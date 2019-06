Avenir Telecom : résultat net annuel de -4,7 ME

10/06/2019 | 08:39

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 39,0 millions d'euros en 2018-2019 contre 43,4 millions d'euros lors de l'exercice précédent. Les facturations proviennent, pour 48%, de la conception et la distribution de mobiles et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive de marque Energizer.



' Avenir Telecom a réduit de 19% ses coûts de structure sur le dernier exercice, dont une baisse de 13% des charges administratives. Ceci a permis de contenir le montant de la perte opérationnelle à 5,0 millions d'euros, contre 2,8 millions d'euros lors de l'exercice précédent ' précise la direction.



Le résultat net annuel ressort à -4,7 millions d'euros (contre 30,7 ME sur l'exercice précédent), grâce au produit résiduel des activités non poursuivies sur les exercices précédents (0,2 million d'euros).



Au 31 mars 2019, la trésorerie du Groupe s'élevait à 3,4 millions d'euros contre 7,0 millions au 31 mars 2018, notamment en raison de l'augmentation des stocks (+1,8 million d'euros) liée aux commandes non livrées à la fin de l'exercice.



Avenir Telecom a mis en place, après la clôture de l'exercice, un financement obligataire d'un montant maximum de 7,0 millions d'euros sur 24 mois.



