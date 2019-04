AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes annuels 2018 audités, arrêtés par le Conseil d'administration le 19 avril 2019. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

Le Groupe Chacon est consolidé par intégration globale depuis le 1er octobre 2018. Les informations financières pro forma pour l'exercice 2018 (non auditées) sont établies comme si l'acquisition du Groupe Chacon était intervenue le 1er janvier 2018.

En K€ - Données IFRS 2017 2018 Variation 2018 pro forma Chiffre d'affaires 12 242 18 780 +6 538 K€ 32 752 Marge brute 5 275 6 742 +1 467 K€ 12 202 % de marge brute 43,1% 35,9% 37,0% EBITDA (1 226) 560 +1 786 K€ 1 426 % de marge d'EBITDA n.s. 3,0% 4,4% Résultat opérationnel courant (3 550) (1 872) +1 678 K€ (1 351) Autres produits et charges opérationnels (601) (889) (841) Résultat opérationnel (4 151) (2 761) (2 192) Résultat financier (205) (418) (471) Résultat net (4 356) (3 171) +1 185 K€ (2 901)

L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s'élevant à 2 017 K€ en 2017 et à 1 831 K€ en 2018, et des charges relatives aux plans de paiement en actions, s'élevant à 307 K€ en 2017 et 601 K€ en 2018.

Alain Molinié, Président - Directeur général, déclare :

« L'exercice 2018 marque un véritablement tournant dans le développement d'AwoX.

Sur le plan de l'activité en premier lieu avec une véritable inflexion en termes de volumes et de croissance du chiffre d'affaires pour notre division AwoX Home, qui a écoulé plus d'un million d'ampoules connectées et de modules de lighting connecté en 2018.

Au niveau opérationnel en second lieu, avec l'atteinte d'un EBITDA et d'un cash-flow d'exploitation désormais positifs, sous l'effet de notre changement de modèle commercial depuis deux ans et du succès de notre plan d'abaissement des coûts fixes en 2018.

En termes de taille enfin avec la finalisation du rapprochement avec le Groupe Chacon, un groupe rentable et en croissance, qui nous dote désormais d'une taille critique, avec 33 M€ de chiffre d'affaires en année pleine, et nous positionne parmi les leaders européens de l'univers de la Smart Home.

Tous ces succès nous placent dans une très bonne dynamique à court et moyen terme avec un important levier d'amélioration de nos marges à activer dès 2019 du fait des synergies. »

Activité 2018

A l'issue de l'exercice 2018, AwoX a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 18,8 M€, en progression de +53%. A périmètre constant, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13,0 M€, en croissance de +6%. La contribution du Groupe Chacon au titre de l'exercice 2018 s'est élevée à 5,8 M€.

L'activité AwoX Home a enregistré une croissance soutenue de +41% sur l'exercice, avec 1,036 million d'ampoules connectées et de modules ou solutions de lighting connecté vendus (+70% en volumes). Ce dynamisme témoigne du succès du modèle de distribution indirecte et de partenariat de marque (Eglo, Deutsche Telekom, Orange, Schneider Electric, etc.).

Le chiffre d'affaires de Cabasse Audio est pour sa part demeuré stable en 2018, à 7,7 M€, mais marqué par une forte progression des ventes retail de la marque en fin d'année, notamment sous l'effet du succès du lancement commercial de la nouvelle enceinte connectée active, THE PEARL, commercialisée depuis début novembre, et de la montée en puissance du réseau de shop-in-shop, avec désormais 65 points de vente à fin 2018, contre 42 à fin 2017.

Enfin, la division AwoX Technologies enregistre un recul annuel de -23% de ses ventes, avec toutefois une accélération des ventes de licences de connectivité pour la Smart Home sur les produits en partenariat de marque au dernier trimestre.

Résultats financiers 2018

La marge brute s'est établie à 6,7 M€, en progression de +28% sur l'exercice. Le taux de marge brute s'est élevé à 35,9% du chiffre d'affaires en 2018, contre 43,1% sur l'exercice 2017. Cette évolution est liée à (i) la moindre contribution de la division AwoX Technologies en 2018, et (ii) la consolidation du Groupe Chacon depuis le 4ème trimestre 2018.

AwoX renoue avec un EBITDA positif de 0,6 M€ en 2018 (contre une perte de -1,2 M€ en 2017), sous l'effet de la progression de la marge brute en valeur (+1,5 M€) et d'une baisse des charges opérationnelles sur l'ensemble de l'exercice (-0,2 M€) tout en intégrant Groupe Chacon au 4ème trimestre. Sur le périmètre historique AwoX, les charges opérationnelles ont diminué de -23% sur l'exercice, soit -2,0 M€, témoignant du succès de la politique d'abaissement significatif de la structure de coûts fixes consécutive au changement de modèle commercial.

La marge d'EBITDA ressort ainsi 3,0% en 2018, en intégrant Groupe Chacon sur le seul 4ème trimestre.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des charges relatives aux plans de paiement en actions (non décaissables), le résultat opérationnel courant 2018 s'établit à

-1,9 M€ en 2018, contre -3,6 M€ un an plus tôt, en amélioration de +1,7 M€ d'un exercice à l'autre.

Les autres produits et charges opérationnels se sont élevés à -0,9 M€, constitués des frais liés au projet de rapprochement avec le Groupe Chacon et de charges non récurrentes diverses principalement de réorganisation. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à -2,8 M€, en amélioration de +1,4 M€ par rapport à 2017.

Après prise en compte du résultat financier et en l'absence d'impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe ressort à -3,2 M€ en 2018, contre -4,4 M€ en 2017.

