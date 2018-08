AWOX : en forte hausse, la fusion avec Chacon promet un bond des résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AwoX bondit de 5,76% à 2,02 euros. Le rapprochement avec Chacon, qui devrait être finalisé dans le courant du troisième trimestre, ouvre de grandes perspectives de progression des résultats du spécialiste de la domotique connectée. AwoX a ainsi annoncé qu'en données proforma, le groupe combiné avec Chacon aurait réalisé, en 2017, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires et un Ebitda retraité d'ores et déjà positif à 500 000 euros. En 2017, la seule société AwoX a généré un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et un Ebitda à hauteur de 1,27 million d'euros.La société a précisé que la performance proforma n'intègre aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'elle pourrait espérer générer ou réaliser postérieurement à la conclusion de l'acquisition. Autant dire que les nouveaux objectifs 2018 que le groupe compte dévoiler après la finalisation du rapprochement seront vraisemblablement bien supérieurs aux précédents : croissance dynamique du chiffre d'affaires et Ebitda positif.Les actionnaires d'AwoX sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 21 août pour déléguer les autorisations permettant la réalisation de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires et l'émission des obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) nécessaires à la concrétisation de l'acquisition de Chacon.Par ailleurs, AwoX a ramené sa perte d'Ebitda à -312 000 euros à l'issue du premier semestre, selon des résultats préliminaires. Elle était de -431 000 euros un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a reculé de son côté de 12%, à 5,328 millions d'euros, marqué par un effet important de saisonnalité. En effet, le recul du chiffre d'affaires d'un semestre à l'autre est peu significatif, dans la mesure où AwoX avait bénéficié d'une importante commande en lighting connecté pour Eglo, intégralement facturée au deuxième trimestre 2017.Cette première moitié d'exercice a été conforme aux ambitions de la société, avec des entrées de commandes record dans l'éclairage connecté (plus de 600 000 unités) et une progression des ventes de Cabasse à deux chiffres sur la période.La saisonnalité habituelle d'AwoX, qui réalise traditionnellement un chiffre d'affaires plus important au second semestre de ses exercices, sera ainsi rétablie en 2018, notamment pour l'activité AwoX Home au regard du carnet de commandes déjà signé.