LATECOERE : annonce un nouveau contrat avec BOEING

Latécoère a annoncé que sa division Aérostructures a remporté le contrat de fourniture de la porte d'accès arrière de l'avion ravitailleur KC-46A de Boeing. La première porte sera livrée début 2020 et les livraisons se poursuivront jusqu'à la fin de la décennie, à raison d’une quinzaine d’avions produits par an. Ce contrat build-to-print sera piloté à Toulouse par les équipes d'ingénierie et programme de Latécoère. La production des pièces sera effectuée dans l’usine 4.0 de Montredon inaugurée en mai 2018, tandis que l’assemblage sera assuré par le centre nord-américain d’excellence « portes »Latécoère a remporté un contrat de conception et de fabrication des portes passagers du Boeing 787 en 2004. Le Groupe produit également la porte cargo du pont principal du 777 Freighter et fournit une large gamme de caméras HD et de systèmes de surveillance pour les appareils Boeing.Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère, a déclaré : " Ce nouveau contrat démontre 'expérience de Latécoère Aérostructures en matière de contrats build-to-print et de notre capacité à saisir des opportunités dans ce marché hautement concurrentiel. Ce contrat confirme notre position de numéro 1 mondial des portes d'avions ".