Marseille, le 10 juin 2019. Le Groupe Avenir Telecom, concepteur et distributeur de mobiles et d'accessoires commercialisés sous licence de marque Energizer ® exclusive et mondiale, annonce ses résultats de l'exercice 2018-2019 (période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) arrêtés le 7 juin 2019 par le Conseil d'administration[1].

(en millions d'euros) 2017-2018[2] 2018 -2019 Chiffre d'affaires 43,4 39,0 Charges opérationnelles courantes[3] (47,7) (44,0) Autres produits et charges 1,5 0,0 Résultat opérationnel (2,8) (5,0) Charges financières nettes (0,2) 0,1 Impôts 0,0 (0,0) Résultat net des activités poursuivies (3,0) (5,0) Résultat des activités non poursuivies 33,7 0,2 Résultat net 30,7 (4,7)

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 39,0 millions d'euros en 2018-2019 contre 43,4 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Les facturations proviennent, pour 48%, de la conception et la distribution de mobiles et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive de marque Energizer ® . Le solde provient de l'activité résiduelle réalisée avec les opérateurs de téléphonie mobile dans les filiales du Groupe en Europe de l'Est.

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires, le Groupe a enregistré un total de 3,5 millions d'euros de commandes non livrées avant le 31 mars 2019 et qui ne figurent donc pas dans le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.

Afin d'adapter son organisation à son nouveau périmètre d'activité, Avenir Telecom a réduit de 19% ses coûts de structure[4] sur le dernier exercice, dont une baisse de 13% des charges administratives.

Ceci a permis de contenir le montant de la perte opérationnelle à 5,0 millions d'euros, contre 2,8 millions d'euros lors de l'exercice précédent, malgré l'impact des commandes non facturées. Retraité des « Autres produits et charges », qui intégraient un abandon de créances pour 1,5 million d'euros lors de l'exercice précédent, le résultat enregistre un repli limité de -0,8 million d'euros (-5,0 contre

-4,3 millions d'euros).

Le résultat net annuel ressort à -4,7 millions d'euros, grâce au produit résiduel des activités non poursuivies sur les exercices précédents (0,2 million d'euros)[5].

3,4 millions d'euros de trésorerie au 31 mars 2019 et 7,0 millions d'euros de financements signés post-clôture

Au 31 mars 2019, la trésorerie du Groupe s'élevait à 3,4 millions d'euros contre 7,0 millions au 31 mars 2018, notamment en raison de l'augmentation des stocks (+1,8 million d'euros) liée aux commandes non livrées à la fin de l'exercice.

Afin d'améliorer la flexibilité financière et de soutenir son plan de développement, Avenir Telecom a mis en place, après la clôture de l'exercice, un financement obligataire d'un montant maximum de 7,0 millions d'euros sur 24 mois[6]. Une première tranche d'obligations convertibles en actions a été émise le 5 avril, permettant de renforcer la trésorerie de 2,35 millions d'euros.

Développement attendu des ventes de mobiles et accessoires de la gamme Energizer ® et arrêt programmé des activités de distribution directe en Bulgarie

Ce financement a permis d'engager les prises de commandes pour faire face à l'accueil favorable des professionnels du secteur et des nombreux contacts commerciaux engagés notamment à l'occasion du Mobile World Congress 2019 qui s'est tenu en février dernier. A cette occasion, pas moins de 26 nouveaux smartphones et features phones, dont plusieurs innovations majeures, ont été présentés.

Grâce à une offre produit renforcée, à un réseau commercial étendu et à des ressources financières additionnelles, Avenir Telecom anticipe un développement de ses ventes de mobiles et accessoires de la gamme Energizer ® , notamment au second semestre 2019-2020.

Par ailleurs, suite à la résiliation du contrat de distribution avec l'opérateur bulgare Telenor, Avenir Telecom Bulgarie a annoncé, le 29 mai, à ses collaborateurs la fermeture prochaine des 43 points de vente exploités en direct dans le pays (11,6 millions d'euros de chiffre d'affaires) et le licenciement de 192 salariés. Cette opération, qui va accélérer le recentrage sur les ventes de mobiles et accessoires de la gamme Energizer ® , devrait être d'un maximum de 0,4 million d'euros donc sans impact significatif sur la trésorerie du Groupe.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur d'accessoires et de mobiles commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0000066052 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

[1] Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel inclus dans le document de référence

[2] Le résultat net des activités non poursuivies avec les opérateurs de téléphonie mobile en France et dans certains pays à l'international est présenté en application de la norme IFRS 5 dans la rubrique « résultat net des activités non poursuivies » pour permettre une comparaison des deux périodes comptables

[3] Charges opérationnelles hors « Autres produits et charges, nets »

[4] Somme des charges de personnel, transport, locations, honoraires, personnel intérimaire et sous-traitance, frais de déplacement et mission

[5] Sa comparaison avec le résultat net au 31 mars 2018 n'apparait pas pertinente car ce dernier était essentiellement constitué du résultat des activités non poursuivies

[6] Cf. communiqué de presse du 05 avril 2019 « Mise en place d'un financement obligataire d'un montant maximal de 7 millions d'euros pour accélérer le développement de ses produits »

