Aviation Latecoere : Résultat semestriel 2018

Toulouse, le 5 septembre 2018

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

▪2018, une année de transition pour un outil industriel plus performant

▪Poursuite du déploiement du plan de Transformation 2020, en ligne avec le plan de marche défini

▪Des résultats impactés temporairement par les frais de démarrage des nouveaux sites industriels et d'accompagnement duplan de Transformation 2020

▪Dynamique commerciale soutenue

COMPTE DE RÉSULTAT

Toutes les données chiffrées de ce communiqué de presse sont exprimées en données IFRS. Les comptes 2017 retraitésde l'application de la norme IFRS 15sont disponibles à la fin de ce communiqué.

En millions d'euros

EBITDA courant2

Résultat opérationnel courant

320,8 20,97,1

350,4 46,533,2

En % du CA

Eléments non courants

Résultat opérationnel

Coût de l'endettement net

Autres résultats financiers

Résultat financier

Impôts sur le bénéfice

Résultat net

0,88,0-1,7 -3,3-5,0-0,12,8

-1,331,8-3,8 24,120,3-13,738,5

¹Retraitédel'applicationdelanormeIFRS15envigueurdepuisle1

erjanvier 2018

2EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + amortissements et dépréciations d'immobilisations corporelles et incorporelles

Les comptes du premiersemestre 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors desa réunion du 4 septembre 2018 - Comptes ayant fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Un chiffre d'affaires principalement impacté par les effets de change

Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires du Groupe Latécoère s'établit à 320,8 M€, en baisse de8,5% en données publiées par rapport à la même période de 2017, subissant l'impactimportant de la dépréciation du dollar. À taux de change constant, Latécoère affiche un chiffred'affaires en recul de 2,9% sur le premier semestre, sans incidence sur les tendances annoncées pour l'année.

Le chiffre d'affaires de l'activité Aérostructures, en repli de 8,3% à taux de change constant

(-13,8% en données publiées), reflète essentiellement les baisses de cadence sur leprogramme Embraer E1. Les ralentissements annoncés sur l'A330 et l'A380, la saisonnalitédes livraisons de l'A320 et les baisses de prix contractuels ont également contribué auralentissement de cette division.

L'activité Systèmes d'Interconnexion s'inscrit en progression de 5,2% à taux de changeconstant (-0,3% en données publiées). Le recul desfacturations de l'A380 et les impacts deprix ont été largement compensés par la contribution des nouveaux contrats remportés en 2017 dont celui du MRJ de Mitsubishi Aircraft.

Rappelons que si une partie du chiffred'affaires est sensible aux évolutions du $, le résultat du Groupe est couvert, soit naturellement viades d'achats en $ et un réseau de productionmondial, soit via des instruments de couverture.

Couverture annuelles€/$du Groupe :

2018 2019 2020 Couverture en place en M$ 390 429 345 Cours au pire 1,16 1,18 1,24

Repli ponctuel de la rentabilité

Conformément aux attentes, au 30 juin 2018, le résultat opérationnel courant du Groupes'élève à 7,1 M€ contre33,2M€en 2017.

En millions d'euros

Chiffre d'affairesEBITDA CourantRésultatOpérationnel Courant

S1 2017

S1 2018

Retraité1

S1 2018

S1 2017 Retraité1

S1 2018

S1 2017 Retraité1

Aérostructures

Systèmes d'InterconnexionTotal

182,5 138,2320,8

211,8 138,6350,4

2,6 18,220,9

24,7 21,646,5

-3,8 10,97,1

18,5 14,633,2

La rentabilité desdeux branches d'activitéapâti de la détérioration de la parité €/$.

Pour la branche Aérostructures, le recul est également lié aux révisions de prix contractuelles,à l'effet de baisse des volumes Embraer, et auxajustements temporaires liés au démarrage des deux sites de production. Par ailleurs, la branche subit des surcoûts liés à une défaillance,d'un fournisseur important. Son remplacement, qui consiste majoritairement à internaliser la production de pièces primaires, sera terminé fin 2018.

