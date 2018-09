Awox : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Ce rapport financier semestriel 2018 peut être consulté sur le site internet investisseurs d'AwoX, www.awox-bourse.com, onglet Informations réglementées, rubrique Rapports financiers semestriels.

A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est également imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA (Digital Living Network Alliance) et figure parmi les membres du conseil d'administration d'OCF (Open Connectivity Foundation).

AwoX commercialise ses produits dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France sur les sites de Montpellier et Brest, et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 6 861 537

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55263-awox_mad-rfs-2018_28092018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews