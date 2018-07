AWOX : forte repli de l'activité, un décalage saisonnier évoqué

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’issue du premier semestre de son exercice 2018, AwoX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 5,33 millions d'euros, en repli de 12%, marqué par un effet important de saisonnalité. " Le recul du chiffre d’affaires d’un semestre à l’autre est peu significatif dans la mesure où AwoX avait bénéficié d’une importante commande en lighting connecté pour Eglo, intégralement facturée au 2ème trimestre 2017, et qui le sera au 2nd semestre pour l’exercice en cours ", a expliqué le spécialiste des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers de la maison intelligente.En dépit de ce décalage saisonnier, AwoX est en ligne avec ses objectifs annuels : délivrer un rythme de croissance dynamique en 2018, porté par l'essor du marché de la Smart Home et l'accélération du nouveau modèle de distribution, et un Ebitda positif (avant rapprochement en cours avec le Groupe Chacon).