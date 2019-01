Avenir telecom : le concert passe sous les 50% du capital

04/01/2019 | 15:36

Le concert composé de Jean-Daniel Beurnier, la société Oxo qu'il contrôle et Robert Schiano-Lamoriello a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 décembre, le seuil de 50% du capital d'Avenir Telecom et détenir, à cette date et à ce jour, 49,81% du capital et 64,85% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Avenir Telecom sur le marché. À cette occasion, Jean-Daniel Beurnier a franchi individuellement en baisse le seuil de 10% du capital de la société.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.