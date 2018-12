Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Latécoère a abaissé ses perspectives financières pour 2019 dans le sillage de coûts de démarrage et d'investissements supplémentaires qui pèseront sur la marge d’exploitation. La sanction est lourde sur la place de Paris où le titre perd 19,15% à 2,575 euros. Pourtant, LCM reste à l’achat sur la valeur et préfère jouer la « recovery » de l’équipementier aéronautique, même si celle-ci se trouve décalée dans le temps.Désormais, Latécoère anticipe pour 2019 une marge opérationnelle récurrente positive et un cash-flow libre opérationnel négatif.Auparavant, le groupe visait un free cash flow comparable à 2017, où ce dernier s'était établi à 29,4 millions d'euros." Au plan des marges, alors qu'un redressement demeure d'actualité pour le second semestre 2018 par rapport au 1er semestre de l'année, l'objectif d'un retour en 2019 aux niveaux de marges de 2017 (7,8%) est totalement remis en cause ", explique LCM.Cela tient aux coûts de démarrage plus importants qu'attendu dans la branche " Systèmes d'interconnexion ", destinés à financer la croissance, et au retard pris dans le plan de transformation de la branche " Aérostructures ". La baisse des cadences, plus marquée que prévu sur les programmes Embraer E1 et Airbus A 330, est également en cause.Face à ces éléments, LCM prévient que tout décrochage excessif du titre dans les prochains jours pourra être mis à profit. Selon l'analyste, la dynamique commerciale restaurée et la profonde transformation au plan industriel favoriseront un puissant sursaut des performances opérationnelles et financières de Latécoère à partir de 2020.Concernant 2018, Latécoère a maintenu sa guidance d'une stabilité du chiffre d'affaires à données constantes.