AWOX : a réduit sa perte d'Ebitda au premier semestre

AwoX a ramené sa perte d'Ebitda à -312 000 euros à l'issue du premier semestre, selon des résultats préliminaires. Elle était de -431 000 euros un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a reculé de son côté de 12%, à 5,328 millions d'euros, marqué par un effet important de saisonnalité. En effet, le recul du chiffre d’affaires d’un semestre à l’autre est peu significatif, dans la mesure où AwoX avait bénéficié d’une importante commande en lighting connecté pour Eglo, intégralement facturée au deuxième trimestre 2017.Cette première moitié d'exercice a été conforme aux ambitions de la société, avec des entrées de commandes record dans l'éclairage connecté (plus de 600 000 unités) et une progression des ventes de Cabasse à deux chiffres sur la période.