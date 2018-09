Latécoère : Oddo BHF reste à l'achat mais ajuste sa cible

24/09/2018 | 11:48

L'analyste Oddo BHF annonce ce lundi maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Latécoère, tout en ajustant son objectif de cours, qui passe de 5,20 à 5 euros, afin de refléter une révision en baisse de ses estimations.



'Au total, nous revoyons à la baisse notre estimation d'EBIT (en 2018 de 34 ME à 27 ME, en 2019 de 45 ME à 43 ME et en 2020 de 55 ME à 41 ME) et de BPA (de 37% en 2018, 24% en 2019, 32% en 2020). Nous avons également ajusté nos estimations de FCF, marginalement en 2018 de -16 ME à -21 ME, mais nettement plus en 2020, de 47 ME à 33 ME, en ligne avec la révision de l'EBIT', indique Oddo BHF.



Notant que 'la tendance reste bonne après quelques années de transition', l'analyste estime que Latécoère devrait connaître à partir de 2021 'une croissance moins heurtée de ses résultats et du cash, avec la fin du mix défavorable, une possible amélioration de l'effet change, et la poursuite des plans de productivité'. Il reste ainsi 'positif sur le moyen/long terme'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.