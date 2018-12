Latécoère : plonge, un analyste ne désespère pas

06/12/2018 | 17:54

Le titre plonge de près de 18% à la Bourse de Paris après le lancement d'un avertissement sur résultats. Le bureau d'études Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier aéronautique. Toujours acheteurs du dossier, les analystes ramènent cependant leur objectif de cours de 5 à 4 euros.



Si Latécoère a confirmé ses prévisions au titre de l'exercice 2018, il a abaissé significativement celles de 2019 en raison de coûts de démarrage de contrats, et coûts d'internalisation à la suite du défaut 'prolongé' d'un fournisseur, et de la baisse de volumes sur certains contrats du fait de la concurrence.



'Les aérostructures (sont) à nouveau à la peine', commentent les analystes, alors que 'l'interconnexion (est) victime de son succès' et souffre d'une crise de croissance.



Oddo BHF a en conséquence sabré sa prévision de bénéfice par action 2019 de 36%, et celle de 2020 de 10%, les projections de cash flow libre étant également réduites.



Certes, 'la décote (de l'action Latécoère) n'est plus que de 20% sur le secteur Aéronautique civile (...) pour une visibilité relativement réduite.' Sans intégrer de prime spéculative 'même si Latécoère a autant de chances d'être un prédateur qu'une proie, il reste 'encore un potentiel de réappréciation de 26%', peut-on lire.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.