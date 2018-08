Awox : Informations semestrielles 2018 estimées

Abaissement significatif de -26% des charges opérationnelles,

sous l'effet du nouveau modèle de distribution

Progression de l'EBITDA et du résultat opérationnel courant,

en dépit d'un effet de saisonnalité particulièrement défavorable sur la période



AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes semestriels 2018 estimés. Ces informations semestrielles, qui ont fait l'objet d'une revue préliminaire par les commissaires aux comptes, visent à donner aux actionnaires d'AwoX et aux investisseurs une première vision des résultats semestriels du Groupe, dans la perspective de l'assemblée générale extraordinaire du mardi 21 août 2018.

Cette assemblée générale est convoquée afin de déléguer les autorisations permettant la réalisation de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires et l'émission des obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) nécessaires à la concrétisation de l'acquisition[1] du Groupe Chacon, acteur de référence des produits de domotique pilotés. AwoX vise de réaliser ces opérations, soumises à la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (AMF) des visas sur les prospectus (qui incluront le Document de référence ayant fait l'objet d'un enregistrement par l'AMF le 3 août 2018), au cours du 3ème trimestre 2018.

Les comptes semestriels complets qui auront fait l'objet d'une revue limitée seront publiés le 26 septembre 2018, après la clôture des marchés d'Euronext, conformément à l'agenda financier 2018 de la société.



En K€ - Données IFRS S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires 6 034 5 328 Marge brute 3 062 2 178 % de marge brute 50,7% 40,9% EBITDA (431) (312) Résultat opérationnel courant (1 751) (1 312)

L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s'élevant à 1 097 K€ au 1er semestre 2017 et à 957 K€ au 1er semestre 2018, et des charges relatives aux plans de paiement en actions, s'élevant à 223 K€ au 1er semestre 2017 et 104 K€ au 1er semestre 2018.



Activité du 1er semestre 2018

A l'issue du 1er semestre de son exercice 2018, AwoX a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 5,33 M€, en repli de -12%, marqué par un effet important de saisonnalité. En effet, le recul du chiffre d'affaires d'un semestre à l'autre est peu significatif, dans la mesure où AwoX avait bénéficié d'une importante commande en lighting connecté pour Eglo, intégralement facturée au 2ème trimestre 2017, et qui le sera au 2nd semestre de l'exercice en cours. La saisonnalité habituelle d'AwoX, qui réalise traditionnellement un chiffre d'affaires plus important au 2nd semestre de ses exercices, sera ainsi rétablie en 2018, notamment pour l'activité AwoX Home au regard du carnet de commandes déjà signé.

Le chiffre d'affaires de l'activité AwoX Home s'est inscrit en repli de -46% sur le semestre du fait du décalage au 2nd semestre de l'exercice en cours des commandes du principal donneur d'ordres. Pour rappel, le groupe avait enregistré une croissance semestrielle de +107% l'an dernier sur cette activité, avec notamment une commande majeure d'implantation des produits chez Eglo au 2ème trimestre 2017. A ces nouvelles commandes Eglo de réassort, à livrer au 2nd semestre de cette année, s'ajouteront également les premières livraisons consécutives à la signature de l'accord commercial avec Deutsche Telekom en Allemagne.

Cabasse Audio a réalisé un premier semestre dynamique, avec un chiffre d'affaires de 3,69 M€ en croissance dynamique de +11%, dont +20% pour le seul 2ème trimestre. Bénéficiant de l'effet Coupe du monde de football, les ventes des gammes Home Cinéma ont notamment porté la croissance au 2ème trimestre.

Enfin, la division AwoX Technologies s'inscrit en recul, à 0,70 M€ de chiffre d'affaires, directement corrélé au rythme de livraisons de la division AwoX Home. Les licences de connectivité pour la Smart Home et l'audio multi-room constituent désormais l'essentiel des ventes de cette division.



Résultats semestriel 2018 préliminaires

Au 1er semestre 2018, le taux de marge brute s'est élevé à 40,9% du chiffre d'affaires contre 50,7% au 1er semestre 2017 et 43,1% sur l'ensemble de l'exercice 2017. Pour rappel, cette évolution est le résultat du changement de modèle de distribution de l'activité AwoX Home (distribution indirecte portée par des partenaires industriels et commerciaux à compter de 2017 vs. développement en direct par les équipes commerciales d'AwoX jusqu'en 2016).

