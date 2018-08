Un nouvel ensemble doté d'une taille critique dans l'univers de la Smart Home : 31,0 M€ de chiffre d'affaires pro forma un EBITDA retraité d'ores et déjà positif à 0,5 M€

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), annonce l'enregistrement de son Document de référence 2017 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 août 2018 sous le numéro R.18-061.

Ce Document de référence peut être consulté sur le site internet d'AwoX, www.awox-bourse.com, onglet Documents.

A cette occasion et suite à l'annonce de la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% du capital du Groupe Chacon (lire le communiqué de presse du 31 mai 2018), ce Document de référence inclut les informations financières pro forma, au titre de l'exercice 2017, du nouvel ensemble ainsi constitué, conformément à l'instruction n°2016-04 du 21 octobre 2016 de l'Autorité des marchés financiers.

Ces états financiers pro forma (non auditées) visent à fournir aux actionnaires d'AwoX une information relative à l'impact sur le compte de résultat et sur le bilan de cette acquisition (y compris son financement), comme si elle avait eu lieu au 1er janvier 2017.

Le compte de résultat pro forma présenté ci-dessous n'intègre pas d'économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX pourrait espérer générer ou réaliser.

Compte de résultat 2017 pro forma

En K€ - Normes IFRS

Données non auditées 2017 pro forma Chiffre d'affaires 31 022 Marge brute 11 183 % de marge brute 36,0% EBITDA retraité(3) 528 EBITDA (162) Résultat opérationnel courant (2 893) Autres produits et charges opérationnels (841) Résultat opérationnel (3 734) Résultat financier (643) Résultat net (4 562)

L'EBITBA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, et des charges relatives aux plans de paiement en actions.

(3) L'EBITDA retraité exclut les charges de personnel et les autres charges liées au plan de réduction des coûts comptabilisées par AwoX sur l'exercice 2017 (au 1er semestre), soit un montant total de 690 K€, non récurrentes en 2018. Ces 690 K€ se répartissent en 419 K€ de charges de personnel (33 K€ pour la Recherche et Développement, 274 K€ pour la vente et le marketing et 112 K€ pour les fonctions administratives) et 271 K€ de services extérieurs (238 K€ de frais de communication liés à la fonction vente et marketing et 33 K€ de frais généraux liés aux fonctions administratives).

Bilan pro forma au 31 décembre 2017

ACTIF

En K€ - Normes IFRS

Données non auditées 31/12/2017

pro forma PASSIF

En K€ - Normes IFRS

Données non auditées 31/12/2017

pro forma Actif immobilisé 12 278 Capitaux propres 9 303 Stocks 10 222 Dettes financières long terme 9 720 Créances clients 8 911 Dettes financières court terme 8 668 Autres créances 2 995 Dettes fournisseurs 3 865 Trésorerie 1 487 Autres passifs 4 336 Total 35 892 Total 35 892

Prochaines étapes du rapprochement

AwoX s'est porté acquéreur de 100% du capital du Groupe Chacon sur la base d'une valorisation totale de 10 M€, compléments de prix inclus. L'opération sera financée à hauteur de 6,85 M€ en numéraire, dont 3,8 M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'AwoX, et pour 3,15 M€ via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires du Groupe Chacon.

AwoX vise de réaliser cette augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires et l'émission des OCEANE au cours du 3ème trimestre 2018, après réunion de ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire le mardi 21 août 2018 pour déléguer les autorisations permettant la réalisation des opérations. Ces deux opérations seront réalisées sous réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (AMF) des visas sur les prospectus (qui incluront le Document de référence ayant fait l'objet d'un enregistrement par l'AMF le 3 août 2018).

A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est aussi imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd'hui au Conseil d'administration de Bluetooth SIG et au Conseil d'administration d'OCF.

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des filiales aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Brest) et en Chine (Shenzhen).

En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 4 229 404

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

1 L'EBITDA pro forma 2017 retraité exclut les charges de personnel et les charges liées au plan de réduction des coûts de 690 K€ comptabilisées par AwoX sur l'exercice 2017 qui seront non récurrentes en 2018.

2 restant soumise à différentes conditions suspensives

