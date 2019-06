Avenir Telecom : Notes aux états financiers consolidés au 31 mars 2019

: Le résultat net des activités non poursuivies avec les opérateurs de téléphonie mobile en France et dans certains pays à l'international (voir notes 1 et 29), est présenté en application de la norme IFRS 5 dans la rubrique "résultat net des activités non poursuivies". Le compte de résultat consolidé pour clos au 31 mars 2018 a été retraité de la même façon pour permettre une comparaison des deux exercices comptables.