AwoX : émission de la dixième tranche d'OCABSA

08/10/2018 | 13:08

AwoX annonce l'émission de la dixième tranche d'OCABSA (obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions) dans le cadre du financement obligataire flexible par émission réservée d'OCABSA au profit du fonds Bracknor Fund Ltd.



Cette tranche est composée de 20 OCABSA, représentant un montant global de 200.000 euros intégralement souscrit par Bracknor Fund Ltd. Son émission emporte le détachement de 48.278 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,0713 euros.



Cette émission vise à financer l'accroissement de l'activité d'AwoX dans la Smart Home, notamment l'accélération de la croissance des volumes dans le Smart Lighting (éclairage connecté) et le développement commercial de Cabasse Audio.



