Croissance de +15% du chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2018

Forte accélération, comme attendue, de l'activité lighting connecté : +138%

Une nouvelle dimension après l'acquisition de Groupe Chacon : 21,9 M€ de chiffre d'affaires pro forma à neuf mois

Solide progression de +6% de l'activité sur le périmètre de Groupe Chacon sur les neuf premiers mois 2018

Succès en octobre du lancement international de la nouvelle enceinte connectée haute définition de Cabasse : THE PEARL

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé pour les neuf premiers mois de son exercice 2018, pour la période du 1er janvier au 30 septembre.

En K€ - Données consolidées non auditées

Normes IFRS T3 2017

3 mois T3 2018

3 mois Var. 2017

9 mois 2018

9 mois Var. Chiffre d'affaires 2 285 2 635 +15% 8 319 7 962 -4% AwoX Home 618 1 473 +138% 2 334 2 407 +3% Cabasse Audio 1 196 917 -23% 4 514 4 609 +2% AwoX Technologies 471 245 -48% 1 471 946 -36%

Au 3ème trimestre de son exercice 2018, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,64 M€, en progression de +15%. Après un 1er semestre marqué par un important effet de saisonnalité (commande de lighting connecté par Eglo au 1er semestre en 2017, réalisée au 2nd semestre en 2018), le groupe a renoué comme escompté avec une croissance dynamique au 3ème trimestre.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 7,96 M€, désormais quasi stable (-4% sur neuf mois contre un recul -12% à l'issue du 1er semestre).

Commentaires par activités

Le chiffre d'affaires de l'activité AwoX Home s'est établi à 1,47 M€ au 3ème trimestre, en croissance soutenue de +138%. Outre les nouvelles commandes Eglo de réassort, le groupe a commencé à bénéficier au cours de la période des premières livraisons consécutives à la signature de l'accord commercial avec Deutsche Telekom en Allemagne, l'opérateur télécom allemand commercialisant désormais les ampoules connectées AwoX auprès de ses 12,6 millions d'abonnés à l'internet fixe.

Après un 1er semestre dynamique en croissance de +11% (dont +20% au 2ème trimestre), le chiffre d'affaires de Cabasse Audio s'est inscrit en repli au 3ème trimestre, une période toutefois peu significative au regard de la saisonnalité habituelle de l'activité pendant l'été et du phénomène d'attentisme de la part des clients lié au lancement commercial de la nouvelle enceinte connectée active, THE PEARL, en octobre.

Consécutivement à l'ouverture récente du shop-in-shop de Bergen (2ème espace ouvert en Norvège après Oslo), le nombre de Cabasse Acoustic Center et Premium Resellers a été porté à 60 à fin septembre (56 à mi- exercice). Le groupe confirme son objectif d'atteindre 65 points de vente d'ici la fin de l'année 2018.

A l'occasion du salon Paris Audio video Show le week-end dernier, la marque a annoncé le lancement, après trois années de recherche & développement, d'un nouveau produit audio d'exception, THE PEARL, enceinte connectée haute définition qui concentre toute l'expertise et la technologie de la mythique Sphère, dans une enceinte active, compacte, au format arrondi et sans fil. THE PEARL sera commercialisé à compter de début novembre.

Enfin, le chiffre d'affaires à neuf mois de la division AwoX Technologies s'inscrit désormais à 0,95 M€, en recul de -36% depuis le début de l'année. Les licences de connectivité pour la Smart Home et l'audio multi-room constituent désormais l'essentiel des ventes de cette division.

21,9 M€ de chiffre d'affaires pro forma à neuf mois pour le nouvel ensemble AwoX + Groupe Chacon

En M€ - Données pro forma non auditées

Normes IFRS 2017

9 mois 2018

9 mois Var. Chiffre d'affaires neuf mois 21,4 21,9 +2%

Consécutivement à l'acquisition de Groupe Chacon fin septembre1, consolidé par intégration globale depuis le 1er octobre 2018, AwoX fait également état de son chiffre d'affaires neuf mois pro forma, en intégrant rétroactivement Groupe Chacon au 1er janvier 2017.

Sur les neufs premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires pro forma du nouvel ensemble s'établit donc à 21,9 M€, en croissance totale de +2%, dont 8,0 M€ au titre du périmètre historique d'AwoX et 13,9 M€ au titre du périmètre du Groupe Chacon.

Sur la période, Groupe Chacon a enregistré une solide croissance de +6,2% de son activité, progression particulièrement soutenue notamment sur le segment vidéo-sécurité.

Pour rappel, en données pro forma 2017, le nouvel ensemble a réalisé 31,0 M€ de chiffre d'affaires et un EBITDA retraité d'ores et déjà positif de 0,5 M€, n'intégrant aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX compte générer.

Perspectives

Dans le sillage du 3ème trimestre, la fin d'année devrait également être très dynamique dans le lighting connecté, alors que la saison de l'éclairage bat son plein dans la distribution (GSA, GSB) et que l'accord de distribution avec Deutsche Telekom en Allemagne monte en puissance. L'activité AwoX Home devrait ainsi afficher une croissance soutenue, à deux chiffres, sur l'ensemble de l'année.

Pour Cabasse Audio, la fin de l'exercice sera marquée par de nouvelles livraisons de barre de son pour Orange, à un niveau toutefois moindre que pour le lancement et l'implantation du produit par l'opérateur au 4ème trimestre 2017. Les premières commercialisations de la nouvelle enceinte connectée haute définition THE PEARL débutent également au 4ème trimestre, avec des niveaux de précommandes prometteurs à l'issue de son lancement international lors du salon Paris Audio Show le 19 octobre.

Enfin, le groupe bénéficiera, au 4ème trimestre, des premiers mois de consolidation de Groupe Chacon, effective depuis le 1er octobre 2018.

Agenda financier 2018

Chiffre d'affaires annuel 2018 : 6 février 2019

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire. Cette publication aura lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés et acoustiques dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est également imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA (Digital Living Network Alliance) et figure parmi les membres du conseil d'administration d'OCF (Open Connectivity Foundation).

AwoX commercialise ses produits dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France sur les sites de Montpellier et Brest, et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 7 138 608



