AWOX : va relever ses objectifs 2018 avec l'acquisition de Chacon

AwoX a fait savoir que, dans le cadre de son rapprochement avec Chacon, les objectifs financiers 2018 (un rythme de croissance dynamique en 2018 et un Ebitda positif) formulés avant cette opération sont désormais devenus caduques, notamment au regard du quasi triplement de l’activité. Le groupe communiquera sur ses nouvelles ambitions dès lors que l’acquisition sera finalisée. En données pro forma 2017, le nouvel ensemble aurait ainsi réalisé 31 millions d'euros de chiffre d'affaires et un Ebitda retraité d'ores et déjà positif à 500 000 euros.Il n'intègre aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX pourrait espérer générer ou réaliser postérieurement à la conclusion de l'acquisition.Les actionnaires d'AwoX sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 21 août pour déléguer les autorisations permettant la réalisation de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires et l'émission des obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) nécessaires à la concrétisation de l'acquisition de Chacon.AwoX vise de réaliser ces opérations au cours du troisième trimestre 2018