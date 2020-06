Awox : OBTENTION DE 4,4 M EUR DE FINANCEMENTS BANCAIRES GARANTIS EN FRANCE (PGE) ET EN BELGIQUE

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce avoir reçu 4,4 M€ de lignes de financements de la part de ses partenaires bancaires, en France et en Belgique, dans le cadre des mesures de soutien financier aux entreprises mises en place par les États face à la pandémie de

Covid-19.

En France, AwoX a obtenu 1,9 M€ de prêts de la part de son pool bancaire et de Bpifrance, garantis à hauteur de 90% par l'État français dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'État (« PGE ») (arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020). Ces financements ont une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles sous certaines conditions

En Belgique, le groupe a obtenu, par l'intermédiaire de sa filiale belge, 2,5 M€ de financements auprès de ses partenaires bancaires dans le cadre du régime de garantie fédéral et régional organisé par un arrêté royal publié le 15 avril 2020. Ce financement, d'une durée maximale de 12 mois et bénéficiant également d'une garantie de la Région wallonne, va permettre de soutenir la relance de l'activité.

Alain Molinié, Président - Directeur général d'AwoX, déclare :

« Après des mois de mars et avril impactés par les mesures de confinement, notre activité reprend progressivement depuis début mai avec la réouverture des points de vente. Nous escomptons renouer en juin avec un niveau d'activité quasi normal. Ces lignes de financements supplémentaires vont nous permettre de tirer parti de la reprise. »

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

