Aveva : Invest Securities relève sa cible, reste à 'vente'

23/04/2019 | 09:22

Invest Securities relève son objectif de cours de 2100 à 2550 pence sur Aveva, mais réitère son opinion 'vente', jugeant que la hausse du titre depuis le début d'année (+38%) fait 'ressortir une valorisation élevée au regard de la croissance des résultats'.



Plus qu'un CA trimestriel supérieur aux attentes, le bureau d'études indique que la remontée du baril depuis le début d'année le conduit à relever ses estimations sur 2018-19 (+4% au niveau du BNA) et surtout sur 2019-20 (+5,9%) et 2020-21 (+8,8%).



'En dépit d'un momentum bien plus favorable que dans un passé récent, le ton prudent du management sur le redressement de la rentabilité mérite selon nous quelques éclaircissements lors de la publication des résultats 2018-19 le 29 mai', prévient-il.



