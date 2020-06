AWOX : les actionnaires valident la cession d'AwoX Lighting

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Convoqués en assemblée générale mixte, les actionnaires d'AwoX ont approuvé l’opération d'apport partiel d'actif par AwoX de sa branche d'activité retail de lighting connecté (hors accords opérateurs) à une société nouvellement constituée, baptisée AwoX Lighting et détenue à 100% par AwoX, sur la base d'une valorisation de 3 millions d'euros. Cet apport constitue la première étape en vue de la cession de cette branche d'activité au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh, leader européen dans la fabrication et la distribution de luminaires.Cette opération témoigne de la volonté stratégique d'AwoX de se concentrer sur ses activités à plus forte valeur ajoutée, audio haute-fidélité sous la marque Cabasse et domotique et confort de la maison sous les marques Chacon et Dio.Le périmètre cédé a représenté en 2019 un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros (8% de l'activité totale du groupe) et une perte d'Ebitda de -738 000 euros (Ebitda total du groupe en 2019 : 38 000 euros).La réalisation de la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting pour un montant de 3 millions d'euros en numéraire au Groupe Eglo, est escomptée dans le courant du 3ème trimestre 2020.Le produit de la cession contribuera à renforcer la structure financière du groupe et à la poursuite de son développement dans l'univers de la Smart Home.