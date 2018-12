Latécoère : contrat pour le ravitailleur KC-46A de Boeing

17/12/2018 | 07:47

Latécoère annonce avoir remporté le contrat de fourniture de la porte d'accès arrière de l'avion ravitailleur KC-46A de Boeing. Les livraisons s'étaleront de début 2020 jusqu'à la fin de la décennie, à raison d'une quinzaine d'avions produits par an.



Ce contrat sera piloté à Toulouse par les équipes d'ingénierie et programme de Latécoère. La production des pièces sera effectuée dans l'usine 4.0 de Montredon, tandis que l'assemblage sera assuré par le centre d'excellence portes d'Hermosillo au Mexique.



Latécoère a remporté un contrat de conception et de fabrication des portes passagers du Boeing 787 en 2004. Il produit aussi la porte cargo du pont principal du 777 Freighter et une large gamme de caméras HD et de systèmes de surveillance pour les appareils Boeing.