Parallèlement, les comptes du 1er semestre 2018, à l'image du 2nd semestre 2017, témoignent de la politique d'abaissement significatif de sa structure de coûts fixes conduite depuis le 2nd semestre 2016.

Ainsi, en dépit de l'effet de saisonnalité particulièrement défavorable sur le semestre écoulé, la perte d'EBITDA du Groupe AwoX s'est réduite de 27,6% d'un semestre à l'autre, passant de (431) K€ au 1er semestre 2017 à (312) K€ au 1er semestre 2018.

L'ensemble des postes de charges ont ainsi été réduits, en particulier les frais commerciaux et marketing (-40,2% soit -0,79 M€ sur le semestre) et les frais généraux et administratifs (-33,5% soit -0,47 M€ sur le semestre). Au total, l'ensemble des charges opérationnelles ont ainsi diminué de -26,2% sur le semestre, soit -1,26 M€ (à 3,55 M€ au 1er semestre 2018 contre 4,81 M€ un an plus tôt).

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et de charges relatives aux plans de paiement en actions (non décaissables), le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2018 ressort à -1,32 M€, en amélioration de +0,38 M€ d'un semestre à l'autre.



Perspectives 2018

Cette première moitié d'exercice a été conforme aux ambitions de la société, avec des entrées de commandes record dans l'éclairage connecté (plus de 600 000 unités) et une progression des ventes de Cabasse à deux chiffres sur la période.

Parallèlement, AwoX s'est porté acquéreur de 100% du capital du Groupe Chacon sur la base d'une valorisation totale de 10,0 M€, compléments de prix inclus. L'opération sera financée à hauteur de 6,85 M€ en numéraire, dont 3,80 M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'AwoX, et pour 3,15 M€ via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires du Groupe Chacon. La 1ère émission d'obligations convertibles (OCEANE 1) d'un montant de 0,2M€ se fera à un prix offrant une prime d'émission de 20% par rapport à la moyenne des cours de bourse précédant la date de demande de la conversion. La 2nde émission offrira une prime de 40% par rapport à cette moyenne.

Ce rapprochement entre un leader historique du marché de la domotique et un spécialiste des technologies de connectivité, de l'audio et du lighting connecté va donner naissance à un leader européen dans l'univers de la Smart Home, avec une présence commerciale étendue dans 12 pays d'Europe et des réseaux de distribution établis auprès de références majeures de la GSA (Grande surface alimentaire) et de la GSB (Grande surface de bricolage).

Le groupe va être en mesure d'atteindre une taille critique dans l'univers de la Smart Home, avec l'apport de 20 M€ de chiffre d'affaires additionnel (chiffre d'affaires brut 2016-2017 de Groupe Chacon) pour une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

En données pro forma 2017, le nouvel ensemble aurait ainsi réalisé 31,0 M€ de chiffre d'affaires et un EBITDA retraité[2] d'ores et déjà positif à 0,5 M€, n'intégrant aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX pourrait espérer générer ou réaliser postérieurement à la conclusion de l'acquisition.

Dans ce contexte de rapprochement, les objectifs financiers 2018 du groupe AwoX (un rythme de croissance dynamique en 2018 et un EBITDA positif) formulés avant le rapprochement avec le Groupe Chacon sont désormais devenus caduques, notamment au regard du quasi triplement de l'activité. Le Groupe communiquera sur ses nouvelles ambitions dès lors que l'acquisition sera finalisée.

Toutefois, la croissance dynamique de l'activité, la nouvelle stratégie de distribution et l'acquisition d'une société rentable (marge d'EBITDA supérieure à 5% sur le dernier exercice) rendent le Groupe AwoX confiant dans ses perspectives.



Agenda financier 2018

Assemblée générale extraordinaire 21 août 2018

Résultats semestriels 2018 26 septembre 2018

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2018 25 octobre 2018

trimestre 2018 Chiffre d'affaires annuel 20186 février 2019

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Chaque publication aura lieu après la clôture des marchés d'Euronext.



A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés et acoustiques dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est aussi imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd'hui au Conseil d'administration de Bluetooth SIG et au Conseil d'administration d'OCF.

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des filiales aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Brest) et en Chine (Shenzhen).

En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.

[1] AwoX s'est porté acquéreur de 100% du capital du Groupe Chacon en juin 2018, acquisition restant soumise à différentes conditions suspensives

[2] L'EBITDA pro forma 2017 retraité exclut les charges de personnel et les charges liées au plan de réduction des coûts de 690 K€ comptabilisées par AwoX sur l'exercice 2017 qui seront non récurrentes en 2018.

