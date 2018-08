Awox : AwoX lance une augmentation de capital de 3,8 M EUR avec maintien du DPS des actionnaires afin de financer l’acquisition du Groupe Chacon et changer de dimension 0 0 23/08/2018 | 07:05 Envoyer par e-mail :

Souscription ouverte du 29 août au 12 septembre 2018 AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant initial de 3,8 M€, pouvant être porté à 4,4 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 22 août 2018 le visa n°18-393 sur le Prospectus relatif à cette opération, composé du Document de référence enregistré le 3 août 2018 sous le numéro R.18-061, et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus). Cette augmentation de capital, destinée en premier lieu aux actionnaires d'AwoX mais également ouverte à tous les investisseurs, s'effectue à travers l'émission de 2 349 668 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 2 702 118 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 1,61 €, représentant une décote de 29% par rapport au cours de clôture de l'action AwoX le 21 août 2018 (2,27 €) et de 20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse. À travers cette augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires, AwoX souhaite financer une partie de l'acquisition1 du Groupe Chacon, signée le 31 mai 2018. Acteur européen de référence des produits de domotique pilotés, sous les marques Chacon et Dio Connected Home, le Groupe Chacon devrait permettre à AwoX de constituer un leader du marché de la Smart Home en Europe. Cette acquisition, d'un montant total de 10 M€, sera financée à hauteur de 6,85 M€ en numéraire, dont 3,8 M€ via cette augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'AwoX, et à hauteur de 3,15 M€ via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires du Groupe Chacon. AwoX + Chacon : la constitution d'un leader européen dans l'univers de la Smart Home Cette acquisition est au cœur des ambitions stratégiques fixées par AwoX visant à devenir le groupe européen de référence dans l'univers de la Smart Home. Le nouvel ensemble ainsi constitué présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers. Ce rapprochement va permettre à AwoX de compléter ses produits de Smart Lighting, qui constituent déjà la plus large gamme d'ampoules connectées du marché et d'audio connecté, avec des accessoires électriques en domotique, vidéo/sécurité et confort pour la maison parfaitement complémentaires, constituant ainsi le line-up (offre produits) le plus important du marché de la Smart Home composé de plus de 1 000 références produits. AwoX apportera ses compétences en matière de technologies de connectivité sans-fil, qui sont au cœur des évolutions de l'IoT (convergence Bluetooth / Wi-Fi, connectivité appareils, commandes vocales). Opérer la transition des produits sans-fils radiofréquence du Groupe Chacon vers ces technologies de connectivité constitue ainsi un important espace de croissance, à l'image de ce qui a été réalisé au cours des dernières années dans l'audio avec Cabasse. Le nouvel ensemble pourra s'appuyer sur une base clients installée constituée de plus de 3 millions d'appareils vendus et d'un million de foyers européens équipés avec des produits du Groupe Chacon, qui viennent s'ajouter au million de produits vendus par AwoX à ce jour. En outre, AwoX amènera également ses compétences industrielles dans les produits de technologies ainsi que son expérience éprouvée pour nouer des partenariats de marque avec des acteurs leaders (Eglo, Orange, Schneider Electric, Deutsche Telekom, etc.) sur des segments d'activités connexes. Enfin, AwoX va pouvoir accélérer fortement son maillage commercial en s'appuyant sur l'important réseau de distribution (GSA, GSB) construit depuis plus de 40 ans par Chacon, avec des référencements majeurs, et sur sa présence commerciale locale. Doté d'une véritable dimension internationale, le Groupe Chacon est implanté dans une douzaine de pays en Europe, avec une présence forte en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Portugal. Chacon : un acteur historique de référence des produits de domotique pilotés Fondé en 1977, Chacon est un groupe de référence dans le secteur des accessoires électriques en domotique, confort, sécurité et maîtrise de la consommation d'énergie. L'offre du Groupe Chacon se décline en deux marques référentes, dotées d'un positionnement différent pour les marchés de la domotique et des équipements électriques. Sous la marque Chacon®, le groupe propose tout une gamme de solutions de sécurité et produits traditionnels pour le confort des habitants et la sécurité du domicile (caméras, visiophones, équipements de vidéosurveillance, alarmes, programmateurs, thermostats programmables, etc.). La marque Dio® Connected Home est, pour sa part, dédiée aux produits sans-fils de domotique et de service d'automatisation dédiés à la maison connectée grâce à sa centrale de domotique HomeBox, son application mobile DiO, et ses accessoires fonctionnant sous un protocole de radiofréquence propriétaire. Les packs solutions Dio Connected Home permettent ainsi de contrôler le chauffage, l'éclairage, les volets, la vidéosurveillance, le jardin, les abords du domicile, etc. Depuis sa création, plus de 3 millions de produits Dio® Connected Home ont été vendus, équipant plus de 1 million de foyers. Un nouvel ensemble doté d'une taille critique : 31,0 M€ de chiffre d'affaires pro forma 2017 et un EBITDA retraité d'ores et déjà positif à 0,5 M€ Avec ce rapprochement, le groupe AwoX va être en mesure d'atteindre une taille critique dans l'univers de la Smart Home, avec l'apport de 20 M€ de chiffre d'affaires additionnel (chiffre d'affaires brut 2016-2017 du Groupe Chacon) pour une marge d'EBITDA supérieure à 5%. En données pro forma 2017, le nouvel ensemble aurait ainsi réalisé 31,0 M€ de chiffre d'affaires et un EBITDA retraité2 d'ores et déjà positif de 0,5 M€, n'intégrant aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX pourrait espérer générer ou réaliser postérieurement à la conclusion de l'acquisition. Alain Molinié, Président-Directeur général d'AwoX, commente : « Le rapprochement avec le Groupe Chacon, pour constituer un leader européen dans l'univers de la Smart Home, entre désormais dans la dernière ligne droite avec le lancement de cette augmentation de capital. Grâce au soutien de l'ensemble de nos actionnaires, nous allons être en mesure de consolider notre position d'acteur européen de référence du marché de la Smart Home, avec un chiffre d'affaires pro forma de 31 M€ et un EBITDA retraité déjà rentable de 0,5 M€, avant même la mise en œuvre des premières synergies technologiques et commerciales. Nous couvrirons les principaux segments de la maison connectée avec des avantages concurrentiels majeurs : un line-up de produits incomparable s'appuyant sur des marques fortes (Cabasse, AwoX, Dio, Chacon), une présence établie dans la grande distribution, une parfaite maîtrise des technologies de connectivité de par notre présence au sein des principaux consortium aux côtés de géants mondiaux, et un positionnement unique liant contrôle à la voix au travers des équipements audio et matériels domotiques couvrant les principaux segments de marché (lighting, électricité, sécurité, etc.). A l'heure où le marché de la maison intelligente marque un point d'inflexion, et où il est particulièrement difficile de créer une marque ex-nihilo dans le secteur des équipements électriques, nous avons fait le choix d'acquérir un acteur historique et établi du marché de la domotique, avec des marques déjà fortement implantées, pour l'accompagner dans le monde de la connectivité comme nous avons su le faire avec Cabasse dans l'audio connecté. En choisissant de réaliser cette augmentation de capital avec maintien du DPS, nous avons souhaité associer pleinement nos actionnaires à cette ambition. Une ambition d'ores et déjà partagée par plusieurs investisseurs, des actionnaires d'AwoX, et par les dirigeants fondateurs et administrateurs, qui se sont engagés à souscrire pour 2,9 M€ à cette opération, représentant 75% de la levée de fonds. » Principales modalités de l'augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires Capital social avant l'opération

