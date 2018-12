Latécoère : Oddo BHF ne désespère pas

06/12/2018 | 11:57

Le bureau d'études Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier aéronautique Latécoère, qui plonge de plus de 20% ce midi, vers 2,5 euros, après le lancement d'un avertissement sur résultats. Toujours acheteurs du dossier, les analystes ramènent cependant leur objectif de cours de 5 à 4 euros.



Si Latécoère a confirmé ses prévisions au titre de l'exercice 2018, il a abaissé significativement celles de 2019 en raison de coûts de démarrage de contrats, et coûts d'internalisation à la suite du défaut 'prolongé' d'un fournisseur, et de la baisse de volumes sur certains contrats du fait de la concurrence.



'Les aérostructures (sont) à nouveau à la peine', commentent les analystes, alors que 'l'interconnexion (est) victime de son succès' et souffre d'une crise de croissance.



Oddo BHF a en conséquence sabré sa prévision de bénéfice par action 2019 de 36%, et celle de 2020 de 10%, les projections de cash flow libre étant également réduites.



Certes, 'la décote (de l'action Latécoère) n'est plus que de 20% sur le secteur Aéronautique civile (...) pour une visibilité relativement réduite.' Sans intégrer de prime spéculative 'même si Latécoère a autant de chances d'être un prédateur qu'une proie, il reste 'encore un potentiel de réappréciation de 26%', peut-on lire.









