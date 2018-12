Latécoère : a revu ses prévisions pour 2018 et 2019

05/12/2018 | 18:10

Latécoère a revu ses prévisions pour les exercices 2018 et 2019 et annonce des perspectives actualisées.



' Malgré des incertitudes qui demeurent concernant la résolution des négociations contractuelles, les attentes de Latécoère restent valables pour 2018, le chiffre d'affaires du Groupe étant en ligne avec celui de 2017 hors effets de change et la marge récurrente du second semestre supérieure à celle du premier semestre ' indique le groupe.



En 2019, Latécoère devrait délivrer une croissance organique significative de son chiffre d'affaires hors effets de change.



' Cependant, les coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et l'avancée du plan de Transformation dans la branche Aérostructures généreront une marge opérationnelle récurrente positive et un cash-flow libre opérationnel négatif. Cela doit être comparé aux annonces précédentes, qui prévoyaient une moindre croissance des revenus, un résultat et Free Cash Flow comparables à 2017 ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.