Les actions entreprises en 2017 (PSE en France, transfert de production et réduction descoûts d'achat) permettent de compenser la révision des prix et ainsid'améliorer la marge decertains programmes, tendance quis'amplifiera dans les mois à venir.

Les coûts non récurrents comprennent essentiellement les coûts liés au démarrage des nouveaux sites industriels de Montredon et de Bulgarie, aux activités de re-sourcing et à l'accompagnement du plan deTransformation. Grâce à la comptabilisation de la plus-value de cession de la première tranche du site de Toulouse-Périole, les éléments non récurrentsressortent à +0,8 M€contre -1,3 M€ un an auparavant.

La charge de la dette se réduit considérablement à la suite du réaménagement de la structure financière opéréfin 2017. Le résultat financier s'établit à -5 M€, après prise en compte de larevalorisation des éléments de bilan et des instruments dérivés.

Le résultat net affiche un bénéfice de 2,8 M€ (vs. 38,5 M€ au 30 juin 2017).

Des investissements de compétitivité non récurrents pour accompagner la croissance future

Le Groupe a accéléré ses investissements et constitué des stocks de prévention pour mettreen œuvre le plan de Transformation dans les meilleures conditions et ne pas altérer les livraisons clients. Ainsi, le Free Cash-Flow des opérations est temporairement négatif et ressort à -28,3 M€ au 30 juin 2018, après prise en compte d'éléments non récurrents à hauteurde 17,8M€. Ceux-ci intègrent essentiellement les décaissements liés au Plan de Sauvegardede l'Emploi (PSE) et aux investissements des nouveaux sites industriels.

Avancées du plan de Transformation 2020

Le Groupe poursuit son plan de Transformation 2020 conformément au calendrier établi. Au cours du premier semestre 2018, des jalons clés dans le cadre de sa mutation industrielle ont été atteints :

-à fin juin 2018, les départs ou reclassements correspondent à 172 postes, sur les 233 impactés par le PSE en France, le solde étant programméd'ici la fin de l'année; la fin de la construction et le démarrage industriel du site de Plovdiv en Bulgarie ;

-la fin de la construction et le démarrage industriel du site de Montredon en France ;

-une réorganisation des effectifs industriels du Groupe dont deux tiers sontaujourd'huilocalisés dans des paysbest cost.

En parallèle, le redéploiement du site de Toulouse-Périole progresse ; la cession de la première tranche a été réalisée et les travaux de démolition ont débuté. Le compromis de cession pour les deux autres tranches du site a également été signé.

Aux actions de redéploiement industriel s'ajoutent des initiatives achat etre-design to costqui permettront au Grouped'atteindre des baisses de coûts supérieures à 30 M€ par an à l'horizondu plan de transformation 2020.

Dynamique commerciale

Àl'issue du plan de Transformation 2020, le Groupe disposera d'un outil industriel compétitif et récent qui lui permettra de se positionner au mieux sur les nouvelles plateformes qui seront développées dans le futur.

Profitant d'une activité commerciale soutenue dans la branche Systèmes d'Interconnections, le Groupe Latécoère continue de gagner des marchés en 2018, et à accompagner ses clients,comme en témoigne l'ouverture récente d'un site en Inde.

Le 23 août 2018, le Groupe a signé un MoU (Memorandum of Understanding) avec la société chinoise Future Aerospace Industry, localisée à Chengdu, Sichuan, et Taigui Application Technology localisée à Shanghai pour établir une Joint-Ventureen Chine dont l'objectif majeurest l'obtention de contrats aérostructures et en particulier portes sur les programmes d'avions locaux, dont le futur Wide Body de Comac.

La Chine,premier marché du monde de l'aviation commerciale a pour ambition de devenir une puissance aéronautique qui possède les ressources financières et humaines pour réussir. Le Groupe s'ouvre ainsi lavoie des programmes chinois, qui ne pourront que prendre de plus enplus d'ampleur dans le futur, mais également des marchés de compensations qui accompagnent généralement les marchés d'avions commerciaux gagnés par les grands donneurs d'ordre traditionnels deLatécoère.