Le capital social d'AwoX est composé de 4 229 404 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,25 € chacune. Codes de l'action

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Mnémonique : AWOX

Lieu de cotation : Euronext Paris Nombre d'actions nouvelles émises

2 349 668 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,25 € chacune.

En fonction de l'importance de la demande, le Conseil d'administration de la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions nouvelles à émettre dans la limite de 15%, soit à hauteur d'un maximum de 2 702 118 actions nouvelles, dans le cadre de l'exercice d'une clause d'extension. Prix de souscription des actions nouvelles

1,61 € par action nouvelle (dont 0,25 € de valeur nominale et 1,36 € de prime d'émission), représentant une décote de 29% par rapport au cours de clôture de l'action AwoX le jour de Bourse précédant le visa de l'AMF sur le Prospectus (soit 2,27 € le 21 août 2018). Montant brut de l'opération

3 782 965 € pouvant être porté à 4 350 410 € en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Engagements de souscription

Les engagements de souscription des actionnaires existants et des mandataires sociaux s'élèvent à 765 000 € soit 20,2% du montant total de l'offre.

Les engagements de souscription de nouveaux actionnaires s'élèvent à 526 000 € soit 13,9% du montant total de l'offre.

Aux termes d'engagements de souscription, des investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire les actions qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription pour un montant maximum de 1 561 000 €, représentant au maximum environ 41,3% du nombre d'actions nouvelles. Il est précisé qu'en cas d'exercice partiel de ces engagements de souscription, les investisseurs qualifiés seront alloués au prorata de leur engagement initial.