Flux de trésorerie 2018 : cash-flow d'activité positif

En 2018, AwoX a enregistré une marge brute d'autofinancement proche de l'équilibre à -0,2 M€ contre -1,8 M€ un an plus tôt.

Après variation du besoin en fonds de roulement, le cash-flow lié à l'activité est positif à 0,1 M€ (vs. -0,3 M€ en 2017).

Les flux d'investissements, qui ont consommé 11,9 M€ en 2018, ont été alloués principalement aux investissements usuels, à hauteur de 2,9 M€, et à l'acquisition de Groupe Chacon, à hauteur de 9,1 M€.

Les flux de financements s'élèvent à 12,0 M€ et sont constitués pour l'essentiel des augmentations de capital pour 4,7 M€, et des souscriptions de nouveaux emprunts financiers pour 7,1 M€ (net des remboursements).

Au total, la variation de trésorerie s'établit à +0,2 M€ en 2018, contre -3,0 M€ consommés en 2017.

Situation bilancielle au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018, les fonds propres (incluant les quasi fonds propres constitués des obligations convertibles émises) s'établissaient à 10,7 M€, contre 6,0 M€ au 31 décembre 2017.

Les dettes bancaires (hors avances conditionnées remboursables) s'élevaient à 12,6 M€ et la trésorerie disponible à 1,7 M€.

L'endettement financier net étaient de 10,9 M€, représentant, post-opération d'acquisition, un gearing (ratio d'endettement financier net sur fonds propres) maitrisé de 102%.

Postérieurement à la clôture de l'exercice, AwoX a émis, en janvier 2019, 273 972 actions nouvelles dans le cadre du financement obligataire flexible par émission réservée d'OCABSA (Obligations convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions). Cette émission a permis de renforcer les fonds propres du groupe de 0,2 M€. L'intégralité des dix tranches d'OCA qui ont été émises depuis août 2017 ont été intégralement converties en actions auto-détenues ou actions nouvelles AwoX, et l'investisseur a cédé intégralement toutes ses actions.

ACTIF - En K€ 31/12/

2017 31/12/

2018 PASSIF - En K€ 31/12/

2017 31/12/

2018 Actif immobilisé 7 190 13 450 Fonds propres 6 020 10 7301 Stocks 3 517 10 976 Avances remboursables 498 313 Créances clients 2 817 10 118 Dettes bancaires 5 346 12 563 Autres créances 2 107 3 284 Financement de crédits

clients - 3 750 Trésorerie 1 385 1 671 Dettes fournisseurs 2 669 7 293 Autres passifs 2 485 4 849 Total 17 017 39 498 Total 17 017 39 498

1 les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE et des OCA pour 2 717 K€ au 31/12/2018.

Informations financières pro forma 2018

A titre d'information et afin de prendre en compte la dimension du nouvel ensemble, AwoX publie des informations financières pro forma 2018, établies comme si l'acquisition du Groupe Chacon était intervenue le 1er janvier 2018.

En données pro forma, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 32,8 M€ en 2018, en progression annuelle de +5% (chiffre d'affaires 2017 pro forma : 31,3 M€).

Le taux de marge brute s'établit à 37,0%, soit une marge brute en valeur de 12,2 M€.

L'EBITDA s'élève à 1,4 M€ (EBITDA 2017 pro forma : -0,2 M€), soit une marge d'EBITDA de 4,4%, avant même la matérialisation des premiers effets de synergies industrielles et opérationnelles et des gains de massification issus du rapprochement à compter de 2019.

Le résultat opérationnel courant pro forma 2018 s'établit à -2,2 M€ et le résultat net pro forma 2018 à -2,9 M€.

Au niveau des flux de trésorerie, le cash-flow d'exploitation pro forma ressort à 0,4 M€ sur 2018.

Perspectives

L'exercice 2019 va être consacré à l'intégration des sociétés et à la mise en œuvre des synergies technologiques, commerciales et industrielles.

Les compétences d'AwoX en matière de technologies de connectivité sans-fil vont être mises au service de la transition des produits radiofréquence de Groupe Chacon (plus de 1 000 références produits constituées d'accessoires électriques en domotique, vidéo/sécurité et confort pour la maison), à l'image de ce qui a pu être réalisé avec Cabasse dans l'audio.

Les gammes, parfaitement complémentaires, de deux sociétés sont progressivement commercialisées de manière croisée (cross-selling) auprès des distributeurs respectifs d'AwoX et de Groupe Chacon, des références majeures dans une douzaine de pays en Europe. Dans cette perspective, pour une meilleure efficacité commerciale, l'ensemble de la distribution des produits de lighting connecté d'AwoX a d'ores et déjà été regroupée au sein de Groupe Chacon (hors partenariats de marque).

Enfin, en s'appuyant sur la filiale d'AwoX à Singapour et les compétences industrielles acquises au fil des années, les achats du Groupe Chacon, jusqu'alors réalisés essentiellement depuis l'Europe, seront progressivement basculés en Asie pour une optimisation des coûts de sourcing et de la politique d'assurance qualité.

En 2019, le groupe entend poursuivre son développement et vise une amélioration progressive de sa marge d'EBITDA sous l'effet de la matérialisation des synergies, pour tendre, d'ici à un horizon de 3 ans, vers une marge d'EBITDA de 10%, un niveau conforme aux standards de rentabilité des marchés de la domotique et des équipements électriques.

Agenda financier 2019

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 6 mai 2019 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 29 juillet 2019 Résultats semestriels 2019 24 septembre 2019 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 28 octobre 2019 Chiffre d'affaires annuel 2019 3 février 2020

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

