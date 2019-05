Avon : accord de fusion avec Natura

Données financières ($) CA 2019 5 038 M EBIT 2019 257 M Résultat net 2019 34,2 M Dette 2019 989 M Rendement 2019 - PER 2019 155,11 PER 2020 20,74 VE / CA 2019 0,50x VE / CA 2020 0,47x Capitalisation 1 547 M Graphique AVON PRODUCTS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AVON PRODUCTS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 2,99 $ Ecart / Objectif Moyen -14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jan Zijderveld Chief Executive Officer & Director Miguel Fernandez Global President & Executive Vice President Chan W. Galbato Non-Executive Chairman Jonathan Myers Chief Operating Officer & Executive Vice President James Simpson Wilson Chief Financial Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AVON PRODUCTS 110.53% 1 547 PROCTER & GAMBLE COMPANY 16.10% 267 689 UNILEVER NV (ADR) 12.70% 176 112 UNILEVER (NL) 14.80% 176 041 UNILEVER 18.22% 176 041 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 20.18% 61 410