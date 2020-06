AwoX : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AwoX a reçu 4,4 millions d'euros de lignes de financements de la part de ses partenaires bancaires, en France et en Belgique, dans le cadre des mesures de soutien financier aux entreprises mises en place par les États face à la pandémie de Covid-19. En France, le spécialiste de la maison intelligente a obtenu 1,9 million de prêts de la part de son pool bancaire et de Bpifrance, garantis à hauteur de 90% par l'État français dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'État.Ces financements ont une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles sous certaines condition.En Belgique, le groupe a obtenu, par l'intermédiaire de sa filiale belge, 2,5 millions d'euros de financements auprès de ses partenaires bancaires dans le cadre du régime de garantie fédéral et régional. Ce financement, d'une durée maximale de 12 mois et bénéficiant également d'une garantie de la Région wallonne, va permettre de soutenir la relance de l'activité.