Au total, les engagements de souscription reçus par AwoX représentent donc 2 852 000 € soit 75,4% du montant total de l'offre. Modalités de souscription

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence : aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement à l'issue de la journée comptable du 24 août 2018, qui se verront attribuer des DPS ;

aux cessionnaires des DPS. Les titulaires de DPS pourront souscrire : à titre irréductible à raison de 5 actions nouvelles pour 9 actions existantes possédées (9 DPS permettant de souscrire 5 actions nouvelles au prix de 1,61 € par action) ; et

à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant au titre de l'exercice de leurs DPS à titre irréductible. Cotation des droits préférentiels de souscription

Les DPS seront négociés sur Euronext Paris à compter du 27 août 2018 jusqu'à la clôture de la période de négociation, soit jusqu'au 10 septembre 2018 inclus, sous le code ISIN FR0013356672. En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 27 août 2018.

Les DPS pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 27 août et le 10 septembre 2018 inclus. À défaut de souscription avant le 12 septembre 2018 ou de cession de ces DPS avant le 10 septembre 2018, ils deviendront caducs à la clôture de la séance de Bourse et leur valeur sera nulle. Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0,24 € (sur la base du cours de clôture de l'action AwoX précédant le visa de l'AMF sur le Prospectus, soit 2,27 € le 21 août 2018). Le prix de souscription des actions nouvelles fait apparaitre une décote de 20,9% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. Engagements d'abstention

Jusqu'à la fin d'une période expirant 180 jours calendaires suivant la date du règlement-livraison de l'augmentation de capital, AwoX s'est engagée à ne pas procéder à une quelconque émission, offre, cession ou promesse de cession ni à disposer d'une quelconque autre manière d'actions de la société ou d'autres titres donnant droit ou pouvant donner droit immédiatement ou à terme, à une quotité de capital, ni à conclure aucune autre opération ayant un effet économique équivalent, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Calendrier indicatif de l'augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires 22 août 2018 Visa de l'AMF sur le Prospectus. 23 août 2018 Diffusion d'un communiqué de presse d'AwoX décrivant les principales caractéristiques de l'augmentation de capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus.

Publication du Prospectus sur les sites internet d'AwoX et de l'AMF et mise à disposition du Prospectus.

Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'émission. 24 août 2018 Journée comptable à l'issue de laquelle les porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels de souscription. 27 août 2018 Détachement (avant Bourse) et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris. 29 août 2018 Ouverture de la période de souscription. 10 septembre 2018 Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription. 12 septembre 2018 Clôture de la période de souscription. 19 septembre 2018 Décision du Directeur général aux fins d'arrêter les modalités définitives de l'opération (date limite d'exercice de la clause d'extension).

Diffusion d'un communiqué de presse d'AwoX annonçant le résultat des souscriptions.

Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission des actions nouvelles indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. 21 septembre 2018 Émission des actions nouvelles - Règlement-livraison.

Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris. 24 septembre 2018 Reprise de la faculté d'exercice des BSPCE, BSA et OCABSA. Mise à disposition du Prospectus relatif à l'augmentation de capital

Des exemplaires du Prospectus visé le 22 août 2018 sous le n°18-393 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de référence enregistré le 3 août 2018 sous le numéro R.18-061, et d'une Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'AwoX ainsi qu'en version électronique sur les sites internet de la société (www.awox-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Facteurs de risque

En complément des facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document de Référence, l'investisseur est invité à prendre en considération les facteurs de risques figurant au chapitre 2 de la Note d'opération avant de prendre sa décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats du groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. Principales modalités de l'émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires du Groupe Chacon Parallèlement au lancement de cette augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires, AwoX annonce une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE), d'une durée de 6 ans, réservée aux actionnaires du Groupe Chacon pour un montant de 3,15 M€. Cette émission, intégralement souscrite par les actionnaires du Groupe Chacon, vise également à financer une partie de l'acquisition1 du Groupe Chacon. L'émission sera d'un montant nominal de 3 150 000 €, réservée aux actionnaires du Groupe Chacon représentant 124 223 obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE 1 ») et 1 035 087 obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE 2 »), émises en trois tranches, dont les tranches 2 et 3 de ces OCEANE 2 seront émises sous forme de complément de prix portant sur des conditions d'atteinte d'EBITDA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019 au prorata entre 1 047 000 € et 1 750 000 €. Les OCEANE 1 et la tranche 1 des OCEANE 2 seront émises au pair le 21 septembre 2018. La valeur nominale des OCEANE 1 sera égale à la moyenne des cours de l'action Awox pondérée par les volumes durant les 20 jours de Bourse précédant le troisième jour ouvrable précédant le 21 septembre 2018, date de réalisation correspondant à la date de closing de l'acquisition conclue entre les cédants des actions du Groupe Chacon et AwoX, diminuée d'une décote de 20%. A titre indicatif, la valeur nominale des OCEANE 1 est fixée à 1,61 €, faisant ressortir une prime d'émission de 1,36 € par rapport à la valeur nominale des actions et une décote de 29% par rapport au cours de clôture de l'action Awox le 21 août 2018, soit 2,27 €. Il est prévu que la conversion des OCEANE 1 soit faite immédiatement à raison de 1 action pour une 1 OCEANE. A défaut de conversion dans les 30 jours suivants l'émission, les OCEANE 1 seront converties en OCEANE 2. La valeur nominale des OCEANE 2, fixée à 2,85 €, est égale à la moyenne des cours de l'action Awox pondérée par les volumes durant les vingt jours de Bourse précédant le 30 mai 2018, augmentée d'une prime de 40%. Les OCEANE porteront intérêt, à compter de la date d'émission au taux nominal annuel de 4,00%. Calendrier indicatif de l'émission d'OCEANE 22 août 2018 Visa de l'AMF sur le Prospectus 22 août 2018 Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur le Prospectus, décrivant les principales caractéristiques de l'opération et les modalités de mise à disposition du Prospectus 21 septembre 2018 Émission des OCEANE 1

