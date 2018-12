Avenir Telecom : en retrait après ses résultats semestriels

04/12/2018 | 10:25

Avenir Telecom chute de près de 10% après la publication d'un résultat net de -0,4 million d'euros pour son premier semestre 2018-19, à comparer à +28,2 millions sur la même période de 2017-18 pour un chiffre d'affaires en repli de 3,5% à 21,1 millions.



'Le semestre marque l'accélération du recentrage sur la conception et la distribution de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive de marque Energizer', explique-t-il, notant que cette activité représente désormais près de 49% du chiffre d'affaires.



Avenir Telecom met aussi en avant une hausse spectaculaire sur le marché asiatique : ses ventes dans la région ont progressé de 58% et représentent désormais 23% de son activité totale contre seulement 14% au premier semestre de l'exercice précédent.



