Un positionnement unique couvrant les principaux segments de la Smart Home ainsi que les produits audio connectés permettant le contrôle à la voix, interface disruptive de commande de la maison intelligente

Une présence commerciale étendue dans 12 pays d'Europe et des réseaux de distribution établis auprès de références majeures de la GSA, GSS et GSB

Un nouvel ensemble doté d'une taille critique : 31,0 M€ de chiffre d'affaires pro forma 2017 et un EBITDA retraité d'ores et déjà positif à 0,5 M€

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), est heureux d'annoncer la finalisation de l'acquisition de Groupe Chacon, acteur européen de référence des accessoires électriques et des solutions de domotique pilote, pour laquelle un accord avait été signé le 31 mai 20181.

AwoX + Chacon : la constitution d'un leader européen dans l'univers de la Smart Home

Cette acquisition est au cœur des ambitions stratégiques fixées par AwoX visant à devenir le groupe européen de référence dans l'univers de la Smart Home. Le nouvel ensemble ainsi constitué présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

En complément des produits de Smart Lighting d'AwoX, qui constituent déjà la plus large gamme d'ampoules connectées du marché, et des produits audio connectés, le nouvel ensemble propose désormais le line-up (offre produits) le plus important du marché de la Smart Home composé de plus de 1 000 références produits, à travers des accessoires électriques en domotique, vidéo/sécurité et confort pour la maison, sous les marques Chacon® et Dio Connected Home®, parfaitement complémentaires.

En s'appuyant sur les compétences des équipes d'AwoX en matière de technologies de connectivité sans-fil, qui sont au cœur des évolutions de l'IoT, le groupe entend opérer progressivement la transition des produits sans-fils radiofréquence de Groupe Chacon, avec une base clients installée d'un million de foyers européens équipés de 3 millions d'appareils vendus, vers ces technologies, à l'image de ce qui a été réalisé au cours des dernières années dans l'audio avec Cabasse.

En outre, les compétences industrielles d'AwoX en matière de produits de technologies ainsi que son expérience éprouvée pour nouer des partenariats de marque avec des acteurs leaders (Eglo, Orange, Schneider Electric, Deutsche Telekom, etc.) sur des segments d'activités connexes seront également mis au service du nouvel ensemble.

Enfin, le maillage commercial du groupe est aujourd'hui considérablement renforcé, grâce à l'important réseau de distribution (GSA, GSS et GSB) auprès de références majeures, et une présence commerciale locale dans une douzaine de pays en Europe, avec une présence forte en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Portugal, construite depuis plus de 40 ans par Groupe Chacon.

Avec ce rapprochement, le groupe AwoX atteint désormais une taille critique dans l'univers de la Smart Home, avec l'apport de 20 M€ de chiffre d'affaires additionnel (chiffre d'affaires brut 2016-2017 de Groupe Chacon) pour une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

En données pro forma 2017, le nouvel ensemble a réalisé 31,0 M€ de chiffre d'affaires et un EBITDA retraité2 d'ores et déjà positif de 0,5 M€, n'intégrant aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX peut espérer générer.

Le groupe communiquera prochainement sur ses nouvelles ambitions en matière financière.

Principales modalités de l'acquisition

Cette acquisition, d'un montant total de 10 M€ auquel s'ajoutent les différents frais liés à sa réalisation et à son financement, a été financée comme suit :

4,2 M€ via l'augmentation de capital réalisée en septembre 2018 3 ;

; 3 M€ via une dette bancaire consentie par un pool de banques dont le remboursement est garanti par un nantissement de premier rang des actions de Groupe Chacon détenues par AwoX au profit du pool de banques ;

1 M€ via un prêt d'Aide à l'Innovation avec différé de remboursement porté par Bpifrance ;

3,15 M€ via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires de Groupe Chacon4, dont le remboursement est garanti par un nantissement de second rang des actions de Groupe Chacon détenues par AwoX au profit des porteurs d'OCEANE.

Alain Molinié, Président-Directeur général d'AwoX, commente :

« Après plusieurs mois de travail consacrés à l'aboutissement de cette opération, AwoX change aujourd'hui de dimension avec l'acquisition de Groupe Chacon.

Notre line-up produits (lighting, électricité, sécurité, etc.) s'appuyant sur des marques fortes, notre présence renforcée dans la grande distribution et notre parfaite maîtrise des technologies de connectivité, et notamment le contrôle à la voix en tant qu'interface disruptive de commande de la maison intelligente, sont autant d'atouts pour nous permettre de réussir ce rapprochement afin de créer rapidement beaucoup de valeur pour nos clients, nos salariés et nos actionnaires. »

Agenda financier 2018

Résultats semestriels 2018 (audités) : 26 septembre 2018

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2018 : 25 octobre 2018

trimestre 2018 : Chiffre d'affaires annuel 2018 : 6 février 2019

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Chaque publication aura lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est également imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA (Digital Living Network Alliance) et figure parmi les membres du conseil d'administration d'OCF (Open Connectivity Foundation).

AwoX commercialise ses produits dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France sur les sites de Montpellier et Brest, et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 6 861 537

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

1 cf. communiqué de presse du 31 mai 2018

2 L'EBITDA pro forma 2017 retraité exclut les charges de personnel et les charges liées au plan de réduction des coûts de 690 K€ comptabilisées par AwoX sur l'exercice 2017 qui seront non récurrentes en 2018.

3 cf. communiqué du 19 septembre 2018

4 cf. Prospectus visé par l'AMF le 22 août 2018 sous le n°18-394

