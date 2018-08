AwoX : réduit sa perte opérationnelle courante

13/08/2018 | 07:57

AwoX affiche à titre préliminaire un résultat opérationnel courant du premier semestre 2018 de -1,32 million d'euros, contre -1,75 million un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en repli de 12% à 5,33 millions, marqué par un effet important de saisonnalité.



Cette première moitié d'exercice a été conforme aux ambitions de la société, avec des entrées de commandes record dans l'éclairage connecté (plus de 600.000 unités) et une progression des ventes de Cabasse à deux chiffres sur la période.



La société spécialisée dans l'univers du smart home précise que ses objectifs 2018 formulés avant le rapprochement avec Chacon sont désormais devenus caduques, et qu'elle communiquera sur ses nouvelles ambitions dès lors que l'acquisition sera finalisée.