Émission des OCEANE 2 – Tranche 1 21 septembre 2018 Date de Réalisation correspondant à la date de closing de l'acquisition 18 octobre 2018 Date limite de conversion des OCEANE 1, à défaut les OCEANE 1 seront immédiatement converties en OCEANE 2 Au plus tard le

15 mai 2019 Émission potentielle des OCEANE 2 – Tranche 2 Au plus tard le

15 mai 2020 Émission potentielle des OCEANE 2 – Tranche 3 Mise à disposition du Prospectus relatif à l'émission d'OCEANE

Des exemplaires du Prospectus visé le 22 août 2018 sous le n°18-394 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du Document de référence enregistré le 3 août 2018 sous le numéro R.18-061, et d'une Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'AwoX ainsi qu'en version électronique sur les sites internet de la société (www.awox-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Partenaires des opérations Portzamparc Fieldfisher ACTUS finance & communication Coordinateur global et chef de file Conseil juridique Communication financière A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est aussi imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd'hui au Conseil d'administration de Bluetooth SIG et au Conseil d'administration d'OCF.

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des filiales aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Brest) et en Chine (Shenzhen).

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 4 229 404

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 4 229 404



Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim Contacts AwoX

Alain Molinié - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00

invest@awox.com ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr Avertissement Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions ou de droits préférentiels de souscription de AwoX.

Le présent communiqué et le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers contiennent des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels AwoX est présent. Espace économique européen

L'offre est ouverte au public uniquement en France.

S'agissant des Etats membres de l'Espace économique européen autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus (un « Etat Membre Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public d'Actions Nouvelles et/ou de droits préférentiels de souscription rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre de ces Etats membres. Par conséquent, les Actions Nouvelles et/ou les droits préférentiels de souscription peuvent être offerts dans ces Etats membres uniquement : à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus et conformément à l'article 3.2(a) de la Directive Prospectus, et tel qu'amendé, le cas échéant, par la transposition de la Directive Prospectus Modificative dans l'Etat Membre Concerné ;

à moins de 100, ou si l'Etat Membre Concerné a transposé la Directive Prospectus Modificative, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus Modificative) ; ou

dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus aux termes de l'article 3(2) de la Directive Prospectus. Pour les besoins de la présente restriction, (i) la notion d'« offre au public d'actions nouvelles et/ou de droits préférentiels de souscription » dans tout Etat Membre Concerné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les actions de la Société de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acquérir ou de souscrire ces actions, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'Etat Membre Concerné dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus, (ii) l'expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE et inclut toute mesure de transposition dans chaque Etat Membre Concerné et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE et inclut toute mesure de transposition dans chaque Etat Membre Concerné. Ces restrictions s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les Etats de l'Espace économique européen ayant transposé la Directive Prospectus. Royaume-Uni

Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des investment professionals répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'« Ordonnance ») ; (3) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d'investissement (au sens du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d'être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme « Personnes Habilitées »).

Le présent communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autorité de régulation au Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000. États-Unis

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du Securities Act. AwoX n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis. Canada, Australie et Japon

Les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne pourront être offerts, vendus ou acquis au Canada, en Australie ou au Japon. 1 restant soumise à différentes conditions suspensives 2 L'EBITDA pro forma 2017 retraité exclut les charges de personnel et les charges liées au plan de réduction des coûts de 690 K€ comptabilisées par AwoX sur l'exercice 2017 qui seront non récurrentes en 2018.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54737-awox_cp_ak-dps_23082018_vdef.pdf © Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