Perspectives 2018 et 2019

Les effets du plan de Transformation vont s'accélérer enseconde partie de 2018, avec une amélioration attendue du taux de marge opérationnelle et un Free Cash-Flow des opérations positif.

En 2019,l'intensificationdes efforts de réduction des coûts devrait permettre de retrouver un niveau de résultat opérationnel en ligne avec 2017.

Pierre Gadonneix, Président du Conseil d'administration de Latécoère déclare«LeGroupe s'est donné les moyens d'investir pour le long terme et 2018 est marquée par des dépenses non récurrentes. Restaurer le plein potentiel de Latécoère permettra de pérenniser une croissance profitable.»

Yannick Assouad, Directeur Général du Groupe, indique« Latécoère est à une année charnière de son plan de Transformation, dans une période de forts investissements. Noussommes sur la bonne voie, et confiants de mettre en œuvre les actions adaptées à la réussitedu Groupe. Les succès commerciaux significatifs de la branche Systèmes d'Interconnexion se confirment et vont se prolonger dans les mois à venir. En parallèle, nous poursuivons nos efforts en matière de diversification programme dans la branche Aérostructures. »

Prochaine publication: Chiffre d'affaires T32018 le 24 octobre 2018 après bourse

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer,

Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l'aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires), dans deux domaines d'activités :

•Aérostructure Industrie (61% du CA) : tronçons de fuselage et portes.

•Systèmes d'Interconnexion (39% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2017, 4 451 personnes dans 10 pays différents.Latécoère,société anonyme au capital de 189 489 904 € divisé en 94 744 952 actions d'un nominal de 2 €, estcotée sur Euronext Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

LATECOERESébastien Rouge Directeur Administratif et Financier Tel.: +33 (0)5 61 58 77 00sebastien.rouge@latecoere.aero ACTUS finance & communication Corinne Puissant / Relations Investisseurs Tel.: +33 (0)1 53 67 36 77 -cpuissant@actus.fr Anne-Catherine Bonjour / Relations Media Tel.: +33 (0)1 53 67 36 93 -acbonjour@actus.fr

Retraitement des données historiques en norme IFRS 15 - définitif

Tableau de passage des principaux indicateurs clés

En millions d'euros 30-juin-17 Publié Impact IFRS 15 Retraité Chiffres d'affaires 348,8 1,6 350,4 Résultat opérationnelcourantajusté 33,1 n/a n/a Résultat opérationnelcourant 15,8 17,4 33,2 Résultat opérationnelajusté 31,8 n/a n/a Résultat opérationnel 14,4 17,4 31,8 En millions d'euros 31-déc.-17 Publié Impact IFRS 15 Retraité Chiffres d'affaires 652,5 4,9 657,4 Résultat opérationnelcourantajusté 51,1 n/a n/a Résultat opérationnelcourant 21,7 30,2 51,9 Résultat opérationnelajusté 41,1 n/a n/a Résultat opérationnel 11,7 30,2 41,9

L'application de la norme IFRS 15 conduit à un rapprochement sensible durésultat opérationnel courant ajusté vers le résultat opérationnel courant.

Impact de l'application d'IFRS 15 sur la mesure de la performance économique

Jusqu'au 31 décembre 2017, le Groupe présentaiten parallèle des comptes consolidés IFRS, un compte de résultat ajusté comprenant comme principal indicateur alternatif de performance un résultat opérationnel courant ajusté (à caractère strictement non comptable).

L'application de la norme IFRS 15, à partir du 1erjanvier 2018, a conduit le Groupe à ne plus constater au bilan des coûts de production (courbe) qui étaient recyclés en résultat en fonction de la décroissance des coûts réellement observée.

Par conséquent, les résultats opérationnels courantajustés présentés jusqu'au 31 décembre 2017convergent de manière très significative vers le résultat opérationnel courant sous IFRS 15.

C'est pourquoi le Groupe considère qu'il n'y a plus lieu de présenter des comptes ajustés.