, le 4 janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire assortie d'une période d'observation de 6 mois qui s'était terminée le 4 juillet 2016 et qui avait été renouvelée jusqu'au 4 janvier 2017. Par jugement en date du 9 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de Marseille avait autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 4 juillet 2017.

Le jugement du 10 juillet 2017 du Tribunal de Commerce de Marseille a mis fin à la période d'observation et a arrêté le plan de redressement présenté par la Société.

Le Tribunal de Commerce de Marseille, qui a souligné que la société avait démontré la qualité du travail de restructuration entrepris, a arrêté le plan de redressement de la société Avenir Telecom et a fixé sa durée à 10 ans.

L'apurement du passif d'un montant de 60,7 millions d'euros au 10 juillet 2017 a été établi de la façon suivante :

un abandon par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de 76,5% de leurs créances, soit

27,4 millions d'euros ;

un paiement de 0,5 million d'euros d'une créance superprivilégiée ;

un paiement selon les modalités arrêtées par le Tribunal de Commerce de Marseille comprenant un étalement sur 10 ans des créances hors superprivilège avec des annuités progressives (1% les 2 premières années, 5% de la troisième à la neuvième année et 63% la dixième année).

Suite aux règlements effectués au cours de la période ainsi qu'à différents reclassements, le passif judiciaire reconnu dans les comptes de la Société au 31 mars 2019 est de 18,8 millions d'euros contre 23,3 millions d'euros au 31 mars 2018 (note 9).

L'étalement du passif permet d'assurer la gestion opérationnelle de la Société sur son nouveau périmètre d'activité et la Direction considère que la Société dispose de ressources financières suffisantes pour continuer ses activités opérationnelles et répondre à ses obligations financières au moins sur les douze prochains mois. Au 31 mars 2019, la trésorerie de la Société s'élève à 2,3 millions d'euros. Comme détaillé en note 22, le Conseil d'administration, réuni le 5 avril 2019, a conclu un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA (le « Contrat d'Emission ») avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes (l' « Investisseur »), pour l'émission réservée d'OCABSA. L'opération qui se traduirait par une levée de fonds propres maximale de 7 millions d'euros (susceptible d'être augmentée en cas d'exercice de tout ou partie des BSA) sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 24 mois, a été prise en compte dans l'évaluation des flux de trésorerie pour déterminer les ressources financières à venir de la Société. Le 9 avril 2019 la première tranche de 2 350 milliers d'euros a été débloquée, le déblocage des tranches suivantes est soumis à l'obtention du visa de l'AMF pour le Document de Référence et la Note d'opération.

Les instances en cours non provisionnées comptablement ne feront pas l'objet d'une provision annuelle auprès du commissaire à l'exécution du plan.