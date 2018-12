Aviation Latecoere : Latécoère ajuste ses perspectives pour 2019

Information réglementée, sous embargo jusqu'à 17h45, mercredi 5 décembre 2018

Latécoère ajuste ses perspectives pour 2019

▪La croissance plus rapide que prévu du chiffre d'affaires de labranche Systèmesd'Interconnexion tirera la croissance organique du Groupe en 2019

▪La marge d'exploitation récurrente 2019 sera impactée par: oDes coûts de démarrage etd'investissements supplémentaires liés aux systèmes d'interconnexion pour soutenir la croissance oUn mix produits défavorable pour les aérostructures et le retard del'internalisation de pièces primaires



Toulouse, le 5 décembre 2018-Latécoère, partenaire de rang 1 des grands constructeurs aéronautiques internationaux, a revu ses prévisions pour les exercices 2018 et 2019 et annonce des perspectives actualisées.

Pierre Gadonneix, Président du Conseil d'administration de Latécoère, a déclaré :« Latécoère s'adapte en permanence à l'évolution de son environnement et le Groupe l'a prouvé une nouvelle fois en 2018. Plus que jamais, Latécoère reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de long terme, car le Groupe réalise les investissements nécessaires à son outil industriel. La forte dynamique de notre brancheSystèmes d'Interconnexion et latransformation en cours de notre branche Aérostructures nous positionnent parfaitement pour répondre aux besoins de nos clients. »

Yannick Assouad, Directeur Général du Groupe, a ajouté :« Les succès commerciaux enregistrés en 2018 par la brancheSystèmes d'Interconnexion deLatécoère entraînent de nouveaux coûts de démarrage. Saisir ces opportunités fera croître notre part de marché mais aura un impact sur la rentabilité de la branche en 2019, ouvrantainsi la voie à une nouvelle période d'expansion de la marge les années suivantes. Dans notrebranche Aérostructures, la transformation est en cours, à la suite du lancement de nouvelles installations industrielles ultramodernes. Bien que nous bénéficiions déjà d'une base de coûts optimisée, la réinternalisation récente de certaines pièces primaires, combinée à des effets de mix de revenus défavorables, a retardé nos plans pour cette branche. Nous restons totalement concentrés sur la mise en œuvre de notre plan de Transformation 2020, et notre bilan robuste nous fournit la solidité financière nécessaire pour investir dans notre avenir. »

Systèmes d'interconnexion

Latécoère gagne des parts de marché dans le domaine des cabines et a enregistré de nouveaux contrats très importants en 2018, dont les faisceaux de câbles de l'IFE (In Flight Entertainment) de Thalès, qui équipent de nombreux nouveaux avions et des appareils en rétrofit. Cette tendance constitue un important moteur de croissance pour la branche et pour le Groupe en 2019. Cependant, l'ampleur des nouveaux contrats nécessite une augmentation de la capacité et génère des coûts de démarrage importants. Les contrats déjà remportés en 2017 ont connu une hausse similaire des coûts de démarrage en 2018. Latécoère est donc confiant sur le niveau de marge de ces nouveaux contrats à partir de 2020.

Aérostructures

La branche Aérostructures de Latécoère poursuit sa transformation après le lancementd'installations de fabrication ultramodernes qui réduisent sa base de coûts globale et fournissent les moyens industriels compétitifs pour les appels d'offres à venir liés aux nouvellesplates-formes. Cependant, la répartition des revenus de la branche restera affectée en 2019par le déclin plus rapide des programmes d'avions plus anciens, notamment les Embraer E1 et A330. De plus, à la suite de la défection d'un fournisseur majeur en 2018, le Groupe a été contraint de modifier le programme d'internalisation des pièces primaires d'aérostructure. Ce processus devrait maintenant durer plus longtemps et certaines des réductions de coûts initialement prévues en 2019 auront lieu un an plus tard.

Mise à jour des perspectives du Groupe

Malgré des incertitudes qui demeurent concernant la résolution des négociations contractuelles, les attentes de Latécoère restent valables pour 2018, le chiffre d'affaires du Groupe étant en ligne avec celui de 2017 hors effets de change et la marge récurrente du second semestre supérieure à celle du premier semestre.

En 2019, Latécoère devrait délivrer une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors effets de change. Cependant,les coûts de démarrage de la branche Systèmesd'Interconnexionetl'avancée du plan de Transformation dans la brancheAérostructures généreront une marge opérationnelle récurrente positive et un cash-flow libre opérationnel négatif. Cela doit être comparé aux annonces précédentes, qui prévoyaient une moindre croissance des revenus, un résultat et Free Cash Flow comparables à 2017.

Prochaine publication

Chiffre d'affaires 2018, 30 janvier 2019, après la clôture du marché.

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing,Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l'aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires), dans deux domaines d'activités:

•Aérostructure Industrie (61% du CA) : tronçons de fuselage et portes.

•Systèmes d'Interconnexion (39% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2017, 4 451 personnes dans 10 pays différents. Latécoère, société anonymeau capital de 189 489 904 € divisé en 94 744 952 actions d'un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris- Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

