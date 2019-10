Solide progression de la division Chacon & DIO Home : +15% au 3ème trimestre (donnée pro forma)

Recul de -58% de l'activité lighting connecté au 3ème trimestre, pénalisé par un effet de base défavorable du fait de l'implantation majeure de nouveaux produits l'an dernier

Croissance de +33% de Cabasse Audio au 3ème trimestre, porté par le succès de l'enceinte connectée THE PEARL





AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires à fin septembre, au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2019. Le Groupe Chacon est consolidé par intégration globale depuis le 1er octobre 2018.

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS T3 2018 T3 2019 Variation en % 9 mois 2018 9 mois 2019 Variation en % Chiffre d'affaires 2 635 6 861 +160% 7 962 20 945 +163% AwoX Home & Technologies 1 718 726 -58% 3 353 2 510 -25% Chacon & DIO Home - 4 920 n.a. - 14 777 n.a. Cabasse Audio 917 1 215 +33% 4 609 3 658 -21%

A fin septembre, à l'issue des neuf premiers mois de son exercice 2019, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 20,9 M€, en solide progression de +163% par rapport à la même période de l'exercice précédent, conforme aux attentes de la société. Le Groupe Chacon a contribué pour 14,8 M€ au chiffre d'affaires neuf mois.

Activité à fin septembre 2019 par divisions

La division AwoX Home & Technologies1 a pâti d'un effet de base défavorable au 3ème trimestre 2019 du fait de l'importante commande de nouvelles gammes de produits de la part d'Eglo l'an dernier (la croissance du 3ème trimestre 2018 s'était élevée à +138% pour cette division), en dépit de la montée en puissance des livraisons d'ampoules connectées dans le cadre des accords commerciaux noués avec Deutsche Telekom et Orange. La nouvelle gamme de produits de lighting connecté DiO Home, produits d'éclairage blanc dotés des technologies DiO, a été lancée en septembre 2019 et commencera à contribuer à l'activité de la division au 4ème trimestre 2019.

En ce qui concerne les développements futurs, une nouvelle génération de modules de lighting sera disponible dès le début de l'année prochaine.

La division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires sur neuf mois de 14,8 M€ (non consolidé sur les trois premiers trimestres de l'exercice 2018), dont 4,9 M€ au 3ème trimestre 2019 en croissance de +15% par rapport au 3ème trimestre 2018 (donnée pro forma).

Après un début d'année pénalisé par une base de comparaison défavorable, liée à des livraisons significatives début 2018 d'une nouvelle gamme de produits Vidéophones, et un 1er semestre consacré à l'intégration, le chiffre d'affaires de la division est désormais en progression de +5% depuis le début de l'exercice (donnée pro forma).

Ces évolutions, et notamment l'accélération sensible de la croissance au 3ème trimestre, confirment la réussite du rapprochement concrétisé il y a un an, alors que les premiers produits connectés issus des développements communs ne commenceront à contribuer significativement aux ventes qu'à partir de l'exercice 2020.

La division Cabasse Audio a renoué avec la croissance au 3ème trimestre, réalisant un chiffre d'affaires en progression de +33%, intégralement liée à la performance des produits en propre et au succès de la nouvelle enceinte connectée active THE PEARL, commercialisée depuis juillet 2019 au sein des grands magasins FNAC de région parisienne.

Fort de ce succès, AwoX a annoncé mi-octobre, à l'occasion du Paris Audio Vidéo Show, le lancement de sa nouvelle enceinte connectée active haute-définition, THE PEARL AKOYA. Matériaux nobles, design épuré et luxueux, THE PEARL AKOYA apporte autant d'émotions que son ainée ultra puissante THE PEARL, avec un son d'une extrême pureté dans un volume réduit et sphérique (hauteur de 32 cm pour THE PEARL contre 22 cm pour THE PEARL AKOYA) et une puissance sonore équivalente à un orchestre classique (115 dB). THE PEARL AKOYA sera commercialisée dès le mois de novembre, permettant à la marque de se doter d'une gamme complète et unique de produits multi-room très haute définition.

Perspectives

Après le lancement à la rentrée 2019 de la nouvelle gamme de produits de lighting connecté, sous la marque DiO Home, le groupe prépare le lancement d'ici la fin de l'année d'une gamme couleur, toujours DiO compatible, pilotable à la voix. D'autres gamme de produits, de domotique, d'équipements électriques et de solutions de sécurité, capitalisant sur les solutions logicielles connectées d'AwoX, sont en cours de développement et seront commercialisés dans les prochains mois.

Tout au long de l'exercice 2019, AwoX s'est consacré à la finalisation de l'intégration du nouveau groupe et à la mise en œuvre progressive des synergies commerciales, technologiques, industrielles et financières pour accompagner le triplement de taille du groupe.

A l'issue du 3ème trimestre de son exercice 2019, le groupe confirme l'amélioration progressive de sa marge d'EBITDA, avec une progression escomptée de la rentabilité au 2nd semestre 2019 par rapport au 1er semestre, sous l'effet de ces synergies.

Agenda financier 2019

Chiffre d'affaires annuel 2019 : 3 février 2020

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire. La publication aura lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 8 124 356

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

Contacts

AwoX

Alain Molinié - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00

invest@awox.com ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

Chiffres d'affaires trimestriels

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 1er trimestre 2018 1er trimestre 2019 Variation en % Chiffre d'affaires 2 647 7 540 +185% AwoX Home & Technologies 742 902 +22% Chacon & DIO Home - 5 325 n.a. Cabasse Audio 1 905 1 313 -31%

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 2ème trimestre 2018 2ème trimestre 2019 Variation en % Chiffre d'affaires 2 680 6 544 +144% AwoX Home & Technologies 893 882 -1% Chacon & DIO Home - 4 532 n.a. Cabasse Audio 1 787 1 130 -37%

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 3ème trimestre 2018 3ème trimestre 2019 Variation en % Chiffre d'affaires 2 635 6 861 +160% AwoX Home & Technologies 1 718 726 -58% Chacon & DIO Home - 4 920 n.a. Cabasse Audio 917 1 215 +33%

1 La division AwoX Home & Technologies regroupe, depuis le 1er janvier 2019, les activités AwoX Home et AwoX Technologies.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60766-awox_cp_t3-2019_28102019_vